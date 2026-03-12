Орбан обвинява Украйна в заговор срещу семейството му

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини украинските власти, че стоят зад заплахи към семейството му, на фона на засилващото се напрежение между Киев и Будапеща. Орбан и съюзниците му използват инцидента за политическа изгода преди изборите през следващия месец, които могат да сложат край на 16-годишното му управление, предава News.bg.

По-рано тази седмица Орбан публикува видеоклип, показващ разговор по телефона с дъщерите му, в който предупреждава, че украинците са отправили заплахи към тях, като подчертава необходимостта да се вземат мерки, без да се изпада в паника.

Обвинението бе провокирано от изказвания на Григорий Омелченко, бивш служител на украинската СБУ, който намекна, че „отмъстители“ биха могли да преследват Орбан, ако той не промени антиукраинската си позиция.

Отношенията между Орбан и Киев вече са обтегнати поради про-кремълската му политика. Последният инцидент включва задържането на конвой на украинската държавна банка Ощадбанк, превозващ десетки милиони евро в брой и 9 кг злато от Виена към Киев. Унгарските власти арестуваха седем души от екипажа за 24 часа, след което ги депортираха. Според Украйна става дума за нормален държавен паричен превод, докато Будапеща твърди, че сумите са били прани.

Украинското външно министерство обвини унгарските власти в упражняване на физически и психологически натиск върху задържаните, докато адвокатът им заяви, че процедурите са били незаконни. В отговор унгарският външен министър Петер Сиярто определи обвиненията като „жалки“ и поиска обяснение за действията на украинците.

Антиукраинската кампания в Унгария се засилва преди изборите на 12 април. Орбан се представя като кандидат за мир и неутралитет в конфликта между Русия и Украйна, докато опозицията го критикува за близките му връзки с Москва и за многократните му посещения в Русия след нахлуването в Украйна през 2022 г.

„Зеленски формира ли правителство или аз? Ако имаме само тези две възможности, аз предлагам моята“, заяви Орбан на митинг в град Вечеш, подчертавайки своята роля на защитник на унгарските интереси.