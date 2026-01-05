Руската армия е превзела селище в Сумска област

Русия обяви, че е превзела Грабовски, селище в североизточната украинска Сумска област, разположена близо до руската граница, където Киев съобщи в края на декември, че се сблъсква с офанзива, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Подразделенията на обединената войскова групировка "Север" са поели контрола над населеното място Грабовски в област Суми в резултат на активни операции", съобщи руското Министерство на отбраната в ежедневната си сводка.

Украинската армия съобщи през декември за сражения в този сектор, след като руски войници пресякоха границата, за да започнат офанзива. Руските сили вече окупират над 200 кв. км територия в Сумска област.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец обвини армията на Москва, че е евакуирала "насилствено" около 50 цивилни от Грабовски към Русия. АФП подчертава, че не е в състояние да провери тези твърдения.

Сумска област не е сред регионите на Украйна, които Москва обяви, че е анексирала, но президентът Владимир Путин нареди на войските си да създадат "буферна зона", която да пречи на украинските сили да навлизат в Русия, както стана през лятото на 2024 г.