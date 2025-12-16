Новини
Към замяната на остарелите МиГ-29! Lockheed Martin завърши производството на всички изтребители F-16 за България

16 Декември, 2025 16:25 1 411 55

Това се случва в момент, когато войната в Украйна продължава да оказва натиск върху източния фланг на НАТО и когато защитата на въздушното пространство над Централна и Югоизточна Европа остава критичен политически и военен приоритет

Към замяната на остарелите МиГ-29! Lockheed Martin завърши производството на всички изтребители F-16 за България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Lockheed Martin завърши производството на всички изтребители F-16 Block 70, поръчани от България и Словакия. Това съобщи американската компания, цитирана от БГНЕС.

Самолетите са произведени в завода в Грийнвил, Южна Каролина.

"Това слага край на производствената фаза на две дългосрочни програми за придобиване, насочени към замяната на остарелите МиГ-29 от съветската епоха и привеждането на въздушните сили в съответствие със стандартите на НАТО. Това се случва в момент, когато войната в Украйна продължава да оказва натиск върху източния фланг на НАТО и когато защитата на въздушното пространство над Централна и Югоизточна Европа остава критичен политически и военен приоритет", отбелязват от компания.

В два последователни договора, подписани през 2019 г. и 2022 г., България има поръчка за общо 16 самолета F-16 Block 70, като част от тях вече са доставени. Доставката обаче се забави заради ограничения, свързани с пандемията.

От Lockheed Martin посочват, че от оперативна гледна точка тези системи позволяват на България и Словакия да разполагат с многофункционални изтребители, способни да изпълняват мисии за въздушно полицейско наблюдение, отбранителни противовъздушни и прецизни удари, използвайки широк спектър от аеро-въздушни и въздушно-наземни боеприпаси, отговарящи на стандартите на НАТО, като същевременно се интегрират в същата екосистема за данни и обучение като другите европейски оператори на F-16.

Българските изтребители ще оперират заедно с гръцки, румънски и турски активи, за да осигурят югоизточното въздушно пространство на НАТО.

Индустриалните и политическите измерения на програмата са също толкова значими. Заводът на Lockheed Martin в Грийнвил в момента е единствената активна производствена линия за F-16 в света.

В момента тече интегриране на американските изтребители към националните въздушни бази и се адаптира инфраструктурата.


САЩ
  • 1 Хаха

    22 33 Отговор
    Ех тролове, тролове, нали бяха само на хартия.

    Коментиран от #13, #21

    16:27 16.12.2025

  • 2 честен ционист

    18 5 Отговор
    Значи е валяло дъждец в пустинята Аризона тия дни.

    16:27 16.12.2025

  • 3 Атина Палада

    14 29 Отговор
    хубаво ли е или руско???

    16:27 16.12.2025

  • 4 Гост

    31 16 Отговор
    Кърпеж, малко китване, една шкурка, боя и са готови, "новите" самолети от 70-те години.

    16:28 16.12.2025

  • 5 Последният Софиянец

    17 6 Отговор
    Сега вече ще се гръмна.

    16:28 16.12.2025

  • 6 Майна

    31 11 Отговор
    Другата година, в края ли да ги очакваме?
    Дайте списъка на частите, които ще трябват за да ги репарираме..?

    16:29 16.12.2025

  • 7 Атина Палада

    21 6 Отговор
    БА е готова за щурм към Москва

    16:29 16.12.2025

  • 8 Художник и детектив

    29 8 Отговор
    Нарисуваха ли ги вече?🤔🤨

    Коментиран от #44

    16:30 16.12.2025

  • 9 гошо

    21 8 Отговор
    Че могат ли да хвъркат?

    16:31 16.12.2025

  • 10 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    28 4 Отговор
    Откакто България получи F-16 Block 70 направо се преродих, а Русия престана да бъде световна сила !!! 😁

    16:31 16.12.2025

  • 11 хахаха

    25 5 Отговор
    част от 16те самолети са вече доставени - тоест 2 от тях, като единия показа дефект инъче и останалите 14 самолета са вече готови да ни е честито

    Коментиран от #24, #37

    16:31 16.12.2025

  • 12 007

    14 13 Отговор
    Всички русофили да се строят на Орлов мост за посрещането

    16:33 16.12.2025

  • 13 Ще повярвам само,когато...

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    ...кацнат в БГ...!
    Другото си е ,,ала-бала",за наивници...!

    Коментиран от #16

    16:33 16.12.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    11 6 Отговор
    Вече са готови за снимки :D

    16:33 16.12.2025

  • 15 хахаха

    10 6 Отговор
    а и може да ги паркирате всичките един до друг на графигнатиево, че да не се мъчат руснаците да ги търсят

    16:33 16.12.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    22 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ще повярвам само,когато...":

    Колега, първия като кацна в България и кво? Да не би да лети като е тука!
    Паметник! Даже не знаят как да го местят из хангара да не им пречи

    16:34 16.12.2025

  • 17 Майна

    7 9 Отговор
    Радев ще хукне да организира авиошоу
    Той между другото няма право, щото няма аусшлюз за Ф-ките
    На последното шоу ,което той инициира, загинаха двама български авиатори..
    Кой ще ги управлява?
    Полицията) ,за тези пари ,дето им дават, що не..

