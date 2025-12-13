Новини
Непотвърдена визита на тайвански външен министър в САЩ
  Тема: Тайван

Непотвърдена визита на тайвански външен министър в САЩ

13 Декември, 2025 17:26 381 1

Възможното посещение би било първо на действащ високопоставен тайвански представител след подписването на Закона за прилагане на гаранциите за Тайван

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Съобщава се, че външният министър на Тайван Лин Чиа-лунг вероятно е посетил Американския институт в Тайван (AIT) в Арлингтън, щата Вирджиния, и е бил забелязан в близък хотел, сочат непотвърдени медийни съобщения.

Представителството на Тайван във Вашингтон и Държавният департамент на САЩ не коментираха съобщенията. Според тайвански медии, Лин е бил видян в петък сутринта в хотел Hyatt Centric в Арлингтън, който се намира на две минути пеша от сградата на института.

Ако посещението действително се е състояло, то би било първото от действащ високопоставен член на тайванското правителство, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа Закона за прилагане на гаранциите за Тайван (Taiwan Assurance Implementation Act) на 2 декември.

В района е бил забелязан и базираният в Тайпе директор на Американския институт в Тайван Реймънд Грийн, както и служители от тайванската дипломатическа мисия. В публикацията си „Либърти таймс“ споменава и форума Pax Silica Summit, организиран от Държавния департамент на САЩ в петък.

Въпреки това Тайван не е споменат на уебсайта на събитието и няма преки доказателства, че Лин е присъствал на форума, който е бил посветен на сигурните глобални вериги на доставки, нито на приветствената вечеря, планирана за четвъртък вечерта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

