Руската централна банка, която заведе дело в московски съд срещу белгийския депозитар Euroclear, изисква 18,2 трилиона рубли (приблизително 229 милиарда долара), съобщи Кореспондент.
На 12 декември Руската централна банка заведе дело в московски съд относно "незаконни, вредни действия от страна на депозитара Euroclear“ и плановете на Европейската комисия да използва замразени руски активи за финансиране на Украйна.
Днес беше обявено, че делото на Руската централна банка срещу Euroclear е за 18,2 трилиона рубли (приблизително 229 милиарда долара), като то е заведено в Московския арбитражен съд.
Припомняме, че Европейският съюз реши да замрази окончателно руски активи в Европа на обща стойност приблизително 210 милиарда евро. По-голямата част от тези активи принадлежат на Руската централна банка и се съхраняват в белгийския депозитар на Euroclear.
Европейският съвет ще се събере на 18 декември, за да финализира подробностите по заема за репарации за Украйна и да разреши оставащите въпроси, включително гаранциите от всички правителства на ЕС към Белгия, така че тя да не бъде оставена да плаща сметката, ако делото на Русия бъде успешно.
За 230 млрд. долара! Москва завежда дело срещу Euroclear заради руските активи
15 Декември, 2025 21:53 1 080 38
Европейският съюз реши да замрази окончателно руски активи на Стария континент на обща стойност приблизително 210 милиарда евро
Руската централна банка, която заведе дело в московски съд срещу белгийския депозитар Euroclear, изисква 18,2 трилиона рубли (приблизително 229 милиарда долара), съобщи Кореспондент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #6
21:56 15.12.2025
2 мхм
21:57 15.12.2025
3 604
21:57 15.12.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #11, #12
21:58 15.12.2025
5 Бай Ганьо
21:59 15.12.2025
6 ще се клатят европейски столове
До коментар #1 от "Баце ЕООД":няма защото
и там в ес
НАРОДА СПИ
и ги е страх от Русия поради пропаганди
което е излишно
Коментиран от #17
21:59 15.12.2025
7 Я пък тоя
Кухи ли са, главите празни войнишки манерки ли са, е няма такава тъпотия!
21:59 15.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
Съвет за паветниците - вижте си в Гугллето , какво е Казус Бели !
22:02 15.12.2025
10 Бай Ганьо
22:03 15.12.2025
11 Я пък тоя
До коментар #4 от "ООрана държава":Ако всички държави участват, нашия дял е милиард и 200 хиляди.
Обаче ако някоя държава като Унгария, Словакия и някоя друга откажат да плащат, нашето задължение ще се вдигне.
Коментиран от #15
22:03 15.12.2025
12 Ами
До коментар #4 от "ООрана държава":Носят се слухове за два милиарда долара, но може и да са около пет.
22:04 15.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гаранция Франция
Дано България да не е сред лапачите на голия банан.
22:05 15.12.2025
15 Франция
До коментар #11 от "Я пък тоя":Вече отказа..полша отказа, Унгария.. Никой няма пари за тази корумпирана шайка
22:05 15.12.2025
16 Урсула
22:06 15.12.2025
17 Обясни ми
До коментар #6 от "ще се клатят европейски столове":Какво означава "страх ги е поради пропаганди, което е излишно".. Че ме съмнява да разбираш значението на думите които си използвал.
Разбирам, искаш да се покажеш че си мнооого умен, ама постигаш обратното
22:07 15.12.2025
18 Бай Ганьо
Коментиран от #20
22:09 15.12.2025
19 Даниел Немитов
Коментиран от #23, #25
22:10 15.12.2025
20 Ех ганя, ганя
До коментар #18 от "Бай Ганьо":Там няма нужда от запетая, Ганя..
22:13 15.12.2025
21 Дон Корлеоне
22:13 15.12.2025
22 атлантически делириум
22:14 15.12.2025
23 Факт
До коментар #19 от "Даниел Немитов":Мислиш,че не знаят какво правят ли?Спомни си как ни продадоха ядрените реактори,после ни осъдиха заради сделката и пак им ги платихме.Белгийците ще реват,и ние де,към 1,3 млр ни е дела за украинския заем.
22:17 15.12.2025
24 завежда НЕ "дело"
22:18 15.12.2025
25 Червената шапчица
До коментар #19 от "Даниел Немитов":Casus belli на латински е повод за война. Поводът за война следва да се различава от причините и предпоставките за започване на военни действия.
22:19 15.12.2025
26 Пасивен Кремълски педофил с токчета
22:19 15.12.2025
27 Важното е Израел
22:20 15.12.2025
28 Това е
Денацификация на Руските авоари и интернационализация
22:21 15.12.2025
29 Евродебил
22:22 15.12.2025
30 Няма спасение за Европа
22:25 15.12.2025
31 Факт
22:26 15.12.2025
32 Бай Ганьо
Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния.......
На Руския
22:26 15.12.2025
33 Наркос
22:27 15.12.2025
34 Червената аристокрация в СССР
Коментиран от #36
22:27 15.12.2025
35 Нивеляшка знаете ли кво е ?
22:29 15.12.2025
36 Същото го правят и комунистите
До коментар #34 от "Червената аристокрация в СССР":В България
22:29 15.12.2025
37 Траурна копейка
22:39 15.12.2025
38 Ами
Това което се случва в момента е само началото. То ще създаде прецедент в който и други санкционирани държава ще предявят искове за запорирани имущества.
22:40 15.12.2025