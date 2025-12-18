Скандал в Белия дом! Дясната ръка на Тръмп го сравни с алкохолик, после се отрече

Началникът на кабинета на президента Доналд Тръмп, Сузи Уайлс, направи противоречиви коментари за американската политика и в частност за американския президент, сравнявайки го с алкохолик в интервю за Vanity Fair. Малко след публикуването на интервюто избухна скандал, пише Фокус.



Сузи Уайлс - дясната ръка на Тръмп



Журналистът Крис Уипъл от Vanity Fair твърди, че е интервюирал Уайлс по време на всеки кризисен момент а администрацията на Тръмп, включително в неформална обстановка. Той твърди, че разполага със записи на тези разговори, като в тях са били обсъждани всички решения на Тръмп в офиса от началото на втория му мандат.



''В исторически план началникът на кабинета на Белия дом е бил пазач на портата, довереник и изпълнител на дневния ред на президента. Това често означава да се каже на президента горчивата истина. (...) Въпросът относно мандата на Уайлс при Тръмп е дали тя ще съумее да направи нещо, за да го спре. По-добрият въпрос е дали тя иска?''- се казва в статията на Vanity Fair



Според журналиста Уайлс е спряла "дворцовите интриги“ и е помогнала за сформирането на правителство, съставено от хардлайнери на MAGA. Тя работи с Тръмп всеки ден вече пета поредна година. Уайлс предпочита да стои в сянка. Ето как успява да се превърне в архитект на победата на Тръмп на изборите през 2024 г. Нещо повече, тя е първата жена, която оглавява персонала на Белия дом.



Интервюто с Уайлс се състои от две части и се базира на няколко дълги разговора между Уипъл и началника на кабинета. В него тя говори не само за хората от администрацията, но и за досиетата Епстийн, както и за делата, които Тръмп е завеждал срещу политическите си опоненти. Според Уайлс, Доналд Тръмп има нагласата, че нищо не може да му се опре и че може всичко. Разбира се, тя познава президента добре. Според нея това ѝ помага да работи с Тръмп, който сега е в деветата си година от кариерата. В интервюто тя заявява, че Тръмп има "личност на алкохолик“ и добавя той "действа с убеждението, че няма нищо, което да не може да направи“. За вицепрезидентът Ванс споделя, че е привърженик на конспиративни теории от десетилетия. "Той е странна, странна птица, каквито мисля, че са гениите“, казва още Уайлс.



Тя подчертава, че тези поведения не са нещо нова за нея. Всъщност и напомнят за общуването и със собствения ѝ, баща ѝ, известният спортен коментатор Пат Съмърол, за който твърди, че е бил алкохолик.



"Някой клиничен психолог, който знае милион пъти повече от мен, би оспорил това, което ще кажа. Но високофункциониращите алкохолици или алкохолиците като цяло, техните личности стават големи, когато пият. Така че аз съм малко експерт по големите личности.“



За Мъск тя казва: "Той е сериозен потребител на кетамин. И спи в спален чувал в сградата на изпълнителния офис през деня.“ Трудно е да се следи Мъск, той е напълно самостоятелен изпълнител. Но той е гений, макар че това не го прави по-лесен за разговор.



Паралелът с алкохола и Тръмп не се хареса на Белия дом. Самата Уайлс отрича, че е казала подобно нещо по време на интервютата. Тя смята, че статията е била предназначена да очерни екипа му.



''Статията, публикувана тази сутрин, е нечестно изфабрикувана атака срещу мен, най-добрия президент, персонала на Белия дом и кабинета в историята. Важен контекст беше игнориран и голяма част от това, което аз и други казахме за екипа и президента, беше премахнато от статията. След като прочетох статията, предполагам, че това е направено с цел да се създаде изключително хаотична и негативна картина за президента и нашия екип'', написа Уайлс в социалната мрежа X.



The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит също коментира излязлата статия по подобен начин."Уелс помогна на президента Тръмп да постигне най-успешните първи 11 месеца на поста от всички президенти в американската история. Президентът Тръмп няма по-добър или по-отдаден съветник от Сузи. Цялата администрация е благодарна за стабилното ѝ лидерство и я подкрепя напълно“, пише BBC.