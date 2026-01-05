Пазарите реагираха сдържано на събитията във Венецуела

Световните пазари реагираха сдържано в понеделник след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от Съединените щати, като вниманието на инвеститорите и правителствата се насочи по-скоро към политическите и геополитическите последици от събитията, отколкото към незабавни икономически сътресения, пише БТА.
След драматичните развития през уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че поставя Венецуела под временно американско управление и предупреди, че може да разпореди нови удари, ако Каракас не съдейства за отваряне на петролната си индустрия и за борбата с наркотрафика. Тръмп отправи и заплахи за военни действия срещу Колумбия и Мексико, което допълнително повиши напрежението в региона.
Според анализатори от Capital Economics отстраняването на Мадуро е малко вероятно да има значими краткосрочни икономически последици за глобалната икономика, но политическите и геополитическите отражения ще се усещат дълго време. Именно тази несигурност обяснява защо пазарите като цяло запазиха спокойствие, въпреки безпрецедентния характер на американската операция.
Цените на петрола се колебаеха в тесен диапазон, като решението на OPEC+ да запази добивите без промяна бе балансирано от опасенията за евентуални прекъсвания на доставките от Венецуела - една от ключовите петролни държави в Латинска Америка. В същото време засилените геополитически рискове доведоха до повишен интерес към т.нар. "убежищни" активи като златото.
Американската военна акция засили и притесненията от по-широка нестабилност, което се отрази в по-висок интерес към отбранителния сектор и към сигурни държавни облигации. На този фон доларът запази стабилност, а инвеститорите насочиха вниманието си към серията важни икономически данни, които предстои да бъдат публикувани в САЩ през седмицата.
В Азия гуверньорът на Bank of Japan Кадзуо Уеда заяви, че централната банка ще продължи да повишава лихвите, ако икономическите и ценовите тенденции се развиват според прогнозите, подчертавайки, че глобалната несигурност остава ключов фактор за паричната политика.
Като цяло реакцията на световните пазари подсказва, че икономическите ефекти от събитията във Венецуела засега остават вторични спрямо по-широките въпроси за международния ред, ролята на САЩ и риска от нови огнища на геополитическо напрежение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #15
16:09 05.01.2026
2 Жиголо
16:11 05.01.2026
3 Бай Дончо
16:12 05.01.2026
4 Българин
Ако трябва и със сила!
16:12 05.01.2026
5 Америка сила
Коментиран от #6
16:13 05.01.2026
6 Дедо Дони
До коментар #5 от "Америка сила":Ще падне под доларче в САЩ, а ви евроскъсаняци ще ядете хлебарки и бръмбари по зелените ви сделки.
Коментиран от #10
16:17 05.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Среден за
16:20 05.01.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
16:21 05.01.2026
10 Zaхарова
До коментар #6 от "Дедо Дони":Брау бе гуведо! Как се сети да го напишеш?!50 рубли отгоре!
Коментиран от #18
16:21 05.01.2026
11 Нещастници
16:28 05.01.2026
12 Сега САЩ да отворят КореКом
Колониалните магазини пълни с китайски стоки ширпотреба
16:31 05.01.2026
13 обичка
16:32 05.01.2026
14 За каква
Коментиран от #16
16:34 05.01.2026
15 ИИ без интелект
До коментар #1 от "честен ционист":Пазарите вече се регулират от ИИ, не реагират както преди.
Програмата изглажда чековете.
16:36 05.01.2026
16 Да прибавя
До коментар #14 от "За каква":и суровини.
16:38 05.01.2026
17 Борсите по света са манипулирани
16:55 05.01.2026
18 Луди
До коментар #10 от "Zaхарова":🤣🤣🤣😭😭🤣🤣🤣 Половин Русия избяга в европа.
17:01 05.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.