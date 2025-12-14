ПВО на Русия свали 235 украински дрона през изминалата нощ

Московските летища Домодедово и Жуковски преустановиха полетите, обяви говорителят на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) Артьом Кореняко чрез месинджъра MAX.
„Въведени са временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети. Ограниченията са необходими за гарантиране на безопасността на полетите“, каза той.
Ограниченията бяха отменени приблизително 30 минути по-късно.
На 12 декември повече от десет дрона бяха свалени при приближаване към столицата. По това време летищата Внуково, Домодедово и Жуковски преустановиха полетите, докато Шереметиево изпълни плана „Килим“.
Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 235 украински безпилотни летателни апарата през нощта.
„Общо 235 украински дрона бяха прихванати и унищожени от системите за предупреждение за противовъздушна отбрана през нощта“, съобщи военното ведомство.
Най-много са свалени над Брянска област - 35, Крим 32 и Краснодарския край 22.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доган сарай
Коментиран от #12, #16
07:31 14.12.2025
2 А КОЛКО
07:31 14.12.2025
3 Дрониране на путин
07:33 14.12.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
07:34 14.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Артилерист
Коментиран от #7, #11
07:38 14.12.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Артилерист":ще ще...
Коментиран от #10
07:39 14.12.2025
8 Бай той Толстой
07:41 14.12.2025
9 И Киев е Руски
07:41 14.12.2025
10 Бай той Толстой
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ох,котьо🍆.Тесняк ли си,а?🥰🥰
Коментиран от #15
07:42 14.12.2025
11 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Артилерист":Украйна са учи от....Путин......
07:43 14.12.2025
12 Как
До коментар #1 от "Доган сарай":кой ? Запряна !
07:44 14.12.2025
13 Украйна дрони Путин
07:44 14.12.2025
14 404
„Убити чуждестранни инструктори, повредени самоходни оръдия и артилерийски оръдия от типа на НАТО. Ракети „Миколай“ и „Тарас“ се разпръснаха на парчета по храстите и гората
07:45 14.12.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Бай той Толстой":кво искаш от мене , ма? нали пиша-ЩЕ!!!угодия нямате
07:45 14.12.2025
16 Я пъ тоа
До коментар #1 от "Доган сарай":Що требва да сваляме тия дронове....нека си поразят целите, нема лошо.
07:46 14.12.2025
17 Ходи
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":виж !
07:46 14.12.2025
18 Дронове на ВСУ громят Путин...
07:47 14.12.2025
19 Путин....на мушка
07:49 14.12.2025
20 Артилерист
07:54 14.12.2025
21 Последния Софиянец
07:55 14.12.2025
22 Атина Палада
07:55 14.12.2025