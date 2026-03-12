Цените вече скачат! Блокадата на Ормузкия проток спря и доставките на сяра

Докато през последната седмица основното внимание около кризата в Ормузкия проток е насочено към последствията за световната търговия с петрол, блокадата вече започва да засяга и други важни суровини. Сред тях е и сярата - ключов промишлен ресурс, чиито доставки също са прекъснати, пише Би Би Си.

През Ормузкия проток преминава значителна част от световните морски доставки на сяра и сярна киселина. Според анализатори около половината от глобалната търговия със сяра по море минава именно през този стратегически морски коридор. Регионът на Персийския залив е сред най-големите производители на сяра в света, тъй като веществото се получава като страничен продукт при преработката на местния сорт петрол.

Сярата има ключово значение за редица индустрии. Тя се използва широко в производството на торове, които са основни за селското стопанство, както и в производството на полупроводници - микрочиповете, които се влагат във всички електронни устройства, от мобилни телефони до електромобили. Освен това сярата играе важна роля в рафинирането на никел и при производството на мед - два от най-използваните метали в съвременната индустрия.

Спирането на доставките вече оказва влияние върху пазарите. Значителна част от световния внос на сяра се насочва към Китай, а според данни на аналитичната компания Argus само през последната седмица цените на суровината на китайския пазар са се повишили с около 15%.

Експерти предупреждават, че ако блокадата на Ормузкия проток се проточи, това може да предизвика верижни ефекти не само върху енергийния сектор, но и върху производството на торове, електроника и метали в глобален мащаб.