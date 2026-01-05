Швейцария замрази активите на Николас Мадуро и сътрудниците му

Швейцария обяви, че замразява всички активи, държани в страната от венецуелския президент Николас Мадуро и неговите сътрудници, съобщава Ройтерс, цитирайки Федералния съвет, предава News.bg.
Решението идва след ареста на Мадуро от американските сили в Каракас и последващото му прехвърляне в Съединените щати.
Мярката влиза в сила незабавно и ще бъде валидна за четири години. Целта ѝ е да се предотврати изтичането на потенциално незаконно придобити активи. Тя се добавя към вече наложените санкции на Венецуела от 2018 г., уточняват от Федералния съвет.
Швейцария посочва, че замразяването на средствата не засяга членовете на настоящото венецуелско правителство и ще се стреми да върне всички установени незаконно придобити активи в полза на венецуелския народ.
1 Мбуа ха ха ха
Коментиран от #5, #39
14:57 05.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
14:57 05.01.2026
3 честен ционист
14:57 05.01.2026
4 И ний на там отиваме
Коментиран от #7
14:57 05.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Мбуа ха ха ха":Венецуела изнася много петрол за Западна Европа чрез Испания.
Коментиран от #8
14:57 05.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тръмп
До коментар #4 от "И ний на там отиваме":На Шиши и Бойко им замразих парите.
14:58 05.01.2026
8 да бе
До коментар #5 от "Последния Софиянец":това сега ли го измисли или ти беше написано като опорка. според мене е първото. Дай цитат да го проверим това... не мОеш.
Коментиран от #20
14:58 05.01.2026
9 ТОВА ДОКАЗВА
14:58 05.01.2026
10 Кито
Коментиран от #28
14:59 05.01.2026
11 Бендида
14:59 05.01.2026
12 Нищо не държа в банката
Нещо не е го ли притежаваш физически значи не е твое а на институциите които го съхраняват
Коментиран от #22
15:00 05.01.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #6 от "аха":Евреите и хитлеристите си внасяха парите в Швейцария и там си останаха.
Коментиран от #17
15:00 05.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 аха
До коментар #13 от "Последния Софиянец":сега внасяли... не грабили
а да ти кажа истината искаш ли?
от 39та до 46та Швейцария ИЗКУПУВА злато като луда. Само от Германия прави 1.3 млрд франка (тогавашни) покупки.
Как пък най-необразованите сте най-гръмогласни и имате най-много мнение по всички въпроси.
Коментиран от #27
15:03 05.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Еххх
15:03 05.01.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #8 от "да бе":Основни клиенти на Венецуела са Китай, Индия, Испания,САЩ.Това не е тайна.
Коментиран от #21, #31
15:03 05.01.2026
21 да бе
До коментар #20 от "Последния Софиянец":верно ли? дай да я прочетем тази НЕ тайна някъде другаде освен в твоите постове.
пак- не мОеш да дадеш цитат.
15:04 05.01.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Нищо не държа в банката":Сега банките ще приберат 30 млрд под дюшеците на българите и после ще обявят фалит.
Коментиран от #33
15:05 05.01.2026
23 Да де
Златни резерви съ " съхраняват " в Лондон
Така, това е истина
Те ги пазеха - Мадуро беше спокоен
Ха ха ха
15:05 05.01.2026
24 мдааа
15:05 05.01.2026
25 Дедо Дони
15:05 05.01.2026
26 Ивелин Михайлов
Коментиран от #32
15:06 05.01.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #17 от "аха":Обръща Райхсмарките в злато защото знае че скоро нищо няма да струват.
Коментиран от #29
15:06 05.01.2026
28 Не точно.
До коментар #10 от "Кито":Русия е васал на Китай,но янките не са съгласни и искат своят дял от руската баница.Ако Путин прилъган от Си не бе нападнал Украйна то Тръмп нямаше да си вземе Венецуела.Това е голямата игра сега.
15:08 05.01.2026
29 аха
До коментар #27 от "Последния Софиянец":а ти говориш че са (цитирам) - "Заграбиха златото на убитите евреи и хитлеристи и забогатяха "
Все едно да кажеш че кифладжията заграбил парите на клиентите си.
Коментиран от #35
15:08 05.01.2026
30 Това
15:09 05.01.2026
31 Кви ги търсеше
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Китай там
Знаеш ли за синтетичната.., колко майсторски се пласира от Китай?
Три пъти по- ниска цена ползваха Китай за барел..
Кви ги дирят там?!
Помагат, ха ха..
Като правят дъмпинг и на руския..
В малко ..четете истински данни
15:09 05.01.2026
32 попа на китното Неофит
До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":Кво ти пука, царю честити, ти нали събираш само кешовица в бурканбанк!
15:09 05.01.2026
33 Разбирасе
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Ще приберат ограничават тегленето на макс сума поради причини примери има в миналото на еврото
Паникьоса ли се Ганчо и направи опашки така ще го спрат
15:09 05.01.2026
34 Разкрития
Черно на бяло: "по сметки в „Инвестбанк" АД... голяма част от наредените суми кьм крайни тьрговски дружества са били отклонявани и врьщани на свързани юридически лица. Вероятно става дума за елементи на корупционна схема, от която в крайна са ощетени публичните финанси на държавата Венецуела.”
Накратко: вместо да купуват храни за изнемогващото население, хората на Мадуро са си напълнили сметките с петродолари. И това е станало с любезната помощ на Петя Славова, адв. Цветан Цанев. Които са прибрали тлъсти комисионни. А покрай тях е захлебвал и ликвидирания съдебен лобист Мартин Нотариуса...
Защо Цанев? Може би защото Мадуро превърна Венецуела в наркодържава, а Цанев има "специализация" в този бизнес, още от времената на Държавна сигурност и скрития транзит? А защо Инвестбанк? Защото е банка на генералите от ДС?
Коментиран от #36
15:12 05.01.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #29 от "аха":Роднините ги съдиха но нищо не получиха.
15:13 05.01.2026
36 Последния Софиянец
До коментар #34 от "Разкрития":Външният дълг на Венецуела е само 60 млрд а добиват петрол за 80 млрд годишно
15:19 05.01.2026
37 Колко трябва да си луд че да държиш пари
15:25 05.01.2026
38 Фен
15:27 05.01.2026
39 А защо неговите?
До коментар #1 от "Мбуа ха ха ха":Той Мадуро никого не е отвличал.
15:29 05.01.2026
40 Тия
15:34 05.01.2026