САЩ извършиха удари по лодки за наркотици в международни води, загинаха осем души

16 Декември, 2025 09:58 860 24

Южното командване на армията обяви операции срещу трафик на наркотици в Тихия океан и Карибско море

САЩ извършиха удари по лодки за наркотици в международни води, загинаха осем души - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южното командване на САЩ е нанесло удари по три лодки в международни води, в резултат на което са загинали осем мъже, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

От американската армия уточниха, че разузнаването е потвърдило, че плавателните съдове са преминавали по известни маршрути за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан и са участвали в контрабанда на наркотици.

Съединените щати са атакували над 20 лодки в Тихия океан и Карибско море в близост до Венецуела като част от военната кампания, стартирана от президента Доналд Тръмп срещу наркотрафика от региона. Според информацията най-малко 90 предполагаеми контрабандисти са били убити по време на операциите.

Използването на военни сили за удари по предполагаеми лодки за наркотици представлява значително отклонение от традиционния подход на САЩ към борбата с контрабандата.

Администрацията на Тръмп защитава законността на операциите, които някои правни експерти определят като извънсъдебни убийства. „Нашите операции в региона SOUTCOM са законни както според американското, така и според международното право, като всички действия се извършват в съответствие със Закона за въоръжените конфликти“, заяви прессекретарят на Пентагона Кингсли Уилсън по-рано този месец.

Ударите се разглеждат и като сигнал за евентуални бъдещи американски сухопътни операции срещу Венецуела, за които президентът Тръмп обяви, че скоро ще започнат.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 2 Отговор
    Наркотиците естествено са паднали във водата...
    🤔🤔🤔🤔🤔

    10:00 16.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    26 2 Отговор
    Да ни покажат наркотиците ,за петрола на Венецуела знаем

    Коментиран от #10

    10:00 16.12.2025

  • 3 Атина Палада

    3 19 Отговор
    скоро и по Москва

    Коментиран от #15

    10:00 16.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор
    Кой беше дал заповед : "Избийте всички!" 🤔❗

    Коментиран от #7

    10:00 16.12.2025

  • 5 Театър "Сълза и смях 🎭"

    26 2 Отговор
    Тия избиха всички рибари там🤣🤣🤣

    10:00 16.12.2025

  • 6 Еми те това е

    24 2 Отговор
    Западналата демокрация... Ние правим, каквото си искаме по света. И понеже имаме 800 военни бази по света, ние контролираме всички други, а на нас никой нищо не може да ни направи.

    10:01 16.12.2025

  • 7 Пит

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Хегсед. Една демократична команда. Да се избият всичките в международни води без съд и присъда.

    10:03 16.12.2025

  • 8 Хохо Бохо

    22 1 Отговор
    Сащ са терористична държава

    10:03 16.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Нали показаха на целия Свят опасните отровни вещества на Садам🧐
    Дето НЕ ги откриха, а след като унищожиха Ирак, избиха стотици хиляди цивилни и ръководителя на държавата.... СИ ПРИЗНАХА, ЧЕ В ЕПРУВЕТКАТА ИМАЛО БЯЛ ПРАХ ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ‼️
    Но все още няма ОФИЦИАЛНО ИЗВИНЕНИЕ, както няма такова и за Хирошима и Нагасаки ‼️

    10:04 16.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дедпул, киногерой

    3 14 Отговор
    Американците могат да спрат въздуха на Венецуела и Русия !!! Но засега не го правят. Засега.....😁

    Коментиран от #16, #19

    10:07 16.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не, че нещо ама...

    15 2 Отговор
    Цялата държава САЩ се крепят на думата " предп0лагаеми"

    Коментиран от #17

    10:10 16.12.2025

  • 15 плевен

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Хайде де! Ама дали им стиска?

    10:10 16.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дедпул, киногерой":

    Холивуд -да, янките обаче НЕ‼️

    10:13 16.12.2025

  • 17 Е, да всичките им

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не, че нещо ама...":

    Обвинения се основават на хайли лайкли (много вероятно)!

    10:16 16.12.2025

  • 18 Симо

    6 0 Отговор
    Без съд и присъда!!! Достатъчно е да станеш ПРЕДПОЛАГАЕМ и .......... Човек вече да се моли да не стане предполагем за нещо, което "хегемона" не харесва. Даже е достатъчно това да е един обикновен чиновник, военен или бюрократ. Те са хегемона и те са "БОГ", решават кой да живее и кой да умре.

    10:26 16.12.2025

  • 19 Ще ни

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дедпул, киногерой":

    открехнеш ли, как ще спрът въздуха на Русия,че ми стана интересно😂😂😂

    Коментиран от #20

    10:29 16.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ще ни":

    Ами както кацнаха на Луната с допотопна спрямо днес техника❗
    Но защо сега не могат- ами не искали❗

    10:34 16.12.2025

  • 21 а у нас стъклара друса ученици

    2 0 Отговор
    с наркотици и го хванали и ще го съдят .

    10:44 16.12.2025

  • 22 ЗОРО

    4 1 Отговор
    По всички правила това е държавен тероризъм и престъпление! Какъв е проблема, след като има наркотици в лодките, да ги арестуват, изземат стоката и да ги съдят!

    10:49 16.12.2025

  • 23 Иван

    0 0 Отговор
    Осем загинали, срещу един загинал равин в Сидни, Австралия.

    11:03 16.12.2025

  • 24 А нарко

    0 0 Отговор
    Тиците прибрана ли?

    11:04 16.12.2025