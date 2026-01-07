Новини
Буданов: Вече има конкретни резултати от преговорите в Париж
Буданов: Вече има конкретни резултати от преговорите в Париж

7 Януари, 2026

Украинските национални интереси ще бъдат защитени, категоричен е Буданов

Буданов: Вече има конкретни резултати от преговорите в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Кирило Буданов, новият началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че вече има "конкретни резултати" от вчерашните преговори в Париж между Киев и съюзниците му относно постигането на мир и гаранциите за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Украинските национални интереси ще бъдат защитени", написа Буданов в "Телеграм", без да оповестява какъв точно напредък е бил постигнат. "Не може цялата информация да стане публично достояние", отбеляза той.

Междувременно украинската армия каза, че неин дрон тази нощ е поразил петролен склад в руската Белгородска област, добавя Ройтерс.

Русия от своя страна заяви, че е нанесла въздушни и артилерийски удари по украински бази за дронове с голям обсег, складове за боеприпаси, военно оборудване и военни части.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сами си

    32 6 Отговор
    Преговарят

    12:38 07.01.2026

  • 2 хахахаха

    34 7 Отговор
    още милиарди евра за златни кен ефи

    12:38 07.01.2026

  • 3 Абе

    37 3 Отговор
    Германия и САЩ не подписаха декларацията.

    12:39 07.01.2026

  • 4 Росен Желязков

    14 21 Отговор
    България ще даде 2 млн сини каски за Украйна.Слава Украине

    12:39 07.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    8 39 Отговор
    Вероятно става въпрос за статута на Путин - дали да е военопленик или арестуван цивилен, както и обща килия с Мадуро 🎅👍

    Коментиран от #7

    12:39 07.01.2026

  • 6 Може, добре!

    34 6 Отговор
    Поприказвахте си, хапнахте, пийнахте, а Москва какво казва ?!?! Оттам резултати имате ли?

    Коментиран от #11

    12:40 07.01.2026

  • 7 Путин

    6 16 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Не познавам Мадуро!

    Коментиран от #28

    12:41 07.01.2026

  • 9 Тома

    25 9 Отговор
    Има резултати, разбира се - разпечатаха лист хартия, на който Русия обявява капитулацията си.
    Сега остана само една дреболия.
    Русия да го подпише.
    Просто, като фасул!

    12:41 07.01.2026

  • 10 хихи

    28 7 Отговор
    "Украинските национални интереси ще бъдат защитени" Трънки защитени...Бяха защитени... 2022 след Истанбул, ама като слушате Борис Джонсън!?

    12:42 07.01.2026

  • 11 Питам

    8 23 Отговор

    До коментар #6 от "Може, добре!":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #21

    12:42 07.01.2026

  • 12 Зельонска

    18 7 Отговор
    - Ох, мен вече започнаха да ме та коват, ма не било лошо. И Зелю започнаха да го та коват, ма ми се оплаква, че ич не му аресва.

    12:42 07.01.2026

  • 13 Карго 200

    6 9 Отговор
    Кирило Буданов:

    БАБА ВАНГА НЕ ПРЕДСКАЗВА,ТЯ ПЛАНИРА

    12:42 07.01.2026

  • 14 Буданов

    8 22 Отговор
    Кошмарът на ватняшките офицери и генерали.

    12:43 07.01.2026

  • 15 Някой

    20 6 Отговор
    Какви резултати от коалицията на идиотите? Освен че разни ще раздават от парите ни в чужбина.
    Мироопазващите войски в Украйна ще са ... руски! И никакви други!

    Коментиран от #17

    12:44 07.01.2026

  • 16 Украинец

    18 6 Отговор
    Тази нацистка мърша Буданов дано скоро го приключат!

    Коментиран от #20

    12:44 07.01.2026

  • 17 Това

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    КогИ?!

    12:45 07.01.2026

  • 19 ВВП

    4 8 Отговор
    Ей тоя ше го измъкнат от дупката .като пор.. Ахахаха..

    12:49 07.01.2026

  • 20 ПУмиярче,

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Украинец":

    Бъди възпитан!

    12:49 07.01.2026

  • 21 с два пръста чело от село

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Питам":

    чакам глишеff и кокорчо и тръгваме да го вадим

    12:50 07.01.2026

  • 22 стоян

    6 5 Отговор
    Не е лесно за украинските управници в тия договорки с запада - явно цялата тежест за управлението на федерацията след фалита и разпада ще се понесе от украинското ръководство което най добре познава кремълските чекисти

    Коментиран от #34

    12:50 07.01.2026

  • 23 Хмм

    9 3 Отговор
    напредък в Париж, Наполеон обещал, че пак ще пали Москва

    12:51 07.01.2026

  • 24 Какъв Париж?

    9 2 Отговор
    Украйна със Франция ли воюва или с Русия? Със съюзниците, ако са такива, не са нужни постоянни преговори.
    През ВСВ съюзниците са преговаряли два пъти. В Техеран и Ялта. Не си спомням Сталин да е летял в Лондон или Вашингтон. Веднъж е летял Молотов до Лондон и това е. Тия все някъде се разкарват, а урките мрат в студените окопи.
    Мирът се нарича капитулация и засега Русия няма изгледи да капитулира.

    12:54 07.01.2026

  • 25 Карго 200

    2 9 Отговор
    Добре,че е Кирило Буданов,чието име е добре известно на всеки русофил. Той енергично помогна на същите русофили,за да научат името на вече покойният шеф на руското разузнаване Аверианов.

    12:54 07.01.2026

  • 26 Да внимаваме

    5 13 Отговор
    Другари копейки- путинисти...злобеете нещо.
    Горчи ви нещо...
    Какво ще кажете за ефективността на руското оръжие в Иран и Венецуела..?
    Скоро да не видим да вадят някой от бункера само по чехли.

    Коментиран от #32, #51

    12:55 07.01.2026

  • 27 Учуден

    12 2 Отговор
    "Зеленски, заяви, че вече има "конкретни резултати" от вчерашните преговори в Париж между Киев и съюзниците му относно постигането на мир"

    Че от кога Киев воюва със съюзниците си че преговарят за мир - аз доколкото съм запознат обикновено преговори се водят между воюващите държава за постигане на мир.

    Тези "преговори" са като мишките когато съставят план как да накарат котката да не ги лови.

    Коментиран от #30, #38

    12:55 07.01.2026

  • 29 Странно, а къде е

    10 2 Отговор
    другият, и по-важният, участник в конфликта? Правят си сметка без кръчмаря и се държат като победители в тая война, а ги пердашат като маче у дирек, и ако Путин не ги щадеше и не беше помощта на еврогейтаците, до сега един бандеровец за цяр нямаше да остане да управлява тая територия... А и да не бързат да се радват, щото Путин още не си е казал тежката дума, че каже ли я, тия може да повяхнат като неполивано мушкато! Били решили те, ти да видиш!

    Коментиран от #33

    12:57 07.01.2026

  • 30 Нема нищо

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    Просто си яко мало.у.м.ен. Иначе нищо ти няма.

    Коментиран от #37

    12:58 07.01.2026

  • 31 Имада

    9 2 Отговор
    Руската армия напредва още на запад

    Коментиран от #35

    12:58 07.01.2026

  • 33 Путин вече е никой.

    3 8 Отговор

    До коментар #29 от "Странно, а къде е":

    Кремълска мишка.

    Коментиран от #55

    12:59 07.01.2026

  • 34 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "стоян":

    Съветският съюз и него го управляваха украинци и направиха големи бели. Избиха милиони етнически руснаци! Най-много избил Хрущов. Не се спирал. По 8000 на месец разстрелвал и се карал със Сталин за квота от 10000 разстрела! В Черновци се запушила канализацията на НКВД и мазето се напълнило до коляно с кръв на убити етнически руснаци!

    13:00 07.01.2026

  • 35 Сметах,сметах

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Имада":

    Вече е около Лисабон.

    Коментиран от #40

    13:00 07.01.2026

  • 36 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Украинските национални интереси ще бъдат защитени,.....
    Така ли каза Путин?

    Коментиран от #41

    13:01 07.01.2026

  • 37 Учуден

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Нема нищо":

    Така е по стара фашистка и комунистическа традиция когато не можеш да отговориш на опонента си почваш да плюеш по него - браво заработи някой шекел.

    13:01 07.01.2026

  • 38 Карго 200

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    След смърта на Русия на 24.02.2022г. преговорите във формат "Коалиция на желаещите" засягат единствено церемонията по погребението. Годината,месеца и датата ще бъдат обявени допълнително.

    13:02 07.01.2026

  • 39 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    3 8 Отговор

    До коментар #32 от "Антитрол":

    Премери ли ги?

    Коментиран от #42

    13:02 07.01.2026

  • 40 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Сметах,сметах":

    А сметна ли колко е единно и сплотено НАТО-то ви - или това вече е стара опорка.

    Коментиран от #44, #50

    13:03 07.01.2026

  • 41 минувач

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хасковски каунь":

    Откакто Мадуро е на гости в САЩ,путин нищо не е казал.

    Коментиран от #46, #53

    13:04 07.01.2026

  • 42 Кози?Колко бандери останаха в Киев?М?

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Сметна ли ги?

    13:05 07.01.2026

  • 43 Хеми значи бензин

    0 4 Отговор
    Не свалят ли Тръмп и Американската машина да забоботи за Украйна няма как да произведат такова количество военна техника за Киев. С фишеци от ВъМъЬъ няма да стане работата.

    13:06 07.01.2026

  • 44 Атакуваме Покровск с коне

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Зевзек":

    Бункерният да ги нападне.а?ВСУ му избиха цялата редова армия в Донбас още през 2022 година.

    Коментиран от #49

    13:07 07.01.2026

  • 45 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Гаранция — Франция

    Нема Що

    13:08 07.01.2026

  • 46 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "минувач":

    "путин нищо не е казал"

    Европуделите и нашите наведени евроатлантици нищо не са казали пък Путин и Си много казаха.

    Сега за кого ще викате като Тръмп вземе Гренландия - какви са наражданията. Тръмп пак ли ще стане "агент Краснов" че нещо я забравихте тази опорка

    13:09 07.01.2026

  • 47 А пък

    1 5 Отговор
    рускитеСвине си мрат в Донбас.

    13:10 07.01.2026

  • 48 Добър ден!

    0 5 Отговор
    Другари комунистиАртилеристи,Механици и други подобни иzzмети где МОЧАТА?

    Коментиран от #52

    13:12 07.01.2026

  • 49 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Атакуваме Покровск с коне":

    "ВСУ му избиха цялата редова армия в Донбас още през 2022 година"

    Ами срещу кого се бият тогава "смелите" украинци и защо отстъпват. Пък за опорките знам - те руснаците освен че им избиха армията ами свършиха и ракетите още 2022 и сега се пият само с лопатки и смъкват Т-34 от постаментите че и без танкове останаха.

    13:13 07.01.2026

  • 50 Карго 200

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Зевзек":

    НАТО е повече от сплотено предвид водената от Русия "Коалиция на разпадащите се". Сирия, Венецуела и Иран не принадлежат вече на Асад,Мадуро и Хаменей. С. Корея,Беларус-мъчат. Орбан април е пътник.

    13:13 07.01.2026

  • 51 Мани,мани

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Да внимаваме":

    Много ѝ се събра на копеите.Еврозоната, червеният боклукМадуро по бели гащи...
    Сега се чудят Тръмп чий е😁😁😁

    Коментиран от #54

    13:15 07.01.2026

  • 53 Какво да каже Путин?

