Берлин е крайно предпазлив: Когато Путин каже как иска да действа, тогава ще разгледаме този въпрос в детайли

Германският министър на отбраната Борис Писториус се изказа предпазливо относно възможната роля на европейски мироопазващи сили в Украйна. По думите му тя до голяма степен ще зависи от руския президент Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.
До изказването му се стигна ден след като европейските лидери се срещнаха в Берлин и предложиха да сформират сили за отбрана, които да гарантират изпълнението на евентуално примирие в Украйна.
"Когато Путин каже как иска да действа, тогава ще разгледаме този въпрос в детайли", заяви Писториус, помолен да коментира какъв принос са готови да дадат германските въоръжени сили.
Русия вече категорично отхвърли варианта с разполагането на чуждестранни войски за наблюдение на примирието.
Писториус заяви, че като цяло подкрепя идеята за дислоциране на европейски сили на място, но отбеляза, че не е участвал в поредния кръг преговори в Берлин, които според него са се състояли в тесен кръг по основателни причини.
Той добави, че все още има отворени въпроси като това дали разполагането на германски войски ще изисква одобрение от парламента, както и такива, свързани с командването и контрола например "кой за какво ще отговаря, къде и в какви рамки".
"На този етап става въпрос за това, че европейците – съвсем естествено – се ангажират да си поделят отговорността и да участват в преговорите за по-нататъшното развитие на ситуацията", заяви Писториус.
В понеделник европейските лидери предложиха сформирането на мироопазващи сили, които да помогнат при гарантирането на изпълнението на възможно примирие в Украйна.
В съвместната декларация след края на преговорите на високо равнище в Берлин се посочва, че сили, командвани от Европа и подкрепяни от САЩ ще подпомогнат украинската армия и ще гарантират сигурността на въздушното пространство и морските зони, "включително като действат на територията на Украйна".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:26 16.12.2025
2 ДрайвингПлежър
вече почват да си измиват ръцете - нема да я бъде европа ако тия не бъдат изринати от всички правителства в ЕС!
Коментиран от #35
17:27 16.12.2025
3 Майна
Ще видим
Мерц е пътник, ту..тууу
17:28 16.12.2025
4 Смешник
Коментиран от #8
17:30 16.12.2025
5 БОЛШЕВИК
17:30 16.12.2025
6 Ако през ВСВ
Коментиран от #16, #18
17:30 16.12.2025
7 Факти
Коментиран от #11, #13, #19
17:31 16.12.2025
8 Четири години
До коментар #4 от "Смешник":го гледаме смешника.
17:32 16.12.2025
9 РУСИЯ НЯМА ДА ДОПУСНЕ
Коментиран от #12
17:32 16.12.2025
10 гръмовержецът
17:33 16.12.2025
11 Така ли?
До коментар #7 от "Факти":Е, щом ти казваш😂😂😂😂😂
17:34 16.12.2025
12 БОЛШЕВИК
До коментар #9 от "РУСИЯ НЯМА ДА ДОПУСНЕ":То сега е пълно с фашаги в Украйна. Русия все още ги унищожава леко по-леко!
Коментиран от #17
17:35 16.12.2025
13 На това му казват
До коментар #7 от "Факти":Азиатска подлост. Коня Лавров два дни преди да ударят Украйна, каза, че никога няма да го направят.
Нашите служби също. Те разузнават какво е казал Коня.
Коментиран от #21, #30
17:35 16.12.2025
14 И Киев е Руски
17:35 16.12.2025
15 ФЕЙК
17:35 16.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Има ли още болшевики?
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Щото у нас управляват внуците на мандраджиите.
Коментиран от #23
17:37 16.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Колко процента
До коментар #7 от "Факти":Превзехте от Русия бе тулуми пълни с екскраменти, щом е слаб Путин
Коментиран от #25, #41
17:38 16.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ха-ха
До коментар #13 от "На това му казват":И зеля каза , че влизат в НАТО , ама не стана .
17:39 16.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Управляват внуците
До коментар #17 от "Има ли още болшевики?":На фашагите които станаха комунисти
Коментиран от #29
17:39 16.12.2025
24 И Киев е Руски
17:41 16.12.2025
25 Кой ще тръгне
До коментар #19 от "Колко процента":да превзема Русия? Та да ги храни, щото нищо не могат.
