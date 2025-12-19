Новини
Демократите пуснаха 68 снимки от архивите на педофила Епстийн, замесиха и Бил Гейтс

19 Декември, 2025 03:20, обновена 19 Декември, 2025 03:28 499 3

Публикуваните материали включват и снимки на жена с цитати от романа на Владимир Набоков „Лолита“, написани върху тялото ѝ

Демократите пуснаха 68 снимки от архивите на педофила Епстийн, замесиха и Бил Гейтс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите в Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите публикуваха 68 снимки, получени от архивите на обвиняемия финансист педофил Джефри Епстийн.

Сред тях са снимки на основателя на Microsoft и един от най-богатите мъже в света, Бил Гейтс, с млади жени, съобщи CBS News.

Както отбеляза мрежата, Гейтс призна, че е прекарал време с Епстийн в опит да набира дарения и да установява връзки за благотворителна дейност чрез финансиста.

Публикуваните материали включват също паспортна снимка на украински гражданин и снимки на жена с цитати от романа на Владимир Набоков „Лолита“, написани върху тялото ѝ.

На 12 декември членовете на Комисията по надзор на Камарата на представителите от Демократическата партия обявиха, че са получили 95 000 снимки от случая с Епщайн.

На 10 декември Южният окръг на Ню Йорк даде разрешение за публикуване на материали по случая с финансиста. Той беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнесмени и известни личности от света на развлеченията. Наказателното преследване на финансиста в Съединените щати беше прекратено, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    0 0 Отговор
    Естествено, а също и: Гейтс, тия от бляк рок, вангард, шорош и всички останали от световния икономически форум, плюс голяма част от "хелливуд" и др подобни, са не само основни заподозрени в сходни действия като Епстийн, НО също така и основни началници на урсулите, както и тартори на световни войни, вируси и вакси!!!

    Проследете гигантският поток на кинти и ще намерите поклонниците на злото!!!

    03:45 19.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трътлю

    0 0 Отговор
    Димократити poнят кафявата субстанция с дозатор, да мирише по-дълго и когато трябва.

    03:56 19.12.2025