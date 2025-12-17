Новини
Свят »
Франция »
Местим планини! Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия е факт и трябва да бъде необратима
  Тема: Украйна

Местим планини! Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия е факт и трябва да бъде необратима

17 Декември, 2025 13:20 1 109 82

  • урсула фон дер лaйен-
  • газ-
  • газпром-
  • северен поток-
  • петрол

И затова никой не трябва да бъде шокиран от това, което другите мислят за нас, посочи председателката на Европейската комисия

Местим планини! Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия е факт и трябва да бъде необратима - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската ера на енергийна независимост от Русия вече е факт и тази ера трябва да бъде необратима, обяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург преди започващата утре среща на върха в Брюксел, съобщава БТА.

"Тази седмица олицетворява реалността на момента, реалността на света, който стана опасен - един свят на хищници. Ние трябва да защитаваме себе си и да зависим от себе си. Мирът, какъвто беше до вчера, вече го няма. Нямаме време за носталгия. В същото време другите нямат право да ни дефинират", заяви Фон дер Лайен, като визира САЩ.

Още новини от Украйна

Тя обърна внимание, че делът от световния брутен вътрешен продукт на Съединените щати също е спаднал. "Това не е въпрос на икономика. Става въпрос за смяна на курса на световната икономика. И затова никой не трябва да бъде шокиран от това, което другите мислят за нас", посочи председателката на Европейската комисия.

"Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия вече е факт и тя трябва да бъде необратима. Ние ще се разделим с руските изкопаеми горива завинаги! Само преди една година това беше немислимо. Но не говорим за стечение на обстоятелствата, а за здрава работа", отбеляза Фон дер Лайен.

"Ние местим планини. Тази година направихме за европейската отбрана толкова, колкото за предишните десет години", подчерта ръководителката на Европейската комисия пред евродепутатите в пленарната зала в Страсбург.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бла

    51 3 Отговор
    ХАХАХАХАХХА

    Коментиран от #7

    13:22 17.12.2025

  • 2 От Карликово

    57 2 Отговор
    Местите камъни от едно място на друго.

    13:23 17.12.2025

  • 3 Герги

    9 49 Отговор
    Необратима...не след време и старата песен на нов глас..Докато тази престъпна,войнолюбива клика вирее в Кремъл,никакво отхлабване на санкциите...награда да няма..

    Коментиран от #21

    13:24 17.12.2025

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    53 3 Отговор
    Фалирате, нищо не местите! Глупостта ви довършва!😂😂😂😂😂

    13:25 17.12.2025

  • 5 Да бе да

    43 2 Отговор
    Местите го от единия крачол в другия и разчитате на пропаганда, ама не ставааааа :Р

    13:25 17.12.2025

  • 6 От Мадагаскар

    33 2 Отговор
    И ние сме енергийно независими.Ще го докарате на нашето дередже.

    13:27 17.12.2025

  • 7 Браво

    37 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бла":

    Газ, не щем, нефт не щем, скоро май пак ще пращаме работници в Коми за дърва.

    13:28 17.12.2025

  • 8 Ако планината

    33 2 Отговор
    Не отиде при Мохамед то Мохамед ще отиде при планината. Ако заместим планината с евтина енергия а Мохамед с индустрия и производства става ясно колко на зле отива ЕС. Със лозунги ЕС не може да принуди инвеститорите да произвеждат в ЕС

    Коментиран от #17

    13:29 17.12.2025

  • 9 не може да бъде

    38 2 Отговор
    Прочетох два пъти казаното от г-жа Урсула и се надявам че думите и са преведени и предадени точно!?Ще кажа моето мнение -тази женица -без съмнение -се е побъркала!?Аз мисля че и по-рано като м-р на отбраната на Германия направи много пакости но сега вече напълно е изтрещяла и ще бутне Европа в пропастта!?

    13:29 17.12.2025

  • 10 Питам:

    30 4 Отговор
    Според Урсула Еврапя щяла да става енергийно независима и да засилва военното производство! Как ще стане това след като в Европа полезни изкопаеми - НЯМА, Нефт и уран - НЯМА, Черна и цветна металургия - НЯМА, Машиностроене - НЯМА, автомобилната индустрия - В КОЛАПС, селското стопанство - УБИТО ОТ БЕЗБРОЙ БЕЗУМНИ РЕГЛАМЕНТИ, висши кадри - лекари, инженери - НОВ ВНОС от Афганистан и Сирия, пазарът - СЕ СВИВА! ИМА САМО ПРАЗНОГЛАВИ ДЪРДОРКОВЦИ! Тоест "ПАНТА РЕЙ", всичко тече, няма нищо вечно на света и старата Европа е пътник!