    Коментиран от #51

    16:36 16.12.2025

  • 18 какво е завършил не знам,

    13 6 Отговор
    Ама годината свършва след две седмици, а пък последните две ефки още ги нема?!?

    Коментиран от #22

    16:37 16.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    14 6 Отговор
    Пребоядисали са ги относително бързо. Сега остава и да могат и да летят. Да не ги карат до България на хенга.

    16:38 16.12.2025

  • 20 Летящият Чесмир

    12 6 Отговор
    Всичко е точно, реални километри, обдухване(от уплътненията), подгрев на гърба на седалките(от двигателите) панорамен покрив(ох,дано стъклата да са там)масажни седалки( друса як0) допълнителни сп0йлери(от не добре закрепени ламарини) два ключа

    16:38 16.12.2025

  • 21 А дали не са а

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Дали някой от доставените е годен да лети?

    16:38 16.12.2025

  • 22 Ти пък..

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "какво е завършил не знам,":

    Споко, годината уточнена ли е?
    Всичко е точно

    16:40 16.12.2025

  • 23 Ееее

    7 1 Отговор
    Разгеле!

    16:40 16.12.2025

  • 24 Я провери

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "хахаха":

    Пак колко самолета са доставени.

    16:41 16.12.2025

  • 25 Бялджип

    12 7 Отговор
    От поръчката минаха толкова години, че вече остаряха морално. Но все пак от закъснението има и полза. Ако бяха ги изпратили по-рано по времето на Байдън, вече щяха да са свалени от руснаците на бойното поле в Украйна.

    Коментиран от #43

    16:42 16.12.2025

  • 26 офицер

    5 8 Отговор
    Трябват ни самолети F35, а не тези исторически екземпляри.

    Коментиран от #33, #34, #39, #45

    16:43 16.12.2025

  • 27 ФЕЙК

    10 2 Отговор
    Те ако ги бяха натоварили на костенурки да преплуват океана по-бързо щяха да стигнат !

    16:45 16.12.2025

  • 28 шашо

    8 2 Отговор
    изпълва ме една такава, "евроатлантическа" гордост, а пък и ако хвъркат ще празнувам втори рожден ден, нека все така ни радват (а пък ние че си плащаме квото кажат, нали вече сме при богатите).
    "Ако няма балами, какво ще правим ние тарикатите!?"- пишело под заглавието на един вестник навремето.

    16:46 16.12.2025

  • 29 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Чудесна новина,но шофьорите за тия таралясници вече ги пенсионираха.

    16:46 16.12.2025

  • 30 Капитана

    10 3 Отговор
    на кораба "Св. св. Кирил и Методий":
    - На връщане от Антрактида ще минем да ги натовариме в трюма и хоп в България... иначе я стигнат я не...

    16:46 16.12.2025

  • 31 Таралясници ,

    8 3 Отговор
    събрани от скраб и части втора употреба ! Да са ни честити !

    16:47 16.12.2025

  • 32 Руснята

    4 6 Отговор
    Прави кафева черта на гащата

    16:47 16.12.2025

  • 33 Фатмак

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "офицер":

    Под шапката имаш ли нещо?

    Коментиран от #40

    16:48 16.12.2025

  • 34 Неподписан

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "офицер":

    Кратунка ти ли си ве,на Тиквата братчеда?

    16:49 16.12.2025

  • 35 Някой

    13 3 Отговор
    Ф-16 е по-стар изтребител от МиГ-29. С първи полет 20 януари 1974г. Следващият месец ще станат преди 52 години.
    Само трябва обновления.
    За избора на Ф-16 ни ограбиха с някой милиард лева. Изпуснахме инвестиция за завод на СААБ, от която можеше да печелим милиарди лева. Всички решили това са за затвора.

    16:49 16.12.2025

  • 36 Делю айдутин

    5 1 Отговор
    Къде да разнасям погачите

    16:50 16.12.2025

  • 37 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "хахаха":

    "...показа дефект...."

    Дали ?.....

