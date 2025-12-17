Под пълна блокада! Доналд Тръмп обяви война на и без това изпитващата затруднения икономика на Венецуела

Обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела е основна тема в американската и британската преса тази сутрин.
Такава блокада би могла да опустоши и без това изпитващата затруднения икономика на Венецуела, която зависи от продажбите на петрол в чужбина, предимно чрез санкционирани кораби, пише в. „Вашингтон пост“.
Тази стъпка допълнително засилва натиска, който президентът Доналд Тръмп оказва върху Венецуела в момент, в който САЩ се опитват да принудят венецуелския лидер Николас Мадуро да напусне страната и заплашват с военни действия, ако той не го направи, посочва вестникът.
Тръмп също така обяви венецуелския „режим“ за чуждестранна терористична организация и обвини правителствени служители, че използват петрола, за да се обогатяват и да финансират наркотероризъм, пише „Вашингтон пост“. От публикацията на Тръмп обаче не става ясно дали той обявява нова чуждестранна терористична организация или прави препратка към санкционирания неотдавна „Картел де лос Солес“, за който администрацията твърди, че се ръководи от Мадуро и други венецуелски правителствени служители, отбелязва изданието.
Тръмп направи тези си изявления седмица след като САЩ задържаха санкциониран петролен танкер край бреговете на Венецуела, който транспортираше петрол за Куба, пише британският в. „Телеграф“.
Министерството на финансите на САЩ обяви миналия четвъртък, че налага санкции на шест супертанкера, които неотдавна са натоварили суров петрол във Венецуела, посочва вестникът и добавя, че ако и те бъдат задържани, това би парализирало износа на венецуелски нефт, което допълнително ще засили натиска върху Мадуро.
Не е ясно как администрацията на Тръмп ще наложи блокадата срещу санкционираните кораби и дали ще използва бреговата охрана, за да задържи корабите, както направи миналата седмица, или ще използва струпаните в Карибско море военни сили, пише в. „Гардиън“.
Освен това въпреки че много от корабите, които транспортират петрол от Венецуела, са санкционирани, други не са, а някои компании, по-специално американската „Шеврон“, транспортират венецуелски петрол със свои собствени кораби, които притежават специални разрешителни, отбелязва изданието.
Още от поне 2019 г., когато Тръмп започна да подкрепя усилията за сваляне от власт на Мадуро, той е казвал както в частни разговори, така и публично, че САЩ трябва да вземат петрола на Венецуела, пише в. „Ню Йорк таймс“.
По-рано тази година Тръмп изпрати пратеник да преговаря с Мадуро за достъп до петрола на Венецуела, а основният лидер на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо е обещала на сътрудниците и съюзниците на Тръмп, че ако дойде на власт, ще отвори страната за американски инвестиции, посочва вестникът.
В снощното си изявление Тръмп написа, че блокадата на петролните танкери, пътуващи от и към Венецуела, ще остане в сила, „докато не ни върнат всичкия петрол, земя и други активи, които са ни откраднали“, пише „Ню Йорк таймс“. Не е ясно за какви територии и други активи претендира Тръмп, но реториката на президента е още едно напомняне, че петролните и газовите резерви на Венецуела са една от централните причини за войнствената позиция на американската администрация спрямо южноамериканската страна, коментира изданието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
11:41 17.12.2025
2 Мими Кучева🐕
11:43 17.12.2025
3 Факт
Коментиран от #13
11:43 17.12.2025
4 ало
Коментиран от #22
11:44 17.12.2025
5 Българин
Коментиран от #6, #9, #15
11:44 17.12.2025
6 Ахахаха
До коментар #5 от "Българин":Заради кое??! Какво каза? Айде назови една "болна амбиция" на Мадуро...
11:47 17.12.2025
7 трампоча
11:47 17.12.2025
8 Някой
Коментиран от #29
11:47 17.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Леле
До коментар #10 от "що така":Колега-и ти ли,като мен -си правен в задната дупка???
11:50 17.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 демократ
До коментар #3 от "Факт":Няма лошо да изнасят петрол лошото е че президент им е Мадуро
Коментиран от #28, #32
11:50 17.12.2025
14 Дойче зеле
11:50 17.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хм...
11:52 17.12.2025
18 иван костов
Коментиран от #20
11:54 17.12.2025
19 Путине, Путине...
11:55 17.12.2025
20 Я пъ тоа
До коментар #18 от "иван костов":Тръмп е милостив спрямо Путин което прави в Украйна.
11:56 17.12.2025
21 Боруна Лом
Коментиран от #24
11:57 17.12.2025
22 Боруна Лом
До коментар #4 от "ало":ДАНО ВИДИ ЖЕЗЪЛА!
11:58 17.12.2025
23 ДЕМЪДУРИЗАЦИЯ
11:59 17.12.2025
24 Я пъ тоа
До коментар #21 от "Боруна Лом":Кажи и на Путин дано са задави......
Коментиран от #26
11:59 17.12.2025
25 край край край
12:00 17.12.2025
26 Боруна Лом
До коментар #24 от "Я пъ тоа":ОБИЧАМ ВСИЧКО ЖЕНСКО В ТЕБ!
12:02 17.12.2025
27 край край край
12:02 17.12.2025
28 И какво
До коментар #13 от "демократ":му е лошото - България от 24 години е под контрола на една мутра - защо не ни блокира САЩ !?
Просто световния терорист САЩ не го командва, а иска да си сложи отвратителната марионетка Мария Мачадо, която вече обяви, че ще им даде всички национални ресурси ...
12:10 17.12.2025
29 Вчера
До коментар #8 от "Някой":ЕК обяви поредния пакет санкции - там е включен бивш съветник на Зеленски (екс швейцарски полковник). Разбрахме и защо е в списъка - явно още през 2019 г. е съветвал Зеленски как да предизвика Русия, за да бъде победена от НАТО в "справедлива" война.
Така, че наратива за внезапна непредизвикана агресия от Русия вече е на пух и прах ...
А това, че Европейската Комисия, която е изпълнителен орган на ЕС налага лични присъди върху различни хора без съд и присъда е показателен за фашизацията на ЕС ...
12:22 17.12.2025
30 Тръмп надскача себе си
Русия и Щатите им трябваше пауза, за да подредят нещата си. Щатите успяха в това затишие на укротяване на взаимоотношения си. Русия още се мотае с Украйна, заради прекалената си либералност, да съхрани обикновенните украинци. Срещу Русия е западно европейското НАТО. На Русия ще се наложи да избира Венецуела или Украйна. Китайците военному са гола вода. Навремето, Виетнамците само с една дивизия ги смляха. Те ще продъжават неутралитета си, използувайки пререканията Русия- Щатите за собствено обогатяване.
12:24 17.12.2025
31 Симо
Как са посмели Венецуелците да си направят държавата на територията на АМЕРИКАНСКИЯ петрол???
Въпросът е, че те( американците) толкова много изяждат, че два трилиона дефицит не може да се компенсира дори с разграбването на целия южноамерикански континент.
Коментиран от #33
12:32 17.12.2025
32 Факт
До коментар #13 от "демократ":Да е Мадуро е решил народа на Венецуела !
12:33 17.12.2025
33 Боруна Лом
До коментар #31 от "Симо":И ПОСЛЕ ЩЕ КУПЯТ ОТ ОБОРА ДВЕ ЕФки ЗА МИЛИАРДИ
12:36 17.12.2025