Възможно споразумение за край на войната в Украйна ще бъде обсъждано на срещата в Маями

Американски и руски представители се очаква да проведат преговори за потенциално споразумение за край на войната в Украйна. Срещата е планирана за този уикенд в Маями, щата Флорида, съобщава списание "Политико", предава БТА.

Според източници на "Политико", в американската делегация ще участват специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на бившия президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. От руската страна се очаква да присъства ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, Кирил Дмитриев.