Кремъл обвини Украйна в безотговорни атаки
12 Март, 2026 14:52 1 034 45

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, каза Песков

Кремъл обвини Украйна в безотговорни атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл обвини Киев, че е извършил "безотговорна" атака с дронове срещу енергиен обект в южната част на Русия, който доставя газ на Турция, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Снощи имаше нов опит за удари с дронове срещу компресорна станция", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той нарече газопровода "международно съоръжение", което "гарантира енергийната сигурност на Турция".

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, добави Песков, цитиран от ТАСС, като коментар за плановете на украинския президент Володимир Зеленски и френския му колега Еманюел Макрон да се срещнат, за да обсъдят продължаването на натиска върху Русия.

"В този случай киевският режим продължава своята последователна линия на възпрепятстване на мирния процес, опитва се да го прави по различни начини и в този случай намира положителна реакция в европейските столици", заяви говорителят на Кремъл.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пръц!

    14 12 Отговор
    Правилно. Украйна трябва да предупреди велика Русия щреди да бумне нещо! Има ООН и международно право.

    14:57 12.03.2026

  • 2 Гру.х

    15 13 Отговор
    Р. Уz. К. А.. Т. А. Ко. 4.и.н.а. Яко се тресе

    Коментиран от #39

    14:57 12.03.2026

  • 3 Безсрамнижчци

    17 14 Отговор
    А те като бомбандират Училища Жилищни блокове
    И болници се хвалят колко са силни

    14:57 12.03.2026

  • 4 Само питам

    13 19 Отговор
    дали има недоръгани укроби?

    Коментиран от #13

    14:58 12.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Заради украинските удари и тежките

    15 11 Отговор
    поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".

    😂

    Коментиран от #27

    14:58 12.03.2026

  • 7 Укробското блато

    13 20 Отговор
    потъва всеки ден, могилизацията на укри продължава.

    Коментиран от #31

    14:59 12.03.2026

  • 8 ........

    17 12 Отговор
    Путин действа като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно тяхната работа по фалирането и унищожаването на Русия.

    15:00 12.03.2026

  • 9 Киев за Три дни

    19 13 Отговор
    От Киев за три дни до
    Моля спрете Украйна размазва ни

    15:00 12.03.2026

  • 10 Нямат край

    22 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:00 12.03.2026

  • 11 Зелен бункерен rнom

    13 12 Отговор
    Тока дойде ли, от бункера нищо не виждам.

    15:01 12.03.2026

  • 12 Путин- всьо по плану!

    16 10 Отговор
    Всичко е наред Предвидил съм че ще ме Бомбят Укрите
    И ще дам 5 милиона гроба

    15:01 12.03.2026

  • 13 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    15 9 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Ние ще се включим в този купон 🥳

    15:02 12.03.2026

  • 14 Бункерен Стратег

    12 6 Отговор
    Аз съм сила
    Взима по трима черно с мен в Бункера

    15:03 12.03.2026

  • 15 Украйна пали и взривява един след друг

    18 11 Отговор
    най-важните заводи за руската военна машина. Тази сутрин химическият завод "Куйбишев Азот" в Толяти, Самарска област, е бил атакуван и поразен с далекобойни дронове. Такива предприятия са ключови за руската военна промишленост, защото произвеждат вещества, необходими за взривната част в главите на снаряди, мини и най-различни боеприпаси. Преди 2 дни, в ранната вечер на 10 март Украйна порази с ракети Storm Shadow най-важния руски завод за микроелектроника "Кремний ЕЛ". 90% от микрочиповете в Русия се произвеждат именно в това предприятие – по-точно вече в останките му. Ударът е нанесен със 7 ракети Storm Shadow.

    Коментиран от #28, #40

    15:04 12.03.2026

  • 16 ахаа

    17 9 Отговор
    Кремъл започна война, ама стана напечено и сега реве

    15:06 12.03.2026

  • 17 Георгиев

    11 5 Отговор
    Песков, събери си чантичката и да те няма. Заедно с обкръжението ти и началника ти. Не може само с декларации. Заради онези осем английски ракети, които изстреляха англичаните, трябваше да се взриви един Посейдон до острова и да усетят 20 метрова морска вълна. А за тази авантюра, да бомбят тази компресорна станция, трябваше Банкова да е срината до земята. Ама вижте какво става е Иран? Сегашното поведение на Путин и сие е странно и показва слабост. Така не се изпълняват целите на а СВО.

    15:08 12.03.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 !!!?

    9 0 Отговор
    Какъв е този "мирен процес"...може би "специлен" - бомбардиране на жилищни блокове с "Орешник" !!!?

    15:09 12.03.2026

  • 20 Руски Z-блогъри в ступор

    11 0 Отговор
    заради взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    15:09 12.03.2026

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    8 0 Отговор
    Путилифона батю Путйо се чуди Долен Тъп приятел ли мо е или колега само? Шото ме дръндори с яд карашик секой ден ка чужда булка!

    15:10 12.03.2026

  • 22 !!!?

