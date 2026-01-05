Руската армия е превзела селище в Сумска област

Русия обяви, че е превзела Грабовски, селище в североизточната украинска Сумска област, разположена близо до руската граница, където Киев съобщи в края на декември, че се сблъсква с офанзива, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Подразделенията на обединената войскова групировка "Север" са поели контрола над населеното място Грабовски в област Суми в резултат на активни операции", съобщи руското Министерство на отбраната в ежедневната си сводка.
Украинската армия съобщи през декември за сражения в този сектор, след като руски войници пресякоха границата, за да започнат офанзива. Руските сили вече окупират над 200 кв. км територия в Сумска област.
Украинският омбудсман Дмитро Лубинец обвини армията на Москва, че е евакуирала "насилствено" около 50 цивилни от Грабовски към Русия. АФП подчертава, че не е в състояние да провери тези твърдения.
Сумска област не е сред регионите на Украйна, които Москва обяви, че е анексирала, но президентът Владимир Путин нареди на войските си да създадат "буферна зона", която да пречи на украинските сили да навлизат в Русия, както стана през лятото на 2024 г.
1 Мароооу,
Коментиран от #35
16:21 05.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Град Козлодуй
Коментиран от #7, #10, #13
16:22 05.01.2026
4 И в Сумска област и
16:22 05.01.2026
5 007
Коментиран от #8
16:23 05.01.2026
6 Зельонка в чувал
16:23 05.01.2026
7 Хъбъхъ
До коментар #3 от "Град Козлодуй":50 на дължина и колко хиляди на ширина? Що не четеш на Марчето статиите, бе Козльо.
16:24 05.01.2026
8 Може
До коментар #5 от "007":И един зелен клоун за цвят.
Коментиран от #12
16:24 05.01.2026
9 Паветник
16:24 05.01.2026
10 Евреина Кобзон
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Милион и Половина
КАБЗОНЧИЦИ
За 50 Км .
Добре върви Движухата.
16:24 05.01.2026
11 ГРУ гайтанжиева
руското Министерство на отбраната е доказана машина за лъжи и дезинформация.
Коментиран от #14
16:28 05.01.2026
12 007
До коментар #8 от "Може":Янукович ще принуди Хаменей да яде свинска мас... Той вече е научил Асад... иначе е отегчен от мюсюлманите, казва, само дано Орбан и Фицо го наваксат по-скоро...
16:28 05.01.2026
13 На всички е ясно
До коментар #3 от "Град Козлодуй":в каква посока се движи фронта обаче козлодуйския Урсула Кая и още няколко розови понита не са схванали този факт. Ще им се изясни скоро когато за работа на гости в Киев ще им трябват руски визи.
16:28 05.01.2026
14 с два пръста чело от село
До коментар #11 от "ГРУ гайтанжиева":откъде ви намерих такива мало умни елфчета
16:29 05.01.2026
15 хе хе
Коментиран от #23
16:31 05.01.2026
16 007
Коментиран от #21
16:32 05.01.2026
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.
Коментиран от #30
16:32 05.01.2026
18 мдам
16:32 05.01.2026
19 Истината
16:34 05.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пресата
До коментар #16 от "007":Москва е транзитен пункт, крайната дестинация е КНДР.
16:34 05.01.2026
22 Пешко
16:35 05.01.2026
23 Рублевка
До коментар #15 от "хе хе":Навярно, защото са руснаци и не искат да избиват етнически руснаци. Ако бяха американци, щяха да приключат с Украйна за един ден. Томахавки по Киев, бомбени килими, няколко ядрени удара и край. Каракас го бомбиха много яко.
16:35 05.01.2026
24 Горски
16:35 05.01.2026
25 Руснак без крак
16:36 05.01.2026
26 Хихи
16:37 05.01.2026
27 Владимир Путин, президент
Толкова е жалко и нелепо след С.А.Щ превзеха Венецуела за 25-минути 🎅
Коментиран от #31, #36
16:39 05.01.2026
28 Ал Джазира
" Сега така никой не воюва "
Ама ще те вземат теб да им обякниш как минахте на коне ,как правилно конница се използва и какво е сънременна война. Аве сато си се увъртел до ушите ,мълчи си ,повече ще ти се смеят.
Ма то цял свят им се смее на тия бездарници ,ама и устите им не спират да мелят.
Пази боже сляпо да прогледа
Коментиран от #33
16:40 05.01.2026
29 УКРАЙНА 🇺🇦
16:41 05.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 джудж ,😡
До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":Привет !
16:42 05.01.2026
32 истината
16:42 05.01.2026
33 Евреина Кобзон
До коментар #28 от "Ал Джазира":Блатните Пияндурници
Си помислиха че са
ХУСАРИ .
А то се оказа че са обикновени
ДРУСАРИ.
Жалко за Кончетата.
16:44 05.01.2026
34 Имало ли е
16:45 05.01.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Мароооу,":"...руската армия си върна 6 селища..."
Сериозно .....цели 6 (шест) селища ?
Щот разликата между едно и шест селища е точно нула на фона на Венецуела бе товарищь ....
16:45 05.01.2026
36 Важното е
До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":Всички Рублоидоти
Да продължат да се
Самонавиват.
16:46 05.01.2026
37 Българин...
Коментиран от #39
16:46 05.01.2026
38 Пенсионер 69 годишен
16:47 05.01.2026
39 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "Българин...":"..трябваше отдавна да вземат Одеса..."
Планът ни с Коношенков беше Млечния път, но кoгда кoнчилacь водка видяхме че сме пред Купянск, на 7км от руската граница 🎅🎅🎅
Коментиран от #41
16:50 05.01.2026
40 уаууууу
16:53 05.01.2026
41 Рублевка
До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":Американците инсталираха два самолетоносача до Каракас и го съсипаха от бомбардировки. В суматохата отвлякоха президента и СЪПРУГАТА МУ. Русия не иска да избива етнически руснаци с тотални бомбардировки. Какво не е ясно?
Коментиран от #42
16:57 05.01.2026
42 Владимир Путин, президент
До коментар #41 от "Рублевка":"...тотални бомбардировки..."
Кви бомбандировки, килими с 20-на грохнали самольота от времето на СССР ? Русия няма никаква възможност за такива неща. Помислила се лягушката за Бивол, тва е Русията.....
17:06 05.01.2026
43 Путин е срам и позор за Русия
17:18 05.01.2026