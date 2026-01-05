Планът за действие за малцинствата в Северна Македония пак разбуни духовете

Съжалявам, че още веднъж пропуснаха шанса да бъдат добри съседи. Това обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди дни, за да обясни, че България оспорва Плана за действие за малцинствата в страната, „защото е бил изготвен на македонски език. По този повод от Движение Съединени Българи пуснаха съобщение до медиите.



Ето какво споделят:

Във връзка с направените твърдения, че Република България е отхвърлила Плана за малцинствата поради това, че документът е изготвен на „македонски език“, заявяваме, че това не отговаря на истината. Проектът на Плана беше предоставен и представен пред представители на българската общност в Република Северна Македония на английски език. Следователно обвинението, че България е реагирала по „езиков мотив“, е неоснователно и подвеждащо.

Реалните възражения са свързани със съдържанието на документа. Представителите на българската общност изразиха ясно становище, че Планът не гарантира ефективна защита от дискриминация и насилие, не предвижда работещи механизми срещу езика на омразата, не отчита системните нарушения на права и не предоставя реални правни инструменти за защита на засегнатите лица. Това поражда основателно съмнение, че документът има предимно формален характер и не цели реално решаване на съществуващите проблеми.



България последователно отстоява позиция, основана на европейските принципи за защита на човешките права. Тя не поставя изисквания, свързани с език или идентичност, а настоява за реални гаранции за сигурността и достойнството на българската общност, прекратяване на институционализирания и публичен език на омразата, равноправно третиране, както и за конституционно признаване на българите в Република Северна Македония. Тези изисквания са напълно съобразени с европейските стандарти и международното право.



Опитите темата да бъде пренасочена към въпрос за „езика“ представляват политическо отклоняване на вниманието от действителния проблем - а именно необходимостта от гарантиране на правата на българската общност и осигуряване на среда без страх, натиск и дискриминация. В тази връзка призоваваме правителството на Република Северна Македония да прекрати употребата на подвеждащи интерпретации относно позицията на България, да предприеме реални и измерими действия за защита на българската общност, да гарантира правото на свободна самоидентификация, да предприеме последователни мерки срещу езика на омразата и да осигури конституционно признаване на българите като част от обществото.



Убедени сме, че отношенията на добросъседство и европейската интеграция могат да се развиват единствено върху основата на правов ред, уважение към човешките права и добросъвестен политически диалог.

Припомняме, че Мицкоски каза още, че се е случило това, за което е предупредил партньорите в Брюксел - „… дори и най-добрият План за действие за малцинствата да направим, той ще бъде отхвърлен от България“.

„Нито една държава членка няма нищо против, нито едно малцинство в Македония няма нищо против, защото имаше обществен дебат. Е, проблемът бил, че е на македонски език. Извинете, но моят майчин език е македонският, официалният език за международна употреба е македонският, няма друг. Ако на някого това му пречи, аз тук не мога да помогна и съжалявам, че е така“, каза Мицкоски.

Северномакедонският премиер твърди, че всичко е било направено така, както е било поискано – приети са били предложенията на експерт от Италия при изготвянето на Плана и е било изпълнено искането от Брюксел „ден по-рано да бъде изпратен в България, за да се покаже добра воля“.



„Така и направихме – изпратихме го ден по-рано. Е, сега им пречело, че е на македонски език. Но това е официалният език според Конституцията и аз или министърът не можем да нарушаваме Конституцията. Ако те мислят, че ще го изпратим на друг език – ние нямаме друг език съгласно Конституцията. Това е македонският език. Те още веднъж показват, че няма връзка нито с малцинствата, нито с българите в Конституцията. Исканията им имат много по-дълбоки корени и проблемите са много по-дълбоки, и още веднъж показват, че намеренията им са съвсем различни“, заяви Мицкоски.



„Всичко ще приемем, разбира се, без вписване в Конституцията. Всички забележки ще приемем, но аз не мога да се откажа от своя майчин македонски език“, подчерта Мицкоски.