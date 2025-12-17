Новини
Свят »
Украйна »
Възможно споразумение за край на войната в Украйна ще бъде обсъждано на срещата в Маями
  Тема: Украйна

Възможно споразумение за край на войната в Украйна ще бъде обсъждано на срещата в Маями

17 Декември, 2025 22:57, обновена 17 Декември, 2025 22:58 883 28

  • споразумение-
  • война-
  • украйна

Срещата в Маями цели обсъждане на възможно споразумение за прекратяване на войната

Възможно споразумение за край на войната в Украйна ще бъде обсъждано на срещата в Маями - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американски и руски представители се очаква да проведат преговори за потенциално споразумение за край на войната в Украйна. Срещата е планирана за този уикенд в Маями, щата Флорида, съобщава списание "Политико", предава БТА.

Според източници на "Политико", в американската делегация ще участват специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на бившия президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. От руската страна се очаква да присъства ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, Кирил Дмитриев.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Митьо съм

    16 1 Отговор
    Белият дом обмисля въздушни удари срещу руския сенчест флот"

    Плашим гаргите, както обикновено! 🤣
    Същия този Бял дом беше дал ултиматум на Мадуро да подаде оставка и напусне Венецуела. Сещате ли се? В противен случай, щеше да има въздушни удари с невиждани размери. Този ултиматум изтече на 29-ми ноември. Нито Мадуро подаде оставка, нито имаше въздушни удари.
    Същия Бял дом обмисляше и доставката на "томахавки" на Украйна. Същия бял дом обмисляше доставката на Украйна най-модерните оръжия, произвеждани някога. Същия бял дим обмисляше налагането на "адски санкции на Китай и Индия.....

    Едно ще ви кажа:

    Същия този Бял дом, няма да рискува Маями заради Киев! Нито пък заради Вилнюс или Рига...Ако ме разбирате какво имам предвид.

    23:03 17.12.2025

  • 2 Глупости на търкалета!

    3 11 Отговор
    Путин днес събра всички генерали, дръпна една грандиозна реч като Хитлер и каза на генералите да се готвят за война!

    Коментиран от #5

    23:05 17.12.2025

  • 3 Руският фонд ще иска преки инвестиции!

    5 16 Отговор
    Иначе руснята скоро ще питат къде кен дзат гладните!

    Коментиран от #12, #16

    23:07 17.12.2025

  • 4 Минувач

    8 2 Отговор
    "и зетят на бившия президент Доналд Тръмп"
    Трампоча вече го няма???

    23:08 17.12.2025

  • 5 Ай ай ай ай

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Глупости на търкалета!":

    Ма те са готови ,ма....който иска може да се пробва.
    Ама не от дивана ,де...

    Коментиран от #7

    23:09 17.12.2025

  • 6 аz CВО Победа 80

    4 15 Отговор
    ВСУ освободиха 90% от Купянск 🤣🤣🤣
    Каква стана тя 🤣
    Каква стана тя 🤣

    23:13 17.12.2025

  • 7 Евгений Онанегин

    3 13 Отговор

    До коментар #5 от "Ай ай ай ай":

    Готови, готови, но дано да могат да излетят този път сарматите, че виж са се самовзривили, както често им де случва въпреки безаналогията им.

    23:14 17.12.2025

  • 8 Готина тройка са

    13 1 Отговор
    Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и Кирил Дмитриев. Равностойно е почити, щото Дмитриев има мозък поне колкото тея двамата Уиткоф и Къшнър на куп, че и по две. Не е шега впрочем. Дмитриев е гений реално и то признат

    23:16 17.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    АБЕ ВИЕ ПИТАХТЕ ЛИ ПУТИН ДАЛИ Е СЪГЛАСЕН? ИЛИ САМО ТРОШИТЕ ПАРИТЕ НА НАРОДА?

    Коментиран от #14

    23:20 17.12.2025

  • 10 Републиканец

    8 2 Отговор
    "зетят на бившия президент Доналд Тръмп"

    Нещо не ми е ясно. Да не се е споминал Доналд Тръмп?

