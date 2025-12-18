Сделка за $10 млрд.! САЩ продават ракети, дронове и гаубици на Тайван

Администрацията на Доналд Тръмп одобри продажбата на оръжия на Тайван за $10 млрд. Пакетът включва ракети със среден обсег, гаубици и дронове и др., съобщава Асошиейтед прес.

Осемте споразумения за продажба на оръжия, обхващат 82 високомобилни артилерийски ракетни системи (HIMARS) и 420 армейски тактически ракетни системи (ATACMS), 60 самоходни гаубични системи и свързано с тях оборудване на стойност над 4 милиарда долара, както и дронове на стойност над 1 милиард долара.

Други продажби в пакета включват военен софтуер на стойност над 1 милиард долара, ракети Javelin и TOW на стойност над 700 милиона долара, резервни части за хеликоптери на стойност 96 милиона долара и комплекти за обновяване на ракети Harpoon на стойност 91 милиона долара.

Държавният департамент посочи, че продажбите обслужват националните, икономическите и свързаните със сигурността интереси на САЩ, като подкрепят продължаващите усилия на получателя за модернизиране на въоръжените му сили и поддържане на надежден отбранителен капацитет.

Съгласно федералния закон САЩ са задължени да помагат на Тайван да се отбранява.

Министерството на отбраната на Тайван изрази благодарност към САЩ за продажбата, която ще помогне на Тайван да поддържа достатъчни способности за самоотбрана и ще осигури силни възпиращи възможности.