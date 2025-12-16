Зеленски: Засега не се обсъжда референдум за статута на Донбас

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че към този момент не се водят разговори за провеждане на референдум, свързан с уреждането на териториалния въпрос в страната, включително за бъдещето на Донбас, съобщи Укринформ, предава БТА.
„Засега въпросът за референдум не стои на дневен ред. Това е изключително сложна тема, която изисква комплексни решения. Стремим се да не утежняваме допълнително и без това тежкия живот на украинците по време на войната с прибързани или неподходящи действия“, подчерта Зеленски.
Държавният глава отбеляза, че все още няма общо разбиране относно териториалните аспекти в рамките на преговорите за мир. По думите му позицията на Русия остава непроменена, докато тази на Киев е „практична, реалистична и честна“.
Зеленски изрично подчерта, че Украйна не възнамерява да се отказва от Донбас. Той уточни, че предложенията на САЩ за създаване на „свободна икономическа зона“ не означават установяване на руски контрол върху региона. „Това са ключови детайли. Ние няма да признаем Донбас нито де юре, нито де факто за част от Руската федерация - това е временно окупирана украинска територия“, заяви президентът.
В същото време Зеленски посочи, че диалогът по тези въпроси ще продължи, тъй като темата остава сред основните в евентуално мирно споразумение, но засега липсва консенсус.
Вчера украинският лидер проведе разговори с американска делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, в която участва и Джаред Къшнър - зет на президента Доналд Тръмп. След срещата Зеленски отбеляза, че страните имат различия по териториалните въпроси, като уточни, че американската страна е представила руската позиция, без да отправя конкретни искания към Киев.
1 Зевс
Коментиран от #10
12:39 16.12.2025
2 Зеля
Коментиран от #13
12:40 16.12.2025
3 Последния Софиянец
12:40 16.12.2025
4 Ама да няма смисъл от референдум
Коментиран от #31
12:40 16.12.2025
5 Съдията
12:41 16.12.2025
6 Всъщност
12:42 16.12.2025
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #19
12:43 16.12.2025
8 az СВО Победа 80
Коментиран от #11
12:43 16.12.2025
9 Факти
Коментиран от #12
12:44 16.12.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Зевс":Референдума за Донбас мина. Сега ще насрочват нов. За Одеса.
Коментиран от #21
12:44 16.12.2025
11 Факти
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Украйна освободи Херсон преди повече от 3 години. Много си назад с информацията.
Коментиран от #23
12:47 16.12.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Факти":Фантазьор.Такива като тебе, които вырваться на Дойче зеле и наркомана расипахте България. Бас ловя че до миналите избори в сащ, си вярвал че половете са 32
Коментиран от #17
12:47 16.12.2025
13 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #2 от "Зеля":Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!
12:48 16.12.2025
14 Неукраинецът, който
12:49 16.12.2025
15 Миризлив руски палячо крепостен
12:49 16.12.2025
16 Така както нацистите са ползвали Бандера
Коментиран от #29
12:50 16.12.2025
17 Факти
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":България беше разсипана от Русия. Източиха ни и ни захвърлиха с режим на тока и опашки за хляб. Добре, че влязохме в НАТО и ЕС, че да се съвземем от руското робство.
Коментиран от #26, #27, #28, #30, #37
12:50 16.12.2025
18 Я пък тоя
Не само Донбас, цяла Украйна ще я признаеш за руска.
Много си т ъп, и съветниците ти също, и майка ти и баща ти също.
Ама мнооооого.
12:51 16.12.2025
19 Айде стига с тоя Купянск
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как може само да пишете за един град без абсолютно никакво стратегическо значение.
12:51 16.12.2025
20 ти да видиш
12:52 16.12.2025
21 За Одеса ще питат Екатерина Велика
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":дали е руски.
12:52 16.12.2025
22 име
12:54 16.12.2025
23 Ами
До коментар #11 от "Факти":То затова сега границите с 5 области и условията за мир на руснаците са много по тежки от преди 3 години:))Въобще както е предупредил Бисмарк,първите предложения на руснаците винаги са най изгодни:)))
Коментиран от #33
12:54 16.12.2025
24 Атина Палада
12:54 16.12.2025
25 Така ли нацитстче?
