Гласът на Путин: Позицията на Русия за европейски войски в Украйна е много добре известна, но подлежи на преговори
Гласът на Путин: Позицията на Русия за европейски войски в Украйна е много добре известна, но подлежи на преговори

17 Декември, 2025 14:20 1 225 27

Москва очаква САЩ да информират Кремъл за резултатите от разговорите с Украйна веднага щом са готови за това, добави Дмитрий Песков

Позицията на Русия относно разполагането на европейски войски в Украйна съгласно евентуално бъдещо мирно споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ, е широко известна, но темата може да бъде обсъдена. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че съгласно настоящите предложения на САЩ, Украйна ще получи гаранция за сигурност от Запада и че военна сила, водена от Европа, ще помогне на страната, като действа в Западна Украйна - далеч от фронтовата линия.

На въпрос за тази информация Песков заяви, че не иска да дава текущи коментари относно дипломацията, но че позицията на Русия - противопоставяне на всяко подобно разполагане - е ясна.

"Нашата позиция относно чуждестранните военни контингенти на територията на Украйна е добре известна", подчерта той. "Тя е добре известна, абсолютно последователна и разбираема. Но отново, това е тема за обсъждане".

Песков отбеляза, че не се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва тази седмица. Русия очаква САЩ да информират Москва за резултатите от преговорите с Украйна веднага щом е готова, допълни той.


  • 1 Шопо

    15 6 Отговор
    А руски войски в Берлин ?
    Този път няма да има стена, целия е за Русия.

    Коментиран от #7, #9

    14:24 17.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Защитниците на Путин в сайта

    6 10 Отговор
    Защо триете мнения?

    Кое не е вярно?

    Незаменим ли е Путин?

    Ще бъде ли тричан от родителите, жените и децата на загиналите за Русия руски патриоти или ще му се размине?

    Какво не ви хареса?

    Коментиран от #17, #19

    14:31 17.12.2025

  • 4 Руски кавалджии!

    8 9 Отговор
    Навремето американският президент Удроу Уилсън през 1919 г. ни спаси от това България да бъде разделена на три части между между нашите съседи. Ако Тръмп най-накрая се осъзнае, трябва да покаже мястото на Русия като третостепенна сила. "Ще ги накарам да ядат пушки" беше казал Рейгън. Така ще стане и сега!

    Коментиран от #6

    14:31 17.12.2025

  • 5 Адолф путин кляка

    5 10 Отговор
    След като разпродаде русия на Китай и Индия, путин отмаяно се нуждае от мир!

    Коментиран от #10

    14:31 17.12.2025

  • 6 Кавалджията ти е баща

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руски кавалджии!":

    Русия, Китай и САЩ си разделиха сферите на влияние.

    И ти ще бъдеш като баща си.

    Коментиран от #8, #15

    14:34 17.12.2025

  • 7 Фашиста путин не е Хитлер

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Сега целия свят мрази терористична русия и помага на Украйна!

    Коментиран от #11

    14:35 17.12.2025

  • 8 русия Васал на Китай

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Кавалджията ти е баща":

    Адолф путин вкара русия в девета глуха! Силните сега са САЩ Китай и ЕС!!!

    Коментиран от #27

    14:37 17.12.2025

  • 9 Европеец

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Прочетох два пъти статията и мога да кажа, че Русия много се увлича по тия преговори.... Явно е че украинската хунта, провокирана от европейските пудели не иска да вземе да направи компромиси по руските предложения и иска войната да продължи, което е глупаво разбира се..... Войната ще спре когато президента Путин престане да пипа хирургически, а започне да воюва като хората, примера е изрелеца Нетаняха е показателен.....

    Коментиран от #16

    14:37 17.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шопо

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фашиста путин не е Хитлер":

    България и Германия не са целия свят.

    Коментиран от #14

    14:38 17.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 1 милион индийци

    4 5 Отговор
    путин заменя убитите 1 милион руснаци с индийци! Москва е пълна с индийски роми!

    14:38 17.12.2025

  • 14 Британия 🇬🇧

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    Брат за Брата такива черни тениски с бял надпис носят пънкарите в Атина 👆🇬🇷🇧🇬

    14:39 17.12.2025

  • 15 Руски серсемин си ти,

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Кавалджията ти е баща":

    другар! И за теб ще споделя един цитат от основателя на БСДП, БКП и БСП:
    "Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите. "... Димитър Благоев-Дядото, "Принос към историята на социализма в България " .

    Коментиран от #18

    14:40 17.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сигурно защото не са по

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защитниците на Путин в сайта":

    темата на статията. А тя е защо в т.н.мирен план на ЕС и на Украйна се правят предложения, за които е предварително известно, че няма да бъдат приети от руска страна.

    Коментиран от #21

    14:42 17.12.2025

  • 18 Твоето БСПол(игофрени) днес УМРЯ

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Руски серсемин си ти,":

    Дай друг цитат.

    14:42 17.12.2025

  • 19 Вие за наденицата ли питате?

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Защитниците на Путин в сайта":

    Мдаааа....под всяко жълто паве се крие психодесен "либерал".

    Коментиран от #22

    14:44 17.12.2025

  • 20 Хаха

    2 0 Отговор
    Този на снимката наведен ли е или е надупен.

    14:46 17.12.2025

  • 21 Сигурно е, че в сайта

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сигурно защото не са по":

    са българофоби срещу Русия, т.е. русофоби са.

    Ако Путин предава Русия, русофобите в сайта веднага го защитават!

    14:47 17.12.2025

  • 22 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Вие за наденицата ли питате?":

    Кокорчо е типичен пример.

    14:49 17.12.2025

  • 23 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Забелязвам че колкото повече Украйна губи територии, войници, техника, села и градове, толкова повече русофобите вещаят светло бъдеще на Украйна и разпад на РФ.
    А бе какво им е на тия хора?

    15:11 17.12.2025

  • 24 Мразещ комунистите

    0 3 Отговор
    Долу путин.
    Долу путинизма.

    15:14 17.12.2025

  • 25 Историк

    1 3 Отговор
    Гласът на Путин няма никакво значение за Европа.

    Коментиран от #26

    15:17 17.12.2025

  • 26 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    Затова ли изхвърлена европа от случващото се в света се моли да участва в преговори?

    15:22 17.12.2025

  • 27 Грешиш

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "русия Васал на Китай":

    приятелче, правилното е да кажеш Урсула Адолфова и сестра и Кала Химлерова.

    15:30 17.12.2025

