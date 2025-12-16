Новини
Берлин е крайно предпазлив: Когато Путин каже как иска да действа, тогава ще разгледаме този въпрос в детайли
  Тема: Украйна

Берлин е крайно предпазлив: Когато Путин каже как иска да действа, тогава ще разгледаме този въпрос в детайли

16 Декември, 2025 17:25 1 362 52

Кремъл вече категорично отхвърли варианта с разполагането на чуждестранни войски за наблюдение на примирието

Берлин е крайно предпазлив: Когато Путин каже как иска да действа, тогава ще разгледаме този въпрос в детайли - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус се изказа предпазливо относно възможната роля на европейски мироопазващи сили в Украйна. По думите му тя до голяма степен ще зависи от руския президент Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

До изказването му се стигна ден след като европейските лидери се срещнаха в Берлин и предложиха да сформират сили за отбрана, които да гарантират изпълнението на евентуално примирие в Украйна.

"Когато Путин каже как иска да действа, тогава ще разгледаме този въпрос в детайли", заяви Писториус, помолен да коментира какъв принос са готови да дадат германските въоръжени сили.

Русия вече категорично отхвърли варианта с разполагането на чуждестранни войски за наблюдение на примирието.

Писториус заяви, че като цяло подкрепя идеята за дислоциране на европейски сили на място, но отбеляза, че не е участвал в поредния кръг преговори в Берлин, които според него са се състояли в тесен кръг по основателни причини.

Той добави, че все още има отворени въпроси като това дали разполагането на германски войски ще изисква одобрение от парламента, както и такива, свързани с командването и контрола например "кой за какво ще отговаря, къде и в какви рамки".

"На този етап става въпрос за това, че европейците – съвсем естествено – се ангажират да си поделят отговорността и да участват в преговорите за по-нататъшното развитие на ситуацията", заяви Писториус.

В понеделник европейските лидери предложиха сформирането на мироопазващи сили, които да помогнат при гарантирането на изпълнението на възможно примирие в Украйна.

В съвместната декларация след края на преговорите на високо равнище в Берлин се посочва, че сили, командвани от Европа и подкрепяни от САЩ ще подпомогнат украинската армия и ще гарантират сигурността на въздушното пространство и морските зони, "включително като действат на територията на Украйна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 0 Отговор
    Ты нас не помнишь? Твой дед в штаны наваливал.

    17:26 16.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    33 0 Отговор
    Преди 2 часа "направиха план"
    вече почват да си измиват ръцете - нема да я бъде европа ако тия не бъдат изринати от всички правителства в ЕС!

    Коментиран от #35

    17:27 16.12.2025

  • 3 Майна

    22 0 Отговор
    Да , явно му скръцнаха чрез Уиткоф на Мерц, ха ха
    Ще видим
    Мерц е пътник, ту..тууу

    17:28 16.12.2025

  • 4 Смешник

    22 0 Отговор
    Расположете войски в Украйна пък тогава ще видите как ще действа Путин

    Коментиран от #8

    17:30 16.12.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    23 0 Отговор
    Русия победи колективния Запад на територията Украйна! А колективния Запад искаше да подчини Русия чрез прокси войната в Украйна

    17:30 16.12.2025

  • 6 Ако през ВСВ

    3 29 Отговор
    не бяха Съюзниците, сега Путин вместо да стои в бункера, щеше да копа в мината и да срича на немски.

    Коментиран от #16, #18

    17:30 16.12.2025

  • 7 Факти

    1 24 Отговор
    За 25 години Путин на власт съм стигнал до извода, че какво казва той няма абсолютно никакво значение. Няма никакъв синхрон между думите и действията му. Даже като се замисля той обикновено прави точно обратното на това, което е казал. Затова никой не трябва да му обръща абсолютно никакво внимание. На него първо не може да се вярва и второ е прекалено слаб за се съобразяваме с приказките му. Европа трябва да действа само както самата тя си реши. Пълен игнор на лъжливия слабак Путин.

    Коментиран от #11, #13, #19

    17:31 16.12.2025

  • 8 Четири години

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Смешник":

    го гледаме смешника.

    17:32 16.12.2025

  • 9 РУСИЯ НЯМА ДА ДОПУСНЕ

    17 0 Отговор
    Фашистите отново да влязат в окраина.

