Новини
Свят »
Израел »
Песимизъм в Израел: Нападнахме Иран без ясен план за смяна на режима в Техеран

Песимизъм в Израел: Нападнахме Иран без ясен план за смяна на режима в Техеран

12 Март, 2026 15:07 1 319 31

  • иран-
  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • ормузки проток-
  • мосад-
  • фордо

Йоаб Розенберг, бившият заместник-началник на израелския отдел за военно разузнаване, беше още по-директен, описвайки всеки край на войната, който оставя урана в ирански ръце, като пирова победа

Песимизъм в Израел: Нападнахме Иран без ясен план за смяна на режима в Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израел не е имал реалистичен план за смяна на режима, когато е атакувал Иран. Това са споделили множество израелски източници от службите за сигурност пред "Гардиън".

По думите им, ако новото ръководство на Иран запази властта си, дългосрочната мярка за успеха на конфликта може да зависи от съдбата на 440 кг обогатен уран, с който държавата е разполагала преди ударите на САЩ и Израел през юни 2025 г. Този уран е достатъчен за изграждането на 10 ядрени бойни глави и Иран би могъл да го използва, за да ускори изграждането на оръжие, ако материалът остане в страната.

"Тези 440 кг уран са един от най-ясните лакмусови тестове за това как ще завърши тази война, дали ще е успешна", каза бивш висш израелски служител по отбраната и разузнаването. По думите му "трябва да сме в позиция, в която или този материал е извън Иран, или имате режим, в който сте уверени, че той е защитен (вътре в Иран) по много смислен начин".

Той посочи още, че "тази война е игра с висок риск, защото ако успее, тя напълно ще промени Близкия изток към по-добро. Но ако бомбардираме всичко и режимът остане на власт, а те продължат да поддържат тези 400 кг уран, мисля, че ще започнем обратното броене до опит на Иран да се сдобие с ядрено оръжие".

Йоаб Розенберг, бившият заместник-началник на израелския отдел за военно разузнаване, беше още по-директен, описвайки всеки край на войната, който оставя урана в ирански ръце, като пирова победа.

"Най-лошият резултат от тази война ще бъде обявяването на победа от типа на юни 2025 г., оставяйки иранския режим слаб с 450 кг обогатен уран в ръцете си", написа той в публикация в социалните медии, като допълни че иранският режим "100% ще се стремят към ядрена бомба и нашата победа ще се превърне в наша загуба".

Понеже възгледите на сина на Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи, който наследи баща си, след като той беше убит, са неясни към този момента относно изграждането на ядрена бомба, друг бивш висш служител на разузнаването коментира, че с Али Хаменеи "знаехме почти всичко за вземането на решения. Той правеше много неща, за които се тревожехме, и затова имаше война. Но никога не взе решение да се хвърли към бомба, независимо от всичко".

"С Моджтаба не съм толкова сигурен, че имаме знанията, за да оценим какво ще направи с ядрената програма. Той може да се хвърли към бомба още сега", допълни той.

Израелските и американските бомбардировки срещу Иран биха забавили работата по ядрено оръжие, но дори и с ограничен технически капацитет, политическото решение да се продължи със създаването на бомба би ескалирало дългосрочната заплаха за Израел, отбеляза още бившият служител на разузнаването.

Въпреки тези рискове, войната между САЩ и Израел се радва на широка подкрепа във военното ръководство на Израел, по думите на няколко действащи и бивши служители на отбраната и разузнаването.

Според действащи и бивши израелски експерти по отбрана и разузнаване, никога не е било реалистично да се очаква, че въздушна война може незабавно да срине иранското правителство.

"Това е самозалъгване. Имахме план как да унищожим балистичните ракети, как да се справим с ядрените обекти, как да се погрижим за военната индустрия в Иран. Но никога не съм чувал, че знаем как да проведем кампания [за смяна на режима] от въздуха", заяви един от източниците на разузнаването

"Никога не сме знаели как да проникнем в главите на 90 милиона души. И така, как бихме могли да преценим дали ще излязат на улицата или не? Надяваме се, че ще излязат", коментира още той.

Поредно народно въстание по време на война винаги е било изключително малко вероятно, каза Сима Шайн, специалист по Иран и бивш ръководител на изследванията в израелската разузнавателна агенция Мосад. Няма признаци иранци да излизат на улицата или значителни дезертьори от силите за сигурност, които биха могли да подкопаят контрола им върху страната, откакто започна американско-израелската кампания.

