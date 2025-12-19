Серия от експлозии прекъснаха тока, водата и отоплението в Одеса

Главен редактор във Fakti.bg

Според Сергий Лисак, началник на военната администрация на града, в Одеса, частично са прекъснати електричеството, отоплението и водоснабдяването след серия от експлозии.

„Част от един от гъсто населените райони на града остана временно без електричество, вода и отопление“, написа той в своя Telegram канал.

Той съобщи и за щети по инфраструктурата.

По-рано „Public News“ съобщи за експлозиите в Одеса.

В Одеска област е обявена тревога за въздушна тревога.

Днепропетровска, Николаевска и Харковска области също са в червената зона.