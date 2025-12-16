Шефката на МИ-6: Путин протака преговорите за Украйна

Руският президент Владимир Путин протака преговорите за Украйна, а Русия се стреми да сплашва критиците си с тактики – от саботажни атаки до прелитане на дронове над летища, заяви снощи ръководителката на британската разузнавателна служба МИ-6, цитирана от Ройтерс

В първата си публична реч, откакто оглави британската служба за външно разузнаване, Блейз Метревели каза, че Русия представлява „агресивна, експанзионистична и ревизионистична“ заплаха, която продължава да се стреми да подчини Украйна и да тормози членовете на НАТО.

Путин „протака преговорите и прехвърля цената на войната върху собственото си население“, каза Метревели, която през октомври стана първата жена начело на МИ-6 в 116-годишната история на службата.

В речта си в централата на службата в Лондон тя заяви, че Русия не бива да се съмнява в дълготрайната подкрепа на Великобритания за Украйна.

Великобритания трябва да бъде по-добре подготвена да противодейства на заплахата от конфликт, особено от страна на Русия, като насърчава готовността на хората да се сражават, увеличава индустриалния капацитет за производство на оръжия и развива необходимите умения, заяви началникът на британските въоръжени сили, цитиран от Ройтерс.

Главният маршал на авиацията и началник щаба на отбраната Ричард Найтън каза пред аналитичния център Кралски институт на обединените въоръжени сили (RUSI), че Великобритания все още не е усетила заплахата от Русия „толкова остро, колкото много от нашите съюзници в Европа“, които вече са увеличили военните поръчки и в някои случаи са се върнали към форма на национална военна служба.

Европа се опитва да запълни празнината, оставена от настояването на президента Доналд Тръмп континентът да поеме по-голямата част от конвенционалните отбранителни способности на НАТО, особено в момент, когато мирните преговори между Русия и Украйна срещат трудности.

Думите на Найтън изглеждат насочени към това да подтикнат правителството и обществото във Великобритания да приемат по-сериозно заплахата от възможен по-широк конфликт и да действат по-бързо.

„Руското ръководство ясно е заявило, че иска да оспорва, ограничава, разделя и в крайна сметка да унищожи НАТО“, каза той в годишната си лекция.

„За нашите съюзници е ясно, че рискът за НАТО и за Обединеното кралство от страна на Русия нараства… Ако не успеем да повишим осведомеността и да започнем разговор с обществото за тези рискове, не можем да очакваме останалата част от правителството, обществото и индустрията да действат или да понесат необходимите разходи.“

Русия заявява, че няма планове да напада НАТО.