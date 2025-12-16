Новини
Първият дипломат на Брюксел: Москва в крайна сметка ще плати сметката за войната в Украйна
Първият дипломат на Брюксел: Москва в крайна сметка ще плати сметката за войната в Украйна

16 Декември, 2025 15:21

16 Декември, 2025 15:21 1 022 66

Комисията, която ще оценява военните щети в Украйна, които ще бъдат платени от Русия, изпраща послание към бъдещите агресори, че ако започнете война, ще бъдете подведени под отговорност, изтъкна Кая Калас

Първият дипломат на Брюксел: Москва в крайна сметка ще плати сметката за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия не може да избегне плащането на сметката за войната си в Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас при създаването на Международна комисия за искове за Украйна в Хага, съобщава "Ройтерс".

Комисията, която ще оценява военните щети в Украйна, които ще бъдат платени от Русия, изпраща послание към бъдещите агресори, че "ако започнете война, ще бъдете подведени под отговорност", изтъкна Калас.

Комисията ще бъде в допълнение към вече съществуващия Регистър на щетите за Украйна и ще действа в рамките на Съвета на Европа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Кремъл:

    60 4 Отговор
    Ще плати дудуци

    15:22 16.12.2025

  • 2 Голям виц

    54 4 Отговор
    ..."които ще бъдат платени от Русия"🤣🤣🤣

    15:23 16.12.2025

  • 3 Баце ЕООД

    55 4 Отговор
    Е щом Кая Калас, човек без власт или легитимен мандат говори така.. Със сигурност нищо няма да се случи. Най-много ЕС да загуби още легитимност

    15:24 16.12.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    58 4 Отговор
    Сметката и в момента се плаща от гражданите на ЕС, на които им свалят по две кожи от гърбовете!

    15:24 16.12.2025

  • 5 Глупости

    41 4 Отговор
    Русия ще плати ама когато тази съвременна нацистка върне откраднатите от нея милиарди от помощи.

    15:25 16.12.2025

  • 6 Абе

    41 4 Отговор
    Тая да вземе да каже как ще връща парите "заеми" за Украйна..

    Коментиран от #13

    15:25 16.12.2025

  • 7 Дориана

    45 3 Отговор
    Точно обратното сметката вече е плаща Европа, защото точно тя подкукуроса Украйна да влезе в НАТО. И сега е в капан или мир с условията на Русия или Световна война. Да изберат от двете злини, които точно те предизвикаха.

    15:25 16.12.2025

  • 8 Удри с лопатата

    43 3 Отговор
    Тази, взе да става по-противна от онази урсулица.

    15:25 16.12.2025

  • 9 Точно обратното! Фашистите ще плащат!

    32 3 Отговор
    Фашисткия ес ще плати репарации на Русия! А вмирисаната кая и всички урсули ще изгният в Сибир!

    15:25 16.12.2025

  • 10 Брех

    36 3 Отговор
    Русия да не се намира в ресторант, че ще плаща сметката.
    А калас ,още историята не познава , но от гледна точка на омразата разсъждава....

    15:26 16.12.2025

  • 11 някой лъже

    29 3 Отговор
    Хамстера на комшията има повече акъл от Кая Калас

    15:26 16.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    30 3 Отговор
    Препоръчвам на Ирак, Сирия, Либия да направят по една комисия и да предоставят сметката на европа!

    Тия са пълни откачалници и всичко което правят в крайна сметка рефлектира пак върху нас!
    Колко разрушения е причинила Европа, че сега създава прецедент по който самата тя да бъде подведена под отговорност!

    Нагли, малоумни и високопрестъпни! Тва са фустите начело на любимата ви Европа!

    15:26 16.12.2025

  • 13 Кая Калас офишъл

    20 3 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    От гражданите на ЕС

    Коментиран от #41

    15:26 16.12.2025

  • 14 Гост

    32 3 Отговор
    Балтийската скумрия пак си отвори устата и пак стана за резил. Затова никой не я взема на сериозно, а американците дори не благоволиха да я приемат....поне един чай да я почерпят. Интересно ми е, дали самата тя се усеща, колко е жалка?!

    15:27 16.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    15:27 16.12.2025

  • 16 Владимир Путин офишъл

    19 3 Отговор
    И6@л съм ва

    15:27 16.12.2025

  • 17 Ще плаща и казачок ще играе

    4 20 Отговор
    Не може целия свят да е срещу жужи(малки изключения от кимчо, белорусчо и още няколко подобни) и да не плати сметката!

    Коментиран от #19, #24

    15:27 16.12.2025

  • 18 Бензъл

    23 4 Отговор
    Дипломат ли .Таз е раждана от задните части на майка си

    15:27 16.12.2025

  • 19 Дио

    19 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ще плаща и казачок ще играе":

    Гледаме гледаме кочината ЕС как фалира.

    Коментиран от #32

    15:28 16.12.2025

  • 20 ей това същото го кажете

    17 2 Отговор
    И НА АМЕРИКАНЦИТЕ И ЩЕ НАСТАНЕ СМЯХ. ПО ЕВРОТЪПУНГЕРСКАТА ЛОГИКА НА САЩ НЕМА ДА ИМ СТИГНАТ ПАРИТЕ НИТО ЗА ВИЕТНАМ,ЛИБИЯ,ИРАК,АВГАНИСТАН И ОЩЕ И ОЩЕ,

    15:28 16.12.2025

  • 21 Кая-финна европейска дама.Класа!

    4 19 Отговор
    Нищо общо с вмирисаната на алкохол и затлъстяла крава Захарова.

    15:29 16.12.2025

  • 22 Айде бе,

    3 12 Отговор
    А ще има ли Русия?

    15:29 16.12.2025

  • 23 Антон

    19 4 Отговор
    Напушва ме смях.
    Евробюрократите 10 год. не могат да се разберат какво да правят със смяната на времето.
    Седнали да се зъбят на Русия, че ще плати сметката.ааахахха. как точно ще я накарате да си плати?
    Русия има над 200 млрд. евро в белгия и евробюрократите не смеят да посегнат на тези пари, защото знаят какви ще са последствията, седнали да плашат в бъдеще време.
    Наистина ме напушва смях как сме съюзници и партньори на сила с тези.
    И какво излезе - целия ес., цяло нато, вкл. и други държави помагат на укрите с оръжие, разузнаване, пари, налагат санкции на Русия, блокирали са нейни парични активи и вече близо 4 год. не само че не могат да я прекършат, ама и постоянно вият за мир. паричките в ес свършиха. и скоро идва сметката. А Русия бавно и методично напредва в укрия, тя провежда СВО на своя територия в крайна сметка.
    ахха
    Скоро да сте слушали рефрене че Крим ще бъде върнат?
    Скоро да сте слушали рефрени за стратегическо поражение на Русия
    Скоро да сте чували лозунгите Мир чрез сила. Наистина ще има мир чрез сила, но наложена от Русия!

    15:30 16.12.2025

  • 24 Руските крепостни

    6 14 Отговор

    До коментар #17 от "Ще плаща и казачок ще играе":

    Ще плащат 50 години и ще ядат обелки от картофи.

    Коментиран от #38

    15:30 16.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тома

    16 3 Отговор
    Тази е голям майтап с дядо от СС баща от КПСС а тя от ЕС с мозък на пиле

    15:31 16.12.2025

  • 27 Всички в

    14 3 Отговор
    Брюксел ли са с такива умствени възможности.
    От 22-ра година заплашват наказват оказват натиск двуцифрен пакет от санкции към руската федерация а единственото което постигнаха е рецесия в Евросъюза и икономически срив след повишение цените на енерго продуктите.
    По принцип с приемането на умни в кавички решения за зелени сделки беше очаквано но допълнително да се самосанкционираш е прекалено

    15:31 16.12.2025

  • 28 гост

    9 4 Отговор
    Изказване на евродепутат пред европарламента: "Моят хамстер е по-умен от нея"!

    15:31 16.12.2025

  • 29 ООрана държава

    6 3 Отговор
    Европейците ще я платим, престанете да лъжете

    Коментиран от #34

    15:31 16.12.2025

  • 30 Роден в НРБ

    8 4 Отговор
    Муахахахахахахаах Еврогейския коптор май всъщност е психодиспансер

    15:31 16.12.2025

  • 31 Христо

    9 3 Отговор
    Кайчето да гледа те с Урсулита да не платят, че бая милиарди откраднаха покрай войната и ваксините - кървави пари и в двата случая.

    15:31 16.12.2025

  • 32 Тото

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Дио":

    Нема да доживееш да видиш.

    Коментиран от #50

    15:32 16.12.2025

  • 33 Салваторе

    6 3 Отговор
    Не е необходимо Москва да плаща каквото и да било. ЕС и САЩ вече заплатиха предостатъчно милиарди.................

    15:32 16.12.2025

  • 34 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "ООрана държава":

    Добре, че ние сме българи, а не европейци

    15:32 16.12.2025

  • 35 невс бг и ф Ък бг

    5 3 Отговор
    що за нев нятници и тъ п унгери могат да постнат 3 реда безумици и да искат някой да им плати за това?! публично сепуку за вас негра мотници

    15:32 16.12.2025

  • 36 Не се знае

    6 3 Отговор
    Украинският нацистка режим , който избиваше цивилни и забраняваше руския език трябва да плати сметката . Но едва ли . Колкото западния алианс плати , че разби Югославия .

    15:32 16.12.2025

  • 37 Атина Палада

    6 6 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣 Дори и за всичките пари на света не бих се съгласила да бъда на позицията на Калас и да говоря подобни налудничави приказки.

    Коментиран от #46

    15:32 16.12.2025

  • 38 Булава

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Руските крепостни":

    Вярвай си.Поне мечтите са безплатни.

    15:33 16.12.2025

  • 39 Така е щом няма лустрация

    3 4 Отговор
    Много матросчета на амбразурата! Кака мутрофанова няма толкова копейки в наличност!

    15:33 16.12.2025

  • 40 Кая Калас е Психо!

    3 2 Отговор
    Лудото Ленче на Естония!!

    15:34 16.12.2025

  • 41 Там къде

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кая Калас офишъл":

    Има пари? Е сега като излезат до 5-6 години в пенсия всички.. Останалите вече се изнасят, я по Китай, я по сащ.. Мн грозно ще стане

    15:34 16.12.2025

  • 42 Мнение

    3 2 Отговор
    Ама разбира се ...
    Русия и войната не можеше да я започне, но я започна.
    После не можеше и да я продължи, но я продължи.
    А сега и сметката не може я избегне.. ха ха ха.

    15:35 16.12.2025

  • 43 Хи хи

    2 2 Отговор
    Ако ЕС конфискува пари на Русия, тогава Русия ще трябва да вземе територии от ЕС като компенсация !!!

    15:35 16.12.2025

  • 44 Още една дето и хлопат дъските

    5 2 Отговор
    Същата като оня Шизофреник Зеленски дето все повече му се влошава менталното състояние. Взаимно изключващи се позиции постоянно изказва и очевидно много му е объркано в кратуната относно аргументация на това което желае и твърди. Стотици примери за това могат да се посочат но основното е че не може да осъзнае че именно той капитулацията подписва....Украйна губи и тя ще понесе отговорност...

    15:35 16.12.2025

  • 45 Бай Калас е с п атка

    4 2 Отговор
    Херма нещо си е. Ще гние в Хамерикански затвор. Помнете ми думата.

    15:35 16.12.2025

  • 46 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    успокой се, няма и кой да ти предложи тази работа,ти си гледай пробите...

    Коментиран от #58

    15:36 16.12.2025

  • 47 Да бе да...!

    5 2 Отговор
    Ама то щот всички членове на ЕС,не сме платили нито центче за тази война...?!

    15:36 16.12.2025

  • 48 Кайо го наби на КАЛАС

    6 2 Отговор
    Изключително нагло и тъпо парче!

    15:36 16.12.2025

  • 49 И да се знае!

    3 3 Отговор
    Копейките тежки дни ги чакат.

    Коментиран от #65

    15:36 16.12.2025

  • 50 Роден в НРБ

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Тото":

    Който гроб копае други му... Внимавай какво си пожелаваш, че може да го изпривариш

    15:36 16.12.2025

  • 51 А тая замаената Кая

    2 2 Отговор
    Тя какво иска да понесе? ...

    15:37 16.12.2025

  • 52 Факти

    2 2 Отговор
    Гражданин в бг : ев ропа в крайна сметка ще плати сметката за СВО в ук Райна !

    15:37 16.12.2025

  • 53 Някой

    1 2 Отговор
    Хаха! Тази продължава да блести с умопомрачителни изказвания! Истинска звезда! Комик от класа!

    15:37 16.12.2025

  • 54 Кая Калас е Психо!

    2 2 Отговор
    Лудото Ленче на Естония!!

    15:37 16.12.2025

  • 55 Глупости

    2 2 Отговор
    Русия ще плати ама когато тази съвременна нацистка върне откраднатите от нея милиарди от помощи.

    15:37 16.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Кая Калас е Психо!

    1 1 Отговор
    Лудото Ленче на Естония!!

    15:38 16.12.2025

  • 58 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "гост":

    🤣🤣🤣🤣🤣Зная! Там ги избират по конкурс:) а аз не бих се представила добре на този конкурс..Зная си възможностите!

    Коментиран от #61

    15:39 16.12.2025

  • 59 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Първия дипломат да подаде оставка, не става и чеп за зеле от него.

    15:39 16.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    все пак ти си една обикновена гълтачка на мечове.....

    15:40 16.12.2025

  • 62 Гост

    2 0 Отговор
    Обаче каква опорка са спуснали "Първият дипломат на Брюксел"! Без име, само с някакво ппомпозно споменаване на длъжността, за да може малко от малко по авторитетено да изглеждат глупостите, които плещи каята. Но уви, глупостите са толкова униклани, че язък за старанието.

    15:40 16.12.2025

  • 63 Паткоооо....

    1 0 Отговор
    Комисията ще оценява ли военните щети в Гааза, Палестина, Ливан, Сирия, Западният бряг които ще бъдат платени от нацистки Израел? И впрочем: Пита се в задачата обаче яко това парче земя Гааза има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара и икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му е на стойност 23 000 долара на човек КОЛКО СТРУВА БЪЛГАРИЯ ? На колко е оценена "стойността на активите" и на каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко я продадоха родните ни атлантически предатели ?...

    15:41 16.12.2025

  • 64 Въпрос

    1 0 Отговор
    Вярно ли е че ЕС лидерите девет на брой са роднини на фашагите от третия райх ? Ами гледайте в пространството за предоставените факти и доказателства !

    15:41 16.12.2025

  • 65 Трябва да знаете!

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "И да се знае!":

    Управляват ни тройката-внуци на нацисти от ,,Вермахта" :
    Урсула,Калас и Мерц...!
    Същите избиват вродени комплекси срещу Победителя във ВСВ-Руснаците...!

    15:41 16.12.2025

  • 66 Българин

    2 0 Отговор
    На никой българин не му пука, за миризливите руски смотаняци и палячовци!

    15:41 16.12.2025

