САЩ извършиха удари по лодки за наркотици в международни води, загинаха осем души

Южното командване на САЩ е нанесло удари по три лодки в международни води, в резултат на което са загинали осем мъже, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
От американската армия уточниха, че разузнаването е потвърдило, че плавателните съдове са преминавали по известни маршрути за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан и са участвали в контрабанда на наркотици.
Съединените щати са атакували над 20 лодки в Тихия океан и Карибско море в близост до Венецуела като част от военната кампания, стартирана от президента Доналд Тръмп срещу наркотрафика от региона. Според информацията най-малко 90 предполагаеми контрабандисти са били убити по време на операциите.
Използването на военни сили за удари по предполагаеми лодки за наркотици представлява значително отклонение от традиционния подход на САЩ към борбата с контрабандата.
Администрацията на Тръмп защитава законността на операциите, които някои правни експерти определят като извънсъдебни убийства. „Нашите операции в региона SOUTCOM са законни както според американското, така и според международното право, като всички действия се извършват в съответствие със Закона за въоръжените конфликти“, заяви прессекретарят на Пентагона Кингсли Уилсън по-рано този месец.
Ударите се разглеждат и като сигнал за евентуални бъдещи американски сухопътни операции срещу Венецуела, за които президентът Тръмп обяви, че скоро ще започнат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🤔🤔🤔🤔🤔
10:00 16.12.2025
2 Kaлпазанин
Коментиран от #10
10:00 16.12.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #15
10:00 16.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #7
10:00 16.12.2025
5 Театър "Сълза и смях 🎭"
10:00 16.12.2025
6 Еми те това е
10:01 16.12.2025
7 Пит
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Хегсед. Една демократична команда. Да се избият всичките в международни води без съд и присъда.
10:03 16.12.2025
8 Хохо Бохо
10:03 16.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Нали показаха на целия Свят опасните отровни вещества на Садам🧐
Дето НЕ ги откриха, а след като унищожиха Ирак, избиха стотици хиляди цивилни и ръководителя на държавата.... СИ ПРИЗНАХА, ЧЕ В ЕПРУВЕТКАТА ИМАЛО БЯЛ ПРАХ ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ‼️
Но все още няма ОФИЦИАЛНО ИЗВИНЕНИЕ, както няма такова и за Хирошима и Нагасаки ‼️
10:04 16.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дедпул, киногерой
Коментиран от #16, #19
10:07 16.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не, че нещо ама...
Коментиран от #17
10:10 16.12.2025
15 плевен
До коментар #3 от "Атина Палада":Хайде де! Ама дали им стиска?
10:10 16.12.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Дедпул, киногерой":Холивуд -да, янките обаче НЕ‼️
10:13 16.12.2025
17 Е, да всичките им
До коментар #14 от "Не, че нещо ама...":Обвинения се основават на хайли лайкли (много вероятно)!
10:16 16.12.2025
18 Симо
10:26 16.12.2025
19 Ще ни
До коментар #12 от "Дедпул, киногерой":открехнеш ли, как ще спрът въздуха на Русия,че ми стана интересно😂😂😂
Коментиран от #20
10:29 16.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Ще ни":Ами както кацнаха на Луната с допотопна спрямо днес техника❗
Но защо сега не могат- ами не искали❗
10:34 16.12.2025
21 а у нас стъклара друса ученици
10:44 16.12.2025
22 ЗОРО
10:49 16.12.2025
23 Иван
11:03 16.12.2025
24 А нарко
11:04 16.12.2025