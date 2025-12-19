Ивайло Мирчев: Този път няма да му се получи на наглия тандем!

И днес /б.р. четвъртък/ хората излязоха. Отново са хиляди, за да покажат, че няма да отстъпят от искането си да живеят в подредена и справедлива страна. Всички на площада знаят, че няма да стане лесно и бързо да бъдат изтикани Пеевски и Борисов от пътя на България.
Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в Х във връзка с поредния протест срещу Бюджет 2026 г.
Демонстрации имаше освен в столицата, но и в редица други градове в страната. Исканията на хората са: съдебна реформа, борба с корупцията, машинно гласуване, свалянето на охраната на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
Мирчев добави, че българите искат честни и свободни избори - с машини, "без мизериите с хартията, която докарва онези гласове, които КС обяви за фалшиви и в полза на Пеевски."
"Готови са да бранят изборите от купения и корпоративен вот. Да стават доброволци - пазители на вота. Хората знаят, че истинската промяна става, когато имаш представителство, когато изискваш непрестанно от него и когато си дал ясна заявка какво трябва да се случи. И че този път трябва да се гласува - мощно и с твърдост. Хората знаят, че сега Пеевски и Борисов се правят на умрели лисици и чакат празниците - белким отшуми гневът и успеят да се прегрупират. Ще падат охрани, ще се напускат кабинети, ще се смотаят страхливо, докато се надяват да изтлее недоволството.
Лошата новина за престъпния тандем е, че няма да им се получи. Няма да стане! Тези хора на площада няма да позволят да бъдат излъгани с бутафорни имитации и премятания. Твърде много са гледали наглите изпълнения на тези двамата. Ще се реже до здраво и ще се гради", допълни Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
04:34 19.12.2025
2 Данко Харсъзина
04:42 19.12.2025
3 Гост
Коментиран от #7
04:50 19.12.2025
4 Эдин
04:51 19.12.2025
5 Оставка на ПП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, БКП,
Надценка мин. вода 135%. Надценка кашкавал 91%. 80% внос на храни. Унищожихте енергетиката.
Подкрепихте гаврата с Конституция, без да свикате ВНС.
Подкрепихте нелегитимно правителство, според КС 46% изборни нарушения.
Подкрепихте нарушението на Киселова, установено от КС.
Забранихте референдумите. Нарушихте две постановления във връзка с юро.
Скрихте доклад БНБ за негативи от юрото 227 стр.
Коалирахте се с ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, и ИТН, предавайки избирателите си.
Подкрепяте скандални бюджети от 2024 до 2026 декември, и одобрихте СТО МИЛИАРДА дългове, водещи страната към икономическа и финансова катастрофи. 2028 ще има драстично увеличение на данъци. 20 млд. дълг 2025 за бюджетници. Актуализация заплати депутати на всеки 3 месеца, 15 000 и неплащане на осигуровки са ви малко. Наляхте в кацата без дъно НЗОК 17 млрд. лева, 11 милиарда бюджет, 6 милиарда доплащане пациенти.
Излъгахте, че няма да вдигате осигуровки, повишавайки МРЗ.
Тотален провал за Контрол на Спекула храни с до над сто процента повишаване от 2020 г.
ОСТАВКА СГЛОБКАДЖИИ Пеевски ви показа лицата, Дянков ви каза КРИЕТЕ ДЕФИЦИТ, оттам КАЛПАВИТЕ ви БЮДЖЕТИ и Дългови спирали. Защо излъгахте за ОСИГУРОВКИТЕ с увеличаване на МРЗ.
04:56 19.12.2025
6 Данко Харсъзина
Позитивното на машинният вот е, че неграмотните и червените бабички няма да отидат да гласуват. Доста роми няма да могат да фърлят.
Негативното е, че мадуровките не са надеждни. Могат да се манипулират, освен това дават технически дефекти.
04:56 19.12.2025
7 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Гост":Турците Живков ги ограмоти и образова. Не ги мисли. А младите родени в Турция, които не знаят български, също са образовани, и ако искат да гласуват, ще научат няколко думи на български, колкото да се справят с машините.
Коментиран от #9
05:02 19.12.2025
8 контестация
05:02 19.12.2025
9 Скрий се
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Образовал ги е да садят тутун.
Коментиран от #11
05:10 19.12.2025
10 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
05:11 19.12.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Скрий се":Тези, които садяха тютюн, отидоха при Аллах. Също като тези, които отидоха при Христос.
05:14 19.12.2025
12 Данко Харсъзина
Нещо се случва при розовите пеликани.
05:19 19.12.2025
13 Гост
05:21 19.12.2025
14 Минаваща
Коментиран от #16
05:23 19.12.2025
15 Казах ви, тиквата сам ще ви закрие
05:24 19.12.2025
16 Пресичащ
До коментар #14 от "Минаваща":Е ми викай твоя Радев Боташа стига се е крил в президенството на сигурно.
05:26 19.12.2025