Tesla налага солени глоби за пътниците в автономните си таксита

С прехода на амбициите на Tesla за автономно превозване от технологична демонстрация към реалност по улиците на Остин, Тексас, компанията пренасочва фокуса си към логистичните проблеми, свързани с управлението на автопарка. Макар че основната атракция е обещанието за безпилотно пътуване в елегантен, модерен електромобил, нов доклад сочи, че свободата на празната кабина е свързана със строги правила за поведение. За да гарантира, че интериорът на своите самоуправляеми Model Y остава в състояние като в шоурума, Tesla въвежда система от наказания, предназначена за пътниците, които третират колите като личен контейнер за отпадъци.

Според данни, които наскоро бяха разкрити от запознати с индустрията, Tesla въвежда двустепенна „такса за поддръжка на интериора“, за да управлява износването от честото ползване. „Умерено“ нарушение, което включва обичайни опасности в кабината, като разлята храна, мръсотия по стелките или леки петна по тапицерията, ще води до автоматична добавка от 50 долара. При „тежки“ инциденти обаче, които компрометират готовността на автомобила за следващия пътник – по-специално биологични замърсявания като повръщано или миризма на тютюнев дим – глобата скача до 150 долара. Интересното е, че сензорите на Tesla са достатъчно чувствителни, за да откриват остатъци от дим дори без визуални доказателства, което гарантира, че „пушенето на електронни цигари“ или тютюнопушенето в кабината остава рисковано за кредитната карта на пътника.

Официалната позиция на Tesla, споделена чрез скорошни вътрешни комуникации, подчертава, че поддържането на „чиста и комфортна среда“ е от съществено значение за мащабируемостта на услугата „роботакси“. Подобно на премиум услуга за споделяне на автомобили или за наем на луксозни автомобили, компанията ще уведомява пътниците за оценката на почистването веднага след пътуването, като предлага възможност на клиентите да оспорят таксите чрез цифрови канали за поддръжка. Тази стъпка показва, че Tesla се отдалечава от подхода на ранните бета тестове и преминава към по-дисциплинирана, търговска фаза, в която хигиената в интериора се третира като критичен оперативен разход.

В сравнение с по-широката картина в областта на автономното шофиране, таксите на Tesla са значително по-агресивни от тези на някои от основните ѝ конкуренти. Докато Waymo в момента използва система, която награждава честността – начислявайки само 50 долара за самооценени „разливи“ – тя увеличава глобата до 100 долара за онези, които се опитват да избягат от мястото на престъплението. Фиксираната тарифа на Tesla от 150 долара за сериозни замърсявания в момента е най-високата на пазара за стандартни глоби, въпреки че Waymo си запазва правото да начисли пълната стойност на професионалното почистване за тези, които го заслужават.