    Коментиран от #12

    17:32 16.12.2025

  • 10 гръмовержецът

    17 0 Отговор
    Нали ви казах - всичко зависи от решението единствено на Путин ! Останалото е само бла-бла и нищо повече !

    17:33 16.12.2025

  • 11 Така ли?

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Е, щом ти казваш😂😂😂😂😂

    17:34 16.12.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "РУСИЯ НЯМА ДА ДОПУСНЕ":

    То сега е пълно с фашаги в Украйна. Русия все още ги унищожава леко по-леко!

    Коментиран от #17

    17:35 16.12.2025

  • 13 На това му казват

    3 17 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Азиатска подлост. Коня Лавров два дни преди да ударят Украйна, каза, че никога няма да го направят.
    Нашите служби също. Те разузнават какво е казал Коня.

    Коментиран от #21, #30

    17:35 16.12.2025

  • 14 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Иска на задна пр...ка .Може ли да се дърпате.Смотаняци

    17:35 16.12.2025

  • 15 ФЕЙК

    14 0 Отговор
    Под тези знамена се пее "Дойчен золдатен зинген унд марширен" и отново се чува "Дранг нах Остен" и накрая сержантите Егоров и Кантария отново забиват червеното знаме над райхстага!

    17:35 16.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Има ли още болшевики?

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Щото у нас управляват внуците на мандраджиите.

    Коментиран от #23

    17:37 16.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Колко процента

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Превзехте от Русия бе тулуми пълни с екскраменти, щом е слаб Путин

    Коментиран от #25, #41

    17:38 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ха-ха

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "На това му казват":

    И зеля каза , че влизат в НАТО , ама не стана .

    17:39 16.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Управляват внуците

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Има ли още болшевики?":

    На фашагите които станаха комунисти

    Коментиран от #29

    17:39 16.12.2025

  • 24 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Навалная чака зеленская в клуба на вдовиците

    17:41 16.12.2025

  • 25 Кой ще тръгне

    1 9 Отговор

    До коментар #19 от "Колко процента":

    да превзема Русия? Та да ги храни, щото нищо не могат.

    17:41 16.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 купидон

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да ти го кажа в прав текст":

    ТИЯ ПРИКАЗКИ ПОД ШИПКОВИЯТ ХРАСТ НЕ ГИ КАЗВАЙ В СЕЛОТО , ЧЕ НЕ ЗНАЕШ КАКВО МОЖЕ ДА ТИ СЕ СЛУЧИ .

    17:41 16.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БОЛШЕВИК

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Управляват внуците":

    Това май е най-верното и самата истина!

    17:42 16.12.2025

  • 30 И Киев е Руски

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "На това му казват":

    Ти коня го Мани виж дръгливата кобила в кревата ти

    Коментиран от #34

    17:43 16.12.2025

  • 31 Чета тук, чета

    0 10 Отговор
    Е, много прости копеи!

    Коментиран от #36

    17:43 16.12.2025

  • 32 Бялджип

    13 0 Отговор
    Този път германецът е прав. " Когато Путин каже, тогава ще решим!" Най-важна е думата на императора. След това прислугата има право да мисли...

    17:44 16.12.2025

  • 33 ха-ха

    10 0 Отговор
    На тия образи взеха да им увират кратуните , но късно . Укрията така или иначе си заминава , зеля - тоже !

    17:44 16.12.2025

  • 34 И Киев е Руски

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "И Киев е Руски":

    Внимавай кво шА ми отговориш че велосипедистите във факти не спят

    Коментиран от #37

    17:45 16.12.2025

  • 35 Американец

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    До тези, които мислят, че Русия печели в Украйна:

    Представете си, че когато нахлухме в Ирак и сме били почти четири години там след началото му, сме окупирали само 20 процента и сме загубили един милион мъже.

    Никой не би нарекъл това „победа“.

    17:46 16.12.2025

  • 36 БОЛШЕВИК

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чета тук, чета":

    А защо четеш, тогава?

    17:46 16.12.2025

  • 37 Отговаря се на

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "И Киев е Руски":

    нещо смислено. не се взимай насериозно.

    Коментиран от #43, #49

    17:47 16.12.2025

  • 38 си пън

    8 0 Отговор
    писоарчо,тоз път нема спасение да има,и възстановяване също,щот евтинията свърши за всички ви и да крадете няма откъде,окончателно ще сте изпаднали германци

    17:47 16.12.2025

  • 39 Наблюдател

    10 0 Отговор
    Много ясно....шефът е Путин.... каквото каже той , това ще бъде!

