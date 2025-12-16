САЩ извършиха удари по лодки за наркотици в международни води, загинаха осем души

Южното командване на САЩ е нанесло удари по три лодки в международни води, в резултат на което са загинали осем мъже, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

От американската армия уточниха, че разузнаването е потвърдило, че плавателните съдове са преминавали по известни маршрути за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан и са участвали в контрабанда на наркотици.

Съединените щати са атакували над 20 лодки в Тихия океан и Карибско море в близост до Венецуела като част от военната кампания, стартирана от президента Доналд Тръмп срещу наркотрафика от региона. Според информацията най-малко 90 предполагаеми контрабандисти са били убити по време на операциите.

Използването на военни сили за удари по предполагаеми лодки за наркотици представлява значително отклонение от традиционния подход на САЩ към борбата с контрабандата.

Администрацията на Тръмп защитава законността на операциите, които някои правни експерти определят като извънсъдебни убийства. „Нашите операции в региона SOUTCOM са законни както според американското, така и според международното право, като всички действия се извършват в съответствие със Закона за въоръжените конфликти“, заяви прессекретарят на Пентагона Кингсли Уилсън по-рано този месец.

Ударите се разглеждат и като сигнал за евентуални бъдещи американски сухопътни операции срещу Венецуела, за които президентът Тръмп обяви, че скоро ще започнат.