Зеленски в Хага: Русия трябва да понесе отговорност за престъплението агресия

Русия трябва да бъде подведена под отговорност за извършеното „престъпление агресия“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Хага преди конференция, посветена на създаването на Международна комисия за искове за Украйна. Новият механизъм има за цел да валидира искове за военни щети, които Русия следва да възстанови, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
В отделно изказване пред нидерландския парламент Зеленски подчерта, че само принуждаването на Москва да приеме мирно споразумение не е достатъчно. Според него мащабът на извършените от Русия действия поставя въпроса за отговорността в центъра на всяко устойчиво решение.
Украинският държавен глава заяви, че „едва ли има престъпление срещу човечеството, което Русия да не е извършила“. Той посочи, че Киев участва в най-интензивните и целенасочени мирни преговори от началото на войната през 2022 г., но призова Нидерландия и останалите европейски партньори да не допускат Русия да бъде „възнаградена“ в рамките на евентуално споразумение. По думите му всеки детайл в преговорния процес е от решаващо значение.
Зеленски остро разкритикува исканията на Москва Украйна да се откаже от части от своята територия, които руските сили дори не са успели да завладеят, като подчерта, че подобни условия директно засягат украинския суверенитет. Той припомни, че на украинска територия се намират близо един милион руски окупационни войници, въпреки което Кремъл настоява за ограничения върху правото на Украйна да се присъединява към съюзи и върху нейната независимост.
Президентът обърна внимание и на системните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, извършвани от руските сили. „След това те ни обвиняват за последствията, а когато ние отвръщаме, реагират така, сякаш само те имат право да нанасят удари, а всички останали трябва да мълчат и да търпят. Това е Русия“, заяви Зеленски.
По думите му поведението на Москва напомня на престъпник, убеден, че никога няма да бъде подведен под отговорност. Той подчерта, че Русия се чувства застрашена, когато съседните ѝ държави са стабилни и проспериращи.
„Не е достатъчно просто да принудим Русия да се съгласи или да спре да убива. Трябва да я накараме да приеме, че в този свят съществуват правила и че не може да заблуди всички. Това е единственият път към траен мир“, заключи украинският президент.
1 Последния Софиянец
14:46 16.12.2025
2 Пламен
Коментиран от #25, #48, #66
14:47 16.12.2025
3 Тома
14:48 16.12.2025
4 Наблюдател
14:48 16.12.2025
5 Да сте мислили по-рано!
14:48 16.12.2025
6 От Върховната Рада
14:48 16.12.2025
8 Владимир Путин офишъл
14:49 16.12.2025
9 Уса
14:49 16.12.2025
10 ти да видиш
14:49 16.12.2025
11 Бонев
Коментиран от #20, #23
14:50 16.12.2025
13 Боруна Лом
14:50 16.12.2025
14 Да де
И това наближава
14:51 16.12.2025
15 честен ционист
14:51 16.12.2025
16 Др.Тодор Живков 🇧🇬
14:51 16.12.2025
17 Ха ХаХа
Ти защо наруши Меморандума от Будапеща , че Украйна ще бъде Неутрална и подаде заявка да я приемат в НАТО?
Закара войската в Донбас и пропагандиране как руснаците ще бъдат наказани сурово.
Русия влезе да ги защити бе престъпник мръсен.
Русия не е България да си изостави българите в РСМ на побой и убийства.
А за българите в Гърция юБългария гък не казва
Коментиран от #31
14:51 16.12.2025
19 000
14:54 16.12.2025
20 Да си помечтаем...!
До коментар #11 от "Бонев":Ако всичките милиарди,които ЕС наля(и продължава да налива...) в бездънната каца-,,Украйна",бяха дадени за социални разходи на своите граждани,със сигурност щяхме да си подобрим значително жизненият стандарт...!
Коментиран от #52
14:54 16.12.2025
21 Адвокат Семерджиев
14:55 16.12.2025
22 не може да бъде
14:56 16.12.2025
23 БОЛШЕВИК
До коментар #11 от "Бонев":Не на Европа а на ЕС! Гражданите на ЕС всеки ден биват ограбвани и обедняват за да пращат марионетките помощи в Украйна.
14:57 16.12.2025
24 Зелената чума
Коментиран от #33
14:57 16.12.2025
25 Радио Елто
До коментар #2 от "Пламен":Как Мислите господине Има лиеВреи в АДА
Или те неХодят там
Коментиран от #39
14:57 16.12.2025
26 Наблюдател
Уважаема редакция, защо не давате информация как бандеровци насилствено мобилизират обикновените украинци по улиците и ги изпращат на фронта като пушечно месо? Социалните канали са пълни с такива видеа. Защо не показвате разказите на предали се украински военни, за зверствата на заградителните фашистки отряди, където има и доста чужденци, тръгнали на "сафари"?
