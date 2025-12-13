Новини
Финландски политик: Трябва да се откажем от опасния план на ЕС за превъоръжаване
  Тема: Украйна

Финландски политик: Трябва да се откажем от опасния план на ЕС за превъоръжаване

13 Декември, 2025 10:11

Европа все още не е осъзнала, че украинският конфликт ще приключи по условията на Русия, каза Жак Бо, бивш съветник на НАТО

Финландски политик: Трябва да се откажем от опасния план на ЕС за превъоръжаване - 1
Армандо Мема, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа не трябва да започва война с Русия, написа Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Съюз за свобода“, в социалната медийна платформа X.

„Трябва да се откажем от опасния план на ЕС за превъоръжаване, трябва да избегнем война с Русия и да възстановим диалога“, се казва в публикацията.

Политикът добави, че Русия не е враг на Запада, а администрацията на Тръмп ясно е заявила това. Според него врагът е Европейският съюз.

Европа все още не е осъзнала, че украинският конфликт ще приключи по условията на Русия, каза Жак Бо, бивш съветник на НАТО и пенсиониран полковник от швейцарския Генерален щаб, в YouTube канала Dialogue Works.

„Няма съмнение, че ако конфликтът приключи – независимо дали на бойното поле или на масата за преговори – той ще приключи по условията на Русия. Това е, което европейците не са разбрали“, каза той.
Същевременно експертът изрази увереност, че Москва ще изпълни целта си да демилитаризира Украйна, за да лиши киевския режим от възможността за възобновяване на конфликта в бъдеще.

„Те вероятно няма да загубят цялата си територия, но определено ще загубят армията си“, заключи Бауд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вовата съм

    64 7 Отговор
    Евала! имало още неизперкали хора на запад... от днес съм фен на този човек

    10:21 13.12.2025

  • 3 Мирен гражданин

    9 56 Отговор
    И колко копейки му дадоха?

    Коментиран от #4

    10:22 13.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    38 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мирен гражданин":

    ДОСТАТЪЧНО ЗА ДА ТИ КУПЯТ СВЕЩИ! ТЮФЛЕК!

    10:26 13.12.2025

  • 5 Пич

    63 3 Отговор
    Я гле...?! Във Финландия има един , който не е идиот !? Дали това дава надежда ?!

    Коментиран от #6

    10:27 13.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да живее България!

    37 3 Отговор
    Няма да приемем еврото! Левът остава! Да живее България!

    Коментиран от #8, #36

    10:29 13.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    30 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да живее България!":

    Дните на еврото са преброени.Купувайте долари и злато.

    Коментиран от #15

    10:30 13.12.2025

  • 9 Финландия фалира!

    45 4 Отговор
    Президентът на Финландия обикаля света да моли за кредити. Вкара Финландия в НАТО, с надеждата да получи пари. Но никой не дава кредит на страна с 20% РЕАЛНА БЕЗРАБОТИЦА. САЩ не дава, ЕС няма, защото даде парите на Зеленски, Китай не дава на юнашко доверие. ОСТАНА ДА СЕ ПОМОЛИ НА МОСКВА! Какъв конфуз. Толкова плюха Москва, която ги храни над половин век и сега отново трябва да се молят. Ай-ай-ай-ай-ай! Пред Путин на червения килим! Който пръв отиде, ще бъде награден, защото и коалицията на фалиращите е заела нисък старт!

    Коментиран от #22

    10:31 13.12.2025

  • 10 Пич

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "дончичо":

    Да но....... понякога всичко което ти трябва , е само една !

    10:32 13.12.2025

  • 11 Неминуемо ще има смяна

    28 0 Отговор
    на правителства и политик им в рамките на Европейския съюз. 22-ра година такива изказвания бяха абсолютно табу но в последните месеци след смяната на правителството в съединените щати все повече се чува гласът на свободни политици и граждани които ясно заявяват че политиката на европейската комисия и Брюксел е пагубна.
    Постепенно нещата следват своя естествен ход на реализъм и приближаване към ценности.

    10:37 13.12.2025

  • 12 Молете се на Путин

    34 1 Отговор
    Москва може да отпусне безлихвен кредит в природен газ и нефт на ЕС при определени условия. Арест на Зеленски за подклаждане на световна война и спиране на всякаква помощ на Украйна. В противен случай фалит на ЕС и гладни бунтове.

    10:38 13.12.2025

  • 13 Зелен урсул

    32 2 Отговор
    Откакто Финландия затвори границата с Русия, икономиката им се здруса.
    Който се обърне против руснаците страда, урсули.

    10:40 13.12.2025

  • 14 Цитирайте ме

    2 30 Отговор
    Аз пък казвам, че Русия я чака традиционният Руски голодомор.