    17:47 16.12.2025

  • 40 По червените линии естествено

    14 0 Отговор
    Путин да им кажел как искал да действа..... Колко пъти да ви казва? Тея да не са със специални потребности случайно ?

    17:48 16.12.2025

  • 41 Факти

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Колко процента":

    Че кой е тръгнал да превзема Русия? Никой няма такъв интерес. За Запада е по-добре е бедните руснаци да бачкат и да изнасят евтино ресурси, отколкото някоя развита държава да превземе Русия, да вдигне жизнения стандарт и разходите за добив да се вдигнат, с което и крайната цена. Кога най-накрая ще разберете, че никой не се е оглеждал в руските ресурси просто защото това не е икономически изгодно. Много по-сладко е да купуваш от Русия евтино и тя да си замърсява околната среда, отколкото сам да добиваш скъпо и да замърсяваш своята околна среда, което прави цялото упражнение още по-скъпо. Руснаците сами се наиграха, защото Запада им даваше по-добри пари от Китай и Индия. И най-смешното е, че го направиха за тоя дето духа без абсолютно никаква причина. Нито имаше заплаха за сигурността на Русия, нито нищо. Тя даже в момента е много по-несигурна отколкото преди войната. Изобщо всички цели на Путин бяха постигнати наобратно.

    17:50 16.12.2025

  • 42 ЕК са страна в конфликта

    5 0 Отговор
    Много ясно, че няма как точно те да сформират сили за отбрана, които да гарантират изпълнението на евентуално примирие в Украйна. За това си има каски на ООН и точно определени механизми как може да се случи. Не е НАТО този който ще е

    17:52 16.12.2025

  • 43 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Отговаря се на":

    Те и вашите така са мислили когИ са те прАИли

    Коментиран от #48

    17:54 16.12.2025

  • 44 Григор

    4 0 Отговор
    Проста математика. НАТО в Украйна= Трета световна война! Какво още има да разглеждате? Толкова ли трудно вдявате?

    Коментиран от #46

    17:55 16.12.2025

  • 45 Факти

    1 2 Отговор
    Путин каза, че ще разоръжи Украйна, а тя стана най-въоръжената държава с най-силната армия в Европа. Путин каза, че ще спре НАТО, а то добави Финландия и Швеция и удвои границата си с Русия. Путин направо да изплюе камъчето, че всъщност иска нефта, газа и металите в Крим и Донбас, защото е алчен и тия в Русия не му стигат.

    Коментиран от #47

    17:56 16.12.2025

  • 46 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Григор":

    НАТО в Украйна = руската армия извън Украйна. Проста математика. Руската армия никога не стъпва там, където има НАТО.

    Коментиран от #52

    17:58 16.12.2025

  • 47 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Извади термометъра от г.за и вземи мерки

    17:59 16.12.2025

  • 48 Кофти е да имаш

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "И Киев е Руски":

    ментални проблеми. Споко - не си само ти. Другарите ти са невербални и само цъкат.

    Коментиран от #51

    18:00 16.12.2025

  • 49 404

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Отговаря се на":

    Колко е малък един сперм...зоида какви големи идио.и се раждат

    18:03 16.12.2025

  • 50 Тези хора какво се правят

    4 0 Отговор
    постоянно на откачени и все нещо обсъждат. Мирът въобще не зависи от тях. От тях ще зависи мира когато победят, ама кога ще е това не се знае. Тогава мира идва по естествен път. Жак Бо пенсиониран бивш съветник на НАТО и полковник от Генералния щаб на Швейцарските въоръжени сили е заявил, че Специалната военна операция може да бъде завършена на фронта или на преговорната маса, но само при условията на Москва. Той е отбелязал, че НАТО все още не е напълно осъзнало, че Русия е решена и ще постигне демилитаризация на Украйна, за да спре възобновяването на конфликта веднъж завинаги.

    18:05 16.12.2025

  • 51 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Кофти е да имаш":

    Едно мъ.о имам такива познати но не се оплакват .Като се наведят виждат три ти само изчакаЙ

    18:06 16.12.2025

  • 52 Хайде

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    НАТО да изгони Русия от 25% Украйна.
    Действувйате тюлембеци

    18:10 16.12.2025

