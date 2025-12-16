Новини
Зеленски в Хага: Русия трябва да понесе отговорност за престъплението агресия
  Тема: Украйна

Зеленски в Хага: Русия трябва да понесе отговорност за престъплението агресия

16 Декември, 2025 14:46, обновена 16 Декември, 2025 14:47 1 120 74

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • престъпление-
  • агресия

Украинският президент предупреди, че мир без справедливост няма да доведе до трайна стабилност

Зеленски в Хага: Русия трябва да понесе отговорност за престъплението агресия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия трябва да бъде подведена под отговорност за извършеното „престъпление агресия“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Хага преди конференция, посветена на създаването на Международна комисия за искове за Украйна. Новият механизъм има за цел да валидира искове за военни щети, които Русия следва да възстанови, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В отделно изказване пред нидерландския парламент Зеленски подчерта, че само принуждаването на Москва да приеме мирно споразумение не е достатъчно. Според него мащабът на извършените от Русия действия поставя въпроса за отговорността в центъра на всяко устойчиво решение.

Украинският държавен глава заяви, че „едва ли има престъпление срещу човечеството, което Русия да не е извършила“. Той посочи, че Киев участва в най-интензивните и целенасочени мирни преговори от началото на войната през 2022 г., но призова Нидерландия и останалите европейски партньори да не допускат Русия да бъде „възнаградена“ в рамките на евентуално споразумение. По думите му всеки детайл в преговорния процес е от решаващо значение.

Зеленски остро разкритикува исканията на Москва Украйна да се откаже от части от своята територия, които руските сили дори не са успели да завладеят, като подчерта, че подобни условия директно засягат украинския суверенитет. Той припомни, че на украинска територия се намират близо един милион руски окупационни войници, въпреки което Кремъл настоява за ограничения върху правото на Украйна да се присъединява към съюзи и върху нейната независимост.

Президентът обърна внимание и на системните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, извършвани от руските сили. „След това те ни обвиняват за последствията, а когато ние отвръщаме, реагират така, сякаш само те имат право да нанасят удари, а всички останали трябва да мълчат и да търпят. Това е Русия“, заяви Зеленски.

По думите му поведението на Москва напомня на престъпник, убеден, че никога няма да бъде подведен под отговорност. Той подчерта, че Русия се чувства застрашена, когато съседните ѝ държави са стабилни и проспериращи.

„Не е достатъчно просто да принудим Русия да се съгласи или да спре да убива. Трябва да я накараме да приеме, че в този свят съществуват правила и че не може да заблуди всички. Това е единственият път към траен мир“, заключи украинският президент.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 36 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    61 3 Отговор
    Победителите не ги съдят.

    14:46 16.12.2025

  • 2 Пламен

    7 74 Отговор
    Абсолютно точен. Украйна може да се гордее с такъв президент

    Коментиран от #25, #48, #66

    14:47 16.12.2025

  • 3 Тома

    59 3 Отговор
    До кога крадците и лъжците в политиката ще ги дават да обясняват на хората за живота на белите мравки.

    14:48 16.12.2025

  • 4 Наблюдател

    67 1 Отговор
    Зеленият клоун трябва да увисне на най-високия кран, затова че унищожи народа си.

    14:48 16.12.2025

  • 5 Да сте мислили по-рано!

    64 1 Отговор
    Когато през 2014 г. бомбандирахте с артилерия и авиация мирното рускоезично население на Донбас...!

    14:48 16.12.2025

  • 6 От Върховната Рада

    60 1 Отговор
    И без това г-н Зеленски е там, арестувайте го за геноцид на собственият си народ.

    14:48 16.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин офишъл

    33 1 Отговор
    И6@л съм тъ

    14:49 16.12.2025

  • 9 Уса

    52 1 Отговор
    Зеленски и Порошенко трябва да бъдат в затвора за възраждане фашизма дискриминация пропаганда на омраза кражби и корупция

    14:49 16.12.2025

  • 10 ти да видиш

    49 1 Отговор
    Украинският държавен глава заяви, че „едва ли има престъпление срещу човечеството, което Русия да не е извършила??????? Я пак! Тоа е взел свръх доза!

