Планът за действие за малцинствата в Северна Македония пак разбуни духовете

Съжалявам, че още веднъж пропуснаха шанса да бъдат добри съседи. Това обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди дни, за да обясни, че България оспорва Плана за действие за малцинствата в страната, „защото е бил изготвен на македонски език. По този повод от Движение Съединени Българи пуснаха съобщение до медиите.
Ето какво споделят:
Във връзка с направените твърдения, че Република България е отхвърлила Плана за малцинствата поради това, че документът е изготвен на „македонски език“, заявяваме, че това не отговаря на истината. Проектът на Плана беше предоставен и представен пред представители на българската общност в Република Северна Македония на английски език. Следователно обвинението, че България е реагирала по „езиков мотив“, е неоснователно и подвеждащо.
Реалните възражения са свързани със съдържанието на документа. Представителите на българската общност изразиха ясно становище, че Планът не гарантира ефективна защита от дискриминация и насилие, не предвижда работещи механизми срещу езика на омразата, не отчита системните нарушения на права и не предоставя реални правни инструменти за защита на засегнатите лица. Това поражда основателно съмнение, че документът има предимно формален характер и не цели реално решаване на съществуващите проблеми.
България последователно отстоява позиция, основана на европейските принципи за защита на човешките права. Тя не поставя изисквания, свързани с език или идентичност, а настоява за реални гаранции за сигурността и достойнството на българската общност, прекратяване на институционализирания и публичен език на омразата, равноправно третиране, както и за конституционно признаване на българите в Република Северна Македония. Тези изисквания са напълно съобразени с европейските стандарти и международното право.
Опитите темата да бъде пренасочена към въпрос за „езика“ представляват политическо отклоняване на вниманието от действителния проблем - а именно необходимостта от гарантиране на правата на българската общност и осигуряване на среда без страх, натиск и дискриминация. В тази връзка призоваваме правителството на Република Северна Македония да прекрати употребата на подвеждащи интерпретации относно позицията на България, да предприеме реални и измерими действия за защита на българската общност, да гарантира правото на свободна самоидентификация, да предприеме последователни мерки срещу езика на омразата и да осигури конституционно признаване на българите като част от обществото.
Убедени сме, че отношенията на добросъседство и европейската интеграция могат да се развиват единствено върху основата на правов ред, уважение към човешките права и добросъвестен политически диалог.
Припомняме, че Мицкоски каза още, че се е случило това, за което е предупредил партньорите в Брюксел - „… дори и най-добрият План за действие за малцинствата да направим, той ще бъде отхвърлен от България“.
„Нито една държава членка няма нищо против, нито едно малцинство в Македония няма нищо против, защото имаше обществен дебат. Е, проблемът бил, че е на македонски език. Извинете, но моят майчин език е македонският, официалният език за международна употреба е македонският, няма друг. Ако на някого това му пречи, аз тук не мога да помогна и съжалявам, че е така“, каза Мицкоски.
Северномакедонският премиер твърди, че всичко е било направено така, както е било поискано – приети са били предложенията на експерт от Италия при изготвянето на Плана и е било изпълнено искането от Брюксел „ден по-рано да бъде изпратен в България, за да се покаже добра воля“.
„Така и направихме – изпратихме го ден по-рано. Е, сега им пречело, че е на македонски език. Но това е официалният език според Конституцията и аз или министърът не можем да нарушаваме Конституцията. Ако те мислят, че ще го изпратим на друг език – ние нямаме друг език съгласно Конституцията. Това е македонският език. Те още веднъж показват, че няма връзка нито с малцинствата, нито с българите в Конституцията. Исканията им имат много по-дълбоки корени и проблемите са много по-дълбоки, и още веднъж показват, че намеренията им са съвсем различни“, заяви Мицкоски.
„Всичко ще приемем, разбира се, без вписване в Конституцията. Всички забележки ще приемем, но аз не мога да се откажа от своя майчин македонски език“, подчерта Мицкоски.
14 Македонка
17:13 05.01.2026
15 Иван
Евтини провокации на една марионетка.
Лошото е, че и нашите са марионетки.
17:13 05.01.2026
16 Македонка
"Па шта си ти?". На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва
това стихотворение през 1913г. след като сръбският престолонаследник Александър І
удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос
отговаря, че е българче.
През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо
Черноземски.
Па шта си ти?
"Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
във твоя дом безочлив чужденец.
"Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
душата ти некакен пришълец;
"Па шта си ти?" - туй питане навред -
при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
о, бъларино, сърбин ти полага
и чака с начумерен лик ответ.
Но ти пази се, прав ответ не давай.
Кажи се португалец кюрд, сириец,
лапонец, негър, циганин, индиец -
но българин се само не признавай.
Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
влече позор, побой затвор, изгнанье -
невидени при прежните тирани.
Скрий, че си българин в най-българския край;
че си потомък Самуилов, на Атонский
Паисий внук; скрий на коя си майка син,
на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
и езерата и горите македонски!
Не споменувай Лозеград,
Люлебургас, ни Булаир ужасни:
ти би разбудил подозрения опасни,
че на героите техни може да си брат.
Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
дъбрава, езеро, река, рид, планина
ще викат с глас през всички времена:
"Тук българи са, българи от памтивека!"
17:14 05.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.