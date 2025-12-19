Новини
Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му са загинали при самолетната катастрофа в Северна Каролина ВИДЕО

Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му са загинали при самолетната катастрофа в Северна Каролина ВИДЕО

19 Декември, 2025 02:17, обновена 19 Декември, 2025 02:25 663 2

  • самолет-
  • загинали-
  • семейство-
  • северна каролина

На борда е имало петима възрастни и две деца

Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му са загинали при самолетната катастрофа в Северна Каролина ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му са загинали при самолетната катастрофа в Северна Каролина.

„Дълбоко съм натъжен от загубата на Грег, Кристина и децата им. Сърцето ми е с всички, които ги обичаха“, написа конгресменът Ричард Хъдсън във Facebook.

ABC News, позовавайки се на шерифската служба на окръг Айридел, съобщава, че на борда е имало петима възрастни и две деца.

Fox News съобщи преди това, че двумоторен бизнес самолет Cessna 550 се е разбил в Северна Каролина.

Самолетът се е разбил малко след излитане от летището в окръг Айридел около 10:20 ч. сутринта местно време в четвъртък.

Националният съвет за безопасност на транспорта разследва катастрофата.


САЩ