12:55 16.12.2025
26 Атина Палада
До коментар #17 от "Факти":Ей,провокатор:)))
12:56 16.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Я пък тоя
До коментар #17 от "Факти":Или си голобрадо момче, което не знае къде се намира, или имаш нужда от специално лечение.
На четвърти километър в София ремонтират такива като теб.
Коментиран от #34
12:56 16.12.2025
29 Факти
До коментар #16 от "Така както нацистите са ползвали Бандера":Всъщност Бандера е използвал нацистите за да спаси Украйна от Русия, след което се е обърнал срещу тях и те са го хвърлили в затвора. Сталин е избил 1/5 от украинския народ за една зима с Гладомор и Бандера се е появил в отговор на този геноцид. Бандера се е интересувал само от физическото оцеляване на украинския народ и неговото освобождение от Русия. Заради това се е съюзил с нацистите, които в онзи момент са били единственият шанс за спасение на Украйна от руската чума. Целта оправдава средствата. Смятай колко брутални са били руснаците, щом нацистите са били за предпочитане пред тях.
Коментиран от #35
12:57 16.12.2025
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Факти":Източиха ни, станахме 9 млн и правехме в СИ в компютри само ние, имахме 6 атомни блока, тежка и стоманопромишленост, бяхме 6 - тата държава с космонавти, страна със по 20 медаль на олимпийските игри. Сега - чалга,банани- анани ,много полове,мигранти, чекмеджета,и т н.Ти си знаееш
Коментиран от #42
12:58 16.12.2025
31 име
До коментар #4 от "Ама да няма смисъл от референдум":Руснаците няма да спрат денацифицирането ако няма подписано черно на бяло кои земи се признават за Руски. Като се признаят за руски, ако утре бандерите ги нападанат, се води атака срещу русия и имат право да отговорят както си искат. Йко не бъдат признати за руски, отговора им се води за атака срещу Украйна и гаранция-Фpaнция за сигурността на Бандеристан
12:58 16.12.2025
32 Голям праз от Донбас
12:59 16.12.2025
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Ами":Тука имаше едни наивници които не вярваха, на Бисмарк де.
13:01 16.12.2025
34 Факти
До коментар #28 от "Я пък тоя":Аз съм някой, който си пишеше домашните на свещи. Спомням си добре руското робство и докъде ни докара.
Коментиран от #38, #43
13:01 16.12.2025
35 Пере
До коментар #29 от "Факти":Мошеннико, документите за Бандера ги има и не пиши наизуст.
Питай Полша колко поляци изби Бандера.
Бандеравците са били милицията на Хитлер.
Убийци и престъпници.
Грешката е на Сталин.Тужно е било трепане до крак.
Но сега грешката я поправя Путин
Коментиран от #40, #44
13:02 16.12.2025
36 Истината:
и Кражбите за Милиарди от Зеленски и приближените му,
го Принуждават бързо да сключи мирно споразумение,
преди да се появят още нови Фрапиращи данни за Огромната корупция в Укрия
13:02 16.12.2025
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Факти":Напомням, режима на тока беше една зима само1983-1984.
13:03 16.12.2025
38 Какво беше руското робство?
До коментар #34 от "Факти":Пиши бе гьотверен
Коментиран от #48
13:03 16.12.2025
39 Украйна 10 милиона 💥
За да се оправим, американските части, заедно с българската полиция и жандармерия трябва да арестуват корумпираните депутати и министри, а Тръмп да назначи военна комендатура, вечерен час и филтрация на интернет от призиви за война и насилие!
13:04 16.12.2025
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Пере":Не е на Сталин. Сталин е починал 1953 . Хрущёв ги пусна бандероаците след смърта му.
Коментиран от #41
13:05 16.12.2025
41 Хрущ ги върна от Сибир
До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пося семето на бъдещата гражданска война.
