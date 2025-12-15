По модела на НАТО! Обсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда солидни гаранции за сигурност

Обсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда тя да получи гаранции за сигурност, сходни с тези по член 5 от Договора за НАТО, заяви официален представител на САЩ, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Тази позиция бе изразена днес на пресконференция в онлайн формат след двудневни преговори между украинския лидер Володимир Зеленски и американска делегация, в която участваха специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.
Тези гаранции за сигурност няма вечно да стоят на масата, казаха на днешния брифинг американските представители. Един от тях посочи, че Русия е отворена към възможността Украйна да се присъедини към ЕС. Той добави, че президентът Тръмп иска да попречи на руската армия да се придвижи още по на запад.
22:25 15.12.2025
22:26 15.12.2025
22:27 15.12.2025
Леле..
Одеса вече е пълна анархия, днес са стреляли по гражданите, посред бял ден,бпред очите на хората, оставили сумати убити .., тези , които ги ловят с бусовете..
Манхновци.., трагедия..
Шанс, Окраина?
Пародия , кървава
22:27 15.12.2025
22:27 15.12.2025
22:28 15.12.2025
22:29 15.12.2025
8 Сатана Z
Какви гаранции дава 404? Никакви.
"Украйна отхвърли предложението на Витков за изтегляне на войските от Донбас по време на преговорите в Берлин, според AFP.
Според изданието, Зеленски настоява, че прекратяването на огъня трябва да бъде без предварителни териториални отстъпки на Русия. Украйна се съгласява само на прекратяване на огъня по фронтовата линия."
22:30 15.12.2025
22:30 15.12.2025
22:30 15.12.2025
Коментиран от #15
22:31 15.12.2025
12 Майна
Толкова е ясно..
Фалиралите ще помагат на умиращата, ох, майко..
Айде, ще сме свидетели
22:32 15.12.2025
22:34 15.12.2025
22:35 15.12.2025
До коментар #11 от "Лесли Фльорц":Аз да не те подкрепя твърдо, заставайки зад теб! А ма А...
22:36 15.12.2025
16 Сатана Z
Европа представи план за гаранции за сигурността на Украйна.
Планът включва шест ключови точки:
✅ Непрекъсната военна подкрепа за Украйна. Украинските въоръжени сили ще се поддържат с до 800 000 души персонал по време на мирно време, за да възпират агресията и да защитават територията.
✅ Многонационални сили „Украйна“ под ръководството на Европа. Сформирани в рамките на Коалицията „Решителни“, с подкрепата на САЩ, за възстановяване на украинските въоръжени сили, защита на небето и морската сигурност, с възможни действия в Украйна.
✅ Механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня. Воденото от САЩ наблюдение с международно участие ще осигурява ранно предупреждение за атаки, ще документира нарушенията и ще реагира на тях.
✅ Правно обвързващи гаранции за сигурност. В случай на нова атака, задължението за отговор с военни, разузнавателни, икономически и дипломатически мерки.
✅ Финансиране за възстановяване, търговски споразумения и обезщетение за щети от Русия. Руските активи в ЕС остават замразени.
✅ Подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС
22:37 15.12.2025
22:39 15.12.2025
22:41 15.12.2025