    Коментиран от #18, #29

    10:42 13.12.2025

  • 15 Планета

    1 10 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Без евро - няма лев.

    10:43 13.12.2025

  • 16 Точно така

    21 1 Отговор
    Урсула, Калас ,макарон ,шперц,Боко,лиши в алкатраз доживотно

    10:45 13.12.2025

  • 17 Само да добавя

    18 0 Отговор
    Прав си, дорогой! Ще спестим пари, които и без това ги нямаме, а изпълняваме указанията на урсулицата и подобните й.

    10:46 13.12.2025

  • 18 Гладомор

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цитирайте ме":

    В държава която е основен износител на зърнени култури?! Посмали малко

    10:48 13.12.2025

  • 19 Хипотетично

    8 4 Отговор
    Наивниците сами си избират ролята на пацифисти - бъдещи светци и настоящи мъченици.
    Не заключвайте с железни врати и секретни ключалки домовете си, за да не предизвиквате обирджиите , че имате значими ценности вътре. Погрешна вековна логика, аналогична на: преклонена глава, сабя не я сече.

    Коментиран от #23

    10:49 13.12.2025

  • 20 Пенсионер 69 годишен

    18 0 Отговор
    Земята по селата пустее. Садете картофи и развъждайте патки. За това не е нужен капитал. Вижте в интернет китайските ферми за патици. Така няма да умрете от глад, когато еврото се срине.

    10:49 13.12.2025

  • 21 киев

    0 10 Отговор
    за 3 дни

    10:49 13.12.2025

  • 22 Дядо Фино

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Финландия фалира!":

    Стуб е продукт на Давос, едн от младите политици, който уж трябваше да въведе Новото Нормално, но съм сигурен, че до няколко години Финландия ще смени политиката, на Север не можвш да съществуваш само виртуално, иска се непрекъсната реална работа. За съжаление Новите политици под полярния кръг успяха в някаква степен да съсипят старата добра Финландия. Но всеки си плаща за дяволъка!

    10:49 13.12.2025

  • 23 Не на войнара

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хипотетично":

    Ко речи?

    10:51 13.12.2025

  • 24 Какво ще

    21 0 Отговор
    Се въоръжава ЕС като няма пари?! Те едни 60 млрд на година не могат да намерят за Украйна та трябва да ги крадат от Русия. Без икономика няма данъци,бюджет и излишни пари

    10:51 13.12.2025

  • 25 Зъл пес

    13 1 Отговор
    Умни хора,браво

    10:54 13.12.2025

  • 26 УдоМача

    15 2 Отговор
    Имало и умни хора! Ти да видиш!

    10:57 13.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 С.М.Р.АД МИЛЕН ГАНЧЕВ

    3 1 Отговор
    БАУД КОЙ Е Т.РОЛОВЕТЕ НА КРЕМЪЛ МАЙ ВЕЧЕ ПОЧВАШ ДА НЕ ГИ ПОМНИШ БАВНО БАВНО СЕ ПОДГОТВЯШ ЗА ПС.И.Х.ИЯТРИЯТА

    11:14 13.12.2025

  • 29 Инна

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цитирайте ме":

    YouTube е пълен с видеоклипове с ревюта на нашите супермаркети.

    Просто си го кажете.

    И докато сте тук, вижте как са украсени градовете ни за Нова година. И я сравнете с „благословена“ Германия, където според Bild няколко германски града са се отказали от коледното осветление, за да спестят пари.

    11:18 13.12.2025

  • 30 Име

    7 0 Отговор
    Това момче явно не се ваксинирало срещу ковид! Браво на това момче/дете!

    11:22 13.12.2025

  • 31 Ха ха ха

    3 10 Отговор
    На всякъде в Европа е пълно с руски партенки......

    11:24 13.12.2025

  • 32 Григор

    9 1 Отговор
    Оказва се,че в Европа има и умни политици. За съжаление не са на ръководни позиции.

    11:24 13.12.2025

  • 33 илийко

    2 0 Отговор
    Браво! Приветствам!

    11:34 13.12.2025

  • 34 неоспорим факт

    1 1 Отговор
    Милен се изприщи да изнамира и публикува проруски и антиевропейски изявления на изнамерени лица ,най често добре мотивирани .Явно и той е добре мотивиран .!Ясно от кой.

    11:34 13.12.2025

  • 35 да бе

    0 1 Отговор
    този политик да внимава добре какви ги ръси, щото страната му ще е следващата ;ел на Русия като най-слаба в региона и после ще реват НАТО и Европа да ги спасяват със старите оръжия

    11:47 13.12.2025

  • 36 ами пий

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да живее България!":

    една студена вода и иди си изтегли дневната дажда от банкомата - да видиш твоите мантри хванаха ли дикиш или за само балон

    11:48 13.12.2025