Зеленски в Хага: Русия трябва да понесе отговорност за престъплението агресия

Русия трябва да бъде подведена под отговорност за извършеното „престъпление агресия“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Хага преди конференция, посветена на създаването на Международна комисия за искове за Украйна. Новият механизъм има за цел да валидира искове за военни щети, които Русия следва да възстанови, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В отделно изказване пред нидерландския парламент Зеленски подчерта, че само принуждаването на Москва да приеме мирно споразумение не е достатъчно. Според него мащабът на извършените от Русия действия поставя въпроса за отговорността в центъра на всяко устойчиво решение.

Украинският държавен глава заяви, че „едва ли има престъпление срещу човечеството, което Русия да не е извършила“. Той посочи, че Киев участва в най-интензивните и целенасочени мирни преговори от началото на войната през 2022 г., но призова Нидерландия и останалите европейски партньори да не допускат Русия да бъде „възнаградена“ в рамките на евентуално споразумение. По думите му всеки детайл в преговорния процес е от решаващо значение.

Зеленски остро разкритикува исканията на Москва Украйна да се откаже от части от своята територия, които руските сили дори не са успели да завладеят, като подчерта, че подобни условия директно засягат украинския суверенитет. Той припомни, че на украинска територия се намират близо един милион руски окупационни войници, въпреки което Кремъл настоява за ограничения върху правото на Украйна да се присъединява към съюзи и върху нейната независимост.

Президентът обърна внимание и на системните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, извършвани от руските сили. „След това те ни обвиняват за последствията, а когато ние отвръщаме, реагират така, сякаш само те имат право да нанасят удари, а всички останали трябва да мълчат и да търпят. Това е Русия“, заяви Зеленски.

По думите му поведението на Москва напомня на престъпник, убеден, че никога няма да бъде подведен под отговорност. Той подчерта, че Русия се чувства застрашена, когато съседните ѝ държави са стабилни и проспериращи.

„Не е достатъчно просто да принудим Русия да се съгласи или да спре да убива. Трябва да я накараме да приеме, че в този свят съществуват правила и че не може да заблуди всички. Това е единственият път към траен мир“, заключи украинският президент.