17:41 16.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 купидон
До коментар #22 от "Да ти го кажа в прав текст":ТИЯ ПРИКАЗКИ ПОД ШИПКОВИЯТ ХРАСТ НЕ ГИ КАЗВАЙ В СЕЛОТО , ЧЕ НЕ ЗНАЕШ КАКВО МОЖЕ ДА ТИ СЕ СЛУЧИ .
17:41 16.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БОЛШЕВИК
До коментар #23 от "Управляват внуците":Това май е най-верното и самата истина!
17:42 16.12.2025
30 И Киев е Руски
До коментар #13 от "На това му казват":Ти коня го Мани виж дръгливата кобила в кревата ти
Коментиран от #34
17:43 16.12.2025
31 Чета тук, чета
Коментиран от #36
17:43 16.12.2025
32 Бялджип
17:44 16.12.2025
33 ха-ха
17:44 16.12.2025
34 И Киев е Руски
До коментар #30 от "И Киев е Руски":Внимавай кво шА ми отговориш че велосипедистите във факти не спят
Коментиран от #37
17:45 16.12.2025
35 Американец
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":До тези, които мислят, че Русия печели в Украйна:
Представете си, че когато нахлухме в Ирак и сме били почти четири години там след началото му, сме окупирали само 20 процента и сме загубили един милион мъже.
Никой не би нарекъл това „победа“.
17:46 16.12.2025
36 БОЛШЕВИК
До коментар #31 от "Чета тук, чета":А защо четеш, тогава?
17:46 16.12.2025
37 Отговаря се на
До коментар #34 от "И Киев е Руски":нещо смислено. не се взимай насериозно.
Коментиран от #43, #49
17:47 16.12.2025
38 си пън
17:47 16.12.2025
39 Наблюдател
17:47 16.12.2025
40 По червените линии естествено
17:48 16.12.2025
41 Факти
До коментар #19 от "Колко процента":Че кой е тръгнал да превзема Русия? Никой няма такъв интерес. За Запада е по-добре е бедните руснаци да бачкат и да изнасят евтино ресурси, отколкото някоя развита държава да превземе Русия, да вдигне жизнения стандарт и разходите за добив да се вдигнат, с което и крайната цена. Кога най-накрая ще разберете, че никой не се е оглеждал в руските ресурси просто защото това не е икономически изгодно. Много по-сладко е да купуваш от Русия евтино и тя да си замърсява околната среда, отколкото сам да добиваш скъпо и да замърсяваш своята околна среда, което прави цялото упражнение още по-скъпо. Руснаците сами се наиграха, защото Запада им даваше по-добри пари от Китай и Индия. И най-смешното е, че го направиха за тоя дето духа без абсолютно никаква причина. Нито имаше заплаха за сигурността на Русия, нито нищо. Тя даже в момента е много по-несигурна отколкото преди войната. Изобщо всички цели на Путин бяха постигнати наобратно.
17:50 16.12.2025
42 ЕК са страна в конфликта
17:52 16.12.2025
43 И Киев е Руски
До коментар #37 от "Отговаря се на":Те и вашите така са мислили когИ са те прАИли
Коментиран от #48
17:54 16.12.2025
44 Григор
Коментиран от #46
17:55 16.12.2025
45 Факти
Коментиран от #47
17:56 16.12.2025
46 Факти
До коментар #44 от "Григор":НАТО в Украйна = руската армия извън Украйна. Проста математика. Руската армия никога не стъпва там, където има НАТО.
Коментиран от #52
17:58 16.12.2025
47 И Киев е Руски
До коментар #45 от "Факти":Извади термометъра от г.за и вземи мерки
17:59 16.12.2025
48 Кофти е да имаш
До коментар #43 от "И Киев е Руски":ментални проблеми. Споко - не си само ти. Другарите ти са невербални и само цъкат.
Коментиран от #51
18:00 16.12.2025
49 404
До коментар #37 от "Отговаря се на":Колко е малък един сперм...зоида какви големи идио.и се раждат
18:03 16.12.2025
50 Тези хора какво се правят
18:05 16.12.2025
51 И Киев е Руски
До коментар #48 от "Кофти е да имаш":Едно мъ.о имам такива познати но не се оплакват .Като се наведят виждат три ти само изчакаЙ
18:06 16.12.2025
52 Хайде
До коментар #46 от "Факти":НАТО да изгони Русия от 25% Украйна.
Действувйате тюлембеци
18:10 16.12.2025