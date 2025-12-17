Новини
Под пълна блокада! Доналд Тръмп обяви война на и без това изпитващата затруднения икономика на Венецуела

17 Декември, 2025 11:40 1 420 33

Още от 2019 г., когато Тръмп започна да подкрепя усилията за сваляне от власт на Мадуро, той е казвал както в частни разговори, така и публично, че САЩ трябва да вземат петрола на Венецуела

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела е основна тема в американската и британската преса тази сутрин.

Такава блокада би могла да опустоши и без това изпитващата затруднения икономика на Венецуела, която зависи от продажбите на петрол в чужбина, предимно чрез санкционирани кораби, пише в. „Вашингтон пост“.

Тази стъпка допълнително засилва натиска, който президентът Доналд Тръмп оказва върху Венецуела в момент, в който САЩ се опитват да принудят венецуелския лидер Николас Мадуро да напусне страната и заплашват с военни действия, ако той не го направи, посочва вестникът.

Тръмп също така обяви венецуелския „режим“ за чуждестранна терористична организация и обвини правителствени служители, че използват петрола, за да се обогатяват и да финансират наркотероризъм, пише „Вашингтон пост“. От публикацията на Тръмп обаче не става ясно дали той обявява нова чуждестранна терористична организация или прави препратка към санкционирания неотдавна „Картел де лос Солес“, за който администрацията твърди, че се ръководи от Мадуро и други венецуелски правителствени служители, отбелязва изданието.

Тръмп направи тези си изявления седмица след като САЩ задържаха санкциониран петролен танкер край бреговете на Венецуела, който транспортираше петрол за Куба, пише британският в. „Телеграф“.

Министерството на финансите на САЩ обяви миналия четвъртък, че налага санкции на шест супертанкера, които неотдавна са натоварили суров петрол във Венецуела, посочва вестникът и добавя, че ако и те бъдат задържани, това би парализирало износа на венецуелски нефт, което допълнително ще засили натиска върху Мадуро.

Не е ясно как администрацията на Тръмп ще наложи блокадата срещу санкционираните кораби и дали ще използва бреговата охрана, за да задържи корабите, както направи миналата седмица, или ще използва струпаните в Карибско море военни сили, пише в. „Гардиън“.

Освен това въпреки че много от корабите, които транспортират петрол от Венецуела, са санкционирани, други не са, а някои компании, по-специално американската „Шеврон“, транспортират венецуелски петрол със свои собствени кораби, които притежават специални разрешителни, отбелязва изданието.

Още от поне 2019 г., когато Тръмп започна да подкрепя усилията за сваляне от власт на Мадуро, той е казвал както в частни разговори, така и публично, че САЩ трябва да вземат петрола на Венецуела, пише в. „Ню Йорк таймс“.

По-рано тази година Тръмп изпрати пратеник да преговаря с Мадуро за достъп до петрола на Венецуела, а основният лидер на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо е обещала на сътрудниците и съюзниците на Тръмп, че ако дойде на власт, ще отвори страната за американски инвестиции, посочва вестникът.

В снощното си изявление Тръмп написа, че блокадата на петролните танкери, пътуващи от и към Венецуела, ще остане в сила, „докато не ни върнат всичкия петрол, земя и други активи, които са ни откраднали“, пише „Ню Йорк таймс“. Не е ясно за какви територии и други активи претендира Тръмп, но реториката на президента е още едно напомняне, че петролните и газовите резерви на Венецуела са една от централните причини за войнствената позиция на американската администрация спрямо южноамериканската страна, коментира изданието.


  • 1 Атина Палада

    10 24 Отговор
    тренира за Русия

    11:41 17.12.2025

  • 2 Мими Кучева🐕

    34 1 Отговор
    Мадуро,дай петрола на бай Дончо,иначе той ще продължи да се бори с наркотрафика.🤗🤣🤣🤣🤣🖕

    11:43 17.12.2025

  • 3 Факт

    25 1 Отговор
    За Венецуела , която живее от износа на петрол , това си е "пълномащабна" война срещу нея .

    Коментиран от #13

    11:43 17.12.2025

  • 4 ало

    27 3 Отговор
    "миротвореца" ще видиш нобел за мир на кукуво лято.

    Коментиран от #22

    11:44 17.12.2025

  • 5 Българин

    7 34 Отговор
    Единственият изход е пълно подчинение на Венецуела и незабавно изпълнение ние на всички искания на Тръмп. В противен случай милиони ще умрат, заради болните амбиции на мадуро!

