Тъкър Карлсън: Доналд Тръмп може да обяви война на Венецуела още тази вечер

Тъкър Карлсън: Доналд Тръмп може да обяви война на Венецуела още тази вечер

18 Декември, 2025 07:13 1 083 22

Карлсън се противопоставя на военните действия във Венецуела, твърдейки, че това би било повтаряне на грешките във външната политика от миналото

Тъкър Карлсън: Доналд Тръмп може да обяви война на Венецуела още тази вечер - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В интервю журналистът Тъкър Карлсън твърди, че член на Конгреса му е казал, че президентът Доналд Тръмп обявява "предстояща война" тази вечер.

Карлсън обсъди в подкаста Judging Freedom нарастващото напрежение с Венецуела заради ударите по предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици, както и обръщението на Тръмп към нацията, насрочено за тази вечер.

Според Карлсън членовете на Конгреса са били информирани за плановете на Тръмп.

Карлсън се противопоставя на военните действия във Венецуела, твърдейки, че това би било повтаряне на грешките във външната политика от миналото.

"Доколкото ми е известно, през последните 80 години не е имало опит за смяна на режима, който да е от полза за Съединените щати или света", каза той.

Тръмп многократно е обвинявал венецуелския президент Николас Мадуро, че е начело на операция за контрабанда на наркотерористи. Изборната победа на Мадуро отдавна е оспорвана, като американски и международни представители поставят под съмнение резултатите.

"Нелегитимният режим на Мадуро използва петрол от тези откраднати петролни находища, за да финансира себе си, наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания. Заради кражбата на нашите активи и много други причини, включително тероризъм, контрабанда на наркотици и трафик на хора, венецуелският режим е определен за ЧУЖДЕСТРАННА ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ", обяви Тръмп тази седмица.

Президентът също така е насочил поглед към колумбийския президент Густаво Петро, ​​отговаряйки на критиките му към скорошните удари по лодки, като го предупреди, че скоро може да има "големи проблеми".

"Той ще си има големи проблеми, ако не се вразуми, каза Тръмп пред репортери. Каза ли, че Колумбия произвежда много наркотици? Те имат фабрики за кокаин, които произвеждат кокаин, както знаете, и го продават директно в Съединените щати. Така че е по-добре да се вразуми, иначе ще бъде следващият."


  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Голям миротворец е Тръмп.

    Коментиран от #22

    07:16 18.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 0 Отговор
    Пиратите на ХХ и XXI век с мерак да огрябват поредната държава.

    07:19 18.12.2025

  • 4 Иван

    6 0 Отговор
    Третополовия Мешия може да се върне още тази вечер.

    07:20 18.12.2025

  • 5 ММ ДААА

    15 0 Отговор
    Президента на Венецуела откраднал от Тръмп находищата на Венецуела, които са си венецуелски.

    07:23 18.12.2025

  • 6 Уфф

    13 0 Отговор
    Да видим сега нашите мисирки дали ще наричат САЩ агресор, както лаят против Русия!

    07:23 18.12.2025

  • 7 Иван

    9 0 Отговор
    Сатанинския евреин Нарко Рубио, сатанинския евреин Антъни Фаучи, сатанинския евреин Джефри Епщайн, сатанинския евреин Еленски, сатанинския евреин Турчинов.

    07:24 18.12.2025

  • 8 Човека

    10 0 Отговор
    успя да спре 8-9 войни. Простено му е да започне нова. Нали ще трябва да получи Нобелова награда за мир.

    07:24 18.12.2025

  • 9 Тити

    7 2 Отговор
    Нали това куку беше миротворец а какво стана мисли повече за война от Путлер.

    07:24 18.12.2025

  • 10 Иван Костов

    5 0 Отговор
    Концесиите са пряк път към зависимост. Веднъж направени, никога не се прекратяват!

    07:25 18.12.2025

  • 11 Мишел

    6 0 Отговор
    САЩ никога не обявяват войни, само правят войни.

    07:30 18.12.2025

  • 12 Никой

    1 4 Отговор
    Наркотиците са зло - ето какво става - не може да се събудиш, ставаш друг човек, заспиват почти непрекъснато. Това е същото като алкохолизма - но при алкохола - изтрезняваш. Наркотиците заменят едни рецептори. С алкохола уж сме свикнали.

