Пазарите реагираха сдържано на събитията във Венецуела

Световните пазари реагираха сдържано в понеделник след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от Съединените щати, като вниманието на инвеститорите и правителствата се насочи по-скоро към политическите и геополитическите последици от събитията, отколкото към незабавни икономически сътресения, пише БТА.

След драматичните развития през уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че поставя Венецуела под временно американско управление и предупреди, че може да разпореди нови удари, ако Каракас не съдейства за отваряне на петролната си индустрия и за борбата с наркотрафика. Тръмп отправи и заплахи за военни действия срещу Колумбия и Мексико, което допълнително повиши напрежението в региона.

Според анализатори от Capital Economics отстраняването на Мадуро е малко вероятно да има значими краткосрочни икономически последици за глобалната икономика, но политическите и геополитическите отражения ще се усещат дълго време. Именно тази несигурност обяснява защо пазарите като цяло запазиха спокойствие, въпреки безпрецедентния характер на американската операция.

Цените на петрола се колебаеха в тесен диапазон, като решението на OPEC+ да запази добивите без промяна бе балансирано от опасенията за евентуални прекъсвания на доставките от Венецуела - една от ключовите петролни държави в Латинска Америка. В същото време засилените геополитически рискове доведоха до повишен интерес към т.нар. "убежищни" активи като златото.

Американската военна акция засили и притесненията от по-широка нестабилност, което се отрази в по-висок интерес към отбранителния сектор и към сигурни държавни облигации. На този фон доларът запази стабилност, а инвеститорите насочиха вниманието си към серията важни икономически данни, които предстои да бъдат публикувани в САЩ през седмицата.

В Азия гуверньорът на Bank of Japan Кадзуо Уеда заяви, че централната банка ще продължи да повишава лихвите, ако икономическите и ценовите тенденции се развиват според прогнозите, подчертавайки, че глобалната несигурност остава ключов фактор за паричната политика.

Като цяло реакцията на световните пазари подсказва, че икономическите ефекти от събитията във Венецуела засега остават вторични спрямо по-широките въпроси за международния ред, ролята на САЩ и риска от нови огнища на геополитическо напрежение.