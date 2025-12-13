Новини
Военно положение! Четирима тайландски войници са убити при нови сражения на границата с Камбоджа

13 Декември, 2025 13:18

По-рано днес тайландският премиер Анутин Чарнвиракул каза, че страната му ще продължи военните операции срещу Камбоджа, докато заплахите не бъдат отстранени

Тайланд съобщи, че четирима тайландски войници са били убити днес при нови сблъсъци на границата с Камбоджа, предаде Франс прес, цитирана от бТА.

„Още четирима войници са загинали“, заяви на пресконференция говорителят на министерството на отбраната Сурасант Конгсири, добавяйки, че жертвите в тайландската армия след подновяването на сраженията в понеделник вече са 14.

По-рано днес тайландският премиер Анутин Чарнвиракул каза, че страната му ще продължи военните операции срещу Камбоджа, докато „заплахите“ не бъдат отстранени.

Той отрече твърденията на американския президент Доналд Тръмп, който вчера разговаря с Анутин и камбоджанския премиер Хун Манет по телефона и заяви, че двамата са се съгласили „да прекратят всякаква стрелба“.


Тайланд