    14:49 16.12.2025

  • 11 Бонев

    43 2 Отговор
    Колко ли милиарди ще струва на горката Европа този клоун?

    Коментиран от #20, #23

    14:50 16.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    29 0 Отговор
    ТЕЗИ ЖМУЛЬООофци СИ ПРАВЯТ СМЕТКА БЕЗ КРЪЧМАР! А ЩЕ Е ВОВА КАКВОТО КАЖЕ!

    14:50 16.12.2025

  • 14 Да де

    35 1 Отговор
    Когато бъдеш осъден ще се разберат всичките ти сатанински престъпления, зелен гущер.
    И това наближава

    14:51 16.12.2025

  • 15 честен ционист

    1 9 Отговор
    Мы же агрессоры, держим марку, скалим зубы.

    14:51 16.12.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    16 1 Отговор
    Тов.Друмев си го премести в десния за нелигитимните евреОинституции.

    14:51 16.12.2025

  • 17 Ха ХаХа

    37 1 Отговор
    А бе чифутско - наркоманска мутро.
    Ти защо наруши Меморандума от Будапеща , че Украйна ще бъде Неутрална и подаде заявка да я приемат в НАТО?
    Закара войската в Донбас и пропагандиране как руснаците ще бъдат наказани сурово.
    Русия влезе да ги защити бе престъпник мръсен.
    Русия не е България да си изостави българите в РСМ на побой и убийства.
    А за българите в Гърция юБългария гък не казва

    Коментиран от #31

    14:51 16.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 000

    20 1 Отговор
    Зеленски изглежда избяга трайно от украйна.

    14:54 16.12.2025

  • 20 Да си помечтаем...!

    25 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бонев":

    Ако всичките милиарди,които ЕС наля(и продължава да налива...) в бездънната каца-,,Украйна",бяха дадени за социални разходи на своите граждани,със сигурност щяхме да си подобрим значително жизненият стандарт...!

    Коментиран от #52

    14:54 16.12.2025

  • 21 Адвокат Семерджиев

    16 0 Отговор
    До Г-жа Ели Стоянова, автор във въпросният сайт.Г-жо Стоянова На какво основание, изтривате/премахвате коментари,след като са изпълнени условията/критериите на Вашите правила за коментари на статиите,позволяващи коментар? Моля отговорете,желателно е публично,ако не желаете, оставил съм контакт за връзка.С уважение.

    14:55 16.12.2025

  • 22 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Ама все пак да попитам -от кога започва спазването на правилата и международните закони и от кого ...питам сериозно защото като си спомня колко пъти и колко драстично бяха потъпкани и правила и закони поне от 1995 г. насам ..то остана ли някакъв закон и някакво правила което не е стъпкано в калта !?У т.н Украйна много кратно също след 2014 г. стъпка и правила и споразумения и договори и международно право !?То и самият МНС съд в Хага стъпка всички правила е вече едно посмешище ..даже се чудя защо още не са го разтурили!?Сега е времето на мътната вода и на по-силния -така се получи най-вече заради САЩ и ЕС които си мислеха че е просто невъзможно и други да се решат да нарушат правилата!?.стара история -сега ще се приемат закони по правото на силния ще се подпечатат международно и после ще видим какво ще стане ...дали ще плачем или друго!?

    14:56 16.12.2025

  • 23 БОЛШЕВИК

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бонев":

    Не на Европа а на ЕС! Гражданите на ЕС всеки ден биват ограбвани и обедняват за да пращат марионетките помощи в Украйна.

    14:57 16.12.2025

  • 24 Зелената чума

    7 2 Отговор
    В килията на Милошевич. А българските министри и депутати трябва да бъдат арестувани от американците, с помощта на българската полиция и жандармерия и съдени за корупция. В България Тръмп да назначи временна военна комендатура, докато се извърши Народен съд на корупционерите и референдум за излизане от ЕС и присъединяване към САЩ.

