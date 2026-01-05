Новини
Пхенян защити изстрелването на ракети с позоваване на глобалната обстановка

5 Януари, 2026 08:37 951 16

Пхенян свързва ракетните изпитания с „геополитическа криза“ и действията на САЩ във Венецуела

Пхенян защити изстрелването на ракети с позоваване на глобалната обстановка - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелването на хиперзвукови ракети, което Пхенян оправдава с „неотдавнашната геополитическа криза“. Това съобщи официалната информационна агенция КЦТА, цитирана от Франс прес, два дни след залавянето на венецуелския президент по време на американска военна операция, предава БТА.

От десетилетия Северна Корея обвинява Вашингтон, че се стреми да свали нейното правителство по подобен сценарий, и твърди, че военните и ядрените ѝ програми служат като средство за възпиране. В неделя страната проведе първото си ракетно изстрелване за 2026 г., използвайки това, което КЦТА определи като нова „авангардна“ оръжейна система със свръхзвукови ракети, тествани за първи път през октомври.

„Неотдавнашната геополитическа криза и сложните международни събития показват защо това е необходимо“, заяви Ким Чен-ун по повод маневрите, в явен намек за залавянето на Николас Мадуро. Севернокорейският лидер подчерта, че е постигнат „значителен напредък“ в подготовката на ядрените сили на страната за „реални военни действия“.

Целта на Пхенян е „постепенното изграждане на високоразвита ядрена сила за възпиране“, допълва КЦТА.

Севернокорейското външно министерство определи залавянето на Мадуро като „пример, който за пореден път разкрива бруталния и безскрупулен характер на Съединените щати“, както и като „сериозно нарушение на суверенитета“ на Венецуела.

КЦТА не уточнява броя на изстреляните ракети, но съобщава, че те са поразили цели на разстояние около 1000 километра, в акваторията на Японско море.


Северна Корея
  • 1 Усраула Лайненс

    8 0 Отговор
    оранжевото гнездо дали ще се пробва на квадратната глава а

    08:41 05.01.2026

  • 2 Някой

    8 1 Отговор
    САЩ създадоха идеала, имай ядрени ракети стигащи САЩ, че да не те закачат! Това е тяхната заслуга.
    А за Мадуро венецуелците да проследят може ли да заловят американски управляващ и после на замяна. С обвинение, че е част от терористичен режим.

    Коментиран от #6, #15

    08:43 05.01.2026

  • 3 Голем смех

    0 1 Отговор
    Тия дронове немат ли бре.....

    08:43 05.01.2026

  • 4 Ким Чен Ун

    3 7 Отговор
    Влизам дълбоко в 80 метров бункер

    Коментиран от #8

    08:43 05.01.2026

  • 5 Ъъъъъъъъ

    6 0 Отговор
    Абсолютно!
    Всеки трябва да има ЯО! След като САЩ и Израел имат.... 🤣

    08:44 05.01.2026

  • 6 Тръмп

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Да ви намери на картата, ше спретне и на КИМЧО ...СВО.

    08:45 05.01.2026

  • 7 Да не верваш......

    2 7 Отговор
    КИМЧО са освести след щатското СВО и тръгна да ни плаши с ракети.

    Коментиран от #12

    08:46 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъъъъъъъ

    8 1 Отговор
    То всичко се връща.... 2026 ще е годината на обединението на Китай и Тайван. И Тръмп не може да спре обединението, което ще случи по един или друг напин..... Китай ще си приберат Тайван и тогава Тръмп ще реве.... 🤣

    08:47 05.01.2026

  • 10 Трол

    3 0 Отговор
    Поредната декларация за мир и разбирателство от страна на г-н Ким Чен Ун.

    08:48 05.01.2026

  • 11 Киро буцата

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Мноого си пр0ост! Само това ли си научил?

    Коментиран от #14

    09:30 05.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха

    3 0 Отговор
    Някой дали знае защо САЩ могат да превземат богатата и добродушна Венецуела, но не могат нищо срещу С Корея?
    За един ракетен инженер питам.

    Коментиран от #16

    09:41 05.01.2026

  • 14 Не може друго да научи

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Киро буцата":

    С три мозъчни клетки накръст толкова.

    10:02 05.01.2026

  • 15 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Ако искаш мир, готви се за война - стара римска поговорка... Igitur quī dēsīderat pācem, præparet bellum.

    10:16 05.01.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Заради странен бъг в навигационните системи на корабите им... Около С.Корея има магнитно поле което някак праща изпратените кораби в Австралия.... Да се чуди човек...

    10:18 05.01.2026

