Американската намеса във Венецуела е легитимна, заяви Италия

Американската намеса във Венецуела е легитимна, заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от националната новинарска агенция АНСА, предаде БТА.
„Вярваме, че военната намеса не е уместна за разрешаване на въпроси, но тази на САЩ във Венецуела е легитимна, предвид заплахата, която те прецениха, (че представлява тази страна), и това ще си проличи много ясно в процеса срещу сваления президент Николас Мадуро, не на последно място с оглед на показанията на ключов свидетел от венецуелските разузнавателни служби“, заяви в интервю по радиото Таяни, който е и вицепремиер.
„Наркотрафикът е също инструмент за нападение срещу други държави. От тази гледна точка намесата в защита на собствената сигурност е легитимна. Нека сега работим за демократичен преход, за върховенството на закона. Малцина през последните години осъдиха диктатурата на Мадуро. Ние винаги го правихме. Другите подценяваха режима на Мадуро. Днес Венецуела е по-свободна“, допълни той.
Според Таяни Италия прави „възможното и невъзможното“, за да освободи Алберто Трентини, италиански служител на благотворителна организация, който вече над година е задържан във Венецуела по обвинения за заговор.
1 Така
Коментиран от #56
15:56 05.01.2026
2 Венецуелците ликуват
15:56 05.01.2026
3 Дедо Тръмполино
15:57 05.01.2026
4 Клоуна пусин 🤡💩
- Ще му стискам палци!
Коментиран от #12
15:57 05.01.2026
5 Рамбо Силек
15:58 05.01.2026
6 хехе
15:58 05.01.2026
7 Град Козлодуй
15:58 05.01.2026
8 Пич
15:58 05.01.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
- Европейският съюз
- Канада
- Аржентина, Чили, Перу, Колумбия, Коста Рика, Панама.
- Организацията на американските държави (ОАД)
Това са само част от държавите, които не признават Николас Мадуро за легитимно избран президент на Венецуела.
Доналд Тръмп е напълно изплискал легена, но реалността е, че абсолютно никой няма да го упрекне, че е направил нещо незаконно.
Италия вече обяви, че действията на САЩ са били законни!
15:58 05.01.2026
10 Само Ислямска държава
15:58 05.01.2026
11 Ежко Бежко
15:59 05.01.2026
12 Хахсхсхс
До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":Сега оправданието им е,че мадуро е сложен от обама,или че Путин и тръмп са разменили Украйна за Венецуела на срещата им в Аляска.
16:00 05.01.2026
13 Бивш русофил
16:01 05.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Уау
16:03 05.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
Русия е готова да окаже военна помощ на Венецуела, за да може Мадуро да се опълчи на Тръмп 🤣🤣🤣
За 3 дня загуби Сирия, 3 часа Венецуела 🤣🤣🤣
Коментиран от #41
16:04 05.01.2026
18 Миролюб Войнов, отговорен
Моля уважаемия Доналд Тръмп спешно да проведе СБО - Специална Българска Операция и да прибира цялата руско-татарска дружинка Шиши, Боко, Kирчо, Асенчо, Костя и Славчо 👍
Коментиран от #25
16:05 05.01.2026
19 минувач 🚗
Коментиран от #24, #29, #31
16:05 05.01.2026
20 Да де
Браво на Тръмп!
16:05 05.01.2026
21 Пешо
Пусин? Хахаха. Та той се е на..ал в гащите...
16:07 05.01.2026
22 Даа...
Друго си е да имаш за съюзник кремълския монголо-татар Путлер и неговата шайка бандити.
Коментиран от #45
16:08 05.01.2026
23 ВИК
16:09 05.01.2026
24 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "минувач 🚗":"...На Путин не е ли легитимна намесата в укрията ?.."
Напълно лигитимна с картбланш и Папска благословия, което не пречи руската СВО да е най-епичния провал на века !!! Доналд подари Украйна на Путин, но Русия е твърде нефелна за да я завземе.
Коментиран от #26
16:09 05.01.2026
25 джудж ,😡
До коментар #18 от "Миролюб Войнов, отговорен":Как дела ? Вече си отговорен ... А къде останаха другите ти ,,професии ,, ? Пилотът и анализатора да не се пенсионираха , че не ги виждам отскоро ?
Коментиран от #27, #33
16:10 05.01.2026
26 джудж ,😡
До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":Не троши нерви - всичко ще дойде на мястото си , като му дойде времето ! Бъди сигурен !
16:11 05.01.2026
27 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #25 от "джудж ,😡":Привет.