    Коментиран от #6, #9, #15

    11:44 17.12.2025

  • 6 Ахахаха

    29 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Заради кое??! Какво каза? Айде назови една "болна амбиция" на Мадуро...

    11:47 17.12.2025

  • 7 трампоча

    3 2 Отговор
    наш !

    11:47 17.12.2025

  • 8 Някой

    22 2 Отговор
    Е, после да не питате как така Русия нападна Украйна? Тя взема пример от най-демократичната страна.

    Коментиран от #29

    11:47 17.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Леле

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "що така":

    Колега-и ти ли,като мен -си правен в задната дупка???

    11:50 17.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 демократ

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Няма лошо да изнасят петрол лошото е че президент им е Мадуро

    Коментиран от #28, #32

    11:50 17.12.2025

  • 14 Дойче зеле

    11 4 Отговор
    Почва да ни затруднява с въпроса КОЙ Е ПО-ДОБЪР за света ???? Пиратът ТРЪМП или сегментът Бидон. Това е елита на краварите. Ментална и интелектуална нищета = ЕК

    11:50 17.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хм...

    15 5 Отговор
    А ако китайски супертанкер натоварен с венецуелски нефт излезе от венецуелско пристанище? Дали инфантилния идиот тръмп ще се пробва или ще подвие опашка?

    11:52 17.12.2025

  • 18 иван костов

    11 2 Отговор
    Типичен бандитизъм, на какъвто се нагледахме през 90те години! Само дето е на държавно ниво!☹️

    Коментиран от #20

    11:54 17.12.2025

  • 19 Путине, Путине...

    6 7 Отговор
    Пращай самолетоносачи да отърват Мъдуро.....

    11:55 17.12.2025

  • 20 Я пъ тоа

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "иван костов":

    Тръмп е милостив спрямо Путин което прави в Украйна.

    11:56 17.12.2025

  • 21 Боруна Лом

    11 3 Отговор
    КРАВАРИ ДАНО СЕ ЗАДАВИТЕ!ПИРАТИ И БАНДИТИ, СВЕТОВНИ ТЕРОРИСТИ!

    Коментиран от #24

    11:57 17.12.2025

  • 22 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ало":

    ДАНО ВИДИ ЖЕЗЪЛА!

    11:58 17.12.2025

  • 23 ДЕМЪДУРИЗАЦИЯ

    1 3 Отговор
    На Мъдуро....това е целта

    11:59 17.12.2025

  • 24 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Боруна Лом":

    Кажи и на Путин дано са задави......

    Коментиран от #26

    11:59 17.12.2025

  • 25 край край край

    5 1 Отговор
    мадуро отказва да купи американски облигации, нии купихме за 100 милиарда долара, а американският резерв от валути е 250 милиарда долара. путин ни управлява?? щот купихми миг-16 блок 70, и руските бази дет не плащат разходите си и ловим американски шпиони, и спряхме американски проекти, и ще строим още руски АЕЦи, и ще конфискуваме американската рафинерия??!! ало??! Американците искат Бойко да си ходи, дават му убежище. ГЕРБ ще се разцепи, и никакви държавни договори към техни фирми. Другите ще отхвърлят оковите. И в този хаос слугите на ГЕРБ и БКП, в медиите, политиката, говорещи глави, професори, агенти, продуценти, ще се чудят кой път да хванат. И СТАТУКВОТО НА БКП ЩЕ СВЪРШИ, И МИЛИОНИТЕ И МИЛИАРДИТЕ ИМ, ПРИВАТИЗАЦИИТЕ И КРАЖБИ И КОНЦЕСИИ... ЖИВКОВ ПОДГОТВЯЛ 100 СЕМЕЙСТВА - ЕДНО БИЛО БАНЕВИ. Березовски казал на Литвиненко, че 100 семейства управляват всичко в САЩ. Преходът и перестройката е това. Баневи отказали да спестяват в американски облигации, и Черепът - май? Май ще се види през май? Слава Севрюкова предрекла край на крадливата власт, след 20 правителства, това е 25, но ако махнеп 5 - като броим три правителства на Бойко за едно и тези по две на Донев, Янев и Главчев. ................. ............... СССР.2.0 започва през 2030 година, 2072 година и в целият свят ще е безкласово общество, според Ванга. За демокрация трябва равенство. (Ц.Ц му издърпаха ушите и политическата кариера чрез Свободна Европа - ЦРУ-ВАШИНГТОН, защото не прие паразитът С.

    12:00 17.12.2025

  • 26 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Я пъ тоа":

    ОБИЧАМ ВСИЧКО ЖЕНСКО В ТЕБ!

