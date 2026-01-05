Пхенян защити изстрелването на ракети с позоваване на глобалната обстановка

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелването на хиперзвукови ракети, което Пхенян оправдава с „неотдавнашната геополитическа криза“. Това съобщи официалната информационна агенция КЦТА, цитирана от Франс прес, два дни след залавянето на венецуелския президент по време на американска военна операция, предава БТА.
От десетилетия Северна Корея обвинява Вашингтон, че се стреми да свали нейното правителство по подобен сценарий, и твърди, че военните и ядрените ѝ програми служат като средство за възпиране. В неделя страната проведе първото си ракетно изстрелване за 2026 г., използвайки това, което КЦТА определи като нова „авангардна“ оръжейна система със свръхзвукови ракети, тествани за първи път през октомври.
„Неотдавнашната геополитическа криза и сложните международни събития показват защо това е необходимо“, заяви Ким Чен-ун по повод маневрите, в явен намек за залавянето на Николас Мадуро. Севернокорейският лидер подчерта, че е постигнат „значителен напредък“ в подготовката на ядрените сили на страната за „реални военни действия“.
Целта на Пхенян е „постепенното изграждане на високоразвита ядрена сила за възпиране“, допълва КЦТА.
Севернокорейското външно министерство определи залавянето на Мадуро като „пример, който за пореден път разкрива бруталния и безскрупулен характер на Съединените щати“, както и като „сериозно нарушение на суверенитета“ на Венецуела.
КЦТА не уточнява броя на изстреляните ракети, но съобщава, че те са поразили цели на разстояние около 1000 километра, в акваторията на Японско море.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Усраула Лайненс
08:41 05.01.2026
2 Някой
А за Мадуро венецуелците да проследят може ли да заловят американски управляващ и после на замяна. С обвинение, че е част от терористичен режим.
08:43 05.01.2026
3 Голем смех
08:43 05.01.2026
4 Ким Чен Ун
08:43 05.01.2026
5 Ъъъъъъъъ
Всеки трябва да има ЯО! След като САЩ и Израел имат.... 🤣
08:44 05.01.2026
6 Тръмп
До коментар #2 от "Някой":Да ви намери на картата, ше спретне и на КИМЧО ...СВО.
08:45 05.01.2026
7 Да не верваш......
08:46 05.01.2026
9 Ъъъъъъъ
08:47 05.01.2026
10 Трол
08:48 05.01.2026
11 Киро буцата
До коментар #8 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Мноого си пр0ост! Само това ли си научил?
09:30 05.01.2026
13 хаха
За един ракетен инженер питам.
09:41 05.01.2026
14 Не може друго да научи
До коментар #11 от "Киро буцата":С три мозъчни клетки накръст толкова.
10:02 05.01.2026
15 Пилотът Гошу
До коментар #2 от "Някой":Ако искаш мир, готви се за война - стара римска поговорка... Igitur quī dēsīderat pācem, præparet bellum.
10:16 05.01.2026
16 Пилотът Гошу
До коментар #13 от "хаха":Заради странен бъг в навигационните системи на корабите им... Около С.Корея има магнитно поле което някак праща изпратените кораби в Австралия.... Да се чуди човек...
10:18 05.01.2026