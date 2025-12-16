Politico: Белият дом отправи ултиматум към Украйна - гаранции за сигурност срещу териториални отстъпки

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отправи ултиматум към Украйна, изисквайки териториални отстъпки в замяна на гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Северноатлантическия договор, който касае принципа на НАТО за колективна отбрана.

Както съобщи Politico, позовавайки се на свои източници, Киев трябва да се съгласи с тези условия сега, в противен случай следващото предложение от американска страна няма да бъде толкова благоприятно.

Още новини от Украйна

Както се отбелязва в статията, САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност, подобни на тези, които би получила в рамките на НАТО. Politico подчертава, че това предложение е най-силният и най-ясен ангажимент за сигурност, който администрацията на Тръмп е поела към Украйна. То обаче идва с прикрит ултиматум: приемете го сега, или следващото предложение ще бъде по-малко щедро.

Авторите на статията посочват, че по този начин Вашингтон се опитва да принуди Володимир Зеленски да сключи сделка възможно най-скоро. „Основата на това споразумение са наистина силни гаранции като Член 5“, цитира Politico високопоставен американски служител. „Тези гаранции няма да стоят вечно на масата за преговори. Те са налични сега, ако се постигне благоприятно решение“, добави той.

Според източници на вестника САЩ очакват Русия да се съгласи с тези условия, както и с присъединяването на Украйна към ЕС. Един източник отбеляза, че в момента се разглежда предложение Русия и Украйна да споделят контрола над Запорожката атомна електроцентрала. Същността на това предложение е двете страни да получават 50% от произведената там електроенергия. След отговора на Зеленски се очаква САЩ да обсъдят подробностите за бъдеща сделка с Русия, пише Politico.

Член 5 от Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон през 1949 г., затвърждава принципа на колективната отбрана на НАТО. Той задължава всички членове на алианса да отговорят на всяко нападение срещу страна от НАТО.