"Принадлежа към онези, които не смятат, че смяната на режима може да се случи чрез бомбардировки отвън", каза Шайн. Тя обаче не изключва дългосрочните последици за сигурността и икономиката.

"Не е черно-бяло. Възможно е Иран да завърши войната толкова слаб, всичко да бъде толкова крехко, че това ще облекчи възможността за промени отвън на режима", по думите ѝ.

Много хора в израелската разузнавателна и отбранителна общност, които не очакваха смяна на режима, също се опасяваха, че един отслабен Иран представлявал значителен ядрен риск, ако запази обогатения си уран.

Въпреки това те подкрепиха нападението на Израел и САЩ пред по-нататъшните преговори, с мотива, че въздушните удари биха могли да унищожат много от иранските ракети и голяма част от индустрията, която ги е произвела, както и да опустошат допълнително икономиката му.

Приоритетът на Израел сега е да отслаби Иран и неговите марионетки възможно най-скоро, въпреки че войната рискува да стимулира дългосрочните ирански усилия за разработване на ядрено оръжие, заявиха много настоящи и бивши служители.

"След 7 октомври Израел не е същата държава, която беше преди. Политиката се промени напълно. Има нулева толерантност, около 70% или 80% от израелците не са склонни да приемат никакви глупости от нашите противници, които искат да ни убият", каза един от тях, когато беше попитан за дългосрочните стратегически последици от войната.

"Израелската армия е на прага на приключване на тази кампания. Те няма да кажат това, защото е политическа директива, но от военна гледна точка те са изпълнили почти цялата мисия. Две седмици и след това всичко е свършено", по думите му.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симо

    3 42 Отговор
    Изборите в Иран приличат на тези в Северна Корея !!

    Коментиран от #2, #3, #11, #13, #28

    15:08 12.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    48 1 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    В румъния и франция на кого приличат изборите бе готин?

    Коментиран от #22

    15:10 12.03.2026

  • 3 Промит,

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Ти кога гладува там и ги видя?
    Остави хората да си живеят както си искат. Кой пък си ти, че даваш оценки на по- умните.

    Коментиран от #8

    15:12 12.03.2026

  • 4 Лост

    29 1 Отговор
    А Израел силен ли ще излезе от войната?

    15:13 12.03.2026

  • 5 адаша

    9 0 Отговор
    Тези на снимката са като жури в "Иран търси таланти". Много импозантно.

    15:13 12.03.2026

  • 6 Ушак

    30 0 Отговор
    Нито една цел не изпълни Смотаняху, даже режима им не можа да смени 😂🤣😂🤣

    15:13 12.03.2026

  • 7 Българин

    31 0 Отговор
    Биби даде фира...

    15:15 12.03.2026

  • 8 Тоест

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промит,":

    Гласува.

    15:16 12.03.2026

  • 9 Ти да видиш

    40 1 Отговор
    Хаха....искаха да сменят режима в Иран, а сега в резултат Иран ще смени режимите в САЩ и Израел.

    15:16 12.03.2026

  • 10 Българин

    28 0 Отговор
    Биби отиде на концерта на Кобзон заедно с Бен Гвир и брат си...

    15:17 12.03.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Без аятолла Тръмпейни нема честен вот!

    15:17 12.03.2026

  • 12 Българин

    29 1 Отговор
    Биби Биби...да бе мирно седяло не би "Шахед" видяло...

    15:19 12.03.2026

  • 13 хахаха

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Поне има избори за разлика от любимата ти Украйна:)

    15:20 12.03.2026

  • 14 Нападнахме Иран без ясен план

    24 1 Отговор
    сега им се извинете и изплащайте репарации на тях

    15:20 12.03.2026

  • 15 А вашето какво ще го праим бе

    14 0 Отговор
    МРЪСНИ ТЕРОРИСТИ????

    Защо ти ще имаш а аз няма да имам?
    Ти Господ ли си?

    Мрете и се измъчвайте в АДА заедно с привържениците и робите си мръсни човекоподобвни същества!!!!!

