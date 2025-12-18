Тъкър Карлсън: Доналд Тръмп може да обяви война на Венецуела още тази вечер

В интервю журналистът Тъкър Карлсън твърди, че член на Конгреса му е казал, че президентът Доналд Тръмп обявява "предстояща война" тази вечер.

Карлсън обсъди в подкаста Judging Freedom нарастващото напрежение с Венецуела заради ударите по предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици, както и обръщението на Тръмп към нацията, насрочено за тази вечер.

Според Карлсън членовете на Конгреса са били информирани за плановете на Тръмп.

Карлсън се противопоставя на военните действия във Венецуела, твърдейки, че това би било повтаряне на грешките във външната политика от миналото.

"Доколкото ми е известно, през последните 80 години не е имало опит за смяна на режима, който да е от полза за Съединените щати или света", каза той.

Тръмп многократно е обвинявал венецуелския президент Николас Мадуро, че е начело на операция за контрабанда на наркотерористи. Изборната победа на Мадуро отдавна е оспорвана, като американски и международни представители поставят под съмнение резултатите.

"Нелегитимният режим на Мадуро използва петрол от тези откраднати петролни находища, за да финансира себе си, наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания. Заради кражбата на нашите активи и много други причини, включително тероризъм, контрабанда на наркотици и трафик на хора, венецуелският режим е определен за ЧУЖДЕСТРАННА ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ", обяви Тръмп тази седмица.

Президентът също така е насочил поглед към колумбийския президент Густаво Петро, ​​отговаряйки на критиките му към скорошните удари по лодки, като го предупреди, че скоро може да има "големи проблеми".

"Той ще си има големи проблеми, ако не се вразуми, каза Тръмп пред репортери. Каза ли, че Колумбия произвежда много наркотици? Те имат фабрики за кокаин, които произвеждат кокаин, както знаете, и го продават директно в Съединените щати. Така че е по-добре да се вразуми, иначе ще бъде следващият."