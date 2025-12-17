Гласът на Путин: Позицията на Русия за европейски войски в Украйна е много добре известна, но подлежи на преговори

Позицията на Русия относно разполагането на европейски войски в Украйна съгласно евентуално бъдещо мирно споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ, е широко известна, но темата може да бъде обсъдена. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че съгласно настоящите предложения на САЩ, Украйна ще получи гаранция за сигурност от Запада и че военна сила, водена от Европа, ще помогне на страната, като действа в Западна Украйна - далеч от фронтовата линия.

На въпрос за тази информация Песков заяви, че не иска да дава текущи коментари относно дипломацията, но че позицията на Русия - противопоставяне на всяко подобно разполагане - е ясна.

"Нашата позиция относно чуждестранните военни контингенти на територията на Украйна е добре известна", подчерта той. "Тя е добре известна, абсолютно последователна и разбираема. Но отново, това е тема за обсъждане".

Песков отбеляза, че не се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва тази седмица. Русия очаква САЩ да информират Москва за резултатите от преговорите с Украйна веднага щом е готова, допълни той.