Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му са загинали при самолетната катастрофа в Северна Каролина ВИДЕО

Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му са загинали при самолетната катастрофа в Северна Каролина.

„Дълбоко съм натъжен от загубата на Грег, Кристина и децата им. Сърцето ми е с всички, които ги обичаха“, написа конгресменът Ричард Хъдсън във Facebook.

ABC News, позовавайки се на шерифската служба на окръг Айридел, съобщава, че на борда е имало петима възрастни и две деца.

Fox News съобщи преди това, че двумоторен бизнес самолет Cessna 550 се е разбил в Северна Каролина.

Самолетът се е разбил малко след излитане от летището в окръг Айридел около 10:20 ч. сутринта местно време в четвъртък.

Националният съвет за безопасност на транспорта разследва катастрофата.