    Коментиран от #33

    14:57 16.12.2025

  • 25 Радио Елто

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Как Мислите господине Има лиеВреи в АДА
    Или те неХодят там

    Коментиран от #39

    14:57 16.12.2025

  • 26 Наблюдател

    21 0 Отговор
    До редакцията:

    Уважаема редакция, защо не давате информация как бандеровци насилствено мобилизират обикновените украинци по улиците и ги изпращат на фронта като пушечно месо? Социалните канали са пълни с такива видеа. Защо не показвате разказите на предали се украински военни, за зверствата на заградителните фашистки отряди, където има и доста чужденци, тръгнали на "сафари"?

    Нали трябва демократично да показвате и другата гледна точка?

    14:58 16.12.2025

  • 27 Шизофреника,...

    12 0 Отговор
    Аре да си събереш мозъка и да кажеш какво точно искаш? Мир или да ти накъртят кратуната

    14:58 16.12.2025

  • 28 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    11 0 Отговор
    ЗЕЛЬО ЗЕЛЬО ПО-ГОЛЯМ ПРЕСТЪПНИК ОТ ТЕБЕ НЯМА

    14:58 16.12.2025

  • 29 Театър "Сълза и смях 🎭"

    16 0 Отговор
    Помните ли, когато започна СВО, колко уплашен,стреснат и жалък изглеждаше,че чак Нетаняху се молеше на Путин ,да не го убива, а сега нещо много взе да скача?

    Коментиран от #51

    14:59 16.12.2025

  • 30 az СВО Победа 80

    13 0 Отговор
    Руснаците показаха уж "унищожената" от ВСУ подводна лодка в Новоросийск.

    Накратко киевският антикризисен PR имаше ефект по-кратък от 24! 🤣

    14:59 16.12.2025

  • 31 Факти

    0 21 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ХаХа":

    Защо лъжеш? В Будапещенския меморандум няма точка, която казва, че Украйна ще бъде неутрална. Единственият ангажимент на Украйна е да предаде ядрените си оръжия. Има обаче четири точки, които Русия наруши. 1) Да не се меси в политиката на Украйна - нарушена 2004 г. когато изборите бяха спечелени с машинации от путиновата марионетка Янукович - доказано във Върховния съд, който отмени резултатите и насрочи нови избори. 2) Да признава границите на Украйна - нарушена 2014 г. когато окупира Крим. 3) Руско оръжие да не бъде използвано срещу Украйна - нарушено 2014 г. когато Путин въоръжи сепаратистите в Донбас. 4) Да не напада Украйна - нарушено 2022 г.

    Коментиран от #36

    14:59 16.12.2025

  • 32 Руски колхозник

    12 1 Отговор
    Този клоун още си мисли,че Русия ще плаща репарации

    15:01 16.12.2025

  • 33 БОЛШЕВИК

    17 1 Отговор

    До коментар #24 от "Зелената чума":

    Не към САЩ, а към РФ! България трябва да стане субект от РФ, така нареченото прибиране у дома при своите корени и майка Русия!

    Коментиран от #41, #44

    15:01 16.12.2025

  • 34 А Израел

    11 0 Отговор
    Трябва ли?

    15:04 16.12.2025

  • 35 А НАТО колко пъти да питам

    12 1 Отговор
    „престъпление агресия“ извърши?

    15:05 16.12.2025

  • 36 Украйна 10 милиона 💥

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Вълкът и агнето
    Жан Дьо Лафонтен

    В спор надвиват със сила, а не със слова —

    ето пример един за това.



    Влезе агънце в китна дъбрава

    да си пийне вода от потока.

    Злият Вълк, огладнял, за разправа жестока

    тъкмо търсеше плячка тъдява.

    „Как посмя да ми мътиш водата без свян? —

    кресна горският лют хулиган. —

    За нахалство таквоз аз наказвам без жал!“

    „Ваша милост, простете, не сте доразбрал, —

    блейна агнето. — Вие стоите

    по-високо от мен. И се стичат водите

    двайсет крачки след вас.

    Е, как аз

    бих могло да ги мътя от толкова ниско?

