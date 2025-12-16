Берлин е крайно предпазлив: Когато Путин каже как иска да действа, тогава ще разгледаме този въпрос в детайли

Германският министър на отбраната Борис Писториус се изказа предпазливо относно възможната роля на европейски мироопазващи сили в Украйна. По думите му тя до голяма степен ще зависи от руския президент Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

До изказването му се стигна ден след като европейските лидери се срещнаха в Берлин и предложиха да сформират сили за отбрана, които да гарантират изпълнението на евентуално примирие в Украйна.

"Когато Путин каже как иска да действа, тогава ще разгледаме този въпрос в детайли", заяви Писториус, помолен да коментира какъв принос са готови да дадат германските въоръжени сили.

Русия вече категорично отхвърли варианта с разполагането на чуждестранни войски за наблюдение на примирието.

Писториус заяви, че като цяло подкрепя идеята за дислоциране на европейски сили на място, но отбеляза, че не е участвал в поредния кръг преговори в Берлин, които според него са се състояли в тесен кръг по основателни причини.

Той добави, че все още има отворени въпроси като това дали разполагането на германски войски ще изисква одобрение от парламента, както и такива, свързани с командването и контрола например "кой за какво ще отговаря, къде и в какви рамки".

"На този етап става въпрос за това, че европейците – съвсем естествено – се ангажират да си поделят отговорността и да участват в преговорите за по-нататъшното развитие на ситуацията", заяви Писториус.

В понеделник европейските лидери предложиха сформирането на мироопазващи сили, които да помогнат при гарантирането на изпълнението на възможно примирие в Украйна.

В съвместната декларация след края на преговорите на високо равнище в Берлин се посочва, че сили, командвани от Европа и подкрепяни от САЩ ще подпомогнат украинската армия и ще гарантират сигурността на въздушното пространство и морските зони, "включително като действат на територията на Украйна".