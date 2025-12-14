Новини
Свят »
Още една война на хоризонта! Какво е съотношението на силите между армиите на Тайланд и Камбоджа

Още една война на хоризонта! Какво е съотношението на силите между армиите на Тайланд и Камбоджа

14 Декември, 2025 13:55 1 713 23

  • тайланд-
  • камбоджа-
  • доналд тръмп

Напрежението се изостри, след като миналия месец Тайланд замрази изпълнението на мерките за деескалация и след като тайландски войник беше осакатен при поредния от серия инциденти с противопехотни мини, които според Банкок са били наново положени от Камбоджа

Още една война на хоризонта! Какво е съотношението на силите между армиите на Тайланд и Камбоджа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Тази седмица бяха подновени боевете по границата между Тайланд и Камбоджа и експерти анализират с каква мощ разполагат армиите на двете държави и колко дълго може да продължи конфликта.

Тайланд поднови миналата неделя въздушните удари по спорната граница с Камбоджа, след като двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието, договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Банкок отхвърли вчера още веднъж призивите за прекратяване на огъня с Пномпен.

Напрежението се изостри, след като миналия месец Тайланд замрази изпълнението на мерките за деескалация и след като тайландски войник беше осакатен при поредния от серия инциденти с противопехотни мини, които според Банкок са били наново положени от Камбоджа. Пномпен отхвърля обвиненията, отбелязва Ройтерс.

Към 2024 г. Камбоджа е имала бюджет за отбрана от 1,3 милиарда долара и 124 300 активни военнослужещи. Въоръжените ѝ сили бяха създадени през 1993 г. от сливането на бившата комунистическа армия на страната и две други армии на съпротивата, посочва Ройтерс.

От тях камбоджанските сухопътни войски са най-големият вид въоръжени сили с около 75 000 войници, подкрепени от над 200 бойни танка и около 480 артилерийски оръдия.

Тайланд, който се ползва със статут на основен съюзник на САЩ извън НАТО, разполага с голяма, добре финансирана армия, с бюджет за отбрана към 2024 г. от 5,73 милиарда долара и над 360 000 активни военнослужещи.

Тайландската армия има общо 245 000 души личен състав, включително около 115 000 наборници, около 400 бойни танка, над 1200 бронирани бойни машини и около 2600 единици артилерия.

Тайландската армия разполага със собствен самолетен парк, състоящ се от самолети, хеликоптери, от които десетки американски "Блек Хоук", както и дронове.

Военновъздушните сили на Камбоджа разполагат с 1500 души личен състав и сравнително малък авиационен флот, включващ 10 транспортни самолета и 10 транспортни хеликоптера.

Те не разполагат с изтребители, но имат 16 многофункционални хеликоптера, включително шест съветски Mи-17 и 10 китайски Z-9.

Тайланд разполага с едни от най-добре въоръжените и обучени военновъздушни сили в Югоизточна Азия, с приблизително 46 000 души личен състав, 112 бойни самолета, включително 28 Ф-16 и 11 шведски изтребителя "Грипен", както и десетки хеликоптери.

ВМС на Камбоджа имат около 2800 души личен състав, включително 1500 морски пехотинци, с 13 патрулни и крайбрежни бойни кораба и един амфибиен десантен кораб.

Тайландският военноморски флот е много по-голям, с близо 70 000 души личен състав, включващ военноморска авиация, морска пехота, брегова отбрана и наборници.

Тайланд разполага с един самолетоносач, седем фрегати и 68 патрулни и крайбрежни бойни кораба. Тайландският флот разполага също с няколко амфибийни и десантни кораба, способни да превозват стотици войници всеки, и 14 по-малки десантни кораба.

Военноморската авиация на Тайланд разполага със собствен летателен парк, включително самолети, хеликоптери и дронове, наред с морската пехота с 23 000 души личен състав.

Междувременно вчера Камбоджа затвори за преминаване границата с Тайланд на фона на продължаващите военни действия между двете страни, предаде Франс прес.

"Правителството на Кралство Камбоджа реши да прекрати всички влизания и излизания по всички гранични пунктове по границата между Камбоджа и Тайланд. Мярката влиза в сила незабавно до второ нареждане", се казва в изявление на камбоджанското Министерство на вътрешните работи.

Също вчера тайландският премиер Анутин Чарнвиракул потвърди, че страната му ще продължи военните операции срещу Камбоджа, докато "заплахите" не бъдат отстранени, въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че двете страни са приели примирие, отбелязва АФП.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Интересното е че воюват с украински танкове.

