Орбан обвинява Украйна в заговор срещу семейството му
  Тема: Украйна

Орбан обвинява Украйна в заговор срещу семейството му

12 Март, 2026 15:04 848 15

  • виктор орбан-
  • украйна-
  • заговор-
  • семейство-
  • унгария

Ескалацията между Киев и Будапеща продължава, след задържането на украински конвой с пари и злато, докато унгарският премиер използва антиукраинска реторика за политически цели.

Орбан обвинява Украйна в заговор срещу семейството му - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини украинските власти, че стоят зад заплахи към семейството му, на фона на засилващото се напрежение между Киев и Будапеща. Орбан и съюзниците му използват инцидента за политическа изгода преди изборите през следващия месец, които могат да сложат край на 16-годишното му управление, предава News.bg.

По-рано тази седмица Орбан публикува видеоклип, показващ разговор по телефона с дъщерите му, в който предупреждава, че украинците са отправили заплахи към тях, като подчертава необходимостта да се вземат мерки, без да се изпада в паника.

Още новини от Украйна

Обвинението бе провокирано от изказвания на Григорий Омелченко, бивш служител на украинската СБУ, който намекна, че „отмъстители“ биха могли да преследват Орбан, ако той не промени антиукраинската си позиция.

Отношенията между Орбан и Киев вече са обтегнати поради про-кремълската му политика. Последният инцидент включва задържането на конвой на украинската държавна банка Ощадбанк, превозващ десетки милиони евро в брой и 9 кг злато от Виена към Киев. Унгарските власти арестуваха седем души от екипажа за 24 часа, след което ги депортираха. Според Украйна става дума за нормален държавен паричен превод, докато Будапеща твърди, че сумите са били прани.

Украинското външно министерство обвини унгарските власти в упражняване на физически и психологически натиск върху задържаните, докато адвокатът им заяви, че процедурите са били незаконни. В отговор унгарският външен министър Петер Сиярто определи обвиненията като „жалки“ и поиска обяснение за действията на украинците.

Антиукраинската кампания в Унгария се засилва преди изборите на 12 април. Орбан се представя като кандидат за мир и неутралитет в конфликта между Русия и Украйна, докато опозицията го критикува за близките му връзки с Москва и за многократните му посещения в Русия след нахлуването в Украйна през 2022 г.

„Зеленски формира ли правителство или аз? Ако имаме само тези две възможности, аз предлагам моята“, заяви Орбан на митинг в град Вечеш, подчертавайки своята роля на защитник на унгарските интереси.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нено

    17 10 Отговор
    От остри реплики към Виктор Орбан до критики срещу Доналд Тръмп – украинският президент рискува да отчужди ключови съюзници в критичен за войната момент

    Коментиран от #14

    15:06 12.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    15 10 Отговор
    Зеления наркоман ще подгони всички еврюжинжъри, ако не му дават пари. Това е ясно и ако не го прогонят в украйна, а го крият като лисугер из европа Путин да го тричи, ще им се стричи на тях.

    15:08 12.03.2026

  • 3 Жоро

    13 5 Отговор
    ЩЕ НАПРАВИ ЛИ ЗЕЛЕНСКИ МАЙДАН СРЕЩУ ОРБАН!?
    Според красивата журналистка Диана Панценко това е възможно.
    И аз мисля така след “онези" заловени милиони долари, злато и евро в два украински камиона в Унгария и заплахата на Зеленски, че ще прати армията в Будапеща.
    Орбан представи и публични украински заплахи за внуците си.

    15:08 12.03.2026

  • 4 Мнение

    16 7 Отговор
    Браво на Орбан!
    Трябва да вземе всички мерки против укро-нацизма!
    Златната тоалетна чиния на зельо, както и белия му нос, СТАНАХА ПУБЛИЧНО ДОСТОЯНИЕ, което овладените медии подминават като пътна гара?!

    Укро товарни автомобили пълни с евро кешовица (на европейските данъкоплатци) бе заловена от Орбан в Унгария и подмината от медиите на отрепките в България???

    Крайно време е за рестарт на държавата ни!
    Щото тия антибългари са на път да я закрият!

    15:09 12.03.2026

  • 5 Путин се стреми на всяка цена да осигури

    6 10 Отговор
    на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват, пише Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Виктор Орбан е изключително важен за Русия, защото изпълнява задача по блокиране санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна. Последният такъв случай е свързан със заема на Европейския съюз за Киев на стойност 90 милиарда евро. Путин е възложил на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко да осигури победата на Орбан на всяка цена. Източници, цитирани от Financial Times, заявяват, че руските агенти, участващи в усилията, вероятно работят под ръководството на Кириенко, който е ръководил подобни кампании на други проруски кандидати.

    Коментиран от #13

    15:10 12.03.2026

  • 6 ЕСССР

    8 3 Отговор
    ЕСССР е мащеха за членовете си!

    15:12 12.03.2026

  • 7 Някой

    11 5 Отговор
    ЕС да повдигне обвинения на Зеленски за заплаха за убийство и да си ходи примерно на 6 години затвор. Фицо го простреля един с жена украинка. На Тръмп му готвеше атентат един събирал хора за Украйна.

    15:14 12.03.2026

  • 8 Боби

    8 6 Отговор
    Няма такава гнус. Добре че унгарците се усетиха и ще го изринат.

    15:16 12.03.2026

  • 9 Виткор Обран

    3 8 Отговор
    Язе сам като бай Тошо - никой не ме търси, ама я се крием.

    15:17 12.03.2026

  • 10 Браво на Орбан

    7 2 Отговор
    И не се представя за кандидат за мир и неутралитет, както пише авторката, а наистина да такъв

    15:17 12.03.2026

  • 11 Практически

    7 3 Отговор
    с откритата заплаха за убийство на Виктор Орбан мало умния надрусан ционист зельонский обяви война на Унгария.

    15:20 12.03.2026

  • 12 Бахурчо

    7 3 Отговор
    Смърт на укритата.

    15:23 12.03.2026

  • 13 Добре де

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путин се стреми на всяка цена да осигури":

    Тогава защо към Ощадбанк пътува конвой с пари и злато без да се съобщава от коя банка във Виена е тръгнал конвоя? Защо се прави трансфер в такъв размер в кеш?Ако Путин ще осигурява на всяка цена избора на Орбан не би ли трябвало подобен конвой с кеш да пътува от Русия за Унгария?

    15:26 12.03.2026

  • 14 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Зеленият просяк милионера не е адекватен.... Много бай Дончо и евреите дадоха началото да се убиват ръководители на държави..... Зеления като техен ученик нищо чудно да направи някоя глупост..... Но грешката е в либералния Путин ... Отдавна трябваше да приключи нещата п в крайна......

    15:33 12.03.2026

  • 15 Диагноза

    3 0 Отговор
    Тежка форма на шизофрения.

    15:46 12.03.2026

