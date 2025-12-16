Към замяната на остарелите МиГ-29! Lockheed Martin завърши производството на всички изтребители F-16 за България

Lockheed Martin завърши производството на всички изтребители F-16 Block 70, поръчани от България и Словакия. Това съобщи американската компания, цитирана от БГНЕС.

Самолетите са произведени в завода в Грийнвил, Южна Каролина.

"Това слага край на производствената фаза на две дългосрочни програми за придобиване, насочени към замяната на остарелите МиГ-29 от съветската епоха и привеждането на въздушните сили в съответствие със стандартите на НАТО. Това се случва в момент, когато войната в Украйна продължава да оказва натиск върху източния фланг на НАТО и когато защитата на въздушното пространство над Централна и Югоизточна Европа остава критичен политически и военен приоритет", отбелязват от компания.

В два последователни договора, подписани през 2019 г. и 2022 г., България има поръчка за общо 16 самолета F-16 Block 70, като част от тях вече са доставени. Доставката обаче се забави заради ограничения, свързани с пандемията.

От Lockheed Martin посочват, че от оперативна гледна точка тези системи позволяват на България и Словакия да разполагат с многофункционални изтребители, способни да изпълняват мисии за въздушно полицейско наблюдение, отбранителни противовъздушни и прецизни удари, използвайки широк спектър от аеро-въздушни и въздушно-наземни боеприпаси, отговарящи на стандартите на НАТО, като същевременно се интегрират в същата екосистема за данни и обучение като другите европейски оператори на F-16.

Българските изтребители ще оперират заедно с гръцки, румънски и турски активи, за да осигурят югоизточното въздушно пространство на НАТО.

Индустриалните и политическите измерения на програмата са също толкова значими. Заводът на Lockheed Martin в Грийнвил в момента е единствената активна производствена линия за F-16 в света.

В момента тече интегриране на американските изтребители към националните въздушни бази и се адаптира инфраструктурата.