Тръмп не може да намалява финансирането за научни изследвания, постанови съд

6 Януари, 2026 10:01 569 5

Тези съкращения бяха част от поредицата мерки, предприети от администрацията на президента

Тръмп не може да намалява финансирането за научни изследвания, постанови съд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски федерален апелативен съд постанови, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп не може да ореже рязко федералното финансиране под формата на грантове, предоставяни от Националните здравни институти на университети, занимаващи се с научни и медицински изследвания, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тричленен състав на Първия апелативен съд на САЩ със седалище в Бостън потвърди съдебна забрана, извоювана на по-долна инстанция от главните прокурори на 22 щата, управлявани от демократи, както и от медицински асоциации и университети.

Тези съкращения бяха част от поредицата мерки, предприети от администрацията на президента републиканец през миналата година, насочени към редуциране на федералните разходи за големите университети. В резултат на това грантове в множество институции бяха замразени или отменени.


САЩ