    9 0 Отговор
    Къде е къркандето Медведев да ревне гороломно "дайте ЯО !"

    Коментиран от #24

    15:12 12.03.2026

  • 23 Мнение

    9 1 Отговор
    Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея.

    Коментиран от #33

    15:12 12.03.2026

  • 24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 25 ГанЯ

    3 0 Отговор
    То отговорни атаки има ли?

    15:14 12.03.2026

  • 26 пътник

    5 0 Отговор
    Империя на злотто и лъжата,и ШАНТАЖА.

    15:16 12.03.2026

  • 27 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Заради украинските удари и тежките":

    ПРЕВРАТ, се нарича руският сценарий в Луганск и Донецк... И след това, оле-ле помощ ...."Наших бьют!"

    15:16 12.03.2026

  • 28 Фгйклшш

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Украйна пали и взривява един след друг":

    Кремний ЕЛ
    Т.е. силиций ел.
    Шест ракети в цеха и една по администрацията.
    Сега това е завод за мини, миниатюрни платки и люспи от платки!
    Има загинали началници и специалисти!

    15:16 12.03.2026

  • 29 Фгйклшш

    2 0 Отговор
    Кремний ЕЛ
    Т.е. силиций ел.
    Шест ракети в цеха и една по администрацията.
    Сега това е завод за мини, миниатюрни платки и люспи от платки!
    Има загинали началници и специалисти!

    15:17 12.03.2026

  • 30 Рамбо

    7 0 Отговор
    Мустакатия мухльо и Лилипутко са по-големи предатели от Горби. Изтрепаха над милион руснаци за няколко украински села.

    15:17 12.03.2026

  • 31 ТТТ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Укробското блато":

    ? Бръмбари в главата.

    15:18 12.03.2026

  • 32 Кремъл обвини Украйна в безотговорни

    4 0 Отговор
    Кремъл обвини Украйна в безотговорни атаки
    НУ ВОТ. КАРЛИКИ СОВСЕМ С УМА СОШЛИ.

    15:22 12.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Украинска компания, създала

    3 1 Отговор
    "най-ефективния дрон за 2025", ще снабдява Пентагона по мащабна програма. Украинската компания Defense Drones Tech Corporation е избрана да участва в конкурс за договори по програмата на Пентагона „Drone Dominance Program“ ("Програма за дронова доминация"), в рамките на която САЩ планират да закупят хиляди евтини ударни безпилотни машини. Това се посочва в статия на The New York Times. F-Drones произвежда атакуващи FPV дронове, предназначени и изключително ефективни за унищожаване на руска тежка военна техника.

    Коментиран от #43

    15:23 12.03.2026

  • 35 Цензура

    0 4 Отговор
    Укрoпия все удря заводи, рафинерии и те след две седмици подновяват работа. А Русия каквото удари в укрия, край с него завинаги - защото укрите нямат акъла да го възстановят.
    Ама и руснаците вместо да мрънкат, просто трябва да спрат да жалят укрия, но да я смажат окончателно - тогава и мирът естествено ще дойде.
    Атаките срещу инфраструктурата на Турски поток са и атаки срещу България, защото ние печелим стотици милиони годишно от транзит - но - разбира се - ако газопроводът бъде разрушен от укропските терористи, нито един от нашите управляващи, всеки от които е готов да лaпа на зеленски, няма да каже и гък !!!

    Коментиран от #38

    15:27 12.03.2026

  • 36 да питам

    4 1 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #44

    15:28 12.03.2026

  • 37 Кремъл обвини Украйна в безотговорни

    4 1 Отговор
    Кремъл обвини Украйна в безотговорни атаки
    А КАРЛИК, СКАКТА САМЪЙ ЯКИЙ БОГАТИР СКРИЧАЛ:
    ЭТООООО ЦИНИЗЪЪЪЪМ!
    И ГЛУБАКО В БУНКЕРЕ СПРЯТАЛЬСЯ ВОТ!

    15:28 12.03.2026

  • 38 "Огромни загуби за руската петролна

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Цензура":

    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    15:29 12.03.2026

  • 39 някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гру.х":

    евр0гейтаците можете само да грухтите

    15:34 12.03.2026

  • 40 някой си

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Украйна пали и взривява един след друг":

    поредната лъжа на поредния смешник

    15:36 12.03.2026

  • 41 Европа

    3 1 Отговор
    Бой до откат по наглите руски мекерета
    Безгранична комунистическа наглоооосстттт

    Коментиран от #42

    15:36 12.03.2026

  • 42 някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Европа":

    поредния квичащ евр0гейтак

    Коментиран от #45

    15:37 12.03.2026

  • 43 някой си

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Украинска компания, създала":

    много богата фантазия имате мишкари

    15:38 12.03.2026

  • 44 някой си

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "да питам":

    мечтать не вредно 😆😆😆

    15:40 12.03.2026

  • 45 Розовото пони Путин 🦄

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "някой си":

    И аз съм квичащ русо0гейтак от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    15:42 12.03.2026

Новини по държави:
