САЩ спират лотарията за зелени карти след масовата стрелба в университет

Ръководителят на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем нареди спирането на лотарията за зелени карти, съобщава „Франс прес“, предава News.bg.

Мярката идва след като програмата беше използвана от заподозрения за масова стрелба в университета Браун.

Клаудио Невеш Валенте, 48-годишен португалски гражданин, е обвинен във взлом в сграда на университета на 13 декември и стрелба по студенти, явяващи се на изпити. При атаката загинаха двама души, а деветима бяха ранени. Два дни по-късно той е обвинен и в убийството на професор в Масачузетския технологичен институт.

Ноем посочи в социалните мрежи, че Невеш Валенте „е влязъл в Съединените щати чрез програмата за имигрантски визи за лотарията за разнообразие (DV1) през 2017 г. и му е била издадена зелена карта“.

„По указание на президента Тръмп нареждам незабавно на Службата за гражданство и имиграция на САЩ да спре програмата DV1, за да се гарантира, че повече американци няма да бъдат засегнати от тази катастрофална програма“, заяви Ноем. Тя добави: „Този отвратителен човек никога не е трябвало да бъде допускан в страната ни“.

Невеш Валенте беше намерен мъртъв след продължило няколко дни издирване, след като се е самоубил.

Според Държавния департамент на САЩ лотарията за зелени карти предоставя до 55 000 визи за постоянно пребиваване годишно на кандидати „от страни с ниски нива на имиграция в Съединените щати“. За да участват, кандидатите трябва да имат поне средно образование или две години обучение/трудов стаж и преминават процес на проверка, включително интервю.