Демократите пуснаха 68 снимки от архивите на педофила Епстийн, замесиха и Бил Гейтс

Демократите в Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите публикуваха 68 снимки, получени от архивите на обвиняемия финансист педофил Джефри Епстийн.

Сред тях са снимки на основателя на Microsoft и един от най-богатите мъже в света, Бил Гейтс, с млади жени, съобщи CBS News.

Както отбеляза мрежата, Гейтс призна, че е прекарал време с Епстийн в опит да набира дарения и да установява връзки за благотворителна дейност чрез финансиста.

Публикуваните материали включват също паспортна снимка на украински гражданин и снимки на жена с цитати от романа на Владимир Набоков „Лолита“, написани върху тялото ѝ.

На 12 декември членовете на Комисията по надзор на Камарата на представителите от Демократическата партия обявиха, че са получили 95 000 снимки от случая с Епщайн.

На 10 декември Южният окръг на Ню Йорк даде разрешение за публикуване на материали по случая с финансиста. Той беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнесмени и известни личности от света на развлеченията. Наказателното преследване на финансиста в Съединените щати беше прекратено, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.