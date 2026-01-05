Швейцария замрази активите на Николас Мадуро и сътрудниците му

Швейцария обяви, че замразява всички активи, държани в страната от венецуелския президент Николас Мадуро и неговите сътрудници, съобщава Ройтерс, цитирайки Федералния съвет, предава News.bg.

Решението идва след ареста на Мадуро от американските сили в Каракас и последващото му прехвърляне в Съединените щати.

Мярката влиза в сила незабавно и ще бъде валидна за четири години. Целта ѝ е да се предотврати изтичането на потенциално незаконно придобити активи. Тя се добавя към вече наложените санкции на Венецуела от 2018 г., уточняват от Федералния съвет.

Швейцария посочва, че замразяването на средствата не засяга членовете на настоящото венецуелско правителство и ще се стреми да върне всички установени незаконно придобити активи в полза на венецуелския народ.