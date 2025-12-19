Новини
Серия от експлозии прекъснаха тока, водата и отоплението в Одеса
  Тема: Украйна

19 Декември, 2025 03:08, обновена 19 Декември, 2025 03:12 459 3

  • украйна-
  • русия-
  • одеса-
  • експлозии-
  • война

Има нанесени щети по инфраструктурата на града

Серия от експлозии прекъснаха тока, водата и отоплението в Одеса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според Сергий Лисак, началник на военната администрация на града, в Одеса, частично са прекъснати електричеството, отоплението и водоснабдяването след серия от експлозии.

„Част от един от гъсто населените райони на града остана временно без електричество, вода и отопление“, написа той в своя Telegram канал.

Той съобщи и за щети по инфраструктурата.

По-рано „Public News“ съобщи за експлозиите в Одеса.

В Одеска област е обявена тревога за въздушна тревога.

Днепропетровска, Николаевска и Харковска области също са в червената зона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Нема се плашите ,Одеса е Руски град и чака освободителите.Слава на Русия !

    03:16 19.12.2025

  • 2 Щотъй бре ???!

    4 0 Отговор
    Нали Изпратийме  томахавките  ???!
    КвО сЪ УбъркЪ   ???!

    03:18 19.12.2025

  • 3 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор
    Урсула ни забрани да посещаваме Русия, за да не видим, колко сме голи и боси.

    03:20 19.12.2025

Новини по държави:
