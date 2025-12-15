Новини
За 230 млрд. долара! Москва завежда дело срещу Euroclear заради руските активи
  Тема: Украйна

За 230 млрд. долара! Москва завежда дело срещу Euroclear заради руските активи

15 Декември, 2025 21:53 1 080 38

Европейският съюз реши да замрази окончателно руски активи на Стария континент на обща стойност приблизително 210 милиарда евро

За 230 млрд. долара! Москва завежда дело срещу Euroclear заради руските активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Руската централна банка, която заведе дело в московски съд срещу белгийския депозитар Euroclear, изисква 18,2 трилиона рубли (приблизително 229 милиарда долара), съобщи Кореспондент.

На 12 декември Руската централна банка заведе дело в московски съд относно "незаконни, вредни действия от страна на депозитара Euroclear“ и плановете на Европейската комисия да използва замразени руски активи за финансиране на Украйна.

Днес беше обявено, че делото на Руската централна банка срещу Euroclear е за 18,2 трилиона рубли (приблизително 229 милиарда долара), като то е заведено в Московския арбитражен съд.

Припомняме, че Европейският съюз реши да замрази окончателно руски активи в Европа на обща стойност приблизително 210 милиарда евро. По-голямата част от тези активи принадлежат на Руската централна банка и се съхраняват в белгийския депозитар на Euroclear.

Европейският съвет ще се събере на 18 декември, за да финализира подробностите по заема за репарации за Украйна и да разреши оставащите въпроси, включително гаранциите от всички правителства на ЕС към Белгия, така че тя да не бъде оставена да плаща сметката, ако делото на Русия бъде успешно.

Русия
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Оценка 4.4 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баце ЕООД

    26 3 Отговор
    Е сега вече, ще се клатят европейски столове и търкалят празни глави

    Коментиран от #6

    21:56 15.12.2025

  • 2 мхм

    14 3 Отговор
    не виждам как делото заведено от Русия в московски съд няма да бъде успешно, но явно Урсула вижда.

    21:57 15.12.2025

  • 3 604

    12 3 Отговор
    после да няма амъ що нъ нападнахте, пахаххахахахахя

    21:57 15.12.2025

  • 4 ООрана държава

    18 4 Отговор
    На нас колко милярда ще ни тръснат да изплащаме тия евротъпанари

    Коментиран от #11, #12

    21:58 15.12.2025

  • 5 Бай Ганьо

    4 6 Отговор
    Дреме ми за руските активи

    21:59 15.12.2025

  • 6 ще се клатят европейски столове

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    няма защото
    и там в ес
    НАРОДА СПИ
    и ги е страх от Русия поради пропаганди
    което е излишно

    Коментиран от #17

    21:59 15.12.2025

  • 7 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Тия пак ще се събират да умуват как да вземат парите.
    Кухи ли са, главите празни войнишки манерки ли са, е няма такава тъпотия!

    21:59 15.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    8 1 Отговор
    За неграмотните паветници , и останалите не толкова схватливи ! Москва създава - Казус Бели!!! За това , което ще последва !!!
    Съвет за паветниците - вижте си в Гугллето , какво е Казус Бели !

    22:02 15.12.2025

  • 10 Бай Ганьо

    3 2 Отговор
    Важното е, че ще спрат кранчето на нашите копейки!

    22:03 15.12.2025

  • 11 Я пък тоя

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Ако всички държави участват, нашия дял е милиард и 200 хиляди.
    Обаче ако някоя държава като Унгария, Словакия и някоя друга откажат да плащат, нашето задължение ще се вдигне.

    Коментиран от #15

    22:03 15.12.2025

  • 12 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Носят се слухове за два милиарда долара, но може и да са около пет.

    22:04 15.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гаранция Франция

    3 3 Отговор
    И един гол банан за гарантите.

    Дано България да не е сред лапачите на голия банан.

    22:05 15.12.2025

  • 15 Франция

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Я пък тоя":

    Вече отказа..полша отказа, Унгария.. Никой няма пари за тази корумпирана шайка

    22:05 15.12.2025

  • 16 Урсула

    5 3 Отговор
    Няма начин, трябва да се краде

    22:06 15.12.2025

  • 17 Обясни ми

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "ще се клатят европейски столове":

    Какво означава "страх ги е поради пропаганди, което е излишно".. Че ме съмнява да разбираш значението на думите които си използвал.
    Разбирам, искаш да се покажеш че си мнооого умен, ама постигаш обратното

    22:07 15.12.2025

  • 18 Бай Ганьо

    2 4 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #20

    22:09 15.12.2025

  • 19 Даниел Немитов

    4 9 Отговор
    Москва завежда дело в московски съд !?!?! Ха-ха-ха-ха!!! Да се чудиш да се смееш ли или да плачеш. На кой му пука за московския съд?

