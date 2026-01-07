Буданов: Вече има конкретни резултати от преговорите в Париж

Кирило Буданов, новият началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че вече има "конкретни резултати" от вчерашните преговори в Париж между Киев и съюзниците му относно постигането на мир и гаранциите за сигурността на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Украинските национални интереси ще бъдат защитени", написа Буданов в "Телеграм", без да оповестява какъв точно напредък е бил постигнат. "Не може цялата информация да стане публично достояние", отбеляза той.
Междувременно украинската армия каза, че неин дрон тази нощ е поразил петролен склад в руската Белгородска област, добавя Ройтерс.
Русия от своя страна заяви, че е нанесла въздушни и артилерийски удари по украински бази за дронове с голям обсег, складове за боеприпаси, военно оборудване и военни части.
1 Сами си
12:38 07.01.2026
2 хахахаха
12:38 07.01.2026
3 Абе
12:39 07.01.2026
4 Росен Желязков
12:39 07.01.2026
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #7
12:39 07.01.2026
6 Може, добре!
Коментиран от #11
12:40 07.01.2026
7 Путин
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Не познавам Мадуро!
Коментиран от #28
12:41 07.01.2026
9 Тома
Сега остана само една дреболия.
Русия да го подпише.
Просто, като фасул!
12:41 07.01.2026
10 хихи
12:42 07.01.2026
11 Питам
До коментар #6 от "Може, добре!":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #21
12:42 07.01.2026
12 Зельонска
12:42 07.01.2026
13 Карго 200
БАБА ВАНГА НЕ ПРЕДСКАЗВА,ТЯ ПЛАНИРА
12:42 07.01.2026
14 Буданов
12:43 07.01.2026
15 Някой
Мироопазващите войски в Украйна ще са ... руски! И никакви други!
Коментиран от #17
12:44 07.01.2026
16 Украинец
Коментиран от #20
12:44 07.01.2026
17 Това
До коментар #15 от "Някой":КогИ?!
12:45 07.01.2026
19 ВВП
12:49 07.01.2026
20 ПУмиярче,
До коментар #16 от "Украинец":Бъди възпитан!
12:49 07.01.2026
21 с два пръста чело от село
До коментар #11 от "Питам":чакам глишеff и кокорчо и тръгваме да го вадим
12:50 07.01.2026
22 стоян
Коментиран от #34
12:50 07.01.2026
23 Хмм
12:51 07.01.2026
24 Какъв Париж?
През ВСВ съюзниците са преговаряли два пъти. В Техеран и Ялта. Не си спомням Сталин да е летял в Лондон или Вашингтон. Веднъж е летял Молотов до Лондон и това е. Тия все някъде се разкарват, а урките мрат в студените окопи.
Мирът се нарича капитулация и засега Русия няма изгледи да капитулира.
12:54 07.01.2026
25 Карго 200
12:54 07.01.2026
26 Да внимаваме
Горчи ви нещо...
Какво ще кажете за ефективността на руското оръжие в Иран и Венецуела..?
Скоро да не видим да вадят някой от бункера само по чехли.
Коментиран от #32, #51
12:55 07.01.2026
27 Учуден
Че от кога Киев воюва със съюзниците си че преговарят за мир - аз доколкото съм запознат обикновено преговори се водят между воюващите държава за постигане на мир.
Тези "преговори" са като мишките когато съставят план как да накарат котката да не ги лови.
Коментиран от #30, #38
12:55 07.01.2026
29 Странно, а къде е
Коментиран от #33
12:57 07.01.2026
30 Нема нищо
До коментар #27 от "Учуден":Просто си яко мало.у.м.ен. Иначе нищо ти няма.
Коментиран от #37
12:58 07.01.2026
31 Имада
Коментиран от #35
12:58 07.01.2026
33 Путин вече е никой.
До коментар #29 от "Странно, а къде е":Кремълска мишка.
Коментиран от #55
12:59 07.01.2026
34 стоян георгиев
До коментар #22 от "стоян":Съветският съюз и него го управляваха украинци и направиха големи бели. Избиха милиони етнически руснаци! Най-много избил Хрущов. Не се спирал. По 8000 на месец разстрелвал и се карал със Сталин за квота от 10000 разстрела! В Черновци се запушила канализацията на НКВД и мазето се напълнило до коляно с кръв на убити етнически руснаци!
13:00 07.01.2026
35 Сметах,сметах
До коментар #31 от "Имада":Вече е около Лисабон.
Коментиран от #40
13:00 07.01.2026
36 Хасковски каунь
Така ли каза Путин?
Коментиран от #41
13:01 07.01.2026
37 Учуден
До коментар #30 от "Нема нищо":Така е по стара фашистка и комунистическа традиция когато не можеш да отговориш на опонента си почваш да плюеш по него - браво заработи някой шекел.
13:01 07.01.2026
38 Карго 200
До коментар #27 от "Учуден":След смърта на Русия на 24.02.2022г. преговорите във формат "Коалиция на желаещите" засягат единствено церемонията по погребението. Годината,месеца и датата ще бъдат обявени допълнително.
13:02 07.01.2026
39 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #32 от "Антитрол":Премери ли ги?
Коментиран от #42
13:02 07.01.2026
40 Зевзек
До коментар #35 от "Сметах,сметах":А сметна ли колко е единно и сплотено НАТО-то ви - или това вече е стара опорка.
Коментиран от #44, #50
13:03 07.01.2026
41 минувач
До коментар #36 от "Хасковски каунь":Откакто Мадуро е на гости в САЩ,путин нищо не е казал.