13:07 16.12.2025
42 Факти
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":От Съединението до 1944 г. са 60 години в които населението ни нарастна от 3 на 7 милиона - 2,3 ПЪТИ. И това без затворени данъци и ергенски данък. Дойде комунизма и за 45 години със затворени граници и ергенски данък по инреция стигнахме 9 милиона и в последните години дори започнахме да се свиваме. Ръст от само 28% за 45 години по време на най-големия световен прогрес в медицината като абсолютно всяка година раждаемостта спадаше. Комунизмът уби инерцията, която бяхме набрали преди него. Отговориха границите и хората веднага избягаха на запад от построения "комунистически рай". Моето село влиза в комунизма 1800 човека млади и излиза 300 баби и дядовци. Руското робство уби България. Това днес е резултатът от него.
Коментиран от #45, #54
13:08 16.12.2025
43 Атина Палада
До коментар #34 от "Факти":Ако си пишел домашните на свещи,по скоро на газеничета ,това е било преди 44-та .Защото ,когато руснаците дойдоха ,електрифицираха България..Преди това българите са били на газеничета..Руснаците направиха и българите индустриалци .Преди това,българите бяха с галошите и воловете по нивите .
Коментиран от #49, #62
13:09 16.12.2025
44 Факти
До коментар #35 от "Пере":Колко поляци е избил Бандера като по време на полските погроми е бил в нацистки концентрационен лагер? Стига си се излагал вече.
Коментиран от #50
13:10 16.12.2025
45 Атина Палада
До коментар #42 от "Факти":Голямата инерция преди коминизЪма ,с ралото и воловете:)))
Коментиран от #47
13:11 16.12.2025
46 Вождът на българския народ
13:11 16.12.2025
47 И спането с овцете зиме
До коментар #45 от "Атина Палада":За по-топло, прегърнати с коча. Тодор Живков ги спаси от колибите и въшките, а те скачаха като макаки и го арестуваха човека на стари години.
13:15 16.12.2025
48 Я пък тоя
До коментар #38 от "Какво беше руското робство?":Може ли аз?
Руското робство беше следното:
Построени електроцентрали, АЕЦ, втора се правеше, построени пътища и язовири, предприятия и заводи, армия от 130 000 човека въоръжена с танкиве, самолети, ракети, дори ракети можещи да носят ядрени глави, безплатно здравеопазване, безплатно образование, работа за всеки, нямаше бездомни.
А бе робство, нищо, че в България нямаше руска войска, нито база.
Лоша работа, нямаше банани.
Сега имаме банани и нищо от горе изброеното.
Коментиран от #51
13:16 16.12.2025
49 Факти
До коментар #43 от "Атина Палада":Светът го електрифицираха англосанксонците, които измислиха туй чудо, ама ти ги мразиш, щото толкоз ти е акъла. Гърция как се еликтрифицира без вмирисаните руснаци? Западна Европа как я опасаха в аутобани без руски ресурси? Ние тук една магистрала не можахме да построим за половин век. Срам! Ако бяхме извадили късмета да попаднем от другата страна на желязната завеса сега щяхме да сме 100 пъти по-добре. Прекалено много време изгубихме. Вмирисаните руснаци ни върнаха в първи клас. В комунизма влизаме и Гърция има 2 пъти по-голям БВП от нас. От комунизма излизаме и Гърция има 5 пъти по-голям БВП от нас. Това е най-близката ни държава без комунизъм и това е най-доброто сравнение. 2,5 ПЪТИ са дръпнали пред нас по време на тоя вмирисан комунизъм. Със Западна Европа няма какво да се сравняваме, че там вече става рев... Между другото след като падна комунизма взехме да се съвземаме сега имаме само 2,5 пъти по-малък БВП от Гърция. Трябва ни още време да изтрием туй черно петно, ама ще го направим. Връщане назад няма.
Коментиран от #52, #56, #57, #58
13:17 16.12.2025
50 Украйна 10 милиона 💥
До коментар #44 от "Факти":Бандера е бил в конц лагер надзирател и палач, за което е получавал всеки ден швапс, а в събота и неделя торти. Но неговите банди са върлували и извършвали кланета на поляци и евреи с брадви, коси и вили!
