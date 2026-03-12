Цените вече скачат! Блокадата на Ормузкия проток спря и доставките на сяра

Докато през последната седмица основното внимание около кризата в Ормузкия проток е насочено към последствията за световната търговия с петрол, блокадата вече започва да засяга и други важни суровини. Сред тях е и сярата - ключов промишлен ресурс, чиито доставки също са прекъснати, пише Би Би Си.
През Ормузкия проток преминава значителна част от световните морски доставки на сяра и сярна киселина. Според анализатори около половината от глобалната търговия със сяра по море минава именно през този стратегически морски коридор. Регионът на Персийския залив е сред най-големите производители на сяра в света, тъй като веществото се получава като страничен продукт при преработката на местния сорт петрол.
Сярата има ключово значение за редица индустрии. Тя се използва широко в производството на торове, които са основни за селското стопанство, както и в производството на полупроводници - микрочиповете, които се влагат във всички електронни устройства, от мобилни телефони до електромобили. Освен това сярата играе важна роля в рафинирането на никел и при производството на мед - два от най-използваните метали в съвременната индустрия.
Спирането на доставките вече оказва влияние върху пазарите. Значителна част от световния внос на сяра се насочва към Китай, а според данни на аналитичната компания Argus само през последната седмица цените на суровината на китайския пазар са се повишили с около 15%.
Експерти предупреждават, че ако блокадата на Ормузкия проток се проточи, това може да предизвика верижни ефекти не само върху енергийния сектор, но и върху производството на торове, електроника и метали в глобален мащаб.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #2
15:35 12.03.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Новината от заглавиято е лоша..о.. Необходимо е отговорните световни лидери да накарат евреи и крави да спрат това безумие..... По всичко личи че Иран няма да се предава, а ескалацията може да накара евреите да ползват тактически атом, а пък персите да ударят по Димон...... А южняка да донесе радиацията към бг територията, която се управлява от страхливи и неграмотни управляващи вече е над 35 години....
15:38 12.03.2026
3 Трол
15:38 12.03.2026
4 123
15:42 12.03.2026
5 Рижавия
15:43 12.03.2026
6 Сталин
15:43 12.03.2026
7 Гръч
15:44 12.03.2026
8 В ада сяра има
15:44 12.03.2026
9 Горски
15:47 12.03.2026