Пхенян защити изстрелването на ракети с позоваване на глобалната обстановка

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелването на хиперзвукови ракети, което Пхенян оправдава с „неотдавнашната геополитическа криза“. Това съобщи официалната информационна агенция КЦТА, цитирана от Франс прес, два дни след залавянето на венецуелския президент по време на американска военна операция, предава БТА.

От десетилетия Северна Корея обвинява Вашингтон, че се стреми да свали нейното правителство по подобен сценарий, и твърди, че военните и ядрените ѝ програми служат като средство за възпиране. В неделя страната проведе първото си ракетно изстрелване за 2026 г., използвайки това, което КЦТА определи като нова „авангардна“ оръжейна система със свръхзвукови ракети, тествани за първи път през октомври.

„Неотдавнашната геополитическа криза и сложните международни събития показват защо това е необходимо“, заяви Ким Чен-ун по повод маневрите, в явен намек за залавянето на Николас Мадуро. Севернокорейският лидер подчерта, че е постигнат „значителен напредък“ в подготовката на ядрените сили на страната за „реални военни действия“.

Целта на Пхенян е „постепенното изграждане на високоразвита ядрена сила за възпиране“, допълва КЦТА.

Севернокорейското външно министерство определи залавянето на Мадуро като „пример, който за пореден път разкрива бруталния и безскрупулен характер на Съединените щати“, както и като „сериозно нарушение на суверенитета“ на Венецуела.

КЦТА не уточнява броя на изстреляните ракети, но съобщава, че те са поразили цели на разстояние около 1000 километра, в акваторията на Японско море.