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "минувач":

    Мадуро го предали неговите глупави чорбари и американците веднага ги разстреляли. Излъгали ги, че ще им изпратят хеликоптери пълни с доларес и чорбарите арестували президента и жена му и ги изкарали на въртолетната площадка. ПВО на чорбарите не стреляло. Вместо пари, от хеликоптерите изскочи командосите, разстреляли венецуелските чорбари и отвлекли президента и съпругата му.
    Едно време българските чорбари не изпълниха клетвата си и предадоха Тодор Живков. След това ги уволниха тотално.

    Коментиран от #56

    13:16 07.01.2026

  • 54 Учуден

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Мани,мани":

    "Сега се чудят Тръмп чий е"

    Е как нали до преди няколко дена ни уверявахте че е "агент Краснов" - сега вече не е ли агент на Путин. Аз на "копейките" не им вярвам - само на козячета вярвам ама те много бързо обръщат палачинката.

    Коментиран от #57

    13:18 07.01.2026

  • 55 Цък

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Путин вече е никой.":

    Петин е най големия политик. Не си хвърля думите на вятъра. Тръмп, еврогайзерите и наркомана само дрънкат.

    13:26 07.01.2026

  • 56 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Какво да каже Путин?":

    "Мадуро го предали неговите глупави чорбари и американците веднага ги разстреляли"

    Пък нашите козячета и евроатлантици си мислят че американците са им приятели и не си вядат поука такива като тях как висяха по вертолетите във Виетнам и по колесниците в Афганистан. Но пък американците са много добри в използването на полезни и...ти.

    То и в Сирия генералите които предадоха Асад бяха очистени от джихадистите от Ал Кайда които станаха "преходно правителство".

    И във Венецуела онази която най-много пищя и получи "награда за мир" за предателството си към краварите и нея я пратиха в трета глуха - вече е никоя.

    13:26 07.01.2026

  • 57 Тръмп е играч

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Учуден":

    Байдън е пропилял едни милиарди в Украйна и Тръмп търси да ги върне на САЩ. Украйна пари няма. Русия има. Следователно Русия е приятел. Путин го посреща Тръмп с червен килим, а Зеленски на летището е посрещнат само от украинската посланичка. Утре като се събуди, Тръмп може да прати хеликоптери и за Зеленски и да го предаде с акт за капитулация на Путин за $100 милиарда. Може и повече. Както я спазарят крайната.

    Коментиран от #60

    13:26 07.01.2026

  • 58 Ти си във вражда със съседа

    4 1 Отговор
    от втория етаж, ама преговаряш да се сдобрите със съседа от третия етаж на другия вход. Добър напредък, ще има мир.

    13:28 07.01.2026

  • 59 АБВ

    4 1 Отговор
    Никакви резултати от никакви преговори не може да има, ако в тях не е участвала и не е поела ангажимент Русия. Всичко друго е сметки без кръчмар. Дори САЩ не подписаха декларация за гаранциите за сигурност на Украйна, а този ми говори за резултати. Коалицията на лаещите не може да постигне никакви резултати !
    Нека си прави атентатите Буданов, т.е. фойерверките за пред медиите. Бомби по десет пъти една и съща рафинерия, а тя си работи ли, работи.

    13:34 07.01.2026

  • 60 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Тръмп е играч":

    "Както я спазарят крайната"

    Тя вече е спазарена ама нашите козячета и "коалицията на лаещите" продължават да си мечтаят - те ужким мечтите били безплатни ама се оказа че не е така - НАТО е пред разпад и ЕС е пред финансов колапс и разпад. Лошото е че нашите русофоби също като предните пак ни натикаха на губещата страна - не знам този път от България ще остане ли нещо.

    13:38 07.01.2026

  • 61 Пръч

    1 1 Отговор
    Само да попитам! Съгласни ли сте да въведем еврото в България, като членка на ЕС, или ще рипаме?

    13:42 07.01.2026

  • 62 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Като има резултати, ставайте французи и се изнасяйте от Украйна.
    Така ще има мир.

    13:46 07.01.2026

  • 63 цъ цъ цъ

    0 0 Отговор
    ха ха какво ще защитиш ти бе сопол измислен

    13:54 07.01.2026

