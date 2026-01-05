Новини
Американската намеса във Венецуела е легитимна, заяви Италия

5 Януари, 2026 15:54 1 347 56

Това ще си проличи много ясно в процеса срещу сваления президент Николас Мадуро, обяви Рим

Американската намеса във Венецуела е легитимна, заяви Италия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската намеса във Венецуела е легитимна, заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от националната новинарска агенция АНСА, предаде БТА.

„Вярваме, че военната намеса не е уместна за разрешаване на въпроси, но тази на САЩ във Венецуела е легитимна, предвид заплахата, която те прецениха, (че представлява тази страна), и това ще си проличи много ясно в процеса срещу сваления президент Николас Мадуро, не на последно място с оглед на показанията на ключов свидетел от венецуелските разузнавателни служби“, заяви в интервю по радиото Таяни, който е и вицепремиер.

„Наркотрафикът е също инструмент за нападение срещу други държави. От тази гледна точка намесата в защита на собствената сигурност е легитимна. Нека сега работим за демократичен преход, за върховенството на закона. Малцина през последните години осъдиха диктатурата на Мадуро. Ние винаги го правихме. Другите подценяваха режима на Мадуро. Днес Венецуела е по-свободна“, допълни той.

Според Таяни Италия прави „възможното и невъзможното“, за да освободи Алберто Трентини, италиански служител на благотворителна организация, който вече над година е задържан във Венецуела по обвинения за заговор.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така

    84 0 Отговор
    Жабарите бързо извадиха езика и облизаха гъ.. на Тръмп

    Коментиран от #56

    15:56 05.01.2026

  • 2 Венецуелците ликуват

    8 63 Отговор
    Само руснята мълчи! Крепостници!

    15:56 05.01.2026

  • 3 Дедо Тръмполино

    42 0 Отговор
    Рагаца Мелони с големите пъпеши е моя куч... мое момиче де!

    15:57 05.01.2026

  • 4 Клоуна пусин 🤡💩

    7 42 Отговор
    - Владимир Владимирович Пусин, как ще помогнете на Мадуро да защити Венецуела от САЩ?
    - Ще му стискам палци!

    Коментиран от #12

    15:57 05.01.2026

  • 5 Рамбо Силек

    68 0 Отговор
    Е, значи и подобна намеса в Италия също би била легитимна!

    15:58 05.01.2026

  • 6 хехе

    27 0 Отговор
    Капо ди тути капи не мисли така.

    15:58 05.01.2026

  • 7 Град Козлодуй

    11 15 Отговор
    Троловете осъждаме отвличането на Мадуро.

    15:58 05.01.2026

  • 8 Пич

    64 0 Отговор
    Леле.... Тези надминаха Урсулианците по тъпотия и наколенки !!! Чакали независим процес с "ключов свидетел" !!! Че що не отвлекат принца на Саудитска Арабия , защото имаха неоспорими доказателства , че нареди да накълцат Кашоги!!!???

    15:58 05.01.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    7 34 Отговор
    - САЩ
    - Европейският съюз
    - Канада
    - Аржентина, Чили, Перу, Колумбия, Коста Рика, Панама.
    - Организацията на американските държави (ОАД)
    Това са само част от държавите, които не признават Николас Мадуро за легитимно избран президент на Венецуела.
    Доналд Тръмп е напълно изплискал легена, но реалността е, че абсолютно никой няма да го упрекне, че е направил нещо незаконно.
    Италия вече обяви, че действията на САЩ са били законни!

    15:58 05.01.2026

  • 10 Само Ислямска държава

    22 2 Отговор
    Може да се справи със сатанистите на запада ,затова и ТЕ толкова усърдно ги ликвидират

    15:58 05.01.2026

  • 11 Ежко Бежко

    31 1 Отговор
    Повръща ми се. Вече половин година откакто напуснах ЕС, но все още ми се гади.

    15:59 05.01.2026

  • 12 Хахсхсхс

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Сега оправданието им е,че мадуро е сложен от обама,или че Путин и тръмп са разменили Украйна за Венецуела на срещата им в Аляска.

    16:00 05.01.2026

  • 13 Бивш русофил

    6 29 Отговор
    Америка в момента е най силната и влиятелна държава на тази планета.

    16:01 05.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Уау

    5 10 Отговор
    Мам..ка му американците правят това което мижитурките от третият свят само могат да мечтаят.

    16:03 05.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    9 24 Отговор
    07 ноември 2025
    Русия е готова да окаже военна помощ на Венецуела, за да може Мадуро да се опълчи на Тръмп 🤣🤣🤣

    За 3 дня загуби Сирия, 3 часа Венецуела 🤣🤣🤣

    Коментиран от #41

    16:04 05.01.2026

  • 18 Миролюб Войнов, отговорен

    14 4 Отговор
    България представлява не по-малка заплаха за С.А.Щ от Венецуела !!! Мильони мургави субекти имали възможността се сдобият с български паспорт в момента грабят,мамят, насилват на американска земя.
    Моля уважаемия Доналд Тръмп спешно да проведе СБО - Специална Българска Операция и да прибира цялата руско-татарска дружинка Шиши, Боко, Kирчо, Асенчо, Костя и Славчо 👍

    Коментиран от #25

    16:05 05.01.2026

  • 19 минувач 🚗

    34 3 Отговор
    А на Путин не е ли легитимна намесата в укрията ?! Щом на Щатите е легитимна , същото трябва да важи и за руснаците .

