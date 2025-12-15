Крайнодесният Хосе Антонио Каст е новият президент на Чили

Крайнодесният кандидат Хосе Антонио Каст от Републиканската партия спечели президентските избори в Чили с ясна преднина, показват данните на избирателната служба на страната, цитирани от Франс прес и ДПА.

На втория тур на изборите вчера Каст изпревари Янет Хара, кандидатката на управляващата лява коалиция и членка на Комунистическата партия, с 58,3% срещу 41,7% при 95% преброени гласове.

Хара заяви в "Екс", че е разговаряла с опонента си, за да го поздрави за победата, добавяйки, че "демокрацията се е произнесла ясно и категорично".

Победата на Каст бележи ясен завой надясно в южноамериканската страна, отбелязва ДПА. Фокусът се измести, след като преди четири години бе избран левият президент Габриел Борич с обещанието да намали острите социални различия и да подобри предоставянето на образователни и здравни услуги. Съгласно конституцията, Борич нямаше право да се кандидатира за преизбиране.

Въпросът за престъпността доминираше в предизборната кампания, въпреки че Чили е една от най-безопасните страни в Латинска Америка. Напоследък престъпността в определени райони нарасна.

Миграцията също повлия силно на политическата програма, подтикната от притока на хора, бягащи от насилието и бедността в други южноамерикански страни, по-голямата част от тях са от Венецуела. Мигрантите вече съставляват около 10% от населението на Чили.

Каст постави в центъра на кампанията си гарантирането на сигурността на границите на Чили и депортирането на мигранти без легален статут. Той обяви и планове за изграждане на нови затвори.

За да стимулира икономиката, Каст иска да намали корпоративния данък и значително да съкрати публичните разходи.

Той е роден в семейство на немски имигранти. Баща му, член на нацистката партия от Бавария, се премества в Чили след Втората световна война и по-късно основава фабрика за месо и колбаси. 59-годишният Каст е ревностен католик и баща на девет деца.

На първия тур, проведен на 16 ноември, 51-годишната бивш министърка на труда Хара спечели с почти 27% от гласовете. 59-годишният Каст се класира втори с 24%, но успя да мобилизира гласовете на победените си опоненти от десния лагер.

Около 15,8 милиона души имаха право да гласуват в страната, като гласуването е задължително.

Очаква се Каст да встъпи в длъжност на 11 март 2026 г.