Politico: Белият дом отправи ултиматум към Украйна - гаранции за сигурност срещу териториални отстъпки
  Тема: Украйна

Politico: Белият дом отправи ултиматум към Украйна - гаранции за сигурност срещу териториални отстъпки

16 Декември, 2025 05:14, обновена 16 Декември, 2025 05:25 1 123 16

Киев трябва да се съгласи с тези условия сега, в противен случай следващото предложение от американска страна няма да бъде толкова благоприятно, пише изданието

Politico: Белият дом отправи ултиматум към Украйна - гаранции за сигурност срещу териториални отстъпки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отправи ултиматум към Украйна, изисквайки териториални отстъпки в замяна на гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Северноатлантическия договор, който касае принципа на НАТО за колективна отбрана.

Както съобщи Politico, позовавайки се на свои източници, Киев трябва да се съгласи с тези условия сега, в противен случай следващото предложение от американска страна няма да бъде толкова благоприятно.

Още новини от Украйна

Както се отбелязва в статията, САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност, подобни на тези, които би получила в рамките на НАТО. Politico подчертава, че това предложение е най-силният и най-ясен ангажимент за сигурност, който администрацията на Тръмп е поела към Украйна. То обаче идва с прикрит ултиматум: приемете го сега, или следващото предложение ще бъде по-малко щедро.

Авторите на статията посочват, че по този начин Вашингтон се опитва да принуди Володимир Зеленски да сключи сделка възможно най-скоро. „Основата на това споразумение са наистина силни гаранции като Член 5“, цитира Politico високопоставен американски служител. „Тези гаранции няма да стоят вечно на масата за преговори. Те са налични сега, ако се постигне благоприятно решение“, добави той.

Според източници на вестника САЩ очакват Русия да се съгласи с тези условия, както и с присъединяването на Украйна към ЕС. Един източник отбеляза, че в момента се разглежда предложение Русия и Украйна да споделят контрола над Запорожката атомна електроцентрала. Същността на това предложение е двете страни да получават 50% от произведената там електроенергия. След отговора на Зеленски се очаква САЩ да обсъдят подробностите за бъдеща сделка с Русия, пише Politico.

Член 5 от Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон през 1949 г., затвърждава принципа на колективната отбрана на НАТО. Той задължава всички членове на алианса да отговорят на всяко нападение срещу страна от НАТО.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    17 11 Отговор
    Писна ми от тая Украйна, няма да коментирам .... Ще чакам чертата на сметката сложена от кръчмаря, в случая руския президент Путин....

    Коментиран от #9

    05:28 16.12.2025

  • 2 Зеленски

    32 11 Отговор
    не е зелен и няма да се хване на тези кухи обещания,защото знае,че каквото и да обещае дедото,на другия ден вече ще го е забравил.

    Коментиран от #3, #5, #15

    05:30 16.12.2025

  • 3 кръчмаря

    7 36 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    от зеления нищо не зависи.

    05:33 16.12.2025

  • 4 гръмовержецът

    11 27 Отговор
    Какво толкова му се кланят на клоуна - неговата работа е ясна ! Ще стане така , както иска Русия ! Точка по въпроса ....!

    05:35 16.12.2025

  • 5 ха-ха

    10 25 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    Разбира се , че не е зелен , той е кух шмъркач и нищо повече !

    05:36 16.12.2025

  • 6 Единственият приятел е Русия

    8 22 Отговор
    Както и през всв руснаците и сега победиха целия Запад...Тогава сащ се включват (до 1940-та подкрепят Хитлер ) в края на войната, когато братушките напредват неудържимо и са пречупили райха. Сега сащ губят прокси войната си срещу Русия и Тръмп се мъчи пак да седне на масата на победителите.

    05:42 16.12.2025

  • 7 ха-ха

    5 21 Отговор
    Клоунчето се инати , за да си придава тежест . Накрая пак ще реве , че Путин бил лош ....

    05:43 16.12.2025

  • 8 Хаха

    2 3 Отговор
    Давайте мир най-накрая, че този Милен да се кротне повръща ми се вече от тези статийки през 5 минути, интересно после за какво ще пише ?

    05:48 16.12.2025

  • 9 Отново

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    дежурната ,антиукраинска,долнопробна пропагада наЛa"йнотоГанев ,която е храна за фантазиите на русофили без достатъчно мозък.

    Коментиран от #11

    05:52 16.12.2025

  • 10 сделката е добра

    4 0 Отговор
    Гаранции за сигурност срещу вече загубени територии.
    Другата страна печели международно признание на тези територии.

    Не можем да оставим всички конфликти на земята да ескалират по едно и също време. Не и ако искаме да избегнем саморазрушителна глобална война!

    Да постигат мир и да спрат да шикалкавят.

    05:53 16.12.2025

  • 11 прошляк ,

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Отново":

    Вие защото сте много умни , затова ли поддържате зелената еуглена ?! Ха-ха , щраус , мамин ....

    05:54 16.12.2025

  • 12 Никой

    3 1 Отговор
    Не могат да победят Русия - Хитлер прави атака - но разбира - че Русия е с напълно комплектовани 200 дивизии - Хитлер обезумява - той е обявил Война и - "Каравой на филмой".

    Хитлер почва дедовизми и - губи войната, Русия винаги ще извади дивизии, винаги ще ги комплектова и винаги ще направи нещо.

    05:54 16.12.2025

  • 13 Единственият приятел е Русия

    3 2 Отговор
    Тази война сложи край на хегемонията. Когато през 3/2023 хиперзвуков Кинжал за 10 милиона унищожи батарея Патриот в киев за 1 милиард, светът разбра, че Сащ НАТО са технологично много изостанали.

    06:00 16.12.2025

  • 14 и Одеса е руска

    2 1 Отговор
    4лен5ти за покрайна Ше действа от Z ад

    06:12 16.12.2025

  • 15 Бой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    А щеше ли да има война, ако Зеленски беше казал:
    "Не искаме да влизаме в Нато".
    Или ако беше спазил Минските споразумения?

    Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, като автономни, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.

    Единствената държава в Е­в­ропа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 30 г. Нато се приближава до нея. А 800-те американски бази?
    Това е причината за войната-изискаваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО.

    06:18 16.12.2025

  • 16 404

    1 0 Отговор
    за Россию, за Донбас, Беларус, Кубань, Кавказ

    06:19 16.12.2025