Нали трябва демократично да показвате и другата гледна точка?
14:58 16.12.2025
27 Шизофреника,...
14:58 16.12.2025
28 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
14:58 16.12.2025
29 Театър "Сълза и смях 🎭"
Коментиран от #51
14:59 16.12.2025
30 az СВО Победа 80
Накратко киевският антикризисен PR имаше ефект по-кратък от 24! 🤣
14:59 16.12.2025
31 Факти
До коментар #17 от "Ха ХаХа":Защо лъжеш? В Будапещенския меморандум няма точка, която казва, че Украйна ще бъде неутрална. Единственият ангажимент на Украйна е да предаде ядрените си оръжия. Има обаче четири точки, които Русия наруши. 1) Да не се меси в политиката на Украйна - нарушена 2004 г. когато изборите бяха спечелени с машинации от путиновата марионетка Янукович - доказано във Върховния съд, който отмени резултатите и насрочи нови избори. 2) Да признава границите на Украйна - нарушена 2014 г. когато окупира Крим. 3) Руско оръжие да не бъде използвано срещу Украйна - нарушено 2014 г. когато Путин въоръжи сепаратистите в Донбас. 4) Да не напада Украйна - нарушено 2022 г.
Коментиран от #36
14:59 16.12.2025
32 Руски колхозник
15:01 16.12.2025
33 БОЛШЕВИК
До коментар #24 от "Зелената чума":Не към САЩ, а към РФ! България трябва да стане субект от РФ, така нареченото прибиране у дома при своите корени и майка Русия!
Коментиран от #41, #44
15:01 16.12.2025
34 А Израел
15:04 16.12.2025
35 А НАТО колко пъти да питам
15:05 16.12.2025
36 Украйна 10 милиона 💥
До коментар #31 от "Факти":Вълкът и агнето
Жан Дьо Лафонтен
В спор надвиват със сила, а не със слова —
ето пример един за това.
Влезе агънце в китна дъбрава
да си пийне вода от потока.
Злият Вълк, огладнял, за разправа жестока
тъкмо търсеше плячка тъдява.
„Как посмя да ми мътиш водата без свян? —
кресна горският лют хулиган. —
За нахалство таквоз аз наказвам без жал!“
„Ваша милост, простете, не сте доразбрал, —
блейна агнето. — Вие стоите
по-високо от мен. И се стичат водите
двайсет крачки след вас.
Е, как аз
бих могло да ги мътя от толкова ниско?
Пък и мигар с езиче тъй мъничко ще
размътиш потока въобще?“
„Абе мътиш го! — звярът му ревна, — и низко
се изказваш за мене — от лани го зная.“
„Лани още ме нямаше, още бозая
от мама“ — тъй бедното агне отрони.
„Бил е брат ти тогава! Тук всичко се помни!“
„Ама аз нямам брат.“ „Абе твоите бяха!
А и вашето племе отдавна ме гони —
там псета, чобани — по мене крещяха!
Мъст за тебе, мъст, мъст — ей така ти се пада!“
Сетне Вълчо го сграбчи и без сантимент
го повлече, уби и изяде,
глух за всякакъв нов аргумент.
15:05 16.12.2025
37 Югославия
15:07 16.12.2025
38 чикчирик
15:08 16.12.2025
39 Братчед
До коментар #25 от "Радио Елто":За евреи не знам, но комунисти сто на сто!
15:08 16.12.2025
40 Зеленски остро разкритикува
15:09 16.12.2025
41 Виж сега,
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":Това след втория референдум, след като САЩ ни откаже, защото нямаме нефт. Тя и Турция е искала да се присъедини към САЩ, но са и отказали. От тогава, откакто се помня, все се моли на ЕС, но САЩ я уважават. И на нас ще откажат, но ще ни уважават, даже и да сме в състава на РФ.
15:11 16.12.2025
42 Доналд Тръмп офишъл
15:12 16.12.2025
43 Глу...
15:12 16.12.2025
44 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
15:12 16.12.2025
45 Българин
15:12 16.12.2025
46 аман
Коментиран от #57
15:13 16.12.2025
47 Нито един наратив
15:15 16.12.2025
48 Не така
До коментар #2 от "Пламен":Точен в какво приятелю, в това да краде за себе си , а обикновените украинци ги праща да мрат за да чопка хунтата от европейските и американските пари.