След 25-минутното показно проведено лично от Тръмп ми се отщя да летя и анализирам !!! Иде ми да извадя пищака и отида в Кремъл да свърша това, което всеки руснак от Четири Года насам мечтае да свърши 🎅
Коментиран от #37
16:15 05.01.2026
28 Боко
Жабарски 💩
16:15 05.01.2026
29 Така ще да е
До коментар #19 от "минувач 🚗":Специалната военна операция на САЩ във Венецуела приключи за три часа без нито една жертва от страна на американските войници.
"Специалната военна операция" на Русия в Украйна продължава вече четвърта година, а жертвите на руската армия са вече над 1 милион убити, ранени, изчезнали и пленени, почти без никакъв резултат.
Има известна разлика, нали?
Коментиран от #35
16:16 05.01.2026
30 Уфф
16:17 05.01.2026
31 така е
До коментар #19 от "минувач 🚗":ЕС да признае легитимността на действията на Русия в Украйна и незабавно да отмени всички санкции. Все още не е късно Европа да бъде спасена с евтините руски ресурси и многобройните руски туристи.
Коментиран от #36, #38
16:18 05.01.2026
32 Демократично отвлякоха президента
Почнаха да действат
16:18 05.01.2026
33 с два пръста чело от село
До коментар #25 от "джудж ,😡":откъде ви събрах такива слабо умни елфчета
16:18 05.01.2026
34 Възpожденец 🇧🇬
И питам тия , дето сега ривът за Мадуро:
- Що не ривахте, когато Русия анексира Крим?
Що не ривахте, когато Русия нападна Украйна?
Що не ривахте , когато руските ракети и бомби убиват украински деца , жени и старци в жилищни сгради?
Мръсна двулична русофилска смрад!
Коментиран от #50
16:19 05.01.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #29 от "Така ще да е":Руските часовници, компютри, операции и провали винаги са най-Големите, най-Епичните !!! Такива, които навсегда влизат в учебниците и Историята 🎅
16:20 05.01.2026
36 Напълно съгласен,
До коментар #31 от "така е":само Русия може да спаси Европа, никой друг, за ужас на сор......оснята.
Коментиран от #42
16:22 05.01.2026
37 джудж ,😡
До коментар #27 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Привет отново ! Вече ти написах да не прибягваш до крайности . А това за пищака си го запази в тайна , за сега . Вярвай ми , че много от нас искат същото за зеленият ти ,,приятел ,, .Някои хора са живи , защото е подсъдимо да ги застреляш , например .
16:22 05.01.2026
38 Zевзек
До коментар #31 от "така е":А, НЕ.
Никакво отменяне на санкциите, те помагат на икономиката на РФ. Лично Путлер го е казвал многократно.
А туристи от там не щем, имаме си достатъчно cвинe и без тях
16:23 05.01.2026
39 Матрьошка
16:24 05.01.2026
40 ууууууууууууууу бъклъци
16:25 05.01.2026
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #17 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Точен сте господине 👍.От руснак войник не става .В това е проблема.
16:25 05.01.2026
42 Владимир Путин, президент
До коментар #36 от "Напълно съгласен,":Пази Боже от болести, война и да те "спасява" Русия 😆
Спроси Живков, Милошевич, Янукович, Назарбаев, Кадафи, Садам, Асад, Мадуро и кой ли още не.....
Коментиран от #48
16:25 05.01.2026
43 БАНко
16:27 05.01.2026
44 Гейополитик
Коментиран от #46
16:27 05.01.2026
45 Механик
До коментар #22 от "Даа...":Руснаците се оказаха световни негодници.
16:28 05.01.2026
46 Тръмп
До коментар #44 от "Гейополитик":Дали??
16:28 05.01.2026
47 бай Ставри
16:29 05.01.2026
48 Град Козлодуй
До коментар #42 от "Владимир Путин, президент":Дано се оправят хората.
Коментиран от #52
16:29 05.01.2026
49 Браво, Мелони!
16:30 05.01.2026
50 БАНко
До коментар #34 от "Възpожденец 🇧🇬":ДОРИ НАТОВСКАТА СБИРЩИНА В БЪЛГАРИЯ РИИИВАХА И ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ИМ В ТЕРИТОРИЯТА БЪЛГАРИЯ ПОКАЗВАХА УБИЙСТВАТА НА МИРНИТЕ ЖИТЕЛИ НА ДОНБАС ОТ ФАШИСТКИТЕ ОРДИ НА КИИВ !!!
16:31 05.01.2026
51 ценности на квадрат
16:33 05.01.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #48 от "Град Козлодуй":"...дано се оправят хората..."
Човек се оправя, руснак никога 🎅🎅🎅
Коментиран от #54
16:35 05.01.2026
53 Горски
16:40 05.01.2026
54 любопитен
До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":А ти оправен ли си?
16:44 05.01.2026
55 Италия
16:49 05.01.2026
56 Омбре
До коментар #1 от "Така":И не само него.
16:50 05.01.2026