Серия от експлозии прекъснаха тока, водата и отоплението в Одеса

Според Сергий Лисак, началник на военната администрация на града, в Одеса, частично са прекъснати електричеството, отоплението и водоснабдяването след серия от експлозии.
„Част от един от гъсто населените райони на града остана временно без електричество, вода и отопление“, написа той в своя Telegram канал.
Той съобщи и за щети по инфраструктурата.
По-рано „Public News“ съобщи за експлозиите в Одеса.
В Одеска област е обявена тревога за въздушна тревога.
Днепропетровска, Николаевска и Харковска области също са в червената зона.
1 Сатана Z
03:16 19.12.2025
2 Щотъй бре ???!
КвО сЪ УбъркЪ ???!
03:18 19.12.2025
3 Пенсионер 69 годишен
03:20 19.12.2025