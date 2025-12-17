Възможно споразумение за край на войната в Украйна ще бъде обсъждано на срещата в Маями

Американски и руски представители се очаква да проведат преговори за потенциално споразумение за край на войната в Украйна. Срещата е планирана за този уикенд в Маями, щата Флорида, съобщава списание "Политико", предава БТА.
Според източници на "Политико", в американската делегация ще участват специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на бившия президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. От руската страна се очаква да присъства ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, Кирил Дмитриев.
1 Бай Митьо съм
Плашим гаргите, както обикновено! 🤣
Същия този Бял дом беше дал ултиматум на Мадуро да подаде оставка и напусне Венецуела. Сещате ли се? В противен случай, щеше да има въздушни удари с невиждани размери. Този ултиматум изтече на 29-ми ноември. Нито Мадуро подаде оставка, нито имаше въздушни удари.
Същия Бял дом обмисляше и доставката на "томахавки" на Украйна. Същия бял дом обмисляше доставката на Украйна най-модерните оръжия, произвеждани някога. Същия бял дим обмисляше налагането на "адски санкции на Китай и Индия.....
Едно ще ви кажа:
Същия този Бял дом, няма да рискува Маями заради Киев! Нито пък заради Вилнюс или Рига...Ако ме разбирате какво имам предвид.
23:03 17.12.2025
2 Глупости на търкалета!
Коментиран от #5
23:05 17.12.2025
3 Руският фонд ще иска преки инвестиции!
Коментиран от #12, #16
23:07 17.12.2025
4 Минувач
Трампоча вече го няма???
23:08 17.12.2025
5 Ай ай ай ай
До коментар #2 от "Глупости на търкалета!":Ма те са готови ,ма....който иска може да се пробва.
Ама не от дивана ,де...
Коментиран от #7
23:09 17.12.2025
6 аz CВО Победа 80
Каква стана тя 🤣
Каква стана тя 🤣
23:13 17.12.2025
7 Евгений Онанегин
До коментар #5 от "Ай ай ай ай":Готови, готови, но дано да могат да излетят този път сарматите, че виж са се самовзривили, както често им де случва въпреки безаналогията им.
23:14 17.12.2025
8 Готина тройка са
23:16 17.12.2025
9 Боруна Лом
Коментиран от #14
23:20 17.12.2025
10 Републиканец
Нещо не ми е ясно. Да не се е споминал Доналд Тръмп?
23:21 17.12.2025
11 Сатана Z
Бай Дончо да е е умрял,че вече е бивш президент? Както казват американците:
Am I missing something?
23:23 17.12.2025
12 Руският фонд
До коментар #3 от "Руският фонд ще иска преки инвестиции!":Ще си купи американските строителни предприемачи Витков и Къшнър,като им даде право да строят тунел под Беринговия проток.Фана ли поинта?Жълтокопитен гризач!
Коментиран от #15, #17, #19
23:28 17.12.2025
13 Републиканец
Коментиран от #18
23:35 17.12.2025
14 Мери
До коментар #9 от "Боруна Лом":У Лом всички ли сте цигани?
23:37 17.12.2025
16 Републиканец
До коментар #3 от "Руският фонд ще иска преки инвестиции!":Руският фонд за преки инвестиции, а не за заеми. В този фонд има над 1000 МИЛИАРДА зелени гущера, бакса, доларес!
23:41 17.12.2025
17 Не да питали ВСУ
До коментар #12 от "Руският фонд":Онези дето смазват орките.Схвана ли идеята?
23:41 17.12.2025
19 Мальовица
До коментар #12 от "Руският фонд":Нямаш жалост ,ей!!!!
23:51 17.12.2025
20 Републиканец
Коментиран от #23
23:52 17.12.2025
21 Републиканец
23:57 17.12.2025
22 Лъжат украинците
23:59 17.12.2025
23 Абе
До коментар #20 от "Републиканец":Не е ли малко рисковано с РОСАТОМ?
Коментиран от #27
00:00 18.12.2025
24 Кво става с Канада бре
00:02 18.12.2025
25 Републиканец
00:02 18.12.2025
26 Чухте ли бре
Коментиран от #28
00:05 18.12.2025
27 Републиканец
До коментар #23 от "Абе":За всичките Мара хубава, само за Ганьо била рискована. За Ердоган как не е рисковано? Вместо ние да продаваме газ на Турция, тя продава на нас. Продавахме ток на Турция, сега тя ще ни продава.
00:07 18.12.2025
28 Републиканец
До коментар #26 от "Чухте ли бре":Изби с таз бомба рибата е Дунава! Сега ще ти сложат 💯 плюса!
00:10 18.12.2025