    23:21 17.12.2025

  • 11 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Стив Уиткоф и зетят на БИВШИЯТ президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.
    Бай Дончо да е е умрял,че вече е бивш президент? Както казват американците:
    Am I missing something?

    23:23 17.12.2025

  • 12 Руският фонд

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Руският фонд ще иска преки инвестиции!":

    Ще си купи американските строителни предприемачи Витков и Къшнър,като им даде право да строят тунел под Беринговия проток.Фана ли поинта?Жълтокопитен гризач!

    Коментиран от #15, #17, #19

    23:28 17.12.2025

  • 13 Републиканец

    11 2 Отговор
    Ще си поприказват с Кирил Дмитриев и ще отидат да си карат празниците. Рано е още за мир. Докато в Украйна мърда поне един жив нацюга, мир няма да има. Първо окупация, след това тройно сито и накрая фин филтър за нацистите. Вагони за добитък и поемат дългия път към северен Сибир, за да има мир. САЩ и РФ имат да обсъждат само икономически въпроси. Първо трябва да се издирят откраднатите американски пари. След това РФ може да плати известна компенсация на САЩ, ако получи цялата територия на Украйна.

    Коментиран от #18

    23:35 17.12.2025

  • 14 Мери

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    У Лом всички ли сте цигани?

    23:37 17.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Републиканец

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руският фонд ще иска преки инвестиции!":

    Руският фонд за преки инвестиции, а не за заеми. В този фонд има над 1000 МИЛИАРДА зелени гущера, бакса, доларес!

    23:41 17.12.2025

  • 17 Не да питали ВСУ

    2 10 Отговор

    До коментар #12 от "Руският фонд":

    Онези дето смазват орките.Схвана ли идеята?

    23:41 17.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мальовица

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руският фонд":

    Нямаш жалост ,ей!!!!

    23:51 17.12.2025

  • 20 Републиканец

    5 1 Отговор
    Освен този фонд с над 1000 милиарда долара, инвестират в РФ и в чужбина и големите руски корпорации. Почти всички реактори по света се строят от РОСАТОМ. С изключение на България, всички избират РОСАТОМ. Два реактора строи Франция, доколкото си спомням и 22 РОСАТОМ.

    Коментиран от #23

    23:52 17.12.2025

  • 21 Републиканец

    4 1 Отговор
    22 реактора са около $400 милиарда, инвестиции от РОСАТОМ в чужбина. Солидна корпорация. Наш Бойко не ги хареса.

    23:57 17.12.2025

  • 22 Лъжат украинците

    5 1 Отговор
    Докато ги избият до крак

    23:59 17.12.2025

  • 23 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Републиканец":

    Не е ли малко рисковано с РОСАТОМ?

    Коментиран от #27

    00:00 18.12.2025

  • 24 Кво става с Канада бре

    2 0 Отговор
    Мърда ли още или ще се казва Южна Аляска?

    00:02 18.12.2025

  • 25 Републиканец

    0 0 Отговор
    За съжаление изтървахме влака. РОСАТОМ има поръчки за 30 години напред и ние си изпуснахме шанса за централа в Белене.

    00:02 18.12.2025

  • 26 Чухте ли бре

    3 0 Отговор
    Зеленски е бил прегазен от три коли на АМ "Тракия" Не е ясно как е попаднал там

    Коментиран от #28

    00:05 18.12.2025

  • 27 Републиканец

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абе":

    За всичките Мара хубава, само за Ганьо била рискована. За Ердоган как не е рисковано? Вместо ние да продаваме газ на Турция, тя продава на нас. Продавахме ток на Турция, сега тя ще ни продава.

    00:07 18.12.2025

  • 28 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Чухте ли бре":

    Изби с таз бомба рибата е Дунава! Сега ще ти сложат 💯 плюса!

    00:10 18.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания