Цените вече скачат! Блокадата на Ормузкия проток спря и доставките на сяра

12 Март, 2026 15:33 550 9

  • китай-
  • сяра-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • иран-
  • ракети-
  • дронове

Регионът на Персийския залив е сред най-големите производители на сяра в света, тъй като веществото се получава като страничен продукт при преработката на местния сорт петрол

Цените вече скачат! Блокадата на Ормузкия проток спря и доставките на сяра - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Докато през последната седмица основното внимание около кризата в Ормузкия проток е насочено към последствията за световната търговия с петрол, блокадата вече започва да засяга и други важни суровини. Сред тях е и сярата - ключов промишлен ресурс, чиито доставки също са прекъснати, пише Би Би Си.

През Ормузкия проток преминава значителна част от световните морски доставки на сяра и сярна киселина. Според анализатори около половината от глобалната търговия със сяра по море минава именно през този стратегически морски коридор. Регионът на Персийския залив е сред най-големите производители на сяра в света, тъй като веществото се получава като страничен продукт при преработката на местния сорт петрол.

Сярата има ключово значение за редица индустрии. Тя се използва широко в производството на торове, които са основни за селското стопанство, както и в производството на полупроводници - микрочиповете, които се влагат във всички електронни устройства, от мобилни телефони до електромобили. Освен това сярата играе важна роля в рафинирането на никел и при производството на мед - два от най-използваните метали в съвременната индустрия.

Спирането на доставките вече оказва влияние върху пазарите. Значителна част от световния внос на сяра се насочва към Китай, а според данни на аналитичната компания Argus само през последната седмица цените на суровината на китайския пазар са се повишили с около 15%.

Експерти предупреждават, че ако блокадата на Ормузкия проток се проточи, това може да предизвика верижни ефекти не само върху енергийния сектор, но и върху производството на торове, електроника и метали в глобален мащаб.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    8 0 Отговор
    Сатанистите в Израел и САЩ вонят на сяра

    Коментиран от #2

    15:35 12.03.2026

  • 2 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Новината от заглавиято е лоша..о.. Необходимо е отговорните световни лидери да накарат евреи и крави да спрат това безумие..... По всичко личи че Иран няма да се предава, а ескалацията може да накара евреите да ползват тактически атом, а пък персите да ударят по Димон...... А южняка да донесе радиацията към бг територията, която се управлява от страхливи и неграмотни управляващи вече е над 35 години....

    15:38 12.03.2026

  • 3 Трол

    3 0 Отговор
    Дано поне доставките на мозък се подновят, че отдавна ги спряха.

    15:38 12.03.2026

  • 4 123

    1 0 Отговор
    Дявола скоро идва и ще донесе сяра.

    15:42 12.03.2026

  • 5 Рижавия

    1 0 Отговор
    Дреме ми...важно е малки момченца и момиченца да има на острова на Епстийн!

    15:43 12.03.2026

  • 6 Сталин

    3 0 Отговор
    Спешно трябва да се прати делегация от нашите негодници да целуват дебелия з@дник на Митрофанова белким се обади на Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    15:43 12.03.2026

  • 7 Гръч

    0 0 Отговор
    Ползвайте крумит лук съдържа сяра.В лнта също има сяра срте повече

    15:44 12.03.2026

  • 8 В ада сяра има

    0 0 Отговор
    Иран гръмнал американския safe sia, а в сайта нищо. Вие за сярата се тревожите.

    15:44 12.03.2026

  • 9 Горски

    1 0 Отговор
    Приблизително 6,2 милиона барела суров петрол и рафинирани петролни продукти преминават през прохода дневно, което представлява около 9% от целия петрол, търгуван по море. Баб ел Мандеб е ВТОРАТА невралгична точка. КОНТРОЛНИЯ ИЗСТРЕЛ ЩЕ БЪДЕ СУЕЦ ! Един потопен или заседнал кораб там ще блокира канала за месеци. Вече имаше подобна ситуация, когато некъв неспособен капитан сложи кораба си напряко. Искам директно руски нефт и газ без посредници сметките за ток вода и парно са надписани в пъти това е в резултат на измислените и незаконни санкции над русия цените полудяха в магазините защо сами си причиняваме тези незгоди.

    15:47 12.03.2026