Американски военен удар! Четирима загинали след нова атака срещу лодка в Тихия океан

Американски военен удар! Четирима загинали след нова атака срещу лодка в Тихия океан

18 Декември, 2025 08:43

Американските военни не са предоставили доказателства в подкрепа на твърденията, че корабът е превозвал наркотици

Американски военен удар! Четирима загинали след нова атака срещу лодка в Тихия океан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Четирима души бяха убити при американски военен удар в сряда срещу кораб, за който се твърди, че е превозвал наркотици, в Източната част на Тихия океан. Това са съобщили от Пентагона, цитирани от CBC News. Това е последният от серия удари, датиращи от началото на септември, които САЩ са извършили срещу кораби за трафик на наркотици в региона.

В социалните медии Южното командване на САЩ, което наблюдава военните операции на САЩ в Централна и Южна Америка, заяви, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е наредил "смъртоносния удар срещу кораб, управляван от определена терористична организация в международни води".

Както и при предишни подобни удари, Южното командване публикува и некласифицирано видео, показващо кораба, докато е бил ударен.

"Разузнаването потвърди, че корабът е преминавал по известен маршрут за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан и е участвал в операции за трафик на наркотици", съобщи Южното командване.

Жертвите са описани като "четирима мъже наркотерористи". Американските военни не са предоставили доказателства в подкрепа на твърденията, че корабът е превозвал наркотици.

Според Пентагона, американските военни са извършили 26 удара по предполагаеми кораби за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан или Карибите от 2 септември насам, убивайки най-малко 99 души.

През последните седмици ударите бяха подновени, след като Белият дом, след доклад на The Washington Post, потвърди, че при атаката на 2 септември една и съща лодка е била ударена два пъти, или това е описано като "двойно потупване" или последващ удар.

Общо 11 души са били убити и при двата удара на 2 септември, според американските военни.

Въпреки че видеозапис от ударите на 2 септември е бил показан на някои конгресмени в класифицирани брифинги, има натиск Пентагонът да публикува видеото. Въпреки това, Хегсет заяви, че няма да го направи.

"Разбира се, че няма да публикуваме строго секретно, пълно, нередактирано видео за това за широката общественост", каза Хегсет пред репортери.

Някои законодатели и правни експерти твърдят, че вторият удар може да представлява военно престъпление.

Ударите по плавателни съдове са част от кампания за натиск от администрацията на Тръмп върху венецуелския лидер Николас Мадуро, когото обвинява в участие в трафик на наркотици към САЩ и сътрудничество с наркокартели. Венецуела критикува ударите по плавателни съдове, а Мадуро отрича да е работил с наркокартели. Венецуелското правителство обвини администрацията на Тръмп, че се стреми към смяна на режима.

САЩ значително увеличиха военното си присъствие в Карибите и близо до Латинска Америка, а президентът Тръмп заяви, че не изключва нито изпращането на войски във Венецуела, нито провеждането на сухопътни удари там.

Американските военни задържаха санкциониран петролен танкер близо до Венецуела миналата седмица. Във вторник Тръмп обяви, че е наредил "пълна и пълна блокада" на всички санкционирани петролни танкери, влизащи или напускащи Венецуела.

В сряда опитът на демократите в Камарата на представителите да наложат гласуване по две резолюции за военни правомощия, които биха ограничили правомощията на президента да нанася удари срещу Венецуела или да продължи да извършва удари по предполагаеми кораби, превозващи наркотици, се провали.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 всеки гръмнат хамериканец

    21 35 Отговор
    е радост за света

    Коментиран от #19, #20

    08:45 18.12.2025

  • 2 ООрана държава

    11 12 Отговор
    Ще предрусат рибите от толкова кока във водата

    08:45 18.12.2025

  • 3 И ся последно!

    21 0 Отговор
    Лодка ли е-както пише в заглавието?!
    Или кораб-както пише веднага под заглавието...?!
    Ай моля,събудете се де...?!

    08:48 18.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    """Американските военни не са предоставили доказателства в подкрепа на твърденията, че корабът е превозвал наркотици"""

    Коментиран от #9, #17

    08:48 18.12.2025

  • 5 Ама то лесно тъй?!

    23 0 Отговор
    Набеждаваш някоя лодка,или кораб,че превозва наркотици и...Дум!
    А доказателства...- никви!
    Да ви имам и краварските ценности да ви имам...!