    Коментиран от #24, #29, #31

    16:05 05.01.2026

  • 20 Да де

    3 11 Отговор
    Ето така се взима завой..
    Браво на Тръмп!

    16:05 05.01.2026

  • 21 Пешо

    4 19 Отговор
    Могат, правят го. Кой може да ги спре?
    Пусин? Хахаха. Та той се е на..ал в гащите...

    16:07 05.01.2026

  • 22 Даа...

    5 20 Отговор
    Добре, че Путлер и "вторая" защити Мадуро и властта му.
    Друго си е да имаш за съюзник кремълския монголо-татар Путлер и неговата шайка бандити.

    Коментиран от #45

    16:08 05.01.2026

  • 23 ВИК

    17 2 Отговор
    Фашизоидните европейци си имат родина!

    16:09 05.01.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    5 19 Отговор

    До коментар #19 от "минувач 🚗":

    "...На Путин не е ли легитимна намесата в укрията ?.."

    Напълно лигитимна с картбланш и Папска благословия, което не пречи руската СВО да е най-епичния провал на века !!! Доналд подари Украйна на Путин, но Русия е твърде нефелна за да я завземе.

    Коментиран от #26

    16:09 05.01.2026

  • 25 джудж ,😡

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Миролюб Войнов, отговорен":

    Как дела ? Вече си отговорен ... А къде останаха другите ти ,,професии ,, ? Пилотът и анализатора да не се пенсионираха , че не ги виждам отскоро ?

    Коментиран от #27, #33

    16:10 05.01.2026

  • 26 джудж ,😡

    13 2 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    Не троши нерви - всичко ще дойде на мястото си , като му дойде времето ! Бъди сигурен !

    16:11 05.01.2026

  • 27 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    5 14 Отговор

    До коментар #25 от "джудж ,😡":

    Привет.
    След 25-минутното показно проведено лично от Тръмп ми се отщя да летя и анализирам !!! Иде ми да извадя пищака и отида в Кремъл да свърша това, което всеки руснак от Четири Года насам мечтае да свърши 🎅

    Коментиран от #37

    16:15 05.01.2026

  • 28 Боко

    9 3 Отговор
    А за 404 не е уместно ?
    Жабарски 💩

    16:15 05.01.2026

  • 29 Така ще да е

    3 17 Отговор

    До коментар #19 от "минувач 🚗":

    Специалната военна операция на САЩ във Венецуела приключи за три часа без нито една жертва от страна на американските войници.
    "Специалната военна операция" на Русия в Украйна продължава вече четвърта година, а жертвите на руската армия са вече над 1 милион убити, ранени, изчезнали и пленени, почти без никакъв резултат.
    Има известна разлика, нали?

    Коментиран от #35

    16:16 05.01.2026

  • 30 Уфф

    10 0 Отговор
    Гнус ме е, ще повърна!

    16:17 05.01.2026

  • 31 така е

    17 1 Отговор

    До коментар #19 от "минувач 🚗":

    ЕС да признае легитимността на действията на Русия в Украйна и незабавно да отмени всички санкции. Все още не е късно Европа да бъде спасена с евтините руски ресурси и многобройните руски туристи.

    Коментиран от #36, #38

    16:18 05.01.2026

  • 32 Демократично отвлякоха президента

    14 1 Отговор
    И всички близингови и лизингови подлоги
    Почнаха да действат

    16:18 05.01.2026

  • 33 с два пръста чело от село

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "джудж ,😡":

    откъде ви събрах такива слабо умни елфчета

    16:18 05.01.2026

  • 34 Възpожденец 🇧🇬

    2 13 Отговор
    Ривъъъът за международното право.
    И питам тия , дето сега ривът за Мадуро:
    - Що не ривахте, когато Русия анексира Крим?
    Що не ривахте, когато Русия нападна Украйна?
    Що не ривахте , когато руските ракети и бомби убиват украински деца , жени и старци в жилищни сгради?
    Мръсна двулична русофилска смрад!

    Коментиран от #50

    16:19 05.01.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор

    До коментар #29 от "Така ще да е":

    Руските часовници, компютри, операции и провали винаги са най-Големите, най-Епичните !!! Такива, които навсегда влизат в учебниците и Историята 🎅

    16:20 05.01.2026

  • 36 Напълно съгласен,

    11 3 Отговор

    До коментар #31 от "така е":

    само Русия може да спаси Европа, никой друг, за ужас на сор......оснята.

    Коментиран от #42

    16:22 05.01.2026

  • 37 джудж ,😡

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Привет отново ! Вече ти написах да не прибягваш до крайности . А това за пищака си го запази в тайна , за сега . Вярвай ми , че много от нас искат същото за зеленият ти ,,приятел ,, .Някои хора са живи , защото е подсъдимо да ги застреляш , например .

    16:22 05.01.2026

  • 38 Zевзек

    1 9 Отговор

    До коментар #31 от "така е":

    А, НЕ.
    Никакво отменяне на санкциите, те помагат на икономиката на РФ. Лично Путлер го е казвал многократно.
    А туристи от там не щем, имаме си достатъчно cвинe и без тях

    16:23 05.01.2026

  • 39 Матрьошка

    8 2 Отговор
    Жалки банатски подлоги. След Украйна, Руснаците ще освободят и Вас.

    16:24 05.01.2026

  • 40 ууууууууууууууу бъклъци

    10 1 Отговор
    УУУУУУУУУУУУУУ, евргогеййййски боккклуци. България вън от тази гейска кочина.

    16:25 05.01.2026

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 10 Отговор

    До коментар #17 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Точен сте господине 👍.От руснак войник не става .В това е проблема.

    16:25 05.01.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "Напълно съгласен,":

    Пази Боже от болести, война и да те "спасява" Русия 😆
    Спроси Живков, Милошевич, Янукович, Назарбаев, Кадафи, Садам, Асад, Мадуро и кой ли още не.....

    Коментиран от #48

    16:25 05.01.2026

  • 43 БАНко

    13 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , ЦЯЛАТА ВАША ПАСМИНА ВОЮВА СРЕЩУ РУСИЯ , А АГРЕСОРИТЕ ОТ САЩ НАПАДНАЛИ ВЕНЕЦУЕЛА И АРЕСТУВАЛИ ПРЕЗИДЕНТ СА ......ДОБРИЧКИ !!! ПОЗОР СТЕ УРСУСЕЛКОВЦИ !!!!

    16:27 05.01.2026

  • 44 Гейополитик

    6 2 Отговор
    Силните и големи държави разчистват задните си дворове. Скоро и Китай ще стори същото с Тайван. Който не слуша - бой. Ние също трябва да внимаваме, иначе с фесове.

    Коментиран от #46

    16:27 05.01.2026

  • 45 Механик

    0 8 Отговор

    До коментар #22 от "Даа...":

    Руснаците се оказаха световни негодници.

    16:28 05.01.2026

  • 46 Тръмп

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Гейополитик":

    Дали??

    16:28 05.01.2026

  • 47 бай Ставри

    12 1 Отговор
    Ще вземат и около италианското крайбрежие да открият петрол или литий в Апенините и тогава ще се питаме какво всъщност прави Рим, върху краварските редкоземни елементи.

    16:29 05.01.2026

  • 48 Град Козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Владимир Путин, президент":

    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #52

    16:29 05.01.2026

  • 49 Браво, Мелони!

    5 1 Отговор
    Браво, Италия! Не забравяйте Содом и Гомор.

    16:30 05.01.2026

  • 50 БАНко

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ДОРИ НАТОВСКАТА СБИРЩИНА В БЪЛГАРИЯ РИИИВАХА И ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ИМ В ТЕРИТОРИЯТА БЪЛГАРИЯ ПОКАЗВАХА УБИЙСТВАТА НА МИРНИТЕ ЖИТЕЛИ НА ДОНБАС ОТ ФАШИСТКИТЕ ОРДИ НА КИИВ !!!

    16:31 05.01.2026

  • 51 ценности на квадрат

    7 0 Отговор
    значи една руска или китайска намеса в италия срещу мафията там, ще е за публични аплодисменти! просто ще си демократизират по едно пристанище ! на мен ми се струва, че одобрението на мелони не е достатъчно, направо да я й отвлекат самолета

    16:33 05.01.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    0 6 Отговор

    До коментар #48 от "Град Козлодуй":

    "...дано се оправят хората..."

    Човек се оправя, руснак никога 🎅🎅🎅

    Коментиран от #54

    16:35 05.01.2026

  • 53 Горски

    5 0 Отговор
    Много интересно дали ще има повече преговори по повод Украйна? И кога ли ще чуем пак поредното изхождане по въпроса на урсулизираните природни грешки? Май че и този филм свърши. Подозирам, че е "пито-платено". Плюс това всички имат интерес от петрола на Венецуела. Още по-ниска цена на петрола на международните пазари ще е в интерес на целия Запад. Демокрация по американски! Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва. Демокрация по краварски.

    16:40 05.01.2026

  • 54 любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":

    А ти оправен ли си?

    16:44 05.01.2026

  • 55 Италия

    0 0 Отговор
    Руската намеса в Украйна е легитимна и правилна .

    16:49 05.01.2026

  • 56 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така":

    И не само него.

    16:50 05.01.2026

