Швейцария замрази активите на Николас Мадуро и сътрудниците му

5 Януари, 2026 14:55 962 40

Мярката влиза в сила незабавно и цели предотвратяване на изтичане на потенциално незаконни средства

Швейцария замрази активите на Николас Мадуро и сътрудниците му - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Швейцария обяви, че замразява всички активи, държани в страната от венецуелския президент Николас Мадуро и неговите сътрудници, съобщава Ройтерс, цитирайки Федералния съвет, предава News.bg.

Решението идва след ареста на Мадуро от американските сили в Каракас и последващото му прехвърляне в Съединените щати.

Мярката влиза в сила незабавно и ще бъде валидна за четири години. Целта ѝ е да се предотврати изтичането на потенциално незаконно придобити активи. Тя се добавя към вече наложените санкции на Венецуела от 2018 г., уточняват от Федералния съвет.

Швейцария посочва, че замразяването на средствата не засяга членовете на настоящото венецуелско правителство и ще се стреми да върне всички установени незаконно придобити активи в полза на венецуелския народ.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мбуа ха ха ха

    9 8 Отговор
    Какво правят парите на венецуелците в швейцарски банки?!

    Коментиран от #5, #39

    14:57 05.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    Преди втората световна война швейцарците бяха бедни овчари.Заграбиха златото на убитите евреи и хитлеристи и забогатяха

    Коментиран от #6

    14:57 05.01.2026

  • 3 честен ционист

    11 0 Отговор
    Прехвърлете ги по сметката на Вова направо, да си нямате ядове.

    14:57 05.01.2026

  • 4 И ний на там отиваме

    19 1 Отговор
    Дигитални замразявания ако си неудобен

    Коментиран от #7

    14:57 05.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мбуа ха ха ха":

    Венецуела изнася много петрол за Западна Европа чрез Испания.

    Коментиран от #8

    14:57 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "И ний на там отиваме":

    На Шиши и Бойко им замразих парите.

    14:58 05.01.2026

  • 8 да бе

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    това сега ли го измисли или ти беше написано като опорка. според мене е първото. Дай цитат да го проверим това... не мОеш.

    Коментиран от #20

    14:58 05.01.2026

  • 9 ТОВА ДОКАЗВА

    17 3 Отговор
    ЧЕ БАНКИТЕ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ ШАНАДЖИИ И НЯМАТЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА АВОАРИТЕ СИ. КЛАСИЧЕСКА ЕВРЕЙСКА ИЗМАМА.

    14:58 05.01.2026

  • 10 Кито

    7 11 Отговор
    Американците може да са всякакви но Путин и Русия могат само да се учат от тях. В момента Русия се очертава като вечният васал на запада.

    Коментиран от #28

    14:59 05.01.2026

  • 11 Бендида

    23 1 Отговор
    Хаххх, досега не са се притеснявали,че средствата може да са незаконни, но сега ги замразяват, за да ,,предотврати изтичането на потенциално незаконно придобити активи.". Всичко вече е Мики Маус.

    14:59 05.01.2026

  • 12 Нищо не държа в банката

    13 1 Отговор
    3 метра под земята в тенджера под налягане и иманярски капан върху нея
    Нещо не е го ли притежаваш физически значи не е твое а на институциите които го съхраняват

    Коментиран от #22

    15:00 05.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "аха":

    Евреите и хитлеристите си внасяха парите в Швейцария и там си останаха.

    Коментиран от #17

    15:00 05.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 аха

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    сега внасяли... не грабили
    а да ти кажа истината искаш ли?
    от 39та до 46та Швейцария ИЗКУПУВА злато като луда. Само от Германия прави 1.3 млрд франка (тогавашни) покупки.
    Как пък най-необразованите сте най-гръмогласни и имате най-много мнение по всички въпроси.

    Коментиран от #27

    15:03 05.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Еххх

    7 4 Отговор
    Пустият му комунизъм хубоу нещо ве - швейцарски банки, 80 човека охрана, огромни къщи и имоти, нарко-корабчета, и т.н. ! Е убоу, ама свърши.. !

    15:03 05.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "да бе":

    Основни клиенти на Венецуела са Китай, Индия, Испания,САЩ.Това не е тайна.

    Коментиран от #21, #31

    15:03 05.01.2026

  • 21 да бе

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    верно ли? дай да я прочетем тази НЕ тайна някъде другаде освен в твоите постове.
    пак- не мОеш да дадеш цитат.

    15:04 05.01.2026

  • 22 Последния Софиянец

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Нищо не държа в банката":

    Сега банките ще приберат 30 млрд под дюшеците на българите и после ще обявят фалит.

    Коментиран от #33

    15:05 05.01.2026

  • 23 Да де

    7 0 Отговор
    Щом триете..
    Златни резерви съ " съхраняват " в Лондон
    Така, това е истина
    Те ги пазеха - Мадуро беше спокоен
    Ха ха ха

    15:05 05.01.2026

  • 24 мдааа

    7 1 Отговор
    Тия са другите мародери, които са забогатели от ей такива "замразените" активи след 2СВ!

