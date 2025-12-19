Новини
Ивайло Мирчев: Този път няма да му се получи на наглия тандем!

19 Декември, 2025 05:25, обновена 19 Декември, 2025 04:29 803 16

Всички знаем, че няма да е лесно за изтикаме Борисов и Пеевски от пътя на България, заявисъпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Този път няма да му се получи на наглия тандем! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

И днес /б.р. четвъртък/ хората излязоха. Отново са хиляди, за да покажат, че няма да отстъпят от искането си да живеят в подредена и справедлива страна. Всички на площада знаят, че няма да стане лесно и бързо да бъдат изтикани Пеевски и Борисов от пътя на България.

Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в Х във връзка с поредния протест срещу Бюджет 2026 г.

Демонстрации имаше освен в столицата, но и в редица други градове в страната. Исканията на хората са: съдебна реформа, борба с корупцията, машинно гласуване, свалянето на охраната на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Мирчев добави, че българите искат честни и свободни избори - с машини, "без мизериите с хартията, която докарва онези гласове, които КС обяви за фалшиви и в полза на Пеевски."

"Готови са да бранят изборите от купения и корпоративен вот. Да стават доброволци - пазители на вота. Хората знаят, че истинската промяна става, когато имаш представителство, когато изискваш непрестанно от него и когато си дал ясна заявка какво трябва да се случи. И че този път трябва да се гласува - мощно и с твърдост. Хората знаят, че сега Пеевски и Борисов се правят на умрели лисици и чакат празниците - белким отшуми гневът и успеят да се прегрупират. Ще падат охрани, ще се напускат кабинети, ще се смотаят страхливо, докато се надяват да изтлее недоволството.

Лошата новина за престъпния тандем е, че няма да им се получи. Няма да стане! Тези хора на площада няма да позволят да бъдат излъгани с бутафорни имитации и премятания. Твърде много са гледали наглите изпълнения на тези двамата. Ще се реже до здраво и ще се гради", допълни Мирчев.


Оценка 4.8 от 4 гласа.
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    3 3 Отговор
    Прасето се уплаши и взе да бяга.

    04:34 19.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    10 3 Отговор
    Мирча Кришан е забавен. Винаги са ми харесвали глупостите му. Но къдеса Лекси Фльорцата и Лена Парапета? Намирисва ми на мачизъм...

    04:42 19.12.2025

  • 3 Гост

    5 1 Отговор
    И Прасето и Бойко ще го бият, като турчина дето незнае български.

    Коментиран от #7

    04:50 19.12.2025

  • 4 Эдин

    3 2 Отговор
    Охраната на шoпаря е струвала на данъкоплатеца 2 млн годишно.

    04:51 19.12.2025

  • 5 Оставка на ПП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, БКП,

    6 1 Отговор
    1996 родителите ви фалираха държавата. 1997 въведоха Валутен борд, който спаси Държавата. 2025 отново БКП, ДПС и СДС фалирахте държавата със сериозни съмнения за напудрени данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
    Надценка мин. вода 135%. Надценка кашкавал 91%. 80% внос на храни. Унищожихте енергетиката.
    Подкрепихте гаврата с Конституция, без да свикате ВНС.
    Подкрепихте нелегитимно правителство, според КС 46% изборни нарушения.
    Подкрепихте нарушението на Киселова, установено от КС.
    Забранихте референдумите. Нарушихте две постановления във връзка с юро.
    Скрихте доклад БНБ за негативи от юрото 227 стр.
    Коалирахте се с ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, и ИТН, предавайки избирателите си.
    Подкрепяте скандални бюджети от 2024 до 2026 декември, и одобрихте СТО МИЛИАРДА дългове, водещи страната към икономическа и финансова катастрофи. 2028 ще има драстично увеличение на данъци. 20 млд. дълг 2025 за бюджетници. Актуализация заплати депутати на всеки 3 месеца, 15 000 и неплащане на осигуровки са ви малко. Наляхте в кацата без дъно НЗОК 17 млрд. лева, 11 милиарда бюджет, 6 милиарда доплащане пациенти.
    Излъгахте, че няма да вдигате осигуровки, повишавайки МРЗ.
    Тотален провал за Контрол на Спекула храни с до над сто процента повишаване от 2020 г.
    ОСТАВКА СГЛОБКАДЖИИ Пеевски ви показа лицата, Дянков ви каза КРИЕТЕ ДЕФИЦИТ, оттам КАЛПАВИТЕ ви БЮДЖЕТИ и Дългови спирали. Защо излъгахте за ОСИГУРОВКИТЕ с увеличаване на МРЗ.

    04:56 19.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Надяват се да направят ала бала с машините, но може и да не им се получи.
    Позитивното на машинният вот е, че неграмотните и червените бабички няма да отидат да гласуват. Доста роми няма да могат да фърлят.
    Негативното е, че мадуровките не са надеждни. Могат да се манипулират, освен това дават технически дефекти.

    04:56 19.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Турците Живков ги ограмоти и образова. Не ги мисли. А младите родени в Турция, които не знаят български, също са образовани, и ако искат да гласуват, ще научат няколко думи на български, колкото да се справят с машините.

    Коментиран от #9

    05:02 19.12.2025

  • 8 контестация

    5 2 Отговор
    Бакшиши Мирчев пак е озверял. Не може с оземпик да заместиш кебапчетата.

    05:02 19.12.2025

  • 9 Скрий се

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Образовал ги е да садят тутун.

    Коментиран от #11

    05:10 19.12.2025

  • 10 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

    1 0 Отговор
    ГРУ ще оправи Прасето, а сърбина Тиквата.

    05:11 19.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Скрий се":

    Тези, които садяха тютюн, отидоха при Аллах. Също като тези, които отидоха при Христос.

    05:14 19.12.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Прави впечатление, че Киро Умния, Лена Парапета, Лекси Фльорцата и Козилата ги няма никакви. Сал Мирча Кришан и Малтинчо се вихрят в публичното пространство.
    Нещо се случва при розовите пеликани.

    05:19 19.12.2025

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    Прави впечатление, че Ная Газарян не може да понася отвратителния и дебел г-н Тиква, а той припознава в нея невестата мис Гачи Барселонкка.

    05:21 19.12.2025

  • 14 Минаваща

    0 0 Отговор
    Всичкото - хубаво, пиленца, няма да им се получи на тия двамата, ама кой ще “седне” на тяхното място? Вие ли?? Ох, пази Боже… нямат край бедите на тая нещастна България … (((

    Коментиран от #16

    05:23 19.12.2025

  • 15 Казах ви, тиквата сам ще ви закрие

    1 0 Отговор
    Ама как само Бойко Тиквата закопа партията и електората и подадоха оставка, а за калинките няма и 5%, камо ли 20 😄

    05:24 19.12.2025

  • 16 Пресичащ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Минаваща":

    Е ми викай твоя Радев Боташа стига се е крил в президенството на сигурно.

    05:26 19.12.2025