    Леле - всякакви истории. Доналд Тръмп е прав - само суров режим и след края на работният ден - малко може да пийнеш и хапнеш.

    Тези там са пълни провали.

    07:30 18.12.2025

  • 13 БАРС

    4 0 Отговор
    САЩ НЕ МОГАТ ДА СИ ПРОСТЯТ ЧЕ ЧАВЕС ГИ ИЗГОНИ ОТ ВЕНИЦУЕЛА И НАЦИОНАЛИЗИРА ПЕТРОЛА И ТОВА БЕШЕ ПРАВИЛНО ЗАЩОТО САЩ ПОЧТИ ВСИЧКИЯТ ДОБИВ БЕШЕ ТЕХЕН МНОГО МАЛКО Е ОСТАВАЛО ЗА ВЕНЕЦУЕЛА ОТ ПРОДАЖБИТЕ..ИСТИНАТА Е ЧЕ АМЕРИКА ОТ ДОБИВА В САЩ НА ПЕТРОЛ НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОКРИЕ НУЖДИТЕ И ЗАТОВА ТРЯБВА ОТ НЯКЪДЕ ДА ГРАБЯТ ЩАДА СЕ ХВАЛИ ТРЪМП ЧЕ ПАДНАЛА ЦЕНАТА НА БЕНЗИНА..ВСЕ СИ МИСЛЯ ,ЧЕ РАША И ОСТАНАЛИТЕ ОТ БРИКС ЩЕ ОДАРЯТ ДОЛАРА КАТО НАПРАВЯТ НОВА ВАЛУТА ПОДОБНА НА ЕВРОТО А ТРОМПЕТА НАЙ МНОГО ГО Е СТРАХ ОТ ТОВА И БЕШЕ КАЗАЛ ЧЕ АКО ТОВА СТАНЕ ЩЯЛ ДА НАПРАВИ 3 ТА СВ.ВОЙНА.

    07:31 18.12.2025

  • 15 За вчера вечерта ставаше дума

    3 0 Отговор
    А Тръмп не спомена нищо такова в речта си!
    Или някой конгресмен е изпързалял Такаър. Или по-вероятно. в Конгреса наистина са готвили подобно нещо и са го навивало, но Тръмп ги е отрязал.
    И си останаха само с гласуването, че може да се обяви война на Венецуела без да ги питат!

    Коментиран от #17

    07:32 18.12.2025

  • 16 Синоптик

    0 0 Отговор
    Утре вечер ще е атаката.

    Коментиран от #21

    07:40 18.12.2025

  • 18 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Палавият Дони, самообявил се за световен миротворец си позволява каквото му се пръкне под перчема. Готов да омиротвори и Венецуела, където звездите му говорят, че петролните залежи от екваториална жега раждат кокаин в количества за запълване на танкери.

    07:41 18.12.2025

  • 19 Сандо

    0 0 Отговор
    В гените на англосаксите е дълбоко заложена агресията,наглостта,алчността и военнолюбието.Те са непоправими и трябва да бъдат изолирани и контролирани,въобще да бъдат жестоко наказани за всички злини,които са причинили на другите народи и държави.

    07:43 18.12.2025

  • 20 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Тоя е баш империалист, грабител и рекетьор в световен мащаб, световен пират! Нобелист за мир?! Тоя свят наистина съвсем се е обърнал с краката нагоре, ценностната система на всички "началници", е поразена от патогени с марсиански произход, някои в тая империя може и да са лунатици с тесли.

    07:44 18.12.2025

  • 21 Синоптико, ще видим

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Синоптик":

    утре вечерта дали ще е слънчево.
    Но Такър каза, че конгресмен му е казал за вчера вечерта, че Тръмп ще я обяви в речта си. Но не стана!
    А Тръмп най-много може да каже днес или утре само, че ако иска има вече право да обяви.

    07:51 18.12.2025

  • 22 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щом от ФИФА го наградиха, със сигурност е такъв!

    07:51 18.12.2025