15:16 16.12.2025
49 ХА ХА ХА
15:16 16.12.2025
50 В В.П.
Коментиран от #67
15:16 16.12.2025
51 вова Zаешкото сърце🐇✈️
До коментар #29 от "Театър "Сълза и смях 🎭"":А помните ли как ботокса избяга по долни гащи и когато един готвач реши да му потърси сметка
15:17 16.12.2025
52 Факти
До коментар #20 от "Да си помечтаем...!":А всичките пари които Путин наля в черната дупка Украйна дали нямаше да подобрят живота на клетите руснаци? Вместо това подписа новия бюджет с 40% разходи за армията, орязани социални програми и по-високи данъци. Цялата цена на войната за Русия заедно с пропуснатите ползи заради сакнциите вече стигна 1,5 трилиона долара. Като ги разхвърля на 75 милиона работещи руснаци и ги разделя на 46 месеца война, стават точно 435 долара на месец на работещ. Ами честито! Това за руснаците са много пари. Това е половин средна работна заплата. Това всеки работещ руснак го губи всеки месец за да може Путин да убива в Украйна и то предимно руснаци. Велико!
15:17 16.12.2025
53 Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви, че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
15:17 16.12.2025
54 В В.П.
15:18 16.12.2025
55 Тоя лисунгер
15:18 16.12.2025
56 Удри раша
15:20 16.12.2025
57 За редакцията и писачите
До коментар #46 от "аман":или за хората във форума говориш ? Нищо не ти се разбира колега
15:21 16.12.2025
58 Руската прокуратура
15:22 16.12.2025
59 Дедо ви...
15:23 16.12.2025
60 В В.П.
15:26 16.12.2025
61 В В.П.
15:27 16.12.2025
62 Баце ЕООД
15:29 16.12.2025
63 Шизофреник е Зеленски
15:29 16.12.2025
64 Горски
Коментиран от #74
15:30 16.12.2025
65 В В.П.
15:30 16.12.2025
66 Абе
До коментар #2 от "Пламен":Няма мандат за президент. Това си е някво най-обикновено актьорче, прави халтурата на живота си
15:30 16.12.2025
67 Факти
До коментар #50 от "В В.П.":Какво е предупреждавал Путин? Той сто пъти каза, че няма да напада Украйна. Последно го каза една седмица преди да нападне. Що не направи нищо когато Финландия и Швеция обявиха, че смятат да влязат в НАТО? Една година се правеше на разсеян и Финландия стана член през април 2023 г. Това е държава, която има 1340 км граница с Русия! Така натовската граница с Русия се УДВОИ, а Путин през цялото време си траеше. Още си трае, защото НАТО никога не го е интересувало. Интересуваха го само нефта, газа и редкоземните елементи на Украйна, който съвсем слчайно са точно в Крим и Донбас. А колко руснаци ще похарчи за тях му е все тая. Те не струват нищо.
Коментиран от #72
15:31 16.12.2025
68 Украйна 10 милиона 💥
За виновника Зеленски и родата му до девето коляно наказанието още не е измислено!
15:31 16.12.2025
69 БеГемот
15:33 16.12.2025
70 ти да видиш
15:36 16.12.2025
71 Мнение
15:37 16.12.2025
72 Как да не е направил?
До коментар #67 от "Факти":Финландия фалира! Президентът на Финландия обикаля като Зеленски света и се моли за кредит, ЗАЩОТО МОСКВА СПРЯ ДА ДАВА! Никой не дава кредит под 20% на страна с 20% реална безработица. Остана да се моли отново на Путин. Ай-ай-ай-ай-ай! Какъв конфуз! Тъкмо ги приеха набързо в НАТО, а пари не им дадоха и трябва отново да пълзят по червения килим в Кремъл!
15:37 16.12.2025
73 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Зелен наркоман,не разбра ли ,че победителите не ги съдят...
15:38 16.12.2025
74 Факти
До коментар #64 от "Горски":Тук съм напълно съгласен с теб. Русия е слаба и не си струва да увеличаваме разходите си за отбрана. Имам обаче друг въпрос. НАТО като е толкова слабо и импотентно защо Путин плаши руснаците с него и им бърка дълбоко в джобовете? Защо разписа бюджет за 2026 г. с 40% разходи за армията? Защо им оряза социалните програми? Защо им вдигна данъците? Какво му пречи Украйна да влезе в едно слабо и импотентно НАТО? Защо Финландия не му пречеше да влезе, а Украйна му пречи? Кой изобщо вярва, че НАТО ще нападне Русия и ще се самоубие в ядрен апокалипсис?
15:41 16.12.2025