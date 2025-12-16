Първият дипломат на Брюксел: Москва в крайна сметка ще плати сметката за войната в Украйна

Русия не може да избегне плащането на сметката за войната си в Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас при създаването на Международна комисия за искове за Украйна в Хага, съобщава "Ройтерс".
Комисията, която ще оценява военните щети в Украйна, които ще бъдат платени от Русия, изпраща послание към бъдещите агресори, че "ако започнете война, ще бъдете подведени под отговорност", изтъкна Калас.
Комисията ще бъде в допълнение към вече съществуващия Регистър на щетите за Украйна и ще действа в рамките на Съвета на Европа.
1 От Кремъл:
15:22 16.12.2025
2 Голям виц
15:23 16.12.2025
3 Баце ЕООД
15:24 16.12.2025
4 БОЛШЕВИК
15:24 16.12.2025
5 Глупости
15:25 16.12.2025
6 Абе
Коментиран от #13
15:25 16.12.2025
7 Дориана
15:25 16.12.2025
8 Удри с лопатата
15:25 16.12.2025
9 Точно обратното! Фашистите ще плащат!
15:25 16.12.2025
10 Брех
А калас ,още историята не познава , но от гледна точка на омразата разсъждава....
15:26 16.12.2025
11 някой лъже
15:26 16.12.2025
12 ДрайвингПлежър
Тия са пълни откачалници и всичко което правят в крайна сметка рефлектира пак върху нас!
Колко разрушения е причинила Европа, че сега създава прецедент по който самата тя да бъде подведена под отговорност!
Нагли, малоумни и високопрестъпни! Тва са фустите начело на любимата ви Европа!
15:26 16.12.2025
13 Кая Калас офишъл
До коментар #6 от "Абе":От гражданите на ЕС
Коментиран от #41
15:26 16.12.2025
14 Гост
15:27 16.12.2025
15 Последния Софиянец
15:27 16.12.2025
16 Владимир Путин офишъл
15:27 16.12.2025
17 Ще плаща и казачок ще играе
Коментиран от #19, #24
15:27 16.12.2025
18 Бензъл
15:27 16.12.2025
19 Дио
До коментар #17 от "Ще плаща и казачок ще играе":Гледаме гледаме кочината ЕС как фалира.
Коментиран от #32
15:28 16.12.2025
20 ей това същото го кажете
15:28 16.12.2025
21 Кая-финна европейска дама.Класа!
15:29 16.12.2025
22 Айде бе,
15:29 16.12.2025
23 Антон
Евробюрократите 10 год. не могат да се разберат какво да правят със смяната на времето.
Седнали да се зъбят на Русия, че ще плати сметката.ааахахха. как точно ще я накарате да си плати?
Русия има над 200 млрд. евро в белгия и евробюрократите не смеят да посегнат на тези пари, защото знаят какви ще са последствията, седнали да плашат в бъдеще време.
Наистина ме напушва смях как сме съюзници и партньори на сила с тези.
И какво излезе - целия ес., цяло нато, вкл. и други държави помагат на укрите с оръжие, разузнаване, пари, налагат санкции на Русия, блокирали са нейни парични активи и вече близо 4 год. не само че не могат да я прекършат, ама и постоянно вият за мир. паричките в ес свършиха. и скоро идва сметката. А Русия бавно и методично напредва в укрия, тя провежда СВО на своя територия в крайна сметка.
ахха
Скоро да сте слушали рефрене че Крим ще бъде върнат?
Скоро да сте слушали рефрени за стратегическо поражение на Русия
Скоро да сте чували лозунгите Мир чрез сила. Наистина ще има мир чрез сила, но наложена от Русия!
15:30 16.12.2025
24 Руските крепостни
До коментар #17 от "Ще плаща и казачок ще играе":Ще плащат 50 години и ще ядат обелки от картофи.
Коментиран от #38
15:30 16.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тома
15:31 16.12.2025
27 Всички в
От 22-ра година заплашват наказват оказват натиск двуцифрен пакет от санкции към руската федерация а единственото което постигнаха е рецесия в Евросъюза и икономически срив след повишение цените на енерго продуктите.
По принцип с приемането на умни в кавички решения за зелени сделки беше очаквано но допълнително да се самосанкционираш е прекалено
15:31 16.12.2025
28 гост
15:31 16.12.2025
29 ООрана държава
Коментиран от #34
15:31 16.12.2025
30 Роден в НРБ
15:31 16.12.2025
31 Христо
15:31 16.12.2025
32 Тото
До коментар #19 от "Дио":Нема да доживееш да видиш.
Коментиран от #50
15:32 16.12.2025
33 Салваторе
15:32 16.12.2025
34 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
До коментар #29 от "ООрана държава":Добре, че ние сме българи, а не европейци
15:32 16.12.2025
35 невс бг и ф Ък бг
15:32 16.12.2025
36 Не се знае
15:32 16.12.2025
37 Атина Палада
Коментиран от #46
15:32 16.12.2025
38 Булава
До коментар #24 от "Руските крепостни":Вярвай си.Поне мечтите са безплатни.
15:33 16.12.2025
39 Така е щом няма лустрация
15:33 16.12.2025
40 Кая Калас е Психо!
15:34 16.12.2025
41 Там къде
До коментар #13 от "Кая Калас офишъл":Има пари? Е сега като излезат до 5-6 години в пенсия всички.. Останалите вече се изнасят, я по Китай, я по сащ.. Мн грозно ще стане
15:34 16.12.2025
42 Мнение
Русия и войната не можеше да я започне, но я започна.
После не можеше и да я продължи, но я продължи.
А сега и сметката не може я избегне.. ха ха ха.
15:35 16.12.2025
43 Хи хи
15:35 16.12.2025
44 Още една дето и хлопат дъските
15:35 16.12.2025
45 Бай Калас е с п атка
15:35 16.12.2025
46 гост
До коментар #37 от "Атина Палада":успокой се, няма и кой да ти предложи тази работа,ти си гледай пробите...
Коментиран от #58
15:36 16.12.2025
47 Да бе да...!
15:36 16.12.2025
48 Кайо го наби на КАЛАС
15:36 16.12.2025
49 И да се знае!
Коментиран от #65
15:36 16.12.2025
50 Роден в НРБ
До коментар #32 от "Тото":Който гроб копае други му... Внимавай какво си пожелаваш, че може да го изпривариш
15:36 16.12.2025
51 А тая замаената Кая
15:37 16.12.2025
52 Факти
15:37 16.12.2025
53 Някой
15:37 16.12.2025
54 Кая Калас е Психо!
15:37 16.12.2025
55 Глупости
15:37 16.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Кая Калас е Психо!
15:38 16.12.2025
58 Атина Палада
До коментар #46 от "гост":🤣🤣🤣🤣🤣Зная! Там ги избират по конкурс:) а аз не бих се представила добре на този конкурс..Зная си възможностите!
Коментиран от #61
15:39 16.12.2025
59 Я пък тоя
15:39 16.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Българин
До коментар #58 от "Атина Палада":все пак ти си една обикновена гълтачка на мечове.....
15:40 16.12.2025
62 Гост
15:40 16.12.2025
63 Паткоооо....
15:41 16.12.2025
64 Въпрос
15:41 16.12.2025
65 Трябва да знаете!
До коментар #49 от "И да се знае!":Управляват ни тройката-внуци на нацисти от ,,Вермахта" :
Урсула,Калас и Мерц...!
Същите избиват вродени комплекси срещу Победителя във ВСВ-Руснаците...!
15:41 16.12.2025
66 Българин
15:41 16.12.2025