    15:21 12.03.2026

  • 16 насъскахте кучето и очаквайте деня си

    16 0 Отговор
    400 кг уран, мисля, че ще започнем обратното броене до опит на Иран

    15:22 12.03.2026

  • 17 Мдаа...

    15 0 Отговор
    Така става когато реалността на розАвото пони е съставена от гейпаради, силиконени играчки и синтетика.

    15:22 12.03.2026

  • 18 Реалност

    19 0 Отговор
    Войната доведе до обединение на иранския народ и много скоро ще доведе до смяна на режимите в Израел и САЩ.
    Бени вече го погребаха семейно с брат му, а на Дони му предстои 20 годишно посещение в Синг Синг заради педофилия.

    Коментиран от #27

    15:24 12.03.2026

  • 19 123

    15 0 Отговор
    Досега Иран не бяха и помислили да правят ядрена бомба, но след набият ционистките и краварските канчета със сигурност ще си сглобят няколко:)

    15:26 12.03.2026

  • 20 Асен Генов

    11 1 Отговор
    Розовите джендъри от ППДБ са комунисти педофили.

    15:27 12.03.2026

  • 21 ТаУмВзе

    9 1 Отговор
    Иран планира сухопътна операция срещу Израел, това заяви източник от Пентагона!.

    Коментиран от #23

    15:28 12.03.2026

  • 22 Европеец

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Заглавието е вярно..... Евреите и кравата се на хендриха с Иран, това че убиха 165 момичето отначало в училище ще се помни дълго време.... Изборите са ясни както в Румъния, така и в бг територията, така и в САЩ-манипулации, купувания, въобще пълно п@рно.....

    15:30 12.03.2026

  • 23 тц тц

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "ТаУмВзе":

    Няма обща граница, иначе досега щяха да са превзели Израел.

    15:31 12.03.2026

  • 24 Признаха си

    10 0 Отговор
    "...знаехме почти всичко за вземането на решения. Той правеше много неща, за които се тревожехме, и затова имаше война. Но никога не взе решение да се хвърли към бомба, независимо от всичко..."

    От статията става ясно, че мр-сната евр-йска измет са знаели, че Иран не смятат да правят атомна бомба при Али Хименей.
    И въпреки всичко са нападнали.
    Хак да им е!

    15:33 12.03.2026

  • 25 Даа!

    9 0 Отговор
    Персиеца няма право,а вие имате,така ли? С какво сте по различни от тях.И вие,скришом го развивахте,скришом го осъществихте.Димона затова и беше създадена.И към момента укривате този факт.Всички ядрени сили го знаят,вие сте вечните ущипани моми.ЯО има възпиращ ефект.Ако го получат,едва ли ще си развявате байряка безнаказано в региона,и специално към тях.

    15:33 12.03.2026

  • 26 ТаУмВзе

    8 1 Отговор
    Преди час руснаците избомбиха Харков с експерименталното чудовище ФАБ - 10 000! Резултата е потресаващ, може да го видите в Тубата.

    15:33 12.03.2026

  • 27 Хм...

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Реалност":

    И това не е най лошото.
    По интересно е какво ще стане ако новия аятолах не потвърди фетвата на баща си?

    15:34 12.03.2026

  • 28 1111

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Значи не са като изборите в САЩ където трябва да избираш между старец с деменция и психично болен педофил или изборите в България където гласуването става с ала бала флашка и с купуване на цигански гласове.

    15:36 12.03.2026

  • 29 Механик

    6 0 Отговор
    Демек "Голем го извадихме, ама мек"???

    15:40 12.03.2026

  • 30 Точно

    6 0 Отговор
    Евреина Нетаняху призоваваше Иранците да свалят правителството на Хаманей.
    Сега син Хаманей призовава Евреите да смъкнат Нетаняху който от години тероризира Арабите и накрая самите Евреии вярващи в ЖЕЛЕЗНИЯТ КУПОЛ са обстрелвани от Иранците.

    Времето на Нетаняху ИЗТЕЧЕ.

    15:40 12.03.2026

  • 31 Коста

    0 0 Отговор
    След атаките и войната на Израел не им остава нищо друго освен дa се опитат да унищожат Иран до последния иранец. И преди това бяха на нож но сега, след това което причинява Израел на Иран ще бъдат вечни смъртни врагове. Само смъртта на един от народите ще има ефект.

    15:47 12.03.2026