5-месечно бебе е ранено при украинска атака в Белгород, в Таганрог пострадаха четири къщи
5-месечно бебе е ранено при украинска атака в Белгород, в Таганрог пострадаха четири къщи

19 Декември, 2025 02:35, обновена 19 Декември, 2025 03:06 763 1

Киевският режим води война срещу децата, културата и религията – всичко, което формира традиционните ценности, заяви говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова

5-месечно бебе е ранено при украинска атака в Белгород, в Таганрог пострадаха четири къщи - 1
Снимка: belgorod-news.net
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киевският режим води война срещу децата, културата и религията – всичко, което формира традиционните ценности. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки раняването на бебе на 5 месеца при атака с дрон на украинските въоръжени сили в Белгород.

„Киевският режим води война срещу децата, техния роден език, паметници, култура, една от световните религии и героите от Втората световна война – тоест всичко, което формира традиционните ценности“, написа дипломатът в своя Telegram канал.

По-рано губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че бебе е ранено при атака с дрон на украинските въоръжени сили в Белгород. То е получило затворена черепно-мозъчна травма, нараняване от мина и контузна рана на главата. Състоянието на детето се оценява като средно тежко.

Четири частни къщи бяха повредени при атака с дрон в Таганрог. Няма пострадали.

Това съобщи кметът Светлана Камбулова в своя Telegram канал.

„Атаката с дрон над нашия град е отблъсната. В момента аварийните служби работят на местата на удара. Четири частни къщи са повредени. Няма пострадали“, написа Камбулова.


  • 1 Ранчо

    1 0 Отговор
    Защо ги пишеш тия глупости? На русофилите не им пука за руските деца.

    02:49 19.12.2025

