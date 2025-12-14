Новини
ПВО на Русия свали 235 украински дрона през изминалата нощ
  Тема: Украйна

ПВО на Русия свали 235 украински дрона през изминалата нощ

14 Декември, 2025 07:23, обновена 14 Декември, 2025 07:28 657 22

Затвориха летищата Домодедоно и Жуковски в Москва

ПВО на Русия свали 235 украински дрона през изминалата нощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Московските летища Домодедово и Жуковски преустановиха полетите, обяви говорителят на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) Артьом Кореняко чрез месинджъра MAX.

„Въведени са временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети. Ограниченията са необходими за гарантиране на безопасността на полетите“, каза той.

Ограниченията бяха отменени приблизително 30 минути по-късно.

На 12 декември повече от десет дрона бяха свалени при приближаване към столицата. По това време летищата Внуково, Домодедово и Жуковски преустановиха полетите, докато Шереметиево изпълни плана „Килим“.

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 235 украински безпилотни летателни апарата през нощта.

„Общо 235 украински дрона бяха прихванати и унищожени от системите за предупреждение за противовъздушна отбрана през нощта“, съобщи военното ведомство.

Най-много са свалени над Брянска област - 35, Крим 32 и Краснодарския край 22.


Русия
