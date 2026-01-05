Новини
Пазарите реагираха сдържано на събитията във Венецуела

5 Януари, 2026 16:06

Отстраняването на Мадуро е малко вероятно да има значими краткосрочни икономически последици за глобалната икономика, но политическите и геополитическите отражения ще се усещат дълго време

Пазарите реагираха сдържано на събитията във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Световните пазари реагираха сдържано в понеделник след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от Съединените щати, като вниманието на инвеститорите и правителствата се насочи по-скоро към политическите и геополитическите последици от събитията, отколкото към незабавни икономически сътресения, пише БТА.

След драматичните развития през уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че поставя Венецуела под временно американско управление и предупреди, че може да разпореди нови удари, ако Каракас не съдейства за отваряне на петролната си индустрия и за борбата с наркотрафика. Тръмп отправи и заплахи за военни действия срещу Колумбия и Мексико, което допълнително повиши напрежението в региона.

Според анализатори от Capital Economics отстраняването на Мадуро е малко вероятно да има значими краткосрочни икономически последици за глобалната икономика, но политическите и геополитическите отражения ще се усещат дълго време. Именно тази несигурност обяснява защо пазарите като цяло запазиха спокойствие, въпреки безпрецедентния характер на американската операция.

Цените на петрола се колебаеха в тесен диапазон, като решението на OPEC+ да запази добивите без промяна бе балансирано от опасенията за евентуални прекъсвания на доставките от Венецуела - една от ключовите петролни държави в Латинска Америка. В същото време засилените геополитически рискове доведоха до повишен интерес към т.нар. "убежищни" активи като златото.

Американската военна акция засили и притесненията от по-широка нестабилност, което се отрази в по-висок интерес към отбранителния сектор и към сигурни държавни облигации. На този фон доларът запази стабилност, а инвеститорите насочиха вниманието си към серията важни икономически данни, които предстои да бъдат публикувани в САЩ през седмицата.

В Азия гуверньорът на Bank of Japan Кадзуо Уеда заяви, че централната банка ще продължи да повишава лихвите, ако икономическите и ценовите тенденции се развиват според прогнозите, подчертавайки, че глобалната несигурност остава ключов фактор за паричната политика.

Като цяло реакцията на световните пазари подсказва, че икономическите ефекти от събитията във Венецуела засега остават вторични спрямо по-широките въпроси за международния ред, ролята на САЩ и риска от нови огнища на геополитическо напрежение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Бай Дончо отписа малко дългове на името на венецуелските Ганчовци.

    Коментиран от #15

    16:09 05.01.2026

  • 2 Жиголо

    2 5 Отговор
    И аз така! От години работя в евро. Имам Голям актив!

    16:11 05.01.2026

  • 3 Бай Дончо

    12 0 Отговор
    ще фалират Европа. Пазарите бавно, но славно ще реагират. То това не е като онова, ма Маро.

    16:12 05.01.2026

  • 4 Българин

    0 8 Отговор
    А то няма "събития във венецуела". Това са си нормални политически процеси и въпреки опитите на шепа тотално корумпирани "политици" за агресия срещу САЩ и лично срещу Тръмп, мирът ще бъде наложен.
    Ако трябва и със сила!

    16:12 05.01.2026

  • 5 Америка сила

    3 9 Отговор
    Бензина ше падне под едно евраче баце.

    Коментиран от #6

    16:13 05.01.2026

  • 6 Дедо Дони

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Америка сила":

    Ще падне под доларче в САЩ, а ви евроскъсаняци ще ядете хлебарки и бръмбари по зелените ви сделки.

    Коментиран от #10

    16:17 05.01.2026

  • 8 Среден за

    1 4 Отговор
    Путлер,Си и копейките.

    16:20 05.01.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Искам да смуча топките на Мадуро!💋🥳🤣🖕

    16:21 05.01.2026

  • 10 Zaхарова

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо Дони":

    Брау бе гуведо! Как се сети да го напишеш?!50 рубли отгоре!

    Коментиран от #18

    16:21 05.01.2026

  • 11 Нещастници

    6 1 Отговор
    ако това го направи всяка друга страна, пазарите ще сроната вялутатата на направилите го! само долара не го лови нилакви превтъпления, валуттаа на терористи, убикци, крадци и престъпници, просто защото пазарите отдавна не са пазари, а частни организации за ограбванв на непослушните

    16:28 05.01.2026

  • 12 Сега САЩ да отворят КореКом

    4 0 Отговор
    Корекция на Комунизма
    Колониалните магазини пълни с китайски стоки ширпотреба

    16:31 05.01.2026

  • 13 обичка

    2 1 Отговор
    Бай доню защо има дупка само на едното ухо? Ами другото?

    16:32 05.01.2026

  • 14 За каква

    5 0 Отговор
    реакция може да става на въпрос като световните пазари се контролират от американските евреи!? Смешни сте! Западна Европа е консумативен придатък на САЩ! Бай дън ги накара да прекъснат връзките с Русия! Останали без евтини енергийни ресурси и окупирани от американската армия западноевропейците могат само да слушат и изпълняват! С действията си Тръмп намали държавният дълг на САЩ с десетина трилиона, а пинчерите обедняват с двеста!

    Коментиран от #16

    16:34 05.01.2026

  • 15 ИИ без интелект

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Пазарите вече се регулират от ИИ, не реагират както преди.
    Програмата изглажда чековете.

    16:36 05.01.2026

  • 16 Да прибавя

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "За каква":

    и суровини.

    16:38 05.01.2026

  • 17 Борсите по света са манипулирани

    2 0 Отговор
    И всичко е балон и печатане на квадрилиони нищо не струва реално каквато цена има в момента нищо

    16:55 05.01.2026

  • 18 Луди

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Zaхарова":

    🤣🤣🤣😭😭🤣🤣🤣 Половин Русия избяга в европа.

    17:01 05.01.2026

