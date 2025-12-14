Още една война на хоризонта! Какво е съотношението на силите между армиите на Тайланд и Камбоджа

Тази седмица бяха подновени боевете по границата между Тайланд и Камбоджа и експерти анализират с каква мощ разполагат армиите на двете държави и колко дълго може да продължи конфликта.

Тайланд поднови миналата неделя въздушните удари по спорната граница с Камбоджа, след като двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието, договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Банкок отхвърли вчера още веднъж призивите за прекратяване на огъня с Пномпен.

Напрежението се изостри, след като миналия месец Тайланд замрази изпълнението на мерките за деескалация и след като тайландски войник беше осакатен при поредния от серия инциденти с противопехотни мини, които според Банкок са били наново положени от Камбоджа. Пномпен отхвърля обвиненията, отбелязва Ройтерс.

Към 2024 г. Камбоджа е имала бюджет за отбрана от 1,3 милиарда долара и 124 300 активни военнослужещи. Въоръжените ѝ сили бяха създадени през 1993 г. от сливането на бившата комунистическа армия на страната и две други армии на съпротивата, посочва Ройтерс.

От тях камбоджанските сухопътни войски са най-големият вид въоръжени сили с около 75 000 войници, подкрепени от над 200 бойни танка и около 480 артилерийски оръдия.

Тайланд, който се ползва със статут на основен съюзник на САЩ извън НАТО, разполага с голяма, добре финансирана армия, с бюджет за отбрана към 2024 г. от 5,73 милиарда долара и над 360 000 активни военнослужещи.

Тайландската армия има общо 245 000 души личен състав, включително около 115 000 наборници, около 400 бойни танка, над 1200 бронирани бойни машини и около 2600 единици артилерия.

Тайландската армия разполага със собствен самолетен парк, състоящ се от самолети, хеликоптери, от които десетки американски "Блек Хоук", както и дронове.

Военновъздушните сили на Камбоджа разполагат с 1500 души личен състав и сравнително малък авиационен флот, включващ 10 транспортни самолета и 10 транспортни хеликоптера.

Те не разполагат с изтребители, но имат 16 многофункционални хеликоптера, включително шест съветски Mи-17 и 10 китайски Z-9.

Тайланд разполага с едни от най-добре въоръжените и обучени военновъздушни сили в Югоизточна Азия, с приблизително 46 000 души личен състав, 112 бойни самолета, включително 28 Ф-16 и 11 шведски изтребителя "Грипен", както и десетки хеликоптери.

ВМС на Камбоджа имат около 2800 души личен състав, включително 1500 морски пехотинци, с 13 патрулни и крайбрежни бойни кораба и един амфибиен десантен кораб.

Тайландският военноморски флот е много по-голям, с близо 70 000 души личен състав, включващ военноморска авиация, морска пехота, брегова отбрана и наборници.

Тайланд разполага с един самолетоносач, седем фрегати и 68 патрулни и крайбрежни бойни кораба. Тайландският флот разполага също с няколко амфибийни и десантни кораба, способни да превозват стотици войници всеки, и 14 по-малки десантни кораба.

Военноморската авиация на Тайланд разполага със собствен летателен парк, включително самолети, хеликоптери и дронове, наред с морската пехота с 23 000 души личен състав.

Междувременно вчера Камбоджа затвори за преминаване границата с Тайланд на фона на продължаващите военни действия между двете страни, предаде Франс прес.

"Правителството на Кралство Камбоджа реши да прекрати всички влизания и излизания по всички гранични пунктове по границата между Камбоджа и Тайланд. Мярката влиза в сила незабавно до второ нареждане", се казва в изявление на камбоджанското Министерство на вътрешните работи.

Също вчера тайландският премиер Анутин Чарнвиракул потвърди, че страната му ще продължи военните операции срещу Камбоджа, докато "заплахите" не бъдат отстранени, въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че двете страни са приели примирие, отбелязва АФП.