    Коментиран от #23

    13:30 17.12.2025

  • 11 Коко

    20 1 Отговор
    Самоубийци!

    13:32 17.12.2025

  • 12 Атина Палада

    16 1 Отговор
    Браво на яката Урсула,която освен раждане и планини може да мести:)))

    13:34 17.12.2025

  • 13 Слава ЕС

    4 21 Отговор
    България част от ЕС и Еврото е силна!

    13:34 17.12.2025

  • 14 Кия

    19 1 Отговор
    Бла-бла,някой верва ли на акушерката?Скоро Хага.

    13:34 17.12.2025

  • 15 Я пък тоя

    22 1 Отговор
    Тая си лае, а Германия, Франция, Унгария си внасят руски петрол и газ.

    13:35 17.12.2025

  • 16 УНИзян

    21 1 Отговор
    Лошо ниво на психиатричната помощ има в ЕС :(

    13:35 17.12.2025

  • 17 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ако планината":

    Ако планината не е отишла при Мохамед значи... Моше е дал повече!?А чалмите все още имат какво да дадат а Мошетата в ЕС съвсем са се остъргали!?

    Коментиран от #22

    13:36 17.12.2025

  • 18 Да и го туря аз, два ката да и го туря

    9 1 Отговор
    посочи сочи и насочи.....председателката на Европейската комисия

    13:36 17.12.2025

  • 19 Дедо

    1 16 Отговор
    Вива Европа. Сега приоритет трябва да е Германия да се сдобие с ядрено оръжие и ядрени подводници. Великобритания , Франция и Фермания трябва да станат ядрена триада ,с ядрен арсенал колкото САЩ и Русия, Второ Европа трбва да се превърне в стоманен таралеж и с най модерната армия в света. Трето затваряме границите към Русия и Беларус и вдигаме нова Желязна Завеса ,само че този път България е от западната страна на завесата. Четвърто започваме лов на всички руски вещици на територията на ЕС до пълното им заличаване.

    Коментиран от #52, #55

    13:37 17.12.2025

  • 20 Невероятен долен боклук е

    13 2 Отговор
    Тая Фон дер Лайен...ама неописуем

    Коментиран от #28

    13:37 17.12.2025

  • 21 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Герги":

    ГергЕ, ти смЕтай пакетите санкции :) Защото финансовият министър на САЩ -Бесент обади,че при 30-ят пакет санкции срещу Русия,Европа фалира окончателно. Има ли още време до фалита ,нема ли...аз не зная.Не съм броила пакетите санкции..:)))) Оставам на теб да броиш и премяташ пакетите...:)))

    13:38 17.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЕС няма коледни светлини :))))

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Питам:":

    Не вярвай на Мария Захарова! руските смрадове са мното зле!

    13:39 17.12.2025

  • 24 Не мога да повярвам

    3 1 Отговор
    Наистина ли е казала това???

    13:39 17.12.2025

  • 25 Феникс

    11 2 Отговор
    Толкова сме енергийно независими, че ако бяха преустановили работата на лукойл дори и за десет дни, щеше да стане мътна и кървава!

    13:40 17.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ?????

    10 2 Отговор
    Лелките съвсем са изтряскали в техния си измислен свят.
    А що Фолвето закри завода в Дрезден?
    Щото не му трябва.
    А що не му трябва?
    Щото не им купуват съпите автомобили.
    А що са скъпи?
    Щото независимите от Русия метали, енергия и т.н. са скъпи. За металите говорят че са и по-некачествени от руските ама пък са по-скъпи.

    Коментиран от #34

    13:40 17.12.2025

  • 28 коня лавров е красавец

    2 9 Отговор

    До коментар #20 от "Невероятен долен боклук е":

    Адолф путин и лавров са горни фашистки буклуци !

    13:41 17.12.2025

  • 29 Да ви питам аз

    6 1 Отговор
    Арабухите като ви го отпорят по някое време, тогава кво ще врякате

    13:41 17.12.2025

  • 30 факт

    9 1 Отговор
    Идва края на евролиберастката диктатура. Марионетките и няма да са много добре.

    13:42 17.12.2025

  • 31 Хе хе...