    Пък и мигар с езиче тъй мъничко ще

    размътиш потока въобще?“

    „Абе мътиш го! — звярът му ревна, — и низко

    се изказваш за мене — от лани го зная.“

    „Лани още ме нямаше, още бозая

    от мама“ — тъй бедното агне отрони.

    „Бил е брат ти тогава! Тук всичко се помни!“

    „Ама аз нямам брат.“ „Абе твоите бяха!

    А и вашето племе отдавна ме гони —

    там псета, чобани — по мене крещяха!

    Мъст за тебе, мъст, мъст — ей така ти се пада!“

    Сетне Вълчо го сграбчи и без сантимент

    го повлече, уби и изяде,

    глух за всякакъв нов аргумент.

    15:05 16.12.2025

  • 37 Югославия

    8 0 Отговор
    отказа ли се от "части от своята територия" ? ЕС и ЕК какво казват?

    15:07 16.12.2025

  • 38 чикчирик

    5 0 Отговор
    палячо

    15:08 16.12.2025

  • 39 Братчед

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Радио Елто":

    За евреи не знам, но комунисти сто на сто!

    15:08 16.12.2025

  • 40 Зеленски остро разкритикува

    8 0 Отговор
    Какво е разкритикувал? А? Това което НАТО, ЕС и САЩ от десетилетия правят? Това ли?

    15:09 16.12.2025

  • 41 Виж сега,

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    Това след втория референдум, след като САЩ ни откаже, защото нямаме нефт. Тя и Турция е искала да се присъедини към САЩ, но са и отказали. От тогава, откакто се помня, все се моли на ЕС, но САЩ я уважават. И на нас ще откажат, но ще ни уважават, даже и да сме в състава на РФ.

    15:11 16.12.2025

  • 42 Доналд Тръмп офишъл

    6 0 Отговор
    Зелка,... бегай,брат ми...при Путин и му се 0дупи и помоли, да не ти навира и топките , таеа наркомана прос

    15:12 16.12.2025

  • 43 Глу...

    2 0 Отговор
    Пак...4224

    15:12 16.12.2025

  • 44 RIP Сесесере 1920 1991💀

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    15:12 16.12.2025

  • 45 Българин

    10 0 Отговор
    Украинската хунта трябва да понесе отговорност за нацизма си и избиването на хиляди цивилни рускоезични .

    15:12 16.12.2025

  • 46 аман

    2 2 Отговор
    Не ви ли омръзна бе. Що за свлоч сте сбрани в тоя долнопробен сайт

    Коментиран от #57

    15:13 16.12.2025

  • 47 Нито един наратив

    4 0 Отговор
    прокламиран от Зеленски реално не е в патримониума на НАТО и ЕК... Ако е искрен къде тогава беше тръгнал да влиза ?

    15:15 16.12.2025

  • 48 Не така

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Точен в какво приятелю, в това да краде за себе си , а обикновените украинци ги праща да мрат за да чопка хунтата от европейските и американските пари.

    15:16 16.12.2025

  • 49 ХА ХА ХА

    6 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! НАИСТИНА ТРЯБВА ДА СЕ ПОНЕСЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА КОИТО УКРАИНСКИТЕ НАЦИСТИ ИЗВЪРШИХА , ИЗГОРИХА ЖИВИ СТОТИЦИ НЕВИННИ РУСНАЦИ И ИЗБИХА ХИЛЯДИ БЕЗ ПРИЧИНА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА .......ЗА ТАКИВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОШКА НЯМА ДА ИМА !

    15:16 16.12.2025

  • 50 В В.П.

    4 0 Отговор
    Путин предупреждаваше от дълги години..Никой не чува .И намериха Великия пълководец президент главнокомандващ тактик президентът палячо ЗЕЛЮ артиста..Да се бори с Руссия ..