    Нощес с "дефектния" F-16 Block 70 ударихме военна морска база Новоросийск !!! Задача - поразяване подводницата на Путин, секретна ядрена подводница замаскирана като обикновена дизелова подводница клас Кило. Лошо време, мъгла, силен щормови вятър, стелт режим, инфрачервено нощно виждане на шлема, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над бурното море, на прицела "гражданска падводница" опитваща да се потопи, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода разцепват руското небе прихващат подводницата па рyccки "замаскирана" с някви стари рибарски мпежи и умряла риба, БАМ - взрив, огън, целта поразена, силен носови крен, десетина моряци с кофи се опитват да изхвърлят водата, безполезно - друг път не пушете в подводна лодка !!! Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    16:50 16.12.2025

  • 38 Пич

    11 3 Отговор
    Това дивашко заглавие кой ли сътвори ?! И що за нагли лъжи ?! Заменяме самолети от 80-та със самолети от 70-та и се модернизираме...?! Такива идиоти няма никъде другаде !!!

    Коментиран от #46

    16:50 16.12.2025

  • 39 ххх

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "офицер":

    като ти трябва купи си, щото някои вече се отказаха, че им идвало скъпо, а не са по-бедни от тебе.

    16:51 16.12.2025

  • 40 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Фатмак":

    Фелдфебел що не употребяваш,по възпитана дума е....

    16:51 16.12.2025

  • 41 Мдаааа

    4 1 Отговор
    Едно време имаше лаф за "Варбурга":
    "Три Симсона за осем бона"

    Варбург - двутактова трицилидрова кола на ГДР
    Симсон - двутктов едноцилидров мотор на ГДР струващ окол 600 лева

    16:53 16.12.2025

  • 42 това

    2 2 Отговор
    не всичко отговаря на истината ПЪРВО БЪЛГАРИЯ НЯМА ПИЛОТИ ДОРИ ЗА ПЪЛЕН ЕКИПАЖ НА ЕДИН САМОЛЕТ ,или поне 2 пилота ВТОРО и турците правеха ф 16 А ЯПОНИЯ ПРОИЗВЕЖДА СЪШИЯ САМОЛЕТ КАТО Ф 2 как точно ще подпомагаме източния фланг с 2 ма пилоти,и Прецедента да каже защо се избиха БЪЛГАРСКИТЕ АСОВЕ

    Коментиран от #47, #49

    16:54 16.12.2025

  • 43 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Бялджип":

    "От поръчката минаха толкова години, че вече остаряха морално." - макак ша остарее морално нещо, проектирано през 70-те на миналия век?

    16:55 16.12.2025

  • 44 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Художник и детектив":

    Мда нас ни нарисуваха, по-хубаво отколкото Вальо от Варна как доларите им рисуваше...

    16:56 16.12.2025

  • 45 Да бе , да ! 😜

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "офицер":

    Да оставим колко дефекта показаха ф35 и че янките не могат да ги продават , Ами и летателен час на 35 е толкова скъп , че ще стоят само в хангара . Двигателят , който се сменя на определени часове полет също е толкова скъп , че изчерпа ли се първия двигател , за втори няма пари ! И забележи : ❗ф16 ни стигнаха парите да купим един комплект въоръжение - колкото да проведем едно учение .

    16:56 16.12.2025

  • 46 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пич":

    Явно трябва да ги изпратят на бандеровците, а ние ще чакаме .. края на някоя си година ,

    Коментиран от #48

    16:59 16.12.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "това":

    Имаме само един лицензиран пилот. То и не ни трябват повече. Тези стари хвърчила не могат да летят.

    17:02 16.12.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Майна":

    То първо трябва да стигнат до България.

    17:03 16.12.2025

  • 49 Айде стига поговорки

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "това":

    От 5 (ПЕТ) години се плаща за обучение, и се командироват фъшляци за целта ...

    17:04 16.12.2025

  • 50 Майна

    2 1 Отговор
    Един коментар ме..светна - всъщност нашите управляващи се готвят да заменят( изпратят на Окраина) Миг-29;и пускат информация , че уж я правят , щото уж има информация, че до края на годината( не е упомената година) ще пристигнат Ф-ките
    Да, България все още има МиГ-29, макар че броят им е намалял
    .
    Разбрахте ли?
    Ще дадат нашите М29 на Окраина!!!!

    Коментиран от #53

    17:06 16.12.2025

  • 51 Петър

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Майна":

    Лъжеш! Няма такова нещо. Присъствал съм....

    Коментиран от #52

    17:07 16.12.2025

  • 52 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Петър":

    Свети Петре..?

    17:09 16.12.2025

  • 53 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Майна":

    Да оставят три за музея и училищата, а другите да ги дават! Поне ще помогнат на Украйна да се защитава от варварските руски бомбардировки!

    17:11 16.12.2025

  • 54 Жорко

    0 0 Отговор
    Хахаха,да видим завършените стари изтребители с какво ще ни изненадат.

    17:11 16.12.2025

  • 55 бай Кольо

    0 0 Отговор
    Едномоторен стар кошник,с нищо не превъзхождащ МИГа.Освен в цената естествено.Хората си накухиха Ф35 за по ниска цена,ние подлогите купуваме американския скраб.

    17:12 16.12.2025