    9 1 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
    Ааааааха ха ха ха ха ха ха ха!
    Ох, не мога повече ха ха ха ха ха ха ха!
    Е, нЕма такъв цирк, брат, ха ха ха ха!
    Ха ха ха ха!
    Тая скумрия съвсем е дала фира!!!
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха!

    13:43 17.12.2025

  • 32 Тома

    9 2 Отговор
    И това го казва най корумпираната жена откраднала милиарди от европейските народи за ваксини

    13:43 17.12.2025

  • 33 Русопръцковците

    2 8 Отговор
    Ще трабва да си дишат газта и да си пият нефта сами. Ха ха ха хааааа

    13:43 17.12.2025

  • 34 руските нямат и не закриват

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    Е товарищите в руската гнус, не закриват заводи..щото нямат нищо ,дори пироните си внясят!

    Коментиран от #47

    13:44 17.12.2025

  • 35 Да въ в идиотите ейй

    3 0 Отговор
    утре среща на върха в Брюксел, съобщава БТА....

    13:45 17.12.2025

  • 36 Старец

    7 1 Отговор
    На тази "дама" всяка дума и е абсолютна глупост.Помните за чиповете от перални, нали. За съжаление глупостите и водят към тотално зануляване на Европа. Надявам се в най скоро време, мислещите хора на този континент да се надигнат и да спазят старата традиция за процеса в Нюрнберг.

    Коментиран от #46

    13:45 17.12.2025

  • 37 Рублевка

    1 2 Отговор
    След като европейските фабрики заминат за САЩ и Китай, за битови нужди са достатъчни и панелите на покривите. А след войната и в Русия. Там токът е под една стотинка за киловатчас.

    13:45 17.12.2025

  • 38 Бюрократ човек който е на бюро

    3 1 Отговор
    Бюрократите ще носят газ в цинкови кофи.
    Шоу е да гледаш как на бялото се вика черно тези дни.

    ЕвроБюрократа е толкова заслепен от себе си, че утре ще забрани земното притегляне

    Коментиран от #45

    13:46 17.12.2025

  • 39 Орк

    0 1 Отговор
    Мислят ви за МНОГО умни!!! И с интерес наблюдават.

    13:46 17.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Истината:

    3 1 Отговор
    Председателката на Европейската комисия УрсузафондеЛайнен:
    Местим планини!
    Унищожаваме Иконимиката на ЕС,
    но е важно на Русия да и е зле!

    13:46 17.12.2025

  • 42 Гошо

    4 1 Отговор
    ...."и всички Правоверни на Урсулианците дълго и продължително аплодираха и си късаха ризите от възторг, при което членовете на Севернокорейската комунистическа партия посърнаха и видяха че има и много по-обичан лидер от техният Ким Чен Ун!"....Факти, така трябваше да завършите статията, ако обичате! При следващо такова отразяване следва спиране на парите и публично заклеймяване като " путинисти, копейки, ватници ..." т.н.! Внимавайте! ...А сега 5 минути викане с пълно гърло : " Слава на Урсулианцитеееее"....! Разбира се с късане на ризи, чорапи, гащи и т.н! ...и Слава!....и Ура...!

    13:47 17.12.2025

  • 43 Ъхъъъъ....

    3 1 Отговор
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    Коментиран от #74

    13:47 17.12.2025

  • 44 Тръмп:

    4 1 Отговор
    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат,
    континентът ще бъде неузнаваем след 20 или по-малко години.

    13:47 17.12.2025

  • 45 ГАЗ на безценица

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Бюрократ човек който е на бюро":

    За това путин продава газта на Китай и Индия на безценица!?! Сета е пълен с неРуски газ!

    Коментиран от #63, #64

    13:48 17.12.2025

  • 46 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Старец":

    Тайванските фабрики за чипове, доминиран от най-големия производител на чипове по договор в света TSMC. Европа не произвежда чипове. Чипове произвеждат Китай и Тайван. В момента строят и завод в САЩ, но не е ясно, кой ще работи в него. Трябва да си внесат и милион китайци.

    13:49 17.12.2025

  • 47 ?????

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "руските нямат и не закриват":

    Ъхъ и крадат чиповете от пералните машини според изкукуригалата лелка.
    Де сте учили и кво сте научили бре?

    Коментиран от #51

    13:49 17.12.2025

  • 48 После що хората ги мразили

    3 0 Отговор
    Що ли? ....

