Гласът на Путин: Позицията на Русия за европейски войски в Украйна е много добре известна, но подлежи на преговори

Позицията на Русия относно разполагането на европейски войски в Украйна съгласно евентуално бъдещо мирно споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ, е широко известна, но темата може да бъде обсъдена. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".
"Ню Йорк Таймс" съобщи, че съгласно настоящите предложения на САЩ, Украйна ще получи гаранция за сигурност от Запада и че военна сила, водена от Европа, ще помогне на страната, като действа в Западна Украйна - далеч от фронтовата линия.
На въпрос за тази информация Песков заяви, че не иска да дава текущи коментари относно дипломацията, но че позицията на Русия - противопоставяне на всяко подобно разполагане - е ясна.
"Нашата позиция относно чуждестранните военни контингенти на територията на Украйна е добре известна", подчерта той. "Тя е добре известна, абсолютно последователна и разбираема. Но отново, това е тема за обсъждане".
Песков отбеляза, че не се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва тази седмица. Русия очаква САЩ да информират Москва за резултатите от преговорите с Украйна веднага щом е готова, допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Този път няма да има стена, целия е за Русия.
Коментиран от #7, #9
14:24 17.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Защитниците на Путин в сайта
Кое не е вярно?
Незаменим ли е Путин?
Ще бъде ли тричан от родителите, жените и децата на загиналите за Русия руски патриоти или ще му се размине?
Какво не ви хареса?
Коментиран от #17, #19
14:31 17.12.2025
4 Руски кавалджии!
Коментиран от #6
14:31 17.12.2025
5 Адолф путин кляка
Коментиран от #10
14:31 17.12.2025
6 Кавалджията ти е баща
До коментар #4 от "Руски кавалджии!":Русия, Китай и САЩ си разделиха сферите на влияние.
И ти ще бъдеш като баща си.
Коментиран от #8, #15
14:34 17.12.2025
7 Фашиста путин не е Хитлер
До коментар #1 от "Шопо":Сега целия свят мрази терористична русия и помага на Украйна!
Коментиран от #11
14:35 17.12.2025
8 русия Васал на Китай
До коментар #6 от "Кавалджията ти е баща":Адолф путин вкара русия в девета глуха! Силните сега са САЩ Китай и ЕС!!!
Коментиран от #27
14:37 17.12.2025
9 Европеец
До коментар #1 от "Шопо":Прочетох два пъти статията и мога да кажа, че Русия много се увлича по тия преговори.... Явно е че украинската хунта, провокирана от европейските пудели не иска да вземе да направи компромиси по руските предложения и иска войната да продължи, което е глупаво разбира се..... Войната ще спре когато президента Путин престане да пипа хирургически, а започне да воюва като хората, примера е изрелеца Нетаняха е показателен.....
Коментиран от #16
14:37 17.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шопо
До коментар #7 от "Фашиста путин не е Хитлер":България и Германия не са целия свят.
Коментиран от #14
14:38 17.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 1 милион индийци
14:38 17.12.2025
14 Британия 🇬🇧
До коментар #11 от "Шопо":Брат за Брата такива черни тениски с бял надпис носят пънкарите в Атина 👆🇬🇷🇧🇬
14:39 17.12.2025
15 Руски серсемин си ти,
До коментар #6 от "Кавалджията ти е баща":другар! И за теб ще споделя един цитат от основателя на БСДП, БКП и БСП:
"Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите. "... Димитър Благоев-Дядото, "Принос към историята на социализма в България " .
Коментиран от #18
14:40 17.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сигурно защото не са по
До коментар #3 от "Защитниците на Путин в сайта":темата на статията. А тя е защо в т.н.мирен план на ЕС и на Украйна се правят предложения, за които е предварително известно, че няма да бъдат приети от руска страна.
Коментиран от #21
14:42 17.12.2025
18 Твоето БСПол(игофрени) днес УМРЯ
До коментар #15 от "Руски серсемин си ти,":Дай друг цитат.
14:42 17.12.2025
19 Вие за наденицата ли питате?
До коментар #3 от "Защитниците на Путин в сайта":Мдаааа....под всяко жълто паве се крие психодесен "либерал".
Коментиран от #22
14:44 17.12.2025
20 Хаха
14:46 17.12.2025
21 Сигурно е, че в сайта
До коментар #17 от "Сигурно защото не са по":са българофоби срещу Русия, т.е. русофоби са.
Ако Путин предава Русия, русофобите в сайта веднага го защитават!
14:47 17.12.2025
22 Прав си
До коментар #19 от "Вие за наденицата ли питате?":Кокорчо е типичен пример.
14:49 17.12.2025
23 Я пък тоя
А бе какво им е на тия хора?
15:11 17.12.2025
24 Мразещ комунистите
Долу путинизма.
15:14 17.12.2025
25 Историк
Коментиран от #26
15:17 17.12.2025
26 Я пък тоя
До коментар #25 от "Историк":Затова ли изхвърлена европа от случващото се в света се моли да участва в преговори?
15:22 17.12.2025
27 Грешиш
До коментар #8 от "русия Васал на Китай":приятелче, правилното е да кажеш Урсула Адолфова и сестра и Кала Химлерова.
15:30 17.12.2025