Коментиран от #53
13:19 16.12.2025
51 Факти
До коментар #48 от "Я пък тоя":Нищо безплатно нямаше по комунизма, наивнико. Всичко ни го удържаха от мизерните заплати, които получавахме. Сега имаме 100 пъти повече възможности. Като се съберат три почивни дни задръстваме границите и летищата.
Коментиран от #60, #65
13:20 16.12.2025
52 Украйна 10 милиона 💥
До коментар #49 от "Факти":Англосаксонците измислиха електричеството, но на нас ни го дадоха БЕЗ ПАРИ съветските хора! С тяхна помощ бяха построени хиляди заводи и електроцентрали, които СДС 10 години събаря и ряза на скрап.
Коментиран от #59
13:23 16.12.2025
53 Факти
До коментар #50 от "Украйна 10 милиона 💥":Бандера е бил затворник. Вкаран е в лагера, защото е обявил възстановяването на независима Украйна без одобрението на Германия. Двамата му братя дори са умрели в Аушвиц. Давай нататък...
13:24 16.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 На теб и нацистите
13:27 16.12.2025
56 Атина Палада
До коментар #49 от "Факти":Не знам светът кой го електрифицира, но България в електрифицира СССР..И това е факт! По енергетика България е била първа на Балканите .
Колкото до Гърция:)) ти си намерил с кой да ни сравняваш..С една фалирала държава..Но ще я настигнем идните няколко месеца .И през соца България е била много пред Гърция.Няма как да сравняваш една индустриална страна ,каквато е била България с една страна (Гърция)която освен отглеждане на овце,друго препитание не са имали .Разликата е от тук до небето..
13:28 16.12.2025
57 Украйна 10 милиона 💥
До коментар #49 от "Факти":Гърция има 5 пъти по-голям БВП от нас, защото по вина на буржоазните правителства плащахме на Гърция репарации до 1980 година, а Германия не ни плати дълговете, натрупани през войната, защото сме щели да станем много богати, според Запада. Ограбиха ни тройно. Репарации, нулиране на германския дълг и територии.
Коментиран от #66
13:28 16.12.2025
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Факти":България първа на Балканския полуостров имаше атомна централа. Само социалистически страни имаха на Балканите атомни централи
Коментиран от #61
13:29 16.12.2025
59 Факти
До коментар #52 от "Украйна 10 милиона 💥":С каква руска помощ, бе? Всичко го построихме ние с нашите си ръце. Мислиш, че ако бяхме в западния блок нямаше да го построим ли? Щяхме да построим много повече и много по-добре шяхме да го построим. Западноевропейците как построиха всичко без вмирисаните руснаци? Как построиха икономики, които и до ден днешен са конкурентоспособни и не фалираха и не се саморазпаднаха по най-позорния начин през 1989 г.? Толкова не можете да проумеете, че руското робство съвпадна с индустриален прогрес по ЦЯЛ СВЯТ. Работата е там, че тези извън руското робство прогресираха В ПЪТИ ПОВЕЧЕ, отколкото тези в руското робство. Китай стигна до масов глад. Буквално умираха от глад... Руското робство ни забави прогреса. Преди руското робство България на запад е била известна като Япония на Балканите и Швейцария на Балканите заради невероятния си прогрес. Всичко това приключва с руското робство - строят, в който умните биват избити и репресирани, а глупавите управляват.
13:30 16.12.2025
60 Атина Палада
До коментар #51 от "Факти":Сега 5% от населението на България има 100 пъти повече възможност и това не е от кадърност а от кражба на останалите 95%! Казва се олигархия!
За "мизерните"заплати през соца си личи по палатите в селата,където селяните си издигнаха! В сравнение с палатите в нашите села,цял свят видя палатите на супер богатите в САЩ,как за една нощ изгоряха като факли,защото са от картон..
