Буданов: Вече има конкретни резултати от преговорите в Париж

Кирило Буданов, новият началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че вече има "конкретни резултати" от вчерашните преговори в Париж между Киев и съюзниците му относно постигането на мир и гаранциите за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Украинските национални интереси ще бъдат защитени", написа Буданов в "Телеграм", без да оповестява какъв точно напредък е бил постигнат. "Не може цялата информация да стане публично достояние", отбеляза той.

Междувременно украинската армия каза, че неин дрон тази нощ е поразил петролен склад в руската Белгородска област, добавя Ройтерс.

Русия от своя страна заяви, че е нанесла въздушни и артилерийски удари по украински бази за дронове с голям обсег, складове за боеприпаси, военно оборудване и военни части.