Сделка за $10 млрд.! САЩ продават ракети, дронове и гаубици на Тайван
  Тема: Тайван

18 Декември, 2025 08:13 745 12

  • тайван-
  • сащ-
  • оръжие-
  • китай

Сделка за $10 млрд.! САЩ продават ракети, дронове и гаубици на Тайван - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Администрацията на Доналд Тръмп одобри продажбата на оръжия на Тайван за $10 млрд. Пакетът включва ракети със среден обсег, гаубици и дронове и др., съобщава Асошиейтед прес.

Осемте споразумения за продажба на оръжия, обхващат 82 високомобилни артилерийски ракетни системи (HIMARS) и 420 армейски тактически ракетни системи (ATACMS), 60 самоходни гаубични системи и свързано с тях оборудване на стойност над 4 милиарда долара, както и дронове на стойност над 1 милиард долара.

Други продажби в пакета включват военен софтуер на стойност над 1 милиард долара, ракети Javelin и TOW на стойност над 700 милиона долара, резервни части за хеликоптери на стойност 96 милиона долара и комплекти за обновяване на ракети Harpoon на стойност 91 милиона долара.

Държавният департамент посочи, че продажбите обслужват националните, икономическите и свързаните със сигурността интереси на САЩ, като подкрепят продължаващите усилия на получателя за модернизиране на въоръжените му сили и поддържане на надежден отбранителен капацитет.

Съгласно федералния закон САЩ са задължени да помагат на Тайван да се отбранява.

Министерството на отбраната на Тайван изрази благодарност към САЩ за продажбата, която ще помогне на Тайван да поддържа достатъчни способности за самоотбрана и ще осигури силни възпиращи възможности.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 долу сащ

    9 3 Отговор
    китай се мотае, сащ ще си наоравят едно гуантанамо там и с воено орска база и няма изгонване! или влизат сега на острова или втори шанс няма да имат

    08:16 18.12.2025

  • 2 .......

    8 1 Отговор
    Втора 404.

    08:19 18.12.2025

  • 3 АУУУУУ

    13 2 Отговор
    Имало и други глюпави като хохохолята. И тия се вързаха на интригите на военнолюбеца ФАЩ. И ще дърпат дракона за опашката, и ще реват като остатъчна Покрайна

    08:22 18.12.2025

  • 4 12343211

    10 1 Отговор
    Много пари станаха за малко територия.
    Иначе "бизнеса" да върви.

    08:24 18.12.2025

  • 5 УЖ МИРОТВОРЕЦ

    5 0 Отговор
    Тръмп А оръжия за войни продава. ЗАБРАНА ПО ЦЕЛИЯ НАШ СВЯТ ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА ОРЪЖИЕ. ПРАВЕТЕ БОЛНИЦИ ХОСПИСИ. ПРАВЕТЕ ЛЮБОВ НЕ ВОЙНИ.

    08:34 18.12.2025

  • 6 Търновец

    2 0 Отговор
    Огромни пари хвърлени на вятъра - Американските самоходни гаубици са морално стари и много по качествени са тези от Германия, Швеция и Южна Корея като Корейските са правени и с Немско участие а Шведските са напълно автоматизирани и могат да се обслужват от 1 човек. А тъкмо Япония спря Китайските опити за въздушна атака срещу Тайван като разположи модерни Японско ПВО на остров близо до Тайван. След това в генералния щаб на КНА имаше бунт срещу Сци и няколко старши офицери и генерали бяха дисциплинарно уволнени и изключени от ККП. А Японските противокорбни ракети са поне 10 напред пред Американските.

    08:40 18.12.2025

  • 7 Мдаа!🤔

    5 0 Отговор
    САЩ ми напомнят, как СИК и ВИС продаваха застрахователни полици!

    08:41 18.12.2025

  • 8 Прометей

    3 0 Отговор
    Сделка за над десет милиарда!
    Нашенските политици продадоха на народонаселението празни приказки и тлъсти обещания за повече от десет милиарда.Населението излезе по улиците да изрази своята благодарност , а съответно политиците се изпокриха ,,от скромност" зад няколко кордона полиция.Такива са си те. Скромни , всеотдайни....

    08:50 18.12.2025

  • 9 Един

    0 0 Отговор
    Си се е изпотил.

    09:01 18.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И ТИЯ ОТЕКОХА!ДАЙ ПЪРВО ПАРИТЕ, ПА ПОСЛЕ ЩЕ ВИДИМЕ!

    09:09 18.12.2025

  • 12 Тиха нощ

    0 0 Отговор
    Тайван е остров и целият да го наредят с гаубици и ракети, пак ще си остане остров. Ако китайците решат на всяка цена да го превземат, ще го превземат въпреки оръжията. Проблемът е, че те искат да го вземат непокътнат, значи трябва да организират преврат. Ако успеят, това ще е с всичкото въоръжение и техника, купено от САЩ като зестра.

    09:21 18.12.2025