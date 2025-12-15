Новини
По модела на НАТО! Обсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда солидни гаранции за сигурност
По модела на НАТО! Обсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда солидни гаранции за сигурност

15 Декември, 2025 22:23 521 18

Тези гаранции за сигурност няма вечно да стоят на масата, казаха на днешния брифинг американските представители

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Обсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда тя да получи гаранции за сигурност, сходни с тези по член 5 от Договора за НАТО, заяви официален представител на САЩ, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Тази позиция бе изразена днес на пресконференция в онлайн формат след двудневни преговори между украинския лидер Володимир Зеленски и американска делегация, в която участваха специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Тези гаранции за сигурност няма вечно да стоят на масата, казаха на днешния брифинг американските представители. Един от тях посочи, че Русия е отворена към възможността Украйна да се присъедини към ЕС. Той добави, че президентът Тръмп иска да попречи на руската армия да се придвижи още по на запад.


  • 1 Пич

    9 1 Отговор
    Хахаха......гаранции от кой ?! От великата германска армия , чиито генерали се именуват Хасан и Сюлейман !!!??? Защото САЩ няма да участва , обмислят дори изтегляне от НАТО !!!

    22:25 15.12.2025

  • 2 мунчо в затвора!

    2 6 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    22:26 15.12.2025

  • 3 Само да добавя

    1 0 Отговор
    Да, бе да! Навремето също имаше гаранти за спазването на Минските споразумения. И не се посвениха гарантите да излъжат.

    22:27 15.12.2025

  • 4 Майна

    2 1 Отговор
    Материала от Окраина, ха ха..
    Леле..
    Одеса вече е пълна анархия, днес са стреляли по гражданите, посред бял ден,бпред очите на хората, оставили сумати убити .., тези , които ги ловят с бусовете..
    Манхновци.., трагедия..
    Шанс, Окраина?
    Пародия , кървава

    22:27 15.12.2025

  • 5 404

    2 0 Отговор
    Евроколхозните фермери като цяло са свободни и независими. Те са свободни от всичко и нищо не зависи от тях.

    22:27 15.12.2025

  • 6 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Гаранция Франция🤣

    22:28 15.12.2025

  • 7 Да ви е.а

    2 0 Отговор
    Това не е въпрос на „територия“, а на геноцид и нацизъм. Ще трябва да почистим ръждата чак до Атлантика.

    22:29 15.12.2025

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Гаранции значи?
    Какви гаранции дава 404? Никакви.
    "Украйна отхвърли предложението на Витков за изтегляне на войските от Донбас по време на преговорите в Берлин, според AFP.

    Според изданието, Зеленски настоява, че прекратяването на огъня трябва да бъде без предварителни териториални отстъпки на Русия. Украйна се съгласява само на прекратяване на огъня по фронтовата линия."

    22:30 15.12.2025

  • 9 Евродебил

    1 0 Отговор
    Оше над 200 милярда искат да заграбят от руските активи еврейте в ЕСССР и Киев,пък с Украйна каквото стане.Знаете ли колко кокайн,златни тоалетни чинии,бидета и имения по цял свят са това.Пък и от Украйна без друго нищо не е останало.Ще се касае до кражбите,корупцията и репарациите... такива проспериращи евроатлантици като нас и румънците ще плащат масрафа няколко поколения наред.

    22:30 15.12.2025

  • 10 604

    0 0 Отговор
    Единствените истински гаранции за сигурност са броят и носителите ма ЯО!!!!!!

    22:30 15.12.2025

  • 11 Лесли Фльорц

    3 0 Отговор
    Здравейте, аз съм Лекси Фльорц, неуспяла пopноактриса в жанр лecбийско пoрно. Искам смело да заявя, че подкрепям и заставам твърдо зад Украйна.

    Коментиран от #15

    22:31 15.12.2025

  • 12 Майна

    0 0 Отговор
    НАТО е траш
    Толкова е ясно..
    Фалиралите ще помагат на умиращата, ох, майко..
    Айде, ще сме свидетели

    22:32 15.12.2025

  • 13 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Значи, ЕС който няма пари за Украйна я взима под крилото си и ние смело плащаме за реконструкцията на доказано нацистка държава.. Втори път!

    22:34 15.12.2025

  • 14 Кой какво

    2 0 Отговор
    предвижда относно "солидни гаранции за сигурност" не е важно. Единствено Русия може да ги даде и то едва след изпълнение на поставените от нея условия ! Вероятно и това не могат да осъзнаят олигофрените от ЕК за съжаление нп е нормално за малоумни атлантици

    22:35 15.12.2025

  • 15 Гледай

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лесли Фльорц":

    Аз да не те подкрепя твърдо, заставайки зад теб! А ма А...

    22:36 15.12.2025

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Някой изобщо мисли ли с главният мозък ,че Русия ще клекне на тези искания?

    Европа представи план за гаранции за сигурността на Украйна.

    Планът включва шест ключови точки:

    ✅ Непрекъсната военна подкрепа за Украйна. Украинските въоръжени сили ще се поддържат с до 800 000 души персонал по време на мирно време, за да възпират агресията и да защитават територията.

    ✅ Многонационални сили „Украйна“ под ръководството на Европа. Сформирани в рамките на Коалицията „Решителни“, с подкрепата на САЩ, за възстановяване на украинските въоръжени сили, защита на небето и морската сигурност, с възможни действия в Украйна.

    ✅ Механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня. Воденото от САЩ наблюдение с международно участие ще осигурява ранно предупреждение за атаки, ще документира нарушенията и ще реагира на тях.
    ✅ Правно обвързващи гаранции за сигурност. В случай на нова атака, задължението за отговор с военни, разузнавателни, икономически и дипломатически мерки.
    ✅ Финансиране за възстановяване, търговски споразумения и обезщетение за щети от Русия. Руските активи в ЕС остават замразени.
    ✅ Подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС

    22:37 15.12.2025

  • 17 По модела на НАТО!...?

    1 0 Отговор
    Тва за какво е наплющяно в заглавието, като няма никаква връзка със статията и реалностите?

    22:39 15.12.2025

  • 18 Хахахаха.....

    0 0 Отговор
    (Тези гаранции за сигурност няма вечно да стоят на масата, казаха на днешния брифинг американските представители...)...... и кой ще е гаранта? Премиерчето дЖилезку вероятно ще е, а?

    22:41 15.12.2025

