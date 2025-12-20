Новини
Русия прекратява военните си споразумения с Германия, Полша и Норвегия

20 Декември, 2025 04:40

Москва не се смята за обвързана с мораториума за разполагане на ракети със среден и малък обсег

Русия прекратява военните си споразумения с Германия, Полша и Норвегия - 1
Снимка: YouTube
Правителството на Русия разреши на министерството на отбраната да прекрати редица военни споразумения с Германия, Полша, Норвегия и други западни страни, които бяха подписани в периода от 1992 до 2002 година, предаде ТАСС, цитирана от dariknews.bg.

Документът е публикуван на портала за правни актове.

Русия не се смята за обвързана с мораториума за разполагане на ракети със среден и малък обсег

"Да се разреши на Министерството на отбраната на Русия да прекрати следните международни договори: споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на отбраната на Федерална република Германия, подписано в Москва на 13 април 1993 г.; споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на националната отбрана на Република Полша в областта на отбраната, подписано в Москва на 7 юли 1993 г.; споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на отбраната на Кралство Норвегия за сътрудничество в областта на отбраната, подписано в Москва на 15 декември 1995 г.", се посочва в документа.

Освен това, допълва ТАСС, прекратени са и споразуменията за двустранно сътрудничество с България от 4 август 1992 г., с Румъния от 28 март 1994 г., с Дания от 8 септември 1994 г., с Великобритания и Северна Ирландия от 18 март 1997 г., с Нидерландия от 18 юни 1997 г. Става въпрос също за споразумения с Хърватия от 18 декември 1998 г., с Белгия от 19 декември 2001 г. и с Чехия от 16 април 2002 г.


Русия