    Коментиран от #67

    15:16 16.12.2025

  • 51 вова Zаешкото сърце🐇✈️

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Театър "Сълза и смях 🎭"":

    А помните ли как ботокса избяга по долни гащи и когато един готвач реши да му потърси сметка

    15:17 16.12.2025

  • 52 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Да си помечтаем...!":

    А всичките пари които Путин наля в черната дупка Украйна дали нямаше да подобрят живота на клетите руснаци? Вместо това подписа новия бюджет с 40% разходи за армията, орязани социални програми и по-високи данъци. Цялата цена на войната за Русия заедно с пропуснатите ползи заради сакнциите вече стигна 1,5 трилиона долара. Като ги разхвърля на 75 милиона работещи руснаци и ги разделя на 46 месеца война, стават точно 435 долара на месец на работещ. Ами честито! Това за руснаците са много пари. Това е половин средна работна заплата. Това всеки работещ руснак го губи всеки месец за да може Путин да убива в Украйна и то предимно руснаци. Велико!

    15:17 16.12.2025

  • 53 Да припомня за по младите

    5 0 Отговор
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви, че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    15:17 16.12.2025

  • 54 В В.П.

    3 0 Отговор
    2014 гид беше ключ към портите на ада ..Окропитеците знаеха че ще ядат дървото...Обаче им хареса ..Не занимавайте повече ,света с тоя клесс..

    15:18 16.12.2025

  • 55 Тоя лисунгер

    4 0 Отговор
    Не спря да реве !!!!!! Ако не иска пари , ще иска оръжие , ако не иска оръжие , ще иска санкции !!!!!!! До кога така ?????

    15:18 16.12.2025

  • 56 Удри раша

    4 0 Отговор
    По бандерските кратуни , без жал !

    15:20 16.12.2025

  • 57 За редакцията и писачите

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "аман":

    или за хората във форума говориш ? Нищо не ти се разбира колега

    15:21 16.12.2025

  • 58 Руската прокуратура

    3 0 Отговор
    Заведено е дело против съдиите от Международния съд в Хага за преследване и тормоз на руски граждани. Те ще бъдат доставени в Москва, съдени и ще изтърпят наказанията си в руските затвори, известни с лошия си комфорт и ниските температури зиме. Дело против тях има заведено и от съдът в САЩ. Могат да си изберат уютен американски частен затвор, където ще получат бързо нож между ребрата.

    15:22 16.12.2025

  • 59 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    Дните на наркофюрера са преброени...

    15:23 16.12.2025

  • 60 В В.П.

    0 0 Отговор
    Зелю фашиста ще остане в историята ,президентът ликвидирал Окрайната .

    15:26 16.12.2025

  • 61 В В.П.

    2 0 Отговор
    Как му намазаха ските с мадс и го пуснаха по урвата..

    15:27 16.12.2025

  • 62 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Западните политици буквално се забавляват с този клоун.. А ние плащаме!

    15:29 16.12.2025

  • 63 Шизофреник е Зеленски

    2 0 Отговор
    И все повече му се влошава менталното състояние. Взаимно изключващи се позиции постоянно изказва и очевидно много му е объркано в кратуната относно аргументация на това което желае и твърди. Стотици примери за това могат да се посочат но основното е че не може да осъзнае че именно той капитулацията подписва....Украйна губи и тя ще понесе отговорност...

    15:29 16.12.2025

  • 64 Горски

    2 0 Отговор
    Като са толкова слаби руснаците, за постоянно урсулите ни плашат с тях? Защо трябва да наливаме трилиони да се въоръжаваме - нали за 4 години превземат 5 села в Украйна? Някой моля да обясни КАК (и най-вече ЗАЩО) тази почти фалирала Русия, с аналогова армия от пияници, въоръжени с лопати, с разбита икономика, индустрия, население нямащо даже вътрешни тоалетни, ще успее да завземе София, Букурещ, Париж, Берлин и.т.н. За кво му беше на простото зеле тази война. Само мъка докара на Украйна и украинският народ. Ползи никакви само загуби. Нали мълвяхте ежеминутно,че ,,храбрите украинци са избили досега около 2000 000 руски войници,че руската икономика всеки един момент ще рухне,че натовското оръжие и особено хаймърсите всичко руско сваляли и унищожавали,и че ,,украинците я имат я нямат някакви 50-60 хиляди убити войници.Ха сега кажете защо Украйна не е вече дълбооооко в Русия и защо ще се сключва мирен договор с отстъпване на усраински територии на ,,загубилата Русия? В някаква ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ ли живеете?Или използвате някакъв нов и непознат вид дрога или сте зомбирани в компютърните игрички, които си играете?

    Коментиран от #74

    15:30 16.12.2025

  • 65 В В.П.

    1 0 Отговор
    Единственото спасение за зелю и режима е ,да присъединят остатъка от територията към РФ ..

    15:30 16.12.2025

  • 66 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Няма мандат за президент. Това си е някво най-обикновено актьорче, прави халтурата на живота си

    15:30 16.12.2025

  • 67 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "В В.П.":

    Какво е предупреждавал Путин? Той сто пъти каза, че няма да напада Украйна. Последно го каза една седмица преди да нападне. Що не направи нищо когато Финландия и Швеция обявиха, че смятат да влязат в НАТО? Една година се правеше на разсеян и Финландия стана член през април 2023 г. Това е държава, която има 1340 км граница с Русия! Така натовската граница с Русия се УДВОИ, а Путин през цялото време си траеше. Още си трае, защото НАТО никога не го е интересувало. Интересуваха го само нефта, газа и редкоземните елементи на Украйна, който съвсем слчайно са точно в Крим и Донбас. А колко руснаци ще похарчи за тях му е все тая. Те не струват нищо.

    Коментиран от #72

    15:31 16.12.2025

  • 68 Украйна 10 милиона 💥

    0 0 Отговор
    Таквоз чудо не е имало от средновековието! От Великото преселение на народите! Украйна за 3 години се стопи като мартенския сняг. От 50 милиона население на 15 милиона вдовици, сирачета, инвалиди, старци и старици.
    За виновника Зеленски и родата му до девето коляно наказанието още не е измислено!

    15:31 16.12.2025

  • 69 БеГемот

    1 0 Отговор
    Тоя съвсем полудя....така и Хитлер до последно е плещил глупости...

    15:33 16.12.2025

  • 70 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Така и така там да го заключст и да почват да го съдят зеленияпор за геноцида над собствения му народ!

    15:36 16.12.2025

  • 71 Мнение

    1 0 Отговор
    То много неща трябва да станат в тоя живот, ама не винаги стават.

    15:37 16.12.2025

  • 72 Как да не е направил?

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Факти":

    Финландия фалира! Президентът на Финландия обикаля като Зеленски света и се моли за кредит, ЗАЩОТО МОСКВА СПРЯ ДА ДАВА! Никой не дава кредит под 20% на страна с 20% реална безработица. Остана да се моли отново на Путин. Ай-ай-ай-ай-ай! Какъв конфуз! Тъкмо ги приеха набързо в НАТО, а пари не им дадоха и трябва отново да пълзят по червения килим в Кремъл!

    15:37 16.12.2025

  • 73 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    1 0 Отговор
    Тоя еврейски шут самите украинци докопат ли го ще го линчуват сами ,това му е съдбата,ама същия седнал и се размечтал някой да тръгнел да (съди) Путин и Русия 😆😆😆
    Зелен наркоман,не разбра ли ,че победителите не ги съдят...

    15:38 16.12.2025

  • 74 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Горски":

    Тук съм напълно съгласен с теб. Русия е слаба и не си струва да увеличаваме разходите си за отбрана. Имам обаче друг въпрос. НАТО като е толкова слабо и импотентно защо Путин плаши руснаците с него и им бърка дълбоко в джобовете? Защо разписа бюджет за 2026 г. с 40% разходи за армията? Защо им оряза социалните програми? Защо им вдигна данъците? Какво му пречи Украйна да влезе в едно слабо и импотентно НАТО? Защо Финландия не му пречеше да влезе, а Украйна му пречи? Кой изобщо вярва, че НАТО ще нападне Русия и ще се самоубие в ядрен апокалипсис?

    15:41 16.12.2025

