Руската армия е превзела селище в Сумска област
Руската армия е превзела селище в Сумска област

5 Януари, 2026 16:19

Украинската армия съобщи през декември за сражения в този сектор, след като руски войници пресякоха границата, за да започнат офанзива

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия обяви, че е превзела Грабовски, селище в североизточната украинска Сумска област, разположена близо до руската граница, където Киев съобщи в края на декември, че се сблъсква с офанзива, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Подразделенията на обединената войскова групировка "Север" са поели контрола над населеното място Грабовски в област Суми в резултат на активни операции", съобщи руското Министерство на отбраната в ежедневната си сводка.

Украинската армия съобщи през декември за сражения в този сектор, след като руски войници пресякоха границата, за да започнат офанзива. Руските сили вече окупират над 200 кв. км територия в Сумска област.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец обвини армията на Москва, че е евакуирала "насилствено" около 50 цивилни от Грабовски към Русия. АФП подчертава, че не е в състояние да провери тези твърдения.

Сумска област не е сред регионите на Украйна, които Москва обяви, че е анексирала, но президентът Владимир Путин нареди на войските си да създадат "буферна зона", която да пречи на украинските сили да навлизат в Русия, както стана през лятото на 2024 г.


  • 1 Мароооу,

    20 12 Отговор
    Докато драскаше за Тръмп и Венецуела, за два дни руската армия си върна 6 селища. Бъди коректна и не подлъъъъгвай с бройката.

    Коментиран от #35

    16:21 05.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град Козлодуй

    9 24 Отговор
    За 4 години руската армия е напреднала с 50 км в Донбас.

    Коментиран от #7, #10, #13

    16:22 05.01.2026

  • 4 И в Сумска област и

    20 7 Отговор
    в Запорожието. И не е едно селище.

    16:22 05.01.2026

  • 5 007

    6 15 Отговор
    Путин скоро ще има цяла зоологическа градина от диктатори.

    Коментиран от #8

    16:23 05.01.2026

  • 6 Зельонка в чувал

    16 3 Отговор
    Браво, още малко и ще стигнем Масква!

    16:23 05.01.2026

  • 7 Хъбъхъ

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    50 на дължина и колко хиляди на ширина? Що не четеш на Марчето статиите, бе Козльо.

    16:24 05.01.2026

  • 8 Може

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "007":

    И един зелен клоун за цвят.

    Коментиран от #12

    16:24 05.01.2026

  • 9 Паветник

    14 4 Отговор
    Ох, преряза ме корема! Има ли някой желаещ да ме затапи, че да се не изпусна?

    16:24 05.01.2026

  • 10 Евреина Кобзон

    6 20 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Милион и Половина
    КАБЗОНЧИЦИ
    За 50 Км .

    Добре върви Движухата.

    16:24 05.01.2026

  • 11 ГРУ гайтанжиева

    6 17 Отговор
    Лъжат !
    руското Министерство на отбраната е доказана машина за лъжи и дезинформация.

    Коментиран от #14

    16:28 05.01.2026

  • 12 007

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "Може":

    Янукович ще принуди Хаменей да яде свинска мас... Той вече е научил Асад... иначе е отегчен от мюсюлманите, казва, само дано Орбан и Фицо го наваксат по-скоро...

    16:28 05.01.2026

  • 13 На всички е ясно

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    в каква посока се движи фронта обаче козлодуйския Урсула Кая и още няколко розови понита не са схванали този факт. Ще им се изясни скоро когато за работа на гости в Киев ще им трябват руски визи.

    16:28 05.01.2026

  • 14 с два пръста чело от село

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "ГРУ гайтанжиева":

    откъде ви намерих такива мало умни елфчета

    16:29 05.01.2026

  • 15 хе хе

    4 16 Отговор
    Тръмп за два часа отмъкна Мадуро, тия още се гърчат в някво село...

    Коментиран от #23

    16:31 05.01.2026

  • 16 007

    4 14 Отговор
    При Путин Русия се превърна в последното убежище за терористи и диктатори. И на руснаците не им пука.

    Коментиран от #21

    16:32 05.01.2026

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 16 Отговор
    Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

    "Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

    Коментиран от #30

    16:32 05.01.2026

  • 18 мдам

    5 15 Отговор
    През 2022-а година Русия владееше 27% от територията на Украйна. Днес владеят 19%. Иначе напредвали. Взели били село...

    16:32 05.01.2026

  • 19 Истината

    5 13 Отговор
    Какъв велик успех - селище !

    16:34 05.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пресата

    1 12 Отговор

    До коментар #16 от "007":

    Москва е транзитен пункт, крайната дестинация е КНДР.

    16:34 05.01.2026

  • 22 Пешко

    5 9 Отговор
    Това селище на три или на два дни е от Киев?

    16:35 05.01.2026

  • 23 Рублевка

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "хе хе":

    Навярно, защото са руснаци и не искат да избиват етнически руснаци. Ако бяха американци, щяха да приключат с Украйна за един ден. Томахавки по Киев, бомбени килими, няколко ядрени удара и край. Каракас го бомбиха много яко.