    Коментиран от #11

    13:56 14.12.2025

  • 2 Коиловци брадърс

    8 4 Отговор
    Тайланд имат и много пееерраааассииии

    Коментиран от #17

    13:58 14.12.2025

  • 3 факуса

    11 1 Отговор
    всичко се ръчка и буни зарад длъжниците атлантици,явно така искат великото зануляване и после яко печатане пак

    Коментиран от #20

    13:58 14.12.2025

  • 4 Британската

    12 1 Отговор
    ...агентура не спие...тоя остров и тия зад океана, когато да потънат на дъното, все ще е късно

    13:59 14.12.2025

  • 5 Затруднен

    8 0 Отговор
    Тези на снимката имат ирански вид, не ще да са нито тайландци, нито камбоджанци.

    Коментиран от #9

    14:01 14.12.2025

  • 6 Няма

    4 7 Отговор
    Голяма разлика! Яхал съм и тайландки, и камбоджанки. Все на едно пискат от големия бял!

    14:02 14.12.2025

  • 7 Абсурдистан

    8 2 Отговор
    Оранжевия отново се оля. А шансовете му с Русия са нулеви.

    14:04 14.12.2025

  • 8 мдаа

    10 0 Отговор
    Камбоджа не може да води война с много по-големия и богат Тайланд.
    Но от друга страна, зад гърба на Камбджа е Китай....
    Питайте Си, ще вима ли война там.

    14:05 14.12.2025

  • 9 Дзън-дзън

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Затруднен":

    Тия на снимката изглеждат иранци защото са афганистанци 😉😂

    14:08 14.12.2025

  • 10 не ги е срам

    7 0 Отговор
    Да развалят поредния мир за който човека така се старае да разпростре над Земята!
    Дипоматите лъжат повече от търгашите. Явно е нужен хай левел преговарящ. Не става само с искреност и добри намерения.

    14:15 14.12.2025

  • 11 Доган сарай

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А защо веднъж няма бойни действия в УСА.
    Крайно време е!

    14:19 14.12.2025

  • 12 Руснаков

    6 0 Отговор
    Така става когато ООН не свършва работата до край...дълги години напрежение между тези държави...

    14:20 14.12.2025

  • 13 поредната

    4 0 Отговор
    разпалвана война от натювците и изкукалите им президенти

    14:21 14.12.2025

  • 14 Турист

    9 1 Отговор
    Ако в Тайланд видите красива жена да знаете,че е мъж!

    Коментиран от #18, #23

    14:21 14.12.2025

  • 15 Евреите

    7 1 Отговор
    собственици на заводи за производство на оръжия по света жадуват за кръв! Според тях всички раси освен еврейската трябва да бъдат унищожени!

    14:23 14.12.2025

  • 16 Нищо ново под слънцето

    9 1 Отговор
    Където САЩ имат намеса, винаги избухва война

    14:24 14.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тоалетната хартия

    4 0 Отговор
    Факти, на снимката са афганистанци. Тая снимка от години я ползвате!!

    14:39 14.12.2025

  • 20 големсмях

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "факуса":

    О свещена простота ....

    14:39 14.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И какво ще си делят

    1 0 Отговор
    Алчняците?!??. Земя въздух. Не колко са убитите ще броят. Нещастници алчни без съвест и морал. ТОЙ НАШИЯТ БОГ ОЩЕ МАЛКО ЩЕ НИ ТРАЕ С ТЕЗИ ПОРОЦИ И ПОСЛЕ КАКТО Е СТАНАЛО ПРЕДИ ВЕКОВЕ. ПОТОП И ИЗЧИСТВАНЕ НА ЗЕМЯТА ОТ ПОШЛОСТТА. ЛОШО Е, ЧЕ ИСУС ВЕЧЕ ГО НЯМА И НЯМО КОЙ ДА НИ СПАСИ ЗАЩОТО И ТОЙ СЕ ОТВРАТИ. А НОЕВИЯТ КОВЧЕК Е ЗАБИТ В ПУСТОЩА. И най кофти ще си отидат и болшенството ДОБРИТЕ ЧОВЕЦИТЕ.

    14:59 14.12.2025

  • 23 Пацо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Турист":

    То там в мъжките тоалетни е гъчканица, а женските са с паяжини...

    15:00 14.12.2025