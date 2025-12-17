Местим планини! Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия е факт и трябва да бъде необратима

Европейската ера на енергийна независимост от Русия вече е факт и тази ера трябва да бъде необратима, обяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург преди започващата утре среща на върха в Брюксел, съобщава БТА.
"Тази седмица олицетворява реалността на момента, реалността на света, който стана опасен - един свят на хищници. Ние трябва да защитаваме себе си и да зависим от себе си. Мирът, какъвто беше до вчера, вече го няма. Нямаме време за носталгия. В същото време другите нямат право да ни дефинират", заяви Фон дер Лайен, като визира САЩ.
Тя обърна внимание, че делът от световния брутен вътрешен продукт на Съединените щати също е спаднал. "Това не е въпрос на икономика. Става въпрос за смяна на курса на световната икономика. И затова никой не трябва да бъде шокиран от това, което другите мислят за нас", посочи председателката на Европейската комисия.
"Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия вече е факт и тя трябва да бъде необратима. Ние ще се разделим с руските изкопаеми горива завинаги! Само преди една година това беше немислимо. Но не говорим за стечение на обстоятелствата, а за здрава работа", отбеляза Фон дер Лайен.
"Ние местим планини. Тази година направихме за европейската отбрана толкова, колкото за предишните десет години", подчерта ръководителката на Европейската комисия пред евродепутатите в пленарната зала в Страсбург.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бла
Коментиран от #7
13:22 17.12.2025
2 От Карликово
13:23 17.12.2025
3 Герги
Коментиран от #21
13:24 17.12.2025
4 Хахахаха😂😂😂😂
13:25 17.12.2025
5 Да бе да
13:25 17.12.2025
6 От Мадагаскар
13:27 17.12.2025
7 Браво
До коментар #1 от "Бла":Газ, не щем, нефт не щем, скоро май пак ще пращаме работници в Коми за дърва.
13:28 17.12.2025
8 Ако планината
Коментиран от #17
13:29 17.12.2025
9 не може да бъде
13:29 17.12.2025
10 Питам:
Коментиран от #23
13:30 17.12.2025
11 Коко
13:32 17.12.2025
12 Атина Палада
13:34 17.12.2025
13 Слава ЕС
13:34 17.12.2025
14 Кия
13:34 17.12.2025
15 Я пък тоя
13:35 17.12.2025
16 УНИзян
13:35 17.12.2025
17 не може да бъде
До коментар #8 от "Ако планината":Ако планината не е отишла при Мохамед значи... Моше е дал повече!?А чалмите все още имат какво да дадат а Мошетата в ЕС съвсем са се остъргали!?
Коментиран от #22
13:36 17.12.2025
18 Да и го туря аз, два ката да и го туря
13:36 17.12.2025
19 Дедо
Коментиран от #52, #55
13:37 17.12.2025
20 Невероятен долен боклук е
Коментиран от #28
13:37 17.12.2025
21 Атина Палада
До коментар #3 от "Герги":ГергЕ, ти смЕтай пакетите санкции :) Защото финансовият министър на САЩ -Бесент обади,че при 30-ят пакет санкции срещу Русия,Европа фалира окончателно. Има ли още време до фалита ,нема ли...аз не зная.Не съм броила пакетите санкции..:)))) Оставам на теб да броиш и премяташ пакетите...:)))
13:38 17.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЕС няма коледни светлини :))))
До коментар #10 от "Питам:":Не вярвай на Мария Захарова! руските смрадове са мното зле!
13:39 17.12.2025
24 Не мога да повярвам
13:39 17.12.2025
25 Феникс
13:40 17.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ?????
А що Фолвето закри завода в Дрезден?
Щото не му трябва.
А що не му трябва?
Щото не им купуват съпите автомобили.
А що са скъпи?
Щото независимите от Русия метали, енергия и т.н. са скъпи. За металите говорят че са и по-некачествени от руските ама пък са по-скъпи.
Коментиран от #34
13:40 17.12.2025
28 коня лавров е красавец
До коментар #20 от "Невероятен долен боклук е":Адолф путин и лавров са горни фашистки буклуци !
13:41 17.12.2025
29 Да ви питам аз
13:41 17.12.2025
30 факт
13:42 17.12.2025
31 Хе хе...
Ааааааха ха ха ха ха ха ха ха!
Ох, не мога повече ха ха ха ха ха ха ха!
Е, нЕма такъв цирк, брат, ха ха ха ха!
Ха ха ха ха!
Тая скумрия съвсем е дала фира!!!
Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
13:43 17.12.2025
32 Тома
13:43 17.12.2025
33 Русопръцковците
13:43 17.12.2025
34 руските нямат и не закриват
До коментар #27 от "?????":Е товарищите в руската гнус, не закриват заводи..щото нямат нищо ,дори пироните си внясят!
Коментиран от #47
13:44 17.12.2025
35 Да въ в идиотите ейй
13:45 17.12.2025
36 Старец
Коментиран от #46
13:45 17.12.2025
37 Рублевка
13:45 17.12.2025
38 Бюрократ човек който е на бюро
Шоу е да гледаш как на бялото се вика черно тези дни.
ЕвроБюрократа е толкова заслепен от себе си, че утре ще забрани земното притегляне
Коментиран от #45
13:46 17.12.2025
39 Орк
13:46 17.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Истината:
Местим планини!
Унищожаваме Иконимиката на ЕС,
но е важно на Русия да и е зле!
13:46 17.12.2025
42 Гошо
13:47 17.12.2025
43 Ъхъъъъ....
Коментиран от #74
13:47 17.12.2025
44 Тръмп:
икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
Ако настоящите тенденции продължат,
континентът ще бъде неузнаваем след 20 или по-малко години.
13:47 17.12.2025
45 ГАЗ на безценица
До коментар #38 от "Бюрократ човек който е на бюро":За това путин продава газта на Китай и Индия на безценица!?! Сета е пълен с неРуски газ!
Коментиран от #63, #64
13:48 17.12.2025
46 Рублевка
До коментар #36 от "Старец":Тайванските фабрики за чипове, доминиран от най-големия производител на чипове по договор в света TSMC. Европа не произвежда чипове. Чипове произвеждат Китай и Тайван. В момента строят и завод в САЩ, но не е ясно, кой ще работи в него. Трябва да си внесат и милион китайци.
13:49 17.12.2025
47 ?????
До коментар #34 от "руските нямат и не закриват":Ъхъ и крадат чиповете от пералните машини според изкукуригалата лелка.
Де сте учили и кво сте научили бре?
Коментиран от #51
13:49 17.12.2025
48 После що хората ги мразили
Коментиран от #60
13:49 17.12.2025
49 Достойнство!
13:49 17.12.2025
50 Констатация
13:50 17.12.2025
51 бомби и водка
До коментар #47 от "?????":Кажи нещо дето руските крепостни произвеждат за хората? Коли, телевизори, перални, компютри? Нищо! Дори вътрешни клозети нямат!
Коментиран от #62, #67
13:51 17.12.2025
52 УНИзян
До коментар #19 от "Дедо":За "Канцлер акт" чувал ли си?!
13:52 17.12.2025
53 Санкции за нацистки Израел
Коментиран от #70
13:52 17.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Макробиолог
До коментар #19 от "Дедо":За ядр оръжия требе плутоний.,от перки и панели он се не получава,но иначе си прав,Германия е на прав път-закри единия от трите заводи на вагена и 35хл са аут,таман готови за армията,айн цвайн,айн цвайн...напред към фалита.
13:53 17.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Такова изказване
13:53 17.12.2025
58 Хамалин
13:53 17.12.2025
59 Най- добрият
Коментиран от #73
13:54 17.12.2025
60 всички мразят руснаците
До коментар #48 от "После що хората ги мразили":Фашиста путин напарви руснаците най-мразеното племе на земята!
Коментиран от #68
13:55 17.12.2025
61 Павета местиш ли?
13:55 17.12.2025
62 Макробиолог
До коментар #51 от "бомби и водка":Нефт,газ,жито,торове,ядр реактори и гориво за тях.
13:55 17.12.2025
63 Рублевка
До коментар #45 от "ГАЗ на безценица":Цената на природния газ се определя по две формули. Привързана към цената на нефта и борсова цена. Европа получаваше по китайската формула и сама се отказа от нея. За Русия са важни количествата, а не цената, защото не продадат ли газта, палят я да изгори в атмосферата. Имат залежи за 1000 години.
Европа сама сряза клона, на който седеше десетилетия наред. Русия не може да разбере европейската логика и мислене. Да вървиш против изгодата си. Два часа преди Хитлер да нахлуе в СССР, границата е преминал влак с пшеница за Берлин.
13:56 17.12.2025
64 Атина Палада
До коментар #45 от "ГАЗ на безценица":Няма такова понятие безценица? За теб един хляб от пет лева може да е скъп,но за мен да е евтин .
И сега хляба с цена от пет лева ,скъп ли е или евтин?
Пиле,договорите са конфендинциални,ти как така знаеш цената а и я определяш като безценица.
13:57 17.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 разберете го хора
14:00 17.12.2025
67 ?????
До коментар #51 от "бомби и водка":Ха ха.
Още един от сектата на тостерите пикаещи във външни тоалетни.
Що не отскочиш до Русия поне на екскурзия да ти падне шапката от модерни технологии.
Коментиран от #72
14:00 17.12.2025
68 Атина Палада
До коментар #60 от "всички мразят руснаците":Не, либерастките хунти,които са налазили страните от ЕС направиха европейците русофили!
Толкова са ...обратни на острото,че не разбират,че политиката им има обратен ефект ..
14:01 17.12.2025
69 Рублевка
14:01 17.12.2025
70 За новата дивотия 3 евро мито за малка
До коментар #53 от "Санкции за нацистки Израел":пратка нищо няма да кажат, а е реално нов данък поне 20-30% За съжаление атлантенцата са завършени олигофрени. Факт
Коментиран от #77
14:03 17.12.2025
71 Ковача
14:03 17.12.2025
72 Рублевка
До коментар #67 от "?????":Щото няма пари. Трябва първо да лети до Истанбул и от там до Москва. От България полети няма. А като отиде там, шапката му ще изхвърчи като ракета и една седмица ще заеква.
14:04 17.12.2025
73 Кой ще пратиш бре глупендър?
До коментар #59 от "Най- добрият":Що народ по Коми и Главболгарстрой богати станаха и идея си нямаш. По 8 средни български заплати вземаха и цял блок до Южният парк има даже на входа с имоти за които ти атлантенце можеш само да си мечтаеш
Коментиран от #75, #82
14:07 17.12.2025
74 Точно така е !
До коментар #43 от "Ъхъъъъ....":( Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...)...самата истина е
14:10 17.12.2025
75 Рублевка
До коментар #73 от "Кой ще пратиш бре глупендър?":Сега в Коми работят турци и белгийци и живеят в апартаментите, построени от българите, а ние лапаме мухи по Европата кат Бай Ганьо с дисагите!
14:10 17.12.2025
76 Нормален човек
Коментиран от #78
14:11 17.12.2025
77 Те студентчетата много девиденти
До коментар #70 от "За новата дивотия 3 евро мито за малка":Получавали бре. За тва врякали срещу данък девидент щот хич не били прости и хич не ги манипулирали олигарсите. Ама пръскали се по шевовете даже девиденти да взимат тея олигофренчета замаяни
14:15 17.12.2025
78 Рублевка
До коментар #76 от "Нормален човек":Хитлер завалията и той е бил на тежки наркотици, като Зеленски. Тогава са ги смятали за лекарства и са ги продавали в аптеките. Един финландец не знаел как се употребяват и приел стимулатор за цял взвод. Побягнал и изминал 300 километра. Останал жив, но много изтощен. Луд умора няма, само се поти! Ха-ха-ха!
14:18 17.12.2025
79 Цък
14:21 17.12.2025
80 Макробиолог
14:22 17.12.2025
81 Прости атлантенца
14:23 17.12.2025
82 Ще започна
До коментар #73 от "Кой ще пратиш бре глупендър?":С теб шушумиго
14:24 17.12.2025