Керемедчиев: Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с махането на Мадуро. Следващата цел е Гренландия

„Във Венецуела в момента е изцяло марионетно правителство, което би трябвало да се съобразява със стратегиите на САЩ и би трябвало да изпълнява това, което се поставя като задачи. Ако не ги изпълнява, беше казано много ясно, че съдбата на Венецуела би била по-тежка дори от тази на Мадуро“. Това каза в „Тази сутрин“ по bTV Милен Керемедчиев, бивш зам.-външен министър.
Затова според него не са изключени нови удари във Венецуела – въздушно нападение или десанти, които да отстранят от власт и вицепрезидента Делси Родригес.
„САЩ не желаят да има рязка промяна на властта, тъй като там има сериозни наркокартели, много силна организирана престъпност. Всичко това в момента все още е под контрола на много силната ръка на дългогодишния министър на отбраната и на вътрешния министър, които все още държат нещата под контрол“, посочи Керемедчиев.
„САЩ не биха искали рязка промяна на управлението на Венецуела и тя да изпадне в хаос, който да е тип гражданска война, която те да не могат да контролират. Затова предпочитат правителството да е по-скоро марионетно и да изпълнява указанията им“, допълни бившият зам.-външен министър.
Той посочи още, че от много време САЩ имат сериозно присъствие на ЦРУ във Венецуела.
„Награда за залавянето на Мадуро беше 50 милиона долара. Преди няколко месеца имаше и опит на ЦРУ да бъде подкупен пилотът на правителствения му самолет и той да го отклони до дестинация, където той би могъл да бъде арестуван“, припомни Милен Керемедчиев.
"Затова е много вероятно ЦРУ отново да са следили много дълго време движенията на Николас Мадуро, ежедневието му, за да може тази операция да бъде толкова брилянтна", заяви той.
Според него това, което се случва в Украйна, се случва и във Венецуела.
„Целите са идентични, но начинът, по който се постигат, е много различен", коментира още бившият зам.-външен министър.
По думите му Русия е инвестирал около 17 милиарда долара в икономиката на Венецуела, а Китай още повече - близо 100 милиарда.
„Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро. Следващата цел е Гренландия, а после и Куба. Една от основните цели пред САЩ е петролните залежи на Венецуела. Марко Рубио отправи пряка заплаха към Колумбия, а Тръмп потвърди тази позиция“, посочи Керемедчиев.
1 аха
10:14 05.01.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #3
10:17 05.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Коментиран от #10
10:18 05.01.2026
5 ка Путин на колене
Коментиран от #24, #39
10:20 05.01.2026
6 тръмпи не обича критики
10:20 05.01.2026
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #9, #16
10:22 05.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Пич":Путин и бай Дончо са сключили сделка. Май този път прецаканият е бай Дончо. Ще видим...
Коментиран от #12, #14
10:24 05.01.2026
11 Истината
10:25 05.01.2026
12 В Аляска се случи
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Да си поделят Света
Коментиран от #17, #48
10:25 05.01.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #15, #41
10:29 05.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Коуега
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":...и Европа.
10:31 05.01.2026
17 Коуега
До коментар #12 от "В Аляска се случи":А,добър ден.
10:32 05.01.2026
18 Данко Харсъзина
Коментиран от #19, #21
10:34 05.01.2026
19 ще ще
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":ще ще ще ще
10:35 05.01.2026
20 Извод
10:37 05.01.2026
21 Авропеец
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Я обясни, какво точно е за Русия, Украйна и кой ще защитава Венецуела от крадливите ръчички на янките? Въпросът по-скоро е кой ще изпрати там логистика оръжие и доброволци в полза на Венецуела както е в Украйна? Колкото до Украйна и я пише бегала, скоро няма да е това което е била.
10:37 05.01.2026
22 И така....
БИЗНЕСА СИ Е БИЗНЕС....за тях парите са най-важното, и за това имат президент "бизнесмен "
10:38 05.01.2026
23 Соваж бейби
В Европа нашествието на мигрантите ,никой нищо не прави ?
Коментиран от #31
10:40 05.01.2026
24 гост
До коментар #5 от "ка Путин на колене":Иранският аятолах Хаменей ще бяга в Русия Върховният лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей има "план за бягство", който включва оттегляне в Русия, ако протестите, обхванали страната, продължат да се разрастват. Това твърди британският вестник The Times.Планът, наречен от британския доклад "План Б", включва 86-годишния Хаменей и 20 негови близки, включително членове на семейството му и негови помощници.
"Те са начертали маршрут за бягство от Техеран, в случай на такава необходимост", коментира източникът пред The Times , добавяйки, че режимът е зает със "събирането на активи, имоти в чужбина и пари в брой, за да улесни безопасното си изтегляне" от Иран.