Коментиран от #46, #53
13:04 07.01.2026
42 Кози?Колко бандери останаха в Киев?М?
До коментар #39 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Сметна ли ги?
13:05 07.01.2026
43 Хеми значи бензин
13:06 07.01.2026
44 Атакуваме Покровск с коне
До коментар #40 от "Зевзек":Бункерният да ги нападне.а?ВСУ му избиха цялата редова армия в Донбас още през 2022 година.
Коментиран от #49
13:07 07.01.2026
45 Сатана Z
Нема Що
13:08 07.01.2026
46 Антитрол
До коментар #41 от "минувач":"путин нищо не е казал"
Европуделите и нашите наведени евроатлантици нищо не са казали пък Путин и Си много казаха.
Сега за кого ще викате като Тръмп вземе Гренландия - какви са наражданията. Тръмп пак ли ще стане "агент Краснов" че нещо я забравихте тази опорка
13:09 07.01.2026
47 А пък
13:10 07.01.2026
48 Добър ден!
Коментиран от #52
13:12 07.01.2026
49 Зевзек
До коментар #44 от "Атакуваме Покровск с коне":"ВСУ му избиха цялата редова армия в Донбас още през 2022 година"
Ами срещу кого се бият тогава "смелите" украинци и защо отстъпват. Пък за опорките знам - те руснаците освен че им избиха армията ами свършиха и ракетите още 2022 и сега се пият само с лопатки и смъкват Т-34 от постаментите че и без танкове останаха.
13:13 07.01.2026
50 Карго 200
До коментар #40 от "Зевзек":НАТО е повече от сплотено предвид водената от Русия "Коалиция на разпадащите се". Сирия, Венецуела и Иран не принадлежат вече на Асад,Мадуро и Хаменей. С. Корея,Беларус-мъчат. Орбан април е пътник.
13:13 07.01.2026
51 Мани,мани
До коментар #26 от "Да внимаваме":Много ѝ се събра на копеите.Еврозоната, червеният боклукМадуро по бели гащи...
Сега се чудят Тръмп чий е😁😁😁
Коментиран от #54
13:15 07.01.2026
53 Какво да каже Путин?
До коментар #41 от "минувач":Мадуро го предали неговите глупави чорбари и американците веднага ги разстреляли. Излъгали ги, че ще им изпратят хеликоптери пълни с доларес и чорбарите арестували президента и жена му и ги изкарали на въртолетната площадка. ПВО на чорбарите не стреляло. Вместо пари, от хеликоптерите изскочи командосите, разстреляли венецуелските чорбари и отвлекли президента и съпругата му.
Едно време българските чорбари не изпълниха клетвата си и предадоха Тодор Живков. След това ги уволниха тотално.
Коментиран от #56
13:16 07.01.2026
54 Учуден
До коментар #51 от "Мани,мани":"Сега се чудят Тръмп чий е"
Е как нали до преди няколко дена ни уверявахте че е "агент Краснов" - сега вече не е ли агент на Путин. Аз на "копейките" не им вярвам - само на козячета вярвам ама те много бързо обръщат палачинката.
Коментиран от #57
13:18 07.01.2026
55 Цък
До коментар #33 от "Путин вече е никой.":Петин е най големия политик. Не си хвърля думите на вятъра. Тръмп, еврогайзерите и наркомана само дрънкат.
13:26 07.01.2026
56 Запознат
До коментар #53 от "Какво да каже Путин?":"Мадуро го предали неговите глупави чорбари и американците веднага ги разстреляли"
Пък нашите козячета и евроатлантици си мислят че американците са им приятели и не си вядат поука такива като тях как висяха по вертолетите във Виетнам и по колесниците в Афганистан. Но пък американците са много добри в използването на полезни и...ти.
То и в Сирия генералите които предадоха Асад бяха очистени от джихадистите от Ал Кайда които станаха "преходно правителство".
И във Венецуела онази която най-много пищя и получи "награда за мир" за предателството си към краварите и нея я пратиха в трета глуха - вече е никоя.
13:26 07.01.2026
57 Тръмп е играч
До коментар #54 от "Учуден":Байдън е пропилял едни милиарди в Украйна и Тръмп търси да ги върне на САЩ. Украйна пари няма. Русия има. Следователно Русия е приятел. Путин го посреща Тръмп с червен килим, а Зеленски на летището е посрещнат само от украинската посланичка. Утре като се събуди, Тръмп може да прати хеликоптери и за Зеленски и да го предаде с акт за капитулация на Путин за $100 милиарда. Може и повече. Както я спазарят крайната.
Коментиран от #60
13:26 07.01.2026
58 Ти си във вражда със съседа
13:28 07.01.2026
59 АБВ
Нека си прави атентатите Буданов, т.е. фойерверките за пред медиите. Бомби по десет пъти една и съща рафинерия, а тя си работи ли, работи.
13:34 07.01.2026
60 Учуден
До коментар #57 от "Тръмп е играч":"Както я спазарят крайната"
Тя вече е спазарена ама нашите козячета и "коалицията на лаещите" продължават да си мечтаят - те ужким мечтите били безплатни ама се оказа че не е така - НАТО е пред разпад и ЕС е пред финансов колапс и разпад. Лошото е че нашите русофоби също като предните пак ни натикаха на губещата страна - не знам този път от България ще остане ли нещо.
13:38 07.01.2026
61 Пръч
13:42 07.01.2026
62 Я пък тоя
Така ще има мир.
13:46 07.01.2026
63 цъ цъ цъ
13:54 07.01.2026