    Коментиран от #60

    13:49 17.12.2025

  • 49 Достойнство!

    1 6 Отговор
    Само ЕС има с достойнство и се бори против руския Фашизъм!!!

    13:49 17.12.2025

  • 50 Констатация

    5 0 Отговор
    Написаното в статията твърде много напомня на лозунгите от партийната трибуна от времето на ранния социализъм.

    13:50 17.12.2025

  • 51 бомби и водка

    1 7 Отговор

    До коментар #47 от "?????":

    Кажи нещо дето руските крепостни произвеждат за хората? Коли, телевизори, перални, компютри? Нищо! Дори вътрешни клозети нямат!

    Коментиран от #62, #67

    13:51 17.12.2025

  • 52 УНИзян

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дедо":

    За "Канцлер акт" чувал ли си?!

    13:52 17.12.2025

  • 53 Санкции за нацистки Израел

    3 0 Отговор
    А относно новата дивотия 3 евро мито за малка пратка няма ли нещо да кажете а? Нещо срещу ЕК ? Реално е поне 10 -20% данък. НЕ нали щото това поколение е изключително тъпо нали ? А да сте чули нашето изтрещяло българско правителство да е заявило че е против? Или евродепутати? А? ....пишлемета кухи и нагли, за нищо не ставате ....роби

    Коментиран от #70

    13:52 17.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Макробиолог

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дедо":

    За ядр оръжия требе плутоний.,от перки и панели он се не получава,но иначе си прав,Германия е на прав път-закри единия от трите заводи на вагена и 35хл са аут,таман готови за армията,айн цвайн,айн цвайн...напред към фалита.

    13:53 17.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Такова изказване

    0 0 Отговор
    сме нямали и по време на соца. Опита се да разбие Bundeswehr -a, сега прави подобни опити и с Европа.По поведение напомня на Ши. ши. Не й стига един хищник от изток , ами иска и един от запад. Само че както са тръгнали нещата хищниците не дефинират, а ликвидират.

    13:53 17.12.2025

  • 58 Хамалин

    2 1 Отговор
    Я, Ypyсnията вече предлага и хамалски услуги - местим камъни, планини, морета и океани.

    13:53 17.12.2025

  • 59 Най- добрият

    2 1 Отговор
    Начин да излекуваш русофил е да го пратиш да поживее 2 месеца в Русив!! Ха ха хасааа

    Коментиран от #73

    13:54 17.12.2025

  • 60 всички мразят руснаците

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "После що хората ги мразили":

    Фашиста путин напарви руснаците най-мразеното племе на земята!

    Коментиран от #68

    13:55 17.12.2025

  • 61 Павета местиш ли?

    0 0 Отговор
    Павета местиш ли, изветряла бабо? Имам 20 кубика за местене и пренареждане.

    13:55 17.12.2025

  • 62 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "бомби и водка":

    Нефт,газ,жито,торове,ядр реактори и гориво за тях.

    13:55 17.12.2025

  • 63 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "ГАЗ на безценица":

    Цената на природния газ се определя по две формули. Привързана към цената на нефта и борсова цена. Европа получаваше по китайската формула и сама се отказа от нея. За Русия са важни количествата, а не цената, защото не продадат ли газта, палят я да изгори в атмосферата. Имат залежи за 1000 години.
    Европа сама сряза клона, на който седеше десетилетия наред. Русия не може да разбере европейската логика и мислене. Да вървиш против изгодата си. Два часа преди Хитлер да нахлуе в СССР, границата е преминал влак с пшеница за Берлин.

    13:56 17.12.2025

  • 64 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "ГАЗ на безценица":

    Няма такова понятие безценица? За теб един хляб от пет лева може да е скъп,но за мен да е евтин .
    И сега хляба с цена от пет лева ,скъп ли е или евтин?
    Пиле,договорите са конфендинциални,ти как така знаеш цената а и я определяш като безценица.

    13:57 17.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 разберете го хора

    2 0 Отговор
    Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната... без изключение. Атлантизма и русофобията е тежко психиатрично състояние

    14:00 17.12.2025

  • 67 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "бомби и водка":

    Ха ха.
    Още един от сектата на тостерите пикаещи във външни тоалетни.
    Що не отскочиш до Русия поне на екскурзия да ти падне шапката от модерни технологии.

