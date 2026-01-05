Новини
Керемедчиев: Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с махането на Мадуро. Следващата цел е Гренландия

5 Януари, 2026 10:10

"Това, което се случва в Украйна, се случва и във Венецуела. Целите са идентични, но начинът, по който се постигат, е много различен", коментира още бившият зам.-външен министър

Керемедчиев: Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с махането на Мадуро. Следващата цел е Гренландия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

„Във Венецуела в момента е изцяло марионетно правителство, което би трябвало да се съобразява със стратегиите на САЩ и би трябвало да изпълнява това, което се поставя като задачи. Ако не ги изпълнява, беше казано много ясно, че съдбата на Венецуела би била по-тежка дори от тази на Мадуро“. Това каза в „Тази сутрин“ по bTV Милен Керемедчиев, бивш зам.-външен министър.

Затова според него не са изключени нови удари във Венецуела – въздушно нападение или десанти, които да отстранят от власт и вицепрезидента Делси Родригес.

„САЩ не желаят да има рязка промяна на властта, тъй като там има сериозни наркокартели, много силна организирана престъпност. Всичко това в момента все още е под контрола на много силната ръка на дългогодишния министър на отбраната и на вътрешния министър, които все още държат нещата под контрол“, посочи Керемедчиев.

„САЩ не биха искали рязка промяна на управлението на Венецуела и тя да изпадне в хаос, който да е тип гражданска война, която те да не могат да контролират. Затова предпочитат правителството да е по-скоро марионетно и да изпълнява указанията им“, допълни бившият зам.-външен министър.

Той посочи още, че от много време САЩ имат сериозно присъствие на ЦРУ във Венецуела.

„Награда за залавянето на Мадуро беше 50 милиона долара. Преди няколко месеца имаше и опит на ЦРУ да бъде подкупен пилотът на правителствения му самолет и той да го отклони до дестинация, където той би могъл да бъде арестуван“, припомни Милен Керемедчиев.

"Затова е много вероятно ЦРУ отново да са следили много дълго време движенията на Николас Мадуро, ежедневието му, за да може тази операция да бъде толкова брилянтна", заяви той.

Според него това, което се случва в Украйна, се случва и във Венецуела.

„Целите са идентични, но начинът, по който се постигат, е много различен", коментира още бившият зам.-външен министър.

По думите му Русия е инвестирал около 17 милиарда долара в икономиката на Венецуела, а Китай още повече - близо 100 милиарда.

„Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро. Следващата цел е Гренландия, а после и Куба. Една от основните цели пред САЩ е петролните залежи на Венецуела. Марко Рубио отправи пряка заплаха към Колумбия, а Тръмп потвърди тази позиция“, посочи Керемедчиев.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 аха

    24 0 Отговор
    сигурно и войната в Украйна спря за 24 часа...

    10:14 05.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    44 7 Отговор
    Венецуела е 950 000 кв. км., пълни с нефт. Бай Дончо се опитва да отхапе голям залък, и ще се задави.

    Коментиран от #3

    10:17 05.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    32 3 Отговор
    Хахаха...... ако не беше страшно , щеше да е много смешно , нали ?! Да гледаме как Урсулианците се гърчат като червеи...!!! Но за съжаление ще бъде наистина страшно !!! В случая не Керемидчиев е тъпо !!! А на паветниците - безнадеждно !!! Когато им обяснявах това което този чак сега стопля , единствено изгрухтяваха еднисрично !!!

    Коментиран от #10

    10:18 05.01.2026

  • 5 ка Путин на колене

    9 37 Отговор
    След загубата в Сирия, сега загуба във Венецуела. А като гледаме и Иран се клати здраво. Дончо направи показно на недъгавото джудже от Кремъл и му показа, че не е дорасъл макара да е вече мухлясъл

    Коментиран от #24, #39

    10:20 05.01.2026

  • 6 тръмпи не обича критики

    21 2 Отговор
    но наркотиците са в колумбия . от там носят на по богатите и заможни общности . така наречените картели са банди с частни армии . те дават наймного и в други страни . само търговията с оръжие носи милиарди . все едно ние тук да обявим сръбските кланове, турските босове, гръцките мафиози за наш най-голям враг и за убииствата да ги обвиним . после да атакуваме албания . смешно е .

    10:20 05.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    23 3 Отговор
    Гренландия е 2 200 000кв.км,пълни с полезни изкопаеми. Бай Дончо и тук ще се задави. Явно това е сделката с Путин. САЩ да правят във Венецуела и Гренландия каквото си искат, а Русия да вилнее в Украйна на воля.

    Коментиран от #9, #16

    10:22 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данко Харсъзина

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Путин и бай Дончо са сключили сделка. Май този път прецаканият е бай Дончо. Ще видим...

    Коментиран от #12, #14

    10:24 05.01.2026

  • 11 Истината

    22 2 Отговор
    Е че големите държави Китай САЩ и Русия ще заграбят слабите Украйна ЕС и останалия свят

    10:25 05.01.2026

  • 12 В Аляска се случи

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Да си поделят Света

    Коментиран от #17, #48

    10:25 05.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    За сега бай Дончо получи Мадуро и Мадурката, които не са му притрябвали. Кифлата дето смени Мадуро, ще стои на този пост, колкото прах на тупан. Предстои да видим дали ЦРУ ще си свърши работата.

    Коментиран от #15, #41

    10:29 05.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коуега

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    ...и Европа.

    10:31 05.01.2026

  • 17 Коуега

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "В Аляска се случи":

    А,добър ден.

    10:32 05.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    10 5 Отговор
    Венецуела е 950 000кв.км. и 30 милиона население. Ако САЩ предприемат сухопътна операция, за бай Дончо Венецуела ще е това, което за Путин е Украйна.

    Коментиран от #19, #21

    10:34 05.01.2026

  • 19 ще ще

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    ще ще ще ще

    10:35 05.01.2026

  • 20 Извод

    22 0 Отговор
    Големия " миротворец" разпалва нови войни по целия свят!

    10:37 05.01.2026

  • 21 Авропеец

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Я обясни, какво точно е за Русия, Украйна и кой ще защитава Венецуела от крадливите ръчички на янките? Въпросът по-скоро е кой ще изпрати там логистика оръжие и доброволци в полза на Венецуела както е в Украйна? Колкото до Украйна и я пише бегала, скоро няма да е това което е била.

    10:37 05.01.2026

  • 22 И така....

    16 1 Отговор
    Американците от Венецуела искат не само ПЕТРОЛА ,а и......НАРКОТИЦИТЕ(нищо, че се правят на много почтенни) !
    БИЗНЕСА СИ Е БИЗНЕС....за тях парите са най-важното, и за това имат президент "бизнесмен "

    10:38 05.01.2026

  • 23 Соваж бейби

    17 0 Отговор
    Ако е много загрижен Тръмп за случващото се по света и диктаторите защо не направи това с Урсула и колегите и?
    В Европа нашествието на мигрантите ,никой нищо не прави ?

    Коментиран от #31

    10:40 05.01.2026

  • 24 гост

    0 11 Отговор

    До коментар #5 от "ка Путин на колене":

    Иранският аятолах Хаменей ще бяга в Русия Върховният лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей има "план за бягство", който включва оттегляне в Русия, ако протестите, обхванали страната, продължат да се разрастват. Това твърди британският вестник The Times.Планът, наречен от британския доклад "План Б", включва 86-годишния Хаменей и 20 негови близки, включително членове на семейството му и негови помощници.

    "Те са начертали маршрут за бягство от Техеран, в случай на такава необходимост", коментира източникът пред The ​​Times , добавяйки, че режимът е зает със "събирането на активи, имоти в чужбина и пари в брой, за да улесни безопасното си изтегляне" от Иран.

    Коментиран от #25

    10:42 05.01.2026

  • 25 няма лошо

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    накрая всичко на един път

    10:43 05.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абе ,

    6 0 Отговор
    господине , това го каза лично Тръмп или смяташ , че ти си единственият информиран и да ръсиш мозъци ?

    10:44 05.01.2026

  • 28 Сделка

    2 2 Отговор
    Полезния идиот Тръмп пре пра без накисване Путин и даде зелена светлина на китайците да ходят на пазар за чипове, уникален 3адниК е ......

    10:48 05.01.2026

  • 29 Керемидков?? Едно Недоразумение минало

    9 0 Отговор
    през Държавната Софра! Това се Казва Инвазия! На едното Място вземат Петрола, на Гренландия Достъпа до Северния Морски път и контрол на Района! Какво има под Ледовете, тепърва ще Научиме!

    Коментиран от #38

    10:49 05.01.2026

  • 30 Честита Нова година!

    8 0 Отговор
    Срещу 50 милиона продадоха народа и държавата си...
    Със сигурност ще ги ликвидират безплатно.
    Това правят парите и силата без разум - убиват и унищожават.
    Земята пред гибел.

    10:50 05.01.2026

  • 31 ?????

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Соваж бейби":

    И защо да прави нещо в ЕС ? Той го направи: сложи урсулка да съсипе Европа ,разгони арабите и афганистанците (създаде им "демокрации" в страните им....)и ги направи мигранти пак в Европа ,направиха(USA) войната в Украйна! Това за сега е достатъчно, да му мисли ЕС....

    Коментиран от #35

    10:51 05.01.2026

  • 32 Трол

    2 6 Отговор
    До 10 години САЩ ще са с три пъти по-голяма територия и сериозна футболна сила.

    10:53 05.01.2026

  • 33 На Лавров протежето-Керемедчиев

    0 6 Отговор
    Не е време да спреме руската пропаганда и лъжи па националните телевизии, а.

    10:55 05.01.2026

  • 34 Оффф ,

    4 1 Отговор
    пращи от мозък червения потомък ! Все по хранилки , даже и в чалгарската партия се беше курдисал за изгода , а сега бръщолеви папагалски каквото е зърнал по чуждите медии , казано от Тръмп ! Аман от такива!

    10:55 05.01.2026

  • 35 Соваж бейби

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "?????":

    Защото е с европейски корени и англииски ,жена му е европейка .В предната статия го казах повечето американци са ни братя и сестри заселили се в Америка.До колкото разбирам иска доминиране на бялата раса на тази планета ами да помага нали сме и заедно с НАТО !Да направи и Европа по силна и по спокойна за живот !

    Коментиран от #37

    10:56 05.01.2026

  • 36 Апетитът идва с яденето

    9 0 Отговор
    Венецуела не е началото, няма да бъде и края. Грабежът върви с пълна сила от създаването на Щатите. Со кротце, со благо, со много кютек, алчното гърло поглъща всичко, до което се докосне. На знамето трябва да имат не звезди, а пари. Тръмп не е измислил нищо ново - такова поведение на арогантност и газене на международното право е характерно за янките от създаването на колонията. Побойници и джентълмени на късмета.

    11:08 05.01.2026

  • 37 И така....

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Соваж бейби":

    Сигурно не сте го разбрали....Тръмп е "англе" ,а това е особена порода (със самочувствие, но без по....тие).Колкото до жена му ,да европейска е,но взета от "острова"и той въобще не я уважава !
    За НАТО да не говорим....
    А Европа за него е КОНКУРЕНЦИЯ...

    Коментиран от #40

    11:08 05.01.2026

  • 38 Може КАНАДА да е следващата!

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Керемидков?? Едно Недоразумение минало":

    АКО НЕ ИСКАТЕ ДА НИ СТАНИТЕ РОБИ, ЩЕ ВИ НАНЕСЕМ ВТОРИ УДАР! ТОВА КАЗВА ДОНАЛД ТРЪМП МИРОЛЮБЕЦА ФАЛШИВ. ТРОМПЕТА СИ ПОКАЗА ДЯВОЛСКИТЕ РОГА ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ. ДА СЕ ГОТВЯТ ГРЕНЛАНДИЯ, ИРАН, СЕВЕРНА КОРЕЯ, МЕКСИКО, КАНАДА! ОСОБЕНО КАНАДА, ЯНКИТЕ ИСКАТ ДА СИ Я ПРИЛАПАТ. ВСЕ ПО НЕНАСИТНИ СТАВАТ.

    11:10 05.01.2026

  • 39 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ка Путин на колене":

    Боли го Путин това за Сирия и Венецуела също и за Ирак. Ти гледай да не дойде пашата, защото и за нас го боли това.

    11:11 05.01.2026

  • 40 Совож бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "И така....":

    Има и германска жилка ,прочети по внимателно.Антличаните и те са от нашите от бялата раса и там е освинено с мигранти.

    11:13 05.01.2026

  • 41 Кубрат

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Сега малко да ви отворя, защото вие четете само каквото ви кажат. Тази която е на мястото на Мадуро , идва от Москва където е живяла последната година

    Коментиран от #50

    11:14 05.01.2026

  • 42 Хи хи

    4 0 Отговор
    Абе ако ни извикат по член 5, ние с кое нато ще се сражаваме, американското или датското ???

    11:16 05.01.2026

  • 43 коко

    1 4 Отговор
    Путин пусна духа от бутилката, видя се че всеки може да прави каквото си иска ,стига да е силен.Ние трябва да се замислим за нашата армия,нищо чудно някой от нашите съседи да ни спретне някое СВО...Събуждаме се някоя сутрин а Радев и Деса вече летят към Белград или Скопие а кокошките от Брюксел ръсят състрадания и виртуална подкрепа .

    11:17 05.01.2026

  • 44 българина

    3 0 Отговор
    ала бала, не чух от господина, ние защо не слагаме санкции на атлантическия партньор, който безчинства по целия свят от газа през гренландия до Венецуела???? всички америланофили на клона мноого скоро.... все пак Ванга го каза, нещатае се оправят когато дойдат танковете, чии, всеки сам да се сеща

    11:17 05.01.2026

  • 45 Пощръклял

    3 0 Отговор
    Цял свят знае, че американците хич не са добре с географията, а географията влияе като гравитацията. Щръклица е обладала Тръмп и се жъмби ту за Гренландия,ту Канада,ту Панама,ту Венецуела, а сега и Колумбия. Венецуела и Колумбия са над 2 милиона кв.км. и над 80 млн. население. Окупация означава нов 10 пъти по-кървав Виетнам. Марионетен режим е отчаяно решение и води пак до революция - в Латинска Америка революции колкото щеш.

    11:18 05.01.2026

  • 46 Спуканата керемида

    6 0 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    11:20 05.01.2026

  • 47 И.Иванов

    9 0 Отговор
    Тези коментари на зам.министър - па макар и бивш, показват само едно:
    България се ръководи от АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНИ, НЕИНФОРМИРАНИ и меко казано глупави персони ....

    Коментиран от #58

    11:21 05.01.2026

  • 48 Путин в каляска

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "В Аляска се случи":

    В Аляска се случи нещо, което отново ще завърши с: нас опять обманули

    11:25 05.01.2026

  • 49 Леля Гошо

    1 1 Отговор
    Форумните експерти вчера обявиха, че американската СВО, за разлика от една друга, е успешно завършила за 3 часа и че всичките цели са постигнати. Моля експертите да обяснят какви бяха целите, доколко са постигнати и защо е необходима нова СВО, нали всички беше 6.

    11:33 05.01.2026

  • 50 Я си прегледай

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Кубрат":

    пак източниците - че май объркваме "Балада за войника" с "Баба дава на войника" :) :) :)

    11:34 05.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хи хи

    3 0 Отговор
    Наште огнян минджевци да внимават кво говорят за Президента на Америка, да не им се случи случка !! ЦРУ и ФБР вече ги следят !!

    11:37 05.01.2026

  • 58 Направо

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "И.Иванов":

    По-точно, кратко и ясно не може да се каже.

    11:57 05.01.2026

  • 60 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Бай Дончо изперкалият дърт шваба до тогава ще даде фира..!!
    Така че времето му изтича безвъзвратно,а и нов мандат няма да го огрее..

    12:07 05.01.2026