Американски военен удар! Четирима загинали след нова атака срещу лодка в Тихия океан

Четирима души бяха убити при американски военен удар в сряда срещу кораб, за който се твърди, че е превозвал наркотици, в Източната част на Тихия океан. Това са съобщили от Пентагона, цитирани от CBC News. Това е последният от серия удари, датиращи от началото на септември, които САЩ са извършили срещу кораби за трафик на наркотици в региона.

В социалните медии Южното командване на САЩ, което наблюдава военните операции на САЩ в Централна и Южна Америка, заяви, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е наредил "смъртоносния удар срещу кораб, управляван от определена терористична организация в международни води".

Както и при предишни подобни удари, Южното командване публикува и некласифицирано видео, показващо кораба, докато е бил ударен.

"Разузнаването потвърди, че корабът е преминавал по известен маршрут за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан и е участвал в операции за трафик на наркотици", съобщи Южното командване.

Жертвите са описани като "четирима мъже наркотерористи". Американските военни не са предоставили доказателства в подкрепа на твърденията, че корабът е превозвал наркотици.

Според Пентагона, американските военни са извършили 26 удара по предполагаеми кораби за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан или Карибите от 2 септември насам, убивайки най-малко 99 души.

През последните седмици ударите бяха подновени, след като Белият дом, след доклад на The Washington Post, потвърди, че при атаката на 2 септември една и съща лодка е била ударена два пъти, или това е описано като "двойно потупване" или последващ удар.

Общо 11 души са били убити и при двата удара на 2 септември, според американските военни.

Въпреки че видеозапис от ударите на 2 септември е бил показан на някои конгресмени в класифицирани брифинги, има натиск Пентагонът да публикува видеото. Въпреки това, Хегсет заяви, че няма да го направи.

"Разбира се, че няма да публикуваме строго секретно, пълно, нередактирано видео за това за широката общественост", каза Хегсет пред репортери.

Някои законодатели и правни експерти твърдят, че вторият удар може да представлява военно престъпление.

Ударите по плавателни съдове са част от кампания за натиск от администрацията на Тръмп върху венецуелския лидер Николас Мадуро, когото обвинява в участие в трафик на наркотици към САЩ и сътрудничество с наркокартели. Венецуела критикува ударите по плавателни съдове, а Мадуро отрича да е работил с наркокартели. Венецуелското правителство обвини администрацията на Тръмп, че се стреми към смяна на режима.

САЩ значително увеличиха военното си присъствие в Карибите и близо до Латинска Америка, а президентът Тръмп заяви, че не изключва нито изпращането на войски във Венецуела, нито провеждането на сухопътни удари там.

Американските военни задържаха санкциониран петролен танкер близо до Венецуела миналата седмица. Във вторник Тръмп обяви, че е наредил "пълна и пълна блокада" на всички санкционирани петролни танкери, влизащи или напускащи Венецуела.

В сряда опитът на демократите в Камарата на представителите да наложат гласуване по две резолюции за военни правомощия, които биха ограничили правомощията на президента да нанася удари срещу Венецуела или да продължи да извършва удари по предполагаеми кораби, превозващи наркотици, се провали.