    Коментиран от #72

    14:00 17.12.2025

  • 68 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "всички мразят руснаците":

    Не, либерастките хунти,които са налазили страните от ЕС направиха европейците русофили!
    Толкова са ...обратни на острото,че не разбират,че политиката им има обратен ефект ..

    14:01 17.12.2025

  • 69 Рублевка

    0 0 Отговор
    Летях с Ил 86 над Сибир през нощта. От 10 километра височина в продължение на един час летях над светлинки на земята. Оказа се, че там гори природният газ, който не е продаден. 1000 километра находища. Две Българии по площ.

    14:01 17.12.2025

  • 70 За новата дивотия 3 евро мито за малка

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Санкции за нацистки Израел":

    пратка нищо няма да кажат, а е реално нов данък поне 20-30% За съжаление атлантенцата са завършени олигофрени. Факт

    Коментиран от #77

    14:03 17.12.2025

  • 71 Ковача

    1 0 Отговор
    местите вие,дисагите от единия в други джоб,с ръце...

    14:03 17.12.2025

  • 72 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "?????":

    Щото няма пари. Трябва първо да лети до Истанбул и от там до Москва. От България полети няма. А като отиде там, шапката му ще изхвърчи като ракета и една седмица ще заеква.

    14:04 17.12.2025

  • 73 Кой ще пратиш бре глупендър?

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Най- добрият":

    Що народ по Коми и Главболгарстрой богати станаха и идея си нямаш. По 8 средни български заплати вземаха и цял блок до Южният парк има даже на входа с имоти за които ти атлантенце можеш само да си мечтаеш

    Коментиран от #75, #82

    14:07 17.12.2025

  • 74 Точно така е !

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ъхъъъъ....":

    ( Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...)...самата истина е

    14:10 17.12.2025

  • 75 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Кой ще пратиш бре глупендър?":

    Сега в Коми работят турци и белгийци и живеят в апартаментите, построени от българите, а ние лапаме мухи по Европата кат Бай Ганьо с дисагите!

    14:10 17.12.2025

  • 76 Нормален човек

    2 0 Отговор
    Тази жена отдавна в продала душата си на дявола и затова съвсем е превъртяла. Държи се като Хитлер през март - април 1945, праща в битка несъществуващи армии и говори за а победа с чудо оръжия, докато червената армия е на километри от Берлин

    Коментиран от #78

    14:11 17.12.2025

  • 77 Те студентчетата много девиденти

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "За новата дивотия 3 евро мито за малка":

    Получавали бре. За тва врякали срещу данък девидент щот хич не били прости и хич не ги манипулирали олигарсите. Ама пръскали се по шевовете даже девиденти да взимат тея олигофренчета замаяни

    14:15 17.12.2025

  • 78 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Нормален човек":

    Хитлер завалията и той е бил на тежки наркотици, като Зеленски. Тогава са ги смятали за лекарства и са ги продавали в аптеките. Един финландец не знаел как се употребяват и приел стимулатор за цял взвод. Побягнал и изминал 300 километра. Останал жив, но много изтощен. Луд умора няма, само се поти! Ха-ха-ха!

    14:18 17.12.2025

  • 79 Цък

    0 0 Отговор
    Някой да ви налага да купувате руски ресурси. Какво ме занимавате всеки ден. Отказвайте се, земята е пълна с всякакъв вид полезни изкопаеми и си купувайте от където ви е кеф. Европейските дебили ще изтърпят всичко. Бяха взети решения от правителства за увеличение на МРЗ и бизнеса скочи, ще фалира.

    14:21 17.12.2025

  • 80 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Вобще да видим от коя позиция сме седнали да съдим за други държави--една магистрала на вълни,три града натъпкани на макс и мес,бетон по брега,а в провинцията--нищо,дори и външни тоалетни, производство -свръхсупер снопове от кабели за коли,златен концентрат за без пари и мед за малко пари.точка.

    14:22 17.12.2025

  • 81 Прости атлантенца

    0 0 Отговор
    А когато почнат да ви изчезват банковите акаунти и сметките по депозитарите за притежание на акции и облигации по борсите дали тогава ще ви уврът кратуните? А? Щото категорично това ще ви се случи в края на януари.....и грам съмнение нямайте и си задайте въпроса младежи защо примерно в Корея и Австралия се обменят пари в брой 1 към 1,71 по карта .....А? Килеши смоотани ...

    14:23 17.12.2025

  • 82 Ще започна

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Кой ще пратиш бре глупендър?":

    С теб шушумиго

    14:24 17.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания