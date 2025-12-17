Под пълна блокада! Доналд Тръмп обяви война на и без това изпитващата затруднения икономика на Венецуела

Обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела е основна тема в американската и британската преса тази сутрин.

Такава блокада би могла да опустоши и без това изпитващата затруднения икономика на Венецуела, която зависи от продажбите на петрол в чужбина, предимно чрез санкционирани кораби, пише в. „Вашингтон пост“.

Тази стъпка допълнително засилва натиска, който президентът Доналд Тръмп оказва върху Венецуела в момент, в който САЩ се опитват да принудят венецуелския лидер Николас Мадуро да напусне страната и заплашват с военни действия, ако той не го направи, посочва вестникът.

Тръмп също така обяви венецуелския „режим“ за чуждестранна терористична организация и обвини правителствени служители, че използват петрола, за да се обогатяват и да финансират наркотероризъм, пише „Вашингтон пост“. От публикацията на Тръмп обаче не става ясно дали той обявява нова чуждестранна терористична организация или прави препратка към санкционирания неотдавна „Картел де лос Солес“, за който администрацията твърди, че се ръководи от Мадуро и други венецуелски правителствени служители, отбелязва изданието.

Тръмп направи тези си изявления седмица след като САЩ задържаха санкциониран петролен танкер край бреговете на Венецуела, който транспортираше петрол за Куба, пише британският в. „Телеграф“.

Министерството на финансите на САЩ обяви миналия четвъртък, че налага санкции на шест супертанкера, които неотдавна са натоварили суров петрол във Венецуела, посочва вестникът и добавя, че ако и те бъдат задържани, това би парализирало износа на венецуелски нефт, което допълнително ще засили натиска върху Мадуро.

Не е ясно как администрацията на Тръмп ще наложи блокадата срещу санкционираните кораби и дали ще използва бреговата охрана, за да задържи корабите, както направи миналата седмица, или ще използва струпаните в Карибско море военни сили, пише в. „Гардиън“.

Освен това въпреки че много от корабите, които транспортират петрол от Венецуела, са санкционирани, други не са, а някои компании, по-специално американската „Шеврон“, транспортират венецуелски петрол със свои собствени кораби, които притежават специални разрешителни, отбелязва изданието.

Още от поне 2019 г., когато Тръмп започна да подкрепя усилията за сваляне от власт на Мадуро, той е казвал както в частни разговори, така и публично, че САЩ трябва да вземат петрола на Венецуела, пише в. „Ню Йорк таймс“.

По-рано тази година Тръмп изпрати пратеник да преговаря с Мадуро за достъп до петрола на Венецуела, а основният лидер на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо е обещала на сътрудниците и съюзниците на Тръмп, че ако дойде на власт, ще отвори страната за американски инвестиции, посочва вестникът.

В снощното си изявление Тръмп написа, че блокадата на петролните танкери, пътуващи от и към Венецуела, ще остане в сила, „докато не ни върнат всичкия петрол, земя и други активи, които са ни откраднали“, пише „Ню Йорк таймс“. Не е ясно за какви територии и други активи претендира Тръмп, но реториката на президента е още едно напомняне, че петролните и газовите резерви на Венецуела са една от централните причини за войнствената позиция на американската администрация спрямо южноамериканската страна, коментира изданието.