    Коментиран от #23, #25

    22:10 15.12.2025

  • 20 Ех ганя, ганя

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Ганьо":

    Там няма нужда от запетая, Ганя..

    22:13 15.12.2025

  • 21 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!

    22:13 15.12.2025

  • 22 атлантически делириум

    9 2 Отговор
    Урсуланците на гол тумбак чифте пищови😅 На всички прависти е ясно, че накрая Белгия, ще бъде осъдена да плати масрафа😉 Да не говорим, че рано или късно кръчмаря, ще дойде за версиите, ама на тъпата Урсула ко й пука с тия две-три мозъчни клетки може само да яде, краде и сер... 😬

    22:14 15.12.2025

  • 23 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Даниел Немитов":

    Мислиш,че не знаят какво правят ли?Спомни си как ни продадоха ядрените реактори,после ни осъдиха заради сделката и пак им ги платихме.Белгийците ще реват,и ние де,към 1,3 млр ни е дела за украинския заем.

    22:17 15.12.2025

  • 24 завежда НЕ "дело"

    5 2 Отговор
    А арбитраж! Включително и в Сигапур и в Китай освен в Москва и после следва цесия по европейски активи и даже във САШ !

    22:18 15.12.2025

  • 25 Червената шапчица

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Даниел Немитов":

    Casus belli на латински е повод за война. Поводът за война следва да се различава от причините и предпоставките за започване на военни действия.

    22:19 15.12.2025

  • 26 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 2 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    22:19 15.12.2025

  • 27 Важното е Израел

    2 0 Отговор
    Да разбере, че трябва в кочината си да си стои и никакво Сидни и в чужбина

    22:20 15.12.2025

  • 28 Това е

    2 0 Отговор
    Специална Финансова Операция на Европа срещу Русия
    Денацификация на Руските авоари и интернационализация

    22:21 15.12.2025

  • 29 Евродебил

    3 1 Отговор
    Единствения актив който ни е останал след 36 години юдокрация,преход и евройнтеграция е територия.Явно пак ще си плащаме репарациите с територия както стана с излаза на Бяло Море през 1927.Тогава от много акъл си платихме част от репараците към Гърция за кефа на Австро-Унгария и Германия.Май тоя път ще замине излаза на Черно Море.Остатъка ще остане за още няколко генерации(ако има такива) да платят чуждите вересии.

    22:22 15.12.2025

  • 30 Няма спасение за Европа

    5 2 Отговор
    Джей Пи Морган и Ко ако напусне Европа си взема депозитара с тях и всички борси в Европа ги пишете пирамиди и чао бамбино с Европата

    22:25 15.12.2025

  • 31 Факт

    1 0 Отговор
    Ако решенията на съда се уважат в някои основни финансови центрове, това би блокирало разплащанията!

    22:26 15.12.2025

  • 32 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    Хи хи хи
    Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния.......
    На Руския

    22:26 15.12.2025

  • 33 Наркос

    2 1 Отговор
    Украйна не е част от ЕС, но дори да беше, това е кражба. Руснаците лесно ще взривят инфраструктура за много по-голяма сума.

    22:27 15.12.2025

  • 34 Червената аристокрация в СССР

    4 0 Отговор
    Е изнесла в западни банки милиарди авоари извън Русия и е обрекла руската работническа класа на мизерия и пенсионерите построили СССР е оставила на доизживяване

    Коментиран от #36

    22:27 15.12.2025

  • 35 Нивеляшка знаете ли кво е ?

    1 1 Отговор
    Ей тва сега е ЕК ! Докато морска болест не я хване на края и яко драйфане

    22:29 15.12.2025

  • 36 Същото го правят и комунистите

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Червената аристокрация в СССР":

    В България

    22:29 15.12.2025

  • 37 Траурна копейка

    0 1 Отговор
    Както там (в Русия) не се признават нашите съдилища, така и тук тяхните.

    22:39 15.12.2025

  • 38 Ами

    1 0 Отговор
    Преди известно време западни прависти предупредиха, че това най-вероятно ще се случи. Само че някой хора се направиха че не са чули. И дори не реагираха с убеждението, че това няма да се случи.
    Това което се случва в момента е само началото. То ще създаде прецедент в който и други санкционирани държава ще предявят искове за запорирани имущества.

    22:40 15.12.2025

