Първият дипломат на Брюксел: Москва в крайна сметка ще плати сметката за войната в Украйна

Русия не може да избегне плащането на сметката за войната си в Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас при създаването на Международна комисия за искове за Украйна в Хага, съобщава "Ройтерс".

Комисията, която ще оценява военните щети в Украйна, които ще бъдат платени от Русия, изпраща послание към бъдещите агресори, че "ако започнете война, ще бъдете подведени под отговорност", изтъкна Калас.

Комисията ще бъде в допълнение към вече съществуващия Регистър на щетите за Украйна и ще действа в рамките на Съвета на Европа.