    12:02 17.12.2025

  • 27 край край край

    3 2 Отговор
    Американците искат Бойко да си ходи, дават му убежище. ГЕРБ ще се разцепи, и никакви държавни договори към техни фирми. Другите ще отхвърлят оковите. И в този хаос слугите на ГЕРБ и БКП, в медиите, политиката, говорещи глави, професори, агенти, продуценти, ще се чудят кой път да хванат. И СТАТУКВОТО НА БКП ЩЕ СВЪРШИ, И МИЛИОНИТЕ И МИЛИАРДИТЕ ИМ, ПРИВАТИЗАЦИИТЕ И КРАЖБИ И КОНЦЕСИИ... ЖИВКОВ ПОДГОТВЯЛ 100 СЕМЕЙСТВА - ЕДНО БИЛО БАНЕВИ. Березовски казал на Литвиненко, че 100 семейства управляват всичко в САЩ. Преходът и перестройката е това. Баневи отказали да спестяват в американски облигации, и Черепът - май? Май ще се види през май? Слава Севрюкова предрекла край на крадливата власт, след 20 правителства, това е 25, но ако махнеп 5 - като броим три правителства на Бойко за едно и тези по две на Донев, Янев и Главчев. ................. ............... СССР.2.0 започва през 2030 година, 2072 година и в целият свят ще е безкласово общество, според Ванга. За демокрация трябва равенство. (Ц.Ц му издърпаха ушите и политическата кариера чрез Свободна Европа - ЦРУ-ВАШИНГТОН, защото не прие паразитът С.ДС, но Бойко го прие), но сега новите техни ку.чи синове на САЩ са кирчо и кокорчо и те с рода от ДС-ЦРУ)

    12:02 17.12.2025

  • 28 И какво

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    му е лошото - България от 24 години е под контрола на една мутра - защо не ни блокира САЩ !?
    Просто световния терорист САЩ не го командва, а иска да си сложи отвратителната марионетка Мария Мачадо, която вече обяви, че ще им даде всички национални ресурси ...

    12:10 17.12.2025

  • 29 Вчера

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    ЕК обяви поредния пакет санкции - там е включен бивш съветник на Зеленски (екс швейцарски полковник). Разбрахме и защо е в списъка - явно още през 2019 г. е съветвал Зеленски как да предизвика Русия, за да бъде победена от НАТО в "справедлива" война.
    Така, че наратива за внезапна непредизвикана агресия от Русия вече е на пух и прах ...
    А това, че Европейската Комисия, която е изпълнителен орган на ЕС налага лични присъди върху различни хора без съд и присъда е показателен за фашизацията на ЕС ...

    12:22 17.12.2025

  • 30 Тръмп надскача себе си

    1 0 Отговор
    отива към голяма война, която не е в интерес на Щатите. Възможна е намеса на друуги държави. Той иска силна икономика, но с поробването на чужди държави , не става.
    Русия и Щатите им трябваше пауза, за да подредят нещата си. Щатите успяха в това затишие на укротяване на взаимоотношения си. Русия още се мотае с Украйна, заради прекалената си либералност, да съхрани обикновенните украинци. Срещу Русия е западно европейското НАТО. На Русия ще се наложи да избира Венецуела или Украйна. Китайците военному са гола вода. Навремето, Виетнамците само с една дивизия ги смляха. Те ще продъжават неутралитета си, използувайки пререканията Русия- Щатите за собствено обогатяване.

    12:24 17.12.2025

  • 31 Симо

    0 0 Отговор
    основният лидер на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо е обещала на сътрудниците и съюзниците на Тръмп, че ако дойде на власт, ще отвори страната за РАЗГРАБВАНЕ И ОПУСТУШЕНИЕ от американските корпорации. Което означава, че Мадуро трябва да бъде отстранен ( убит по възможност), също като Садам, Кадафи и много други.
    Как са посмели Венецуелците да си направят държавата на територията на АМЕРИКАНСКИЯ петрол???
    Въпросът е, че те( американците) толкова много изяждат, че два трилиона дефицит не може да се компенсира дори с разграбването на целия южноамерикански континент.

    Коментиран от #33

    12:32 17.12.2025

  • 32 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    Да е Мадуро е решил народа на Венецуела !

    12:33 17.12.2025

  • 33 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Симо":

    И ПОСЛЕ ЩЕ КУПЯТ ОТ ОБОРА ДВЕ ЕФки ЗА МИЛИАРДИ

    12:36 17.12.2025