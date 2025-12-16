Зеленски: Засега не се обсъжда референдум за статута на Донбас

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че към този момент не се водят разговори за провеждане на референдум, свързан с уреждането на териториалния въпрос в страната, включително за бъдещето на Донбас, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Засега въпросът за референдум не стои на дневен ред. Това е изключително сложна тема, която изисква комплексни решения. Стремим се да не утежняваме допълнително и без това тежкия живот на украинците по време на войната с прибързани или неподходящи действия“, подчерта Зеленски.

Държавният глава отбеляза, че все още няма общо разбиране относно териториалните аспекти в рамките на преговорите за мир. По думите му позицията на Русия остава непроменена, докато тази на Киев е „практична, реалистична и честна“.

Зеленски изрично подчерта, че Украйна не възнамерява да се отказва от Донбас. Той уточни, че предложенията на САЩ за създаване на „свободна икономическа зона“ не означават установяване на руски контрол върху региона. „Това са ключови детайли. Ние няма да признаем Донбас нито де юре, нито де факто за част от Руската федерация - това е временно окупирана украинска територия“, заяви президентът.

В същото време Зеленски посочи, че диалогът по тези въпроси ще продължи, тъй като темата остава сред основните в евентуално мирно споразумение, но засега липсва консенсус.

Вчера украинският лидер проведе разговори с американска делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, в която участва и Джаред Къшнър - зет на президента Доналд Тръмп. След срещата Зеленски отбеляза, че страните имат различия по териториалните въпроси, като уточни, че американската страна е представила руската позиция, без да отправя конкретни искания към Киев.