    15:05 05.01.2026

  • 25 Дедо Дони

    5 2 Отговор
    Сега ми ги дарете, щото само аз се боря с нашественика Венецуела и сатрапа Мадуро!

    15:05 05.01.2026

  • 26 Ивелин Михайлов

    5 4 Отговор
    Инвестбанк тази седмица ли ще даде фира или следващата?

    Коментиран от #32

    15:06 05.01.2026

  • 27 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "аха":

    Обръща Райхсмарките в злато защото знае че скоро нищо няма да струват.

    Коментиран от #29

    15:06 05.01.2026

  • 28 Не точно.

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Кито":

    Русия е васал на Китай,но янките не са съгласни и искат своят дял от руската баница.Ако Путин прилъган от Си не бе нападнал Украйна то Тръмп нямаше да си вземе Венецуела.Това е голямата игра сега.

    15:08 05.01.2026

  • 29 аха

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    а ти говориш че са (цитирам) - "Заграбиха златото на убитите евреи и хитлеристи и забогатяха "
    Все едно да кажеш че кифладжията заграбил парите на клиентите си.

    Коментиран от #35

    15:08 05.01.2026

  • 30 Това

    2 4 Отговор
    е лъжа. Един истински комунист като Мъдуро не държи никакви пари в швейцарски банки. Той е верен на народа и затова народът на Венецуела го обича.

    15:09 05.01.2026

  • 31 Кви ги търсеше

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Китай там
    Знаеш ли за синтетичната.., колко майсторски се пласира от Китай?
    Три пъти по- ниска цена ползваха Китай за барел..
    Кви ги дирят там?!
    Помагат, ха ха..
    Като правят дъмпинг и на руския..
    В малко ..четете истински данни

    15:09 05.01.2026

  • 32 попа на китното Неофит

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":

    Кво ти пука, царю честити, ти нали събираш само кешовица в бурканбанк!

    15:09 05.01.2026

  • 33 Разбирасе

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Ще приберат ограничават тегленето на макс сума поради причини примери има в миналото на еврото
    Паникьоса ли се Ганчо и направи опашки така ще го спрат

    15:09 05.01.2026

  • 34 Разкрития

    6 3 Отговор
    Диктаторът Мадуро падна. Има голяма вероятност това да повлече “гнилата ябълка" Инвестбанк още следващата седмица. Както пишем от години, през тази ченгеджийска пералня са минали стотици милиони на венецуелския режим. Всичко е било известно на БНБ и ДАНС, но нищо не е предприето докато не се намесват САЩ и не настояват за арест на сметките. Накрая от Вашингтон дори изземат разследването от българската прокуратура. Това Димитър Радев не ви го каза в новогодишното си мънкане.
    Черно на бяло: "по сметки в „Инвестбанк" АД... голяма част от наредените суми кьм крайни тьрговски дружества са били отклонявани и врьщани на свързани юридически лица. Вероятно става дума за елементи на корупционна схема, от която в крайна са ощетени публичните финанси на държавата Венецуела.”
    Накратко: вместо да купуват храни за изнемогващото население, хората на Мадуро са си напълнили сметките с петродолари. И това е станало с любезната помощ на Петя Славова, адв. Цветан Цанев. Които са прибрали тлъсти комисионни. А покрай тях е захлебвал и ликвидирания съдебен лобист Мартин Нотариуса...
    Защо Цанев? Може би защото Мадуро превърна Венецуела в наркодържава, а Цанев има "специализация" в този бизнес, още от времената на Държавна сигурност и скрития транзит? А защо Инвестбанк? Защото е банка на генералите от ДС?

    Коментиран от #36

    15:12 05.01.2026

  • 35 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "аха":

    Роднините ги съдиха но нищо не получиха.

    15:13 05.01.2026

  • 36 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Разкрития":

    Външният дълг на Венецуела е само 60 млрд а добиват петрол за 80 млрд годишно

    15:19 05.01.2026

  • 37 Колко трябва да си луд че да държиш пари

    3 1 Отговор
    В швейцарска банка като знаеш кои си с какво се занимаваш и как ти точат ножа от всякъде....да беше ги дал да ги държи парите на ким чен така поне ако беше изгорел парите нямаше да идат при омразните ти врагове

    15:25 05.01.2026

  • 38 Фен

    0 1 Отговор
    Явно Европа се превръща в ненадеждно място за съхраняване на пари... Еврото го чакат предизвикателства, когато по света се усетят, че трябва да си преместят спестяванията ..

    15:27 05.01.2026

  • 39 А защо неговите?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мбуа ха ха ха":

    Той Мадуро никого не е отвличал.

    15:29 05.01.2026

  • 40 Тия

    0 0 Отговор
    Дя им имам неутралитета.

    15:34 05.01.2026