    16:35 05.01.2026

  • 24 Горски

    15 4 Отговор
    Какви асиметрични операции, какво "елиминиране"? Русия всеки ден завзема нови територии, а единственото, което укрорайха може да противопостави са епизодични терористични актове. Не само че така война не се печели, а се увеличава неизбежната отговорност пред военния трибунал, който ще последва капитулацията на бандеровците. Укрия фашистите си играят театрото. Брадясали, присвити очи, със сериозни физиономии, камуфлажи. Пазят Европа от агресия, чакат нови кешови траншове, нагласени за снимки. Нещастниците събирани от улицата мрат в кал и студ на фронта. Представете си Путин да казва като Тръмп че ние ще управляваме Украйна толкова колкото е необходимо докато всичко стане ОК според нашите представи.

    16:35 05.01.2026

  • 25 Руснак без крак

    5 12 Отговор
    Само да не подминат Киев без да разберат!

    16:36 05.01.2026

  • 26 Хихи

    5 13 Отговор
    За четири години - 50 километра! Чакаме ги в Киев след 50 години - нали не бързат!

    16:37 05.01.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    9 10 Отговор
    Искрено и Лично прошу Факты да спрат да ме дискредитират !!! Русия превзе селище.....
    Толкова е жалко и нелепо след С.А.Щ превзеха Венецуела за 25-минути 🎅

    Коментиран от #31, #36

    16:39 05.01.2026

  • 28 Ал Джазира

    5 5 Отговор
    Посмешището Герасимов ,къде му де смее цял свят какъв е неандерталец се произнесе за американската операция във Венецуела

    " Сега така никой не воюва "

    Ама ще те вземат теб да им обякниш как минахте на коне ,как правилно конница се използва и какво е сънременна война. Аве сато си се увъртел до ушите ,мълчи си ,повече ще ти се смеят.
    Ма то цял свят им се смее на тия бездарници ,ама и устите им не спират да мелят.
    Пази боже сляпо да прогледа

    Коментиран от #33

    16:40 05.01.2026

  • 29 УКРАЙНА 🇺🇦

    2 8 Отговор
    Стига с тези лъжи бе

    16:41 05.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 джудж ,😡

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Привет !

    16:42 05.01.2026

  • 32 истината

    11 3 Отговор
    Руси непрвзема.Русия освобождава от евронацизма.

    16:42 05.01.2026

  • 33 Евреина Кобзон

    3 8 Отговор

    До коментар #28 от "Ал Джазира":

    Блатните Пияндурници

    Си помислиха че са

    ХУСАРИ .

    А то се оказа че са обикновени

    ДРУСАРИ.

    Жалко за Кончетата.

    16:44 05.01.2026

  • 34 Имало ли е

    5 1 Отговор
    Опит за атентат срещу Траоре в Буркина Фасо? Излезна нещо из фейса, ама в новините - нищо...

    16:45 05.01.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мароооу,":

    "...руската армия си върна 6 селища..."

    Сериозно .....цели 6 (шест) селища ?
    Щот разликата между едно и шест селища е точно нула на фона на Венецуела бе товарищь ....

    16:45 05.01.2026

  • 36 Важното е

    1 10 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Всички Рублоидоти

    Да продължат да се

    Самонавиват.

    16:46 05.01.2026

  • 37 Българин...

    9 0 Отговор
    Само се лигавят! Трябваше отдавна да вземат Одеса!

    Коментиран от #39

    16:46 05.01.2026

  • 38 Пенсионер 69 годишен

    4 5 Отговор
    Българските пенсионери искаме Путин и нас да освободи. Токът, водата, отоплението, градския транспорт са БЕЗПЛАТНИ ЗА ПЕНСИОНЕРИ В РУСИЯ! Искаме и в България иначе слагаме тенджери на главите и излизаме на Майдан! Само в София сме над половин милион!

    16:47 05.01.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Българин...":

    "..трябваше отдавна да вземат Одеса..."

    Планът ни с Коношенков беше Млечния път, но кoгда кoнчилacь водка видяхме че сме пред Купянск, на 7км от руската граница 🎅🎅🎅

    Коментиран от #41

    16:50 05.01.2026

  • 40 уаууууу

    0 4 Отговор
    население 124 души преди войната. До Киев с тези темпове ще стигнат след като мумията на Ленин се разложи.

    16:53 05.01.2026

  • 41 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":

    Американците инсталираха два самолетоносача до Каракас и го съсипаха от бомбардировки. В суматохата отвлякоха президента и СЪПРУГАТА МУ. Русия не иска да избива етнически руснаци с тотални бомбардировки. Какво не е ясно?

    Коментиран от #42

    16:57 05.01.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Рублевка":

    "...тотални бомбардировки..."

    Кви бомбандировки, килими с 20-на грохнали самольота от времето на СССР ? Русия няма никаква възможност за такива неща. Помислила се лягушката за Бивол, тва е Русията.....

    17:06 05.01.2026

  • 43 Путин е срам и позор за Русия

    1 0 Отговор
    Монголо-татарина Путин е КЬОСЕ и е с име на женски полов орган, затова за 4 години показа на света, че е подлец и няма нищо мъжко в него !!!

    17:18 05.01.2026