Коментиран от #25
10:42 05.01.2026
25 няма лошо
До коментар #24 от "гост":накрая всичко на един път
10:43 05.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абе ,
10:44 05.01.2026
28 Сделка
10:48 05.01.2026
29 Керемидков?? Едно Недоразумение минало
Коментиран от #38
10:49 05.01.2026
30 Честита Нова година!
Със сигурност ще ги ликвидират безплатно.
Това правят парите и силата без разум - убиват и унищожават.
Земята пред гибел.
10:50 05.01.2026
31 ?????
До коментар #23 от "Соваж бейби":И защо да прави нещо в ЕС ? Той го направи: сложи урсулка да съсипе Европа ,разгони арабите и афганистанците (създаде им "демокрации" в страните им....)и ги направи мигранти пак в Европа ,направиха(USA) войната в Украйна! Това за сега е достатъчно, да му мисли ЕС....
Коментиран от #35
10:51 05.01.2026
32 Трол
10:53 05.01.2026
33 На Лавров протежето-Керемедчиев
10:55 05.01.2026
34 Оффф ,
10:55 05.01.2026
35 Соваж бейби
До коментар #31 от "?????":Защото е с европейски корени и англииски ,жена му е европейка .В предната статия го казах повечето американци са ни братя и сестри заселили се в Америка.До колкото разбирам иска доминиране на бялата раса на тази планета ами да помага нали сме и заедно с НАТО !Да направи и Европа по силна и по спокойна за живот !
Коментиран от #37
10:56 05.01.2026
36 Апетитът идва с яденето
11:08 05.01.2026
37 И така....
До коментар #35 от "Соваж бейби":Сигурно не сте го разбрали....Тръмп е "англе" ,а това е особена порода (със самочувствие, но без по....тие).Колкото до жена му ,да европейска е,но взета от "острова"и той въобще не я уважава !
За НАТО да не говорим....
А Европа за него е КОНКУРЕНЦИЯ...
Коментиран от #40
11:08 05.01.2026
38 Може КАНАДА да е следващата!
До коментар #29 от "Керемидков?? Едно Недоразумение минало":АКО НЕ ИСКАТЕ ДА НИ СТАНИТЕ РОБИ, ЩЕ ВИ НАНЕСЕМ ВТОРИ УДАР! ТОВА КАЗВА ДОНАЛД ТРЪМП МИРОЛЮБЕЦА ФАЛШИВ. ТРОМПЕТА СИ ПОКАЗА ДЯВОЛСКИТЕ РОГА ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ. ДА СЕ ГОТВЯТ ГРЕНЛАНДИЯ, ИРАН, СЕВЕРНА КОРЕЯ, МЕКСИКО, КАНАДА! ОСОБЕНО КАНАДА, ЯНКИТЕ ИСКАТ ДА СИ Я ПРИЛАПАТ. ВСЕ ПО НЕНАСИТНИ СТАВАТ.
11:10 05.01.2026
39 Хахаха
До коментар #5 от "ка Путин на колене":Боли го Путин това за Сирия и Венецуела също и за Ирак. Ти гледай да не дойде пашата, защото и за нас го боли това.
11:11 05.01.2026
40 Совож бейби
До коментар #37 от "И така....":Има и германска жилка ,прочети по внимателно.Антличаните и те са от нашите от бялата раса и там е освинено с мигранти.
11:13 05.01.2026
41 Кубрат
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Сега малко да ви отворя, защото вие четете само каквото ви кажат. Тази която е на мястото на Мадуро , идва от Москва където е живяла последната година
Коментиран от #50
11:14 05.01.2026
42 Хи хи
11:16 05.01.2026
43 коко
11:17 05.01.2026
44 българина
11:17 05.01.2026
45 Пощръклял
11:18 05.01.2026
46 Спуканата керемида
11:20 05.01.2026
47 И.Иванов
България се ръководи от АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНИ, НЕИНФОРМИРАНИ и меко казано глупави персони ....
Коментиран от #58
11:21 05.01.2026
48 Путин в каляска
До коментар #12 от "В Аляска се случи":В Аляска се случи нещо, което отново ще завърши с: нас опять обманули
11:25 05.01.2026
49 Леля Гошо
11:33 05.01.2026
50 Я си прегледай
До коментар #41 от "Кубрат":пак източниците - че май объркваме "Балада за войника" с "Баба дава на войника" :) :) :)
11:34 05.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хи хи
11:37 05.01.2026
53 Каруцар
11:46 05.01.2026
54 Каруцар
11:49 05.01.2026
55 Конопа ще спаси света
11:51 05.01.2026
56 Питам
11:54 05.01.2026
57 Българско Кисело Мляко
11:55 05.01.2026
58 Направо
До коментар #47 от "И.Иванов":По-точно, кратко и ясно не може да се каже.
11:57 05.01.2026
59 Българин
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
John, I send you a few links to get to know the Bulgarians.
The white brotherhood
11:57 05.01.2026
60 Софийски селянин,
Така че времето му изтича безвъзвратно,а и нов мандат няма да го огрее..
12:07 05.01.2026