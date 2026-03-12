Песимизъм в Израел: Нападнахме Иран без ясен план за смяна на режима в Техеран

Израел не е имал реалистичен план за смяна на режима, когато е атакувал Иран. Това са споделили множество израелски източници от службите за сигурност пред "Гардиън".

По думите им, ако новото ръководство на Иран запази властта си, дългосрочната мярка за успеха на конфликта може да зависи от съдбата на 440 кг обогатен уран, с който държавата е разполагала преди ударите на САЩ и Израел през юни 2025 г. Този уран е достатъчен за изграждането на 10 ядрени бойни глави и Иран би могъл да го използва, за да ускори изграждането на оръжие, ако материалът остане в страната.

"Тези 440 кг уран са един от най-ясните лакмусови тестове за това как ще завърши тази война, дали ще е успешна", каза бивш висш израелски служител по отбраната и разузнаването. По думите му "трябва да сме в позиция, в която или този материал е извън Иран, или имате режим, в който сте уверени, че той е защитен (вътре в Иран) по много смислен начин".

Той посочи още, че "тази война е игра с висок риск, защото ако успее, тя напълно ще промени Близкия изток към по-добро. Но ако бомбардираме всичко и режимът остане на власт, а те продължат да поддържат тези 400 кг уран, мисля, че ще започнем обратното броене до опит на Иран да се сдобие с ядрено оръжие".

Йоаб Розенберг, бившият заместник-началник на израелския отдел за военно разузнаване, беше още по-директен, описвайки всеки край на войната, който оставя урана в ирански ръце, като пирова победа.

"Най-лошият резултат от тази война ще бъде обявяването на победа от типа на юни 2025 г., оставяйки иранския режим слаб с 450 кг обогатен уран в ръцете си", написа той в публикация в социалните медии, като допълни че иранският режим "100% ще се стремят към ядрена бомба и нашата победа ще се превърне в наша загуба".

Понеже възгледите на сина на Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи, който наследи баща си, след като той беше убит, са неясни към този момента относно изграждането на ядрена бомба, друг бивш висш служител на разузнаването коментира, че с Али Хаменеи "знаехме почти всичко за вземането на решения. Той правеше много неща, за които се тревожехме, и затова имаше война. Но никога не взе решение да се хвърли към бомба, независимо от всичко".

"С Моджтаба не съм толкова сигурен, че имаме знанията, за да оценим какво ще направи с ядрената програма. Той може да се хвърли към бомба още сега", допълни той.

Израелските и американските бомбардировки срещу Иран биха забавили работата по ядрено оръжие, но дори и с ограничен технически капацитет, политическото решение да се продължи със създаването на бомба би ескалирало дългосрочната заплаха за Израел, отбеляза още бившият служител на разузнаването.

Въпреки тези рискове, войната между САЩ и Израел се радва на широка подкрепа във военното ръководство на Израел, по думите на няколко действащи и бивши служители на отбраната и разузнаването.

Според действащи и бивши израелски експерти по отбрана и разузнаване, никога не е било реалистично да се очаква, че въздушна война може незабавно да срине иранското правителство.

"Това е самозалъгване. Имахме план как да унищожим балистичните ракети, как да се справим с ядрените обекти, как да се погрижим за военната индустрия в Иран. Но никога не съм чувал, че знаем как да проведем кампания [за смяна на режима] от въздуха", заяви един от източниците на разузнаването

"Никога не сме знаели как да проникнем в главите на 90 милиона души. И така, как бихме могли да преценим дали ще излязат на улицата или не? Надяваме се, че ще излязат", коментира още той.

Поредно народно въстание по време на война винаги е било изключително малко вероятно, каза Сима Шайн, специалист по Иран и бивш ръководител на изследванията в израелската разузнавателна агенция Мосад. Няма признаци иранци да излизат на улицата или значителни дезертьори от силите за сигурност, които биха могли да подкопаят контрола им върху страната, откакто започна американско-израелската кампания.

"Принадлежа към онези, които не смятат, че смяната на режима може да се случи чрез бомбардировки отвън", каза Шайн. Тя обаче не изключва дългосрочните последици за сигурността и икономиката.

"Не е черно-бяло. Възможно е Иран да завърши войната толкова слаб, всичко да бъде толкова крехко, че това ще облекчи възможността за промени отвън на режима", по думите ѝ.

Много хора в израелската разузнавателна и отбранителна общност, които не очакваха смяна на режима, също се опасяваха, че един отслабен Иран представлявал значителен ядрен риск, ако запази обогатения си уран.

Въпреки това те подкрепиха нападението на Израел и САЩ пред по-нататъшните преговори, с мотива, че въздушните удари биха могли да унищожат много от иранските ракети и голяма част от индустрията, която ги е произвела, както и да опустошат допълнително икономиката му.

Приоритетът на Израел сега е да отслаби Иран и неговите марионетки възможно най-скоро, въпреки че войната рискува да стимулира дългосрочните ирански усилия за разработване на ядрено оръжие, заявиха много настоящи и бивши служители.

"След 7 октомври Израел не е същата държава, която беше преди. Политиката се промени напълно. Има нулева толерантност, около 70% или 80% от израелците не са склонни да приемат никакви глупости от нашите противници, които искат да ни убият", каза един от тях, когато беше попитан за дългосрочните стратегически последици от войната.

"Израелската армия е на прага на приключване на тази кампания. Те няма да кажат това, защото е политическа директива, но от военна гледна точка те са изпълнили почти цялата мисия. Две седмици и след това всичко е свършено", по думите му.