    08:50 18.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    САМОЛЕТИ-НОСАЧ нанесе удар по ЛОДКА🤔🤔🤔

    08:51 18.12.2025

  • 7 германеца

    18 0 Отговор
    Целта на тръмп е САЩ да не внасят , а да изнасят наркотици . За никой не е тайна , че в Америка са големите производства и босове .

    Коментиран от #23

    08:52 18.12.2025

  • 8 Някой

    21 0 Отговор
    Американския тероризъм постепенно се завръща по света. И все го отнасят слаби и беззащитни държави, които имат много ценни природни богатства. Някак си, не е справедливо те да остават в техни ръце, а най-демократичната държава да не се облажи подобаващо...
    Светът, в който живеем, е един много голям цирк. Чак е жалко, че тази "цивилизация" все още съществува.

    08:55 18.12.2025

  • 9 Някой

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е, ама вие не вярвате ли на думите на американците? как смеете да искате доказателства? Наи живеем в свят, основан на правила? Не е възможно този, който е създал правилата, да не ги спазва! Не, не могада повярвам в такова нещо!

    08:57 18.12.2025

  • 12 Мъдуро

    3 2 Отговор
    Путинеее, памаги!
    Нали щаше да даваш С-400?

    08:59 18.12.2025

  • 13 Герп боклуци

    7 0 Отговор
    Осъдени без съд.... Даже не знаят краварите какво има на кораба/лодката.... По тая логика всеки плавателен съд за тях е легитимна цел щото може и да превозва наркотици а може и да не превозва, никой не знае

    08:59 18.12.2025

  • 14 Факти

    2 7 Отговор
    Копейките хем подкрепят агент Краснов, хем са против ударите му срещу Венецуела, защото целта била да им вземе нефта. Мразят демократите, но те пък се опитват да спрат тези удари. Ами сега? Копейките са объркани и не знаят за кой са. Нежеланието на Русия и Китай да помогнат на Венецуела също ги озадачава. Все пак тя е техен партньор и води преговори за влизане в БРИКС. Много сложна ситуация. Копейките не обичат главоблъсканите.

    Коментиран от #26

    08:59 18.12.2025

  • 16 Някой

    5 0 Отговор
    Наркокартелите ползваха и подводници. Сега могат да се въоръжат с ПВО и да свалят изтребители.

    09:01 18.12.2025

  • 17 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Всеки е виновен до доказване на противното. Упс, не бе ли обратното?

    Коментиран от #22, #25

    09:02 18.12.2025

  • 18 В В.П.

    3 0 Отговор
    САЩ са най якия производител на фентанил..За малко долари се гиосирваш яко..Аз си дърпам кока .два грама седмично..държи ме буден и съсредоточен..

    09:03 18.12.2025

  • 19 Според мен

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "всеки гръмнат хамериканец":

    С Венецуела ,Тръмп е решил да покаже на Путлер , как се прави СВО и какво е американска ,военна сила.

    09:05 18.12.2025

  • 20 урко

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "всеки гръмнат хамериканец":

    и англичанин също

    09:06 18.12.2025

  • 21 Я пък тоя

    4 3 Отговор
    Предполагам, че комшията е трафикант на наркотици, ще го бомбя.
    Ами така де, щом САЩ могат, защо и аз да не мога! Явно такива са световните правила.

    09:06 18.12.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Как да докажеш противното, след заповед:
    "ИЗБИЙТЕ ВСИЧКИ!" 🤔❗

    09:07 18.12.2025

  • 23 Фокс

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "германеца":

    Да така е . Целта е DEA да контролира потока и да взимат процент

    09:10 18.12.2025

  • 24 Гражданин.

    3 1 Отговор
    Според международните закони това си е чист тероризъм.

    09:10 18.12.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    САШтинското право се налага над Римското право и СИЛАТА на ПРАВОТО се заменя с ПРАВОТО на СИЛАТА🤔‼️

    09:11 18.12.2025

  • 26 Я пък тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Копейките са за справедливостта, не са коне с капаци.
    Когато Краснов е прав го подкрепят, когато не е го критикуват. Умни хора.
    Не са от хората които като Урсула се 💩 казват, че това е с цел екологично наторяване.

    09:16 18.12.2025

  • 27 да ги отстрелват

    0 0 Отговор
    от венецуела идват у нас и носят дроги . народа се друса .

    09:25 18.12.2025