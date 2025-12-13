Непотвърдена визита на тайвански външен министър в САЩ

Съобщава се, че външният министър на Тайван Лин Чиа-лунг вероятно е посетил Американския институт в Тайван (AIT) в Арлингтън, щата Вирджиния, и е бил забелязан в близък хотел, сочат непотвърдени медийни съобщения.

Представителството на Тайван във Вашингтон и Държавният департамент на САЩ не коментираха съобщенията. Според тайвански медии, Лин е бил видян в петък сутринта в хотел Hyatt Centric в Арлингтън, който се намира на две минути пеша от сградата на института.

Ако посещението действително се е състояло, то би било първото от действащ високопоставен член на тайванското правителство, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа Закона за прилагане на гаранциите за Тайван (Taiwan Assurance Implementation Act) на 2 декември.

В района е бил забелязан и базираният в Тайпе директор на Американския институт в Тайван Реймънд Грийн, както и служители от тайванската дипломатическа мисия. В публикацията си „Либърти таймс“ споменава и форума Pax Silica Summit, организиран от Държавния департамент на САЩ в петък.

Въпреки това Тайван не е споменат на уебсайта на събитието и няма преки доказателства, че Лин е присъствал на форума, който е бил посветен на сигурните глобални вериги на доставки, нито на приветствената вечеря, планирана за четвъртък вечерта.