Киевският режим води война срещу децата, културата и религията – всичко, което формира традиционните ценности. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки раняването на бебе на 5 месеца при атака с дрон на украинските въоръжени сили в Белгород.

„Киевският режим води война срещу децата, техния роден език, паметници, култура, една от световните религии и героите от Втората световна война – тоест всичко, което формира традиционните ценности“, написа дипломатът в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

По-рано губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че бебе е ранено при атака с дрон на украинските въоръжени сили в Белгород. То е получило затворена черепно-мозъчна травма, нараняване от мина и контузна рана на главата. Състоянието на детето се оценява като средно тежко.

Четири частни къщи бяха повредени при атака с дрон в Таганрог. Няма пострадали.

Това съобщи кметът Светлана Камбулова в своя Telegram канал.

„Атаката с дрон над нашия град е отблъсната. В момента аварийните служби работят на местата на удара. Четири частни къщи са повредени. Няма пострадали“, написа Камбулова.