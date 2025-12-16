Новини
Шефката на МИ-6: Путин протака преговорите за Украйна

16 Декември, 2025 02:52, обновена 16 Декември, 2025 02:59

Ръководителят на британските въоръжени сили призова страната да се подготви по-добре за заплахата от Русия

Снимка: YouTube
Руският президент Владимир Путин протака преговорите за Украйна, а Русия се стреми да сплашва критиците си с тактики – от саботажни атаки до прелитане на дронове над летища, заяви снощи ръководителката на британската разузнавателна служба МИ-6, цитирана от Ройтерс

В първата си публична реч, откакто оглави британската служба за външно разузнаване, Блейз Метревели каза, че Русия представлява „агресивна, експанзионистична и ревизионистична“ заплаха, която продължава да се стреми да подчини Украйна и да тормози членовете на НАТО.

Путин „протака преговорите и прехвърля цената на войната върху собственото си население“, каза Метревели, която през октомври стана първата жена начело на МИ-6 в 116-годишната история на службата.

В речта си в централата на службата в Лондон тя заяви, че Русия не бива да се съмнява в дълготрайната подкрепа на Великобритания за Украйна.

Великобритания трябва да бъде по-добре подготвена да противодейства на заплахата от конфликт, особено от страна на Русия, като насърчава готовността на хората да се сражават, увеличава индустриалния капацитет за производство на оръжия и развива необходимите умения, заяви началникът на британските въоръжени сили, цитиран от Ройтерс.

Главният маршал на авиацията и началник щаба на отбраната Ричард Найтън каза пред аналитичния център Кралски институт на обединените въоръжени сили (RUSI), че Великобритания все още не е усетила заплахата от Русия „толкова остро, колкото много от нашите съюзници в Европа“, които вече са увеличили военните поръчки и в някои случаи са се върнали към форма на национална военна служба.

Европа се опитва да запълни празнината, оставена от настояването на президента Доналд Тръмп континентът да поеме по-голямата част от конвенционалните отбранителни способности на НАТО, особено в момент, когато мирните преговори между Русия и Украйна срещат трудности.

Думите на Найтън изглеждат насочени към това да подтикнат правителството и обществото във Великобритания да приемат по-сериозно заплахата от възможен по-широк конфликт и да действат по-бързо.

„Руското ръководство ясно е заявило, че иска да оспорва, ограничава, разделя и в крайна сметка да унищожи НАТО“, каза той в годишната си лекция.

„За нашите съюзници е ясно, че рискът за НАТО и за Обединеното кралство от страна на Русия нараства… Ако не успеем да повишим осведомеността и да започнем разговор с обществото за тези рискове, не можем да очакваме останалата част от правителството, обществото и индустрията да действат или да понесат необходимите разходи.“

Русия заявява, че няма планове да напада НАТО.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мъко мисирска

    7 0 Отговор
    вчера я пуснахте тая статия! днес ще правим преговор ли?

    утре поне още два пъти я пуснете , като че ли ще е сефте една и съща статия 3 дена я пущата смешни сте

    03:01 16.12.2025

  • 2 Големи нека@

    3 0 Отговор
    дурници сте !!
    Преписвате , преписвате и никога не ще се научите ! Отиваите на вечерно училище, че сте дърти за нормално !!

    03:03 16.12.2025

  • 3 Али Турчинът

    1 0 Отговор
    Путин така ще протака вашата всемогъща сила.
    През бял ще търсите свещи.

    03:04 16.12.2025

  • 4 Никой

    2 0 Отговор
    Хитлер така ги беше нагазил 1940 година - че добре - че оцеляха.

    Ако не беше грандоманията на Гьоринг - който вместо да разрушава последователно летищните писти и изобщо - летищата - по Южна Англия - той праща бомбардировачите по градовете - и т.н. Без летища - Англия са обречени - 1 самолет има пробег около 30-40 минути - тоест - няма да може да покрие ламанша и т.н.

    Другото е пак военният пропуск да се заловят при Дюнкирк силите на Англия - но добре че не се случи.

    Пътека направи Чърчил до Сталин - да моли за подкрепа.

    И сега - пак Русия е виновна.

    03:05 16.12.2025

  • 5 Блеене и мекане

    2 0 Отговор
    Английската уфца пак забляла. Тази не е разбрала още че МИ6 не е малоумна пропагандна централа като ДВ и от нея се очакват други умения.

    03:09 16.12.2025

  • 7 В В.П.

    0 0 Отговор
    РФ ,тормозела НАТО.
    Уфффф..Щом жена е начело на Ми6 ,значи това му е краят ..По принцип ,Ми 6 не прави такива тъпи анализи.Публично..Ама ,карай

    03:19 16.12.2025