Коментиран от #63
13:34 16.12.2025
61 Факти
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И какво от това като ни докараха до режим на тока? Все ми изреждаде някакви факти без никакво значение. Хората бяха бедни като мишки в сравнение с тези на запад. Това е единственото, което има значение. Сингапур до ден днешен няма атомна централа. Мислиш, че са по-зле от нас ли? Аман от глупаци...
Коментиран от #64, #75
13:34 16.12.2025
62 Атина Палада,
До коментар #43 от "Атина Палада":Галошите бяха лукс за заможните селяни. Аз помня като дете, как дядо шиеше свински ЦЪРВУЛИ за него и баба, с козината навънка, за да се изтъкват по трудно. Гумени галоши и гумени цървули обуваха на празниците. Копане на нивата, докато ръцете им се окървавят БОСИ!
Коментиран от #79
13:36 16.12.2025
63 Факти
До коментар #60 от "Атина Палада":В моето село нямаше нито един палат, глупчо. Хората всичко си гледаха сами в дворовете, защото мизерните им заплати стигаха само за хляб, олио и швепс. Убиваха се от работа първо в ТКЗС-то, а после у дома. Дядо ми почина на 62 години от хубав живот в екологичното село. То сега е пусто, защото руското робство го уби.
Коментиран от #71
13:37 16.12.2025
64 Бедни бяхме
До коментар #61 от "Факти":Защото след ВСВ Западът ни ограби ТРОЙНО! С репарации за Гърция, Германия не ни плати натрупания през войната дълг и територии.
Коментиран от #68
13:39 16.12.2025
65 Я пък тоя
До коментар #51 от "Факти":С мизерните заплати си покривахме всички нужди и всяка година по 14 дена на море.
Със сегашните заплати си плащаме сметките и остават за хляба, то пък един хляб! Задръстваме пътищата през почивните дни с автомобили втора ръка, а аерогарите с хора отиващи да работят слуги по другите държави.
Престъпността скочи до небето, няма правосъдие, безнаказаността се шири.
Ако не си докарваш допълнителен доход си на улицата. Да сте чували за клошари преди?
Сигурно не сте, не сте живяли по онова време, не че беше идеално, имаше какво да се желае, но беше спокойно и доволно.
Коментиран от #70, #73
13:41 16.12.2025
66 падналия ангел
До коментар #57 от "Украйна 10 милиона 💥":"...плащахме на Гърция репарации до 1980 година...", даже по репарации до миналата година давахме водите на р.Арда на гърците! Малко цитат "На 9 юни изтича компенсационната спогодба, според която, като загубили Втората световна война сме задължени да осигуряваме по 186 млн. куб. м годишно …". Вярно, че след това отново се предадохме и си го набутахме сами с нов неизгоден за нас договор!
13:42 16.12.2025
67 Интересен е мотива
13:42 16.12.2025
68 Факти
До коментар #64 от "Бедни бяхме":Ти луд ли си бе? Гърция е искала 45 милиона долара, а ние сме платили само 7 и то не в пари, а под формата на стоки и вода от Арда. Ти осъзнаваш ли, че това е едно НИЩО? Ауде у лево... Гърция ни мина с 200 защото нямаше руско робство и малоyмна планова икономика.
Коментиран от #72, #74
13:45 16.12.2025
69 Тома
13:46 16.12.2025
70 С една надница
До коментар #65 от "Я пък тоя":С една надница в завода, можех да отида 2 седмици на море! С половин надница наливах бензин в ладата и с гаджетата обикалях дискотеките и ги черпех каквото поискат. Брат ми за една година работа в завода на норма изплати нова къща на два етажа с гараж!
13:47 16.12.2025
71 Атина Палада
До коментар #63 от "Факти":Пътувайки из България,произволно съм снимала къщи в българските села..Показвайки снимките на американци,са констатирали,че това били милионери .Когато съм им казвала какви са и кога да строени ,те не вярват.
Коментиран от #78
13:48 16.12.2025
72 Дали сме на Гърция
До коментар #68 от "Факти":Два милиона крави за репарации! Знаеш ли колко струва една крава в Европа?
13:50 16.12.2025
73 Факти
До коментар #65 от "Я пък тоя":Лъжи, лъжи и пак лъжи. Специално за престъпността можеш да намериш докладите на МВР от комунизма. В пъти повече престъпления отколкото днес - както тежки, така и кражби. В кражбите специално разликата е особено фрапираща. По комунизма се крадеше адски много, ама по новините не говореха за това. Комунистите ни държаха в заблуда за фалшивия рай. Днес се сбият ученици някъде и всички медии го разнасят цяла седмица.
13:50 16.12.2025
74 Атина Палада
До коментар #68 от "Факти":Така е.Гърция ни мина с 200 по борчове и живеене на вересия...Но споко ,ще а настигнем идните месеци по този показател.
13:51 16.12.2025
75 Я пък тоя
До коментар #61 от "Факти":Я пак! Кои на запад са богати? Гледате много филми, ходили ли сте в западните гета, например в Уитмън Парк Ню Джърси, Броудстрийт Авеню/ Портланд Стрийт, Детройт, да не изреждам, че деня ще свърши.
Видяли сте, ако сте ходили, само лъскавите витрини, не и зад тях.
Кажете в кои държави сте ходили или не сте ходили никъде?
Коментиран от #77, #80
13:52 16.12.2025
76 Змей Горянин
13:54 16.12.2025
77 Мой колега
До коментар #75 от "Я пък тоя":Бивш военен летец от НАТО, сега пенсионер е летял многократно в САЩ. Велика страна, няма спор, НО И ТАМ ИМА БЕДНИ! Той ми разказа и нямам желание да посетя САЩ, защото е опасно и напряга нервите. На два километра от центъра на градовете започва ГЕТОТО, където е опасно за живота да преминеш нощем.
13:57 16.12.2025
78 Факти
До коментар #71 от "Атина Палада":Ела "произволно" да снимаш в моето село Добриново. България по руско робство била по-добре от Америка. Клоун...
Коментиран от #81, #82
13:59 16.12.2025
79 Атина Палада
До коментар #62 от "Атина Палада,":КолежКЕ,не пиши от моя ник! Такова нещо не е имало! Но помня,че като деца в началните класове през ваканциите си играехме в междублоковите пространства до полунощ! Дали сега някой би оставил 7,8,10 годишното си дете в Пловдив до полунощ? Помня и,че ходехме сами на училище .Никой не ни е водил и забирал,както сега ..
14:01 16.12.2025
80 Факти
До коментар #75 от "Я пък тоя":Бедни и богати има навсякъде. Въпросът е как живеят средните. На Запад са мноооого по-добре от мизерните руснаци и другите там под тяхно влияние. Украйна гледа на запад, гледа на изток, гледа как е в Полша, гледа как е в Русия и накрая казва - стига вече руско робство, искаме в другия отбор.
Коментиран от #84
14:02 16.12.2025
81 Украйна 10 милиона 💥
До коментар #78 от "Факти":В България къщички от шперплат и летви имаше само в лагерите по морето, а половината САЩ живее в дървени бараки и каравани. Европа е много по-добре като жилища и архитектура.
14:03 16.12.2025
82 Атина Палада
До коментар #78 от "Факти":Казах ти факта ,че българските селяни си построиха масивни къщи ,каквото в САЩ и богатите нямат! Видя как на баш богатите в САЩ им изгоряха картонените палати като факли..
Коментиран от #83
14:05 16.12.2025
83 Факти
До коментар #82 от "Атина Палада":Българските селяни по комунизма имали по-хубави къщи от богатите в САЩ... По-добре спри да пишеш. Изложи се достатъчно...
14:07 16.12.2025
84 Тъй тъй
До коментар #80 от "Факти":Украйна беше отцепена от Русия от нейния партиен секретар, член да ЦК на КПСС. Събраха се НЕЛЕГАЛНО партийни секретари в една белоруска гора и си поделиха СССР. За какъв народ бълнуваш. Народа никой никога не го пита. Имаше референдум за запазване на СССР и народът гласува за запазване, но партийните секретари от КПСС си го разделиха
14:09 16.12.2025