Кремъл обвини Украйна в безотговорни атаки

Кремъл обвини Киев, че е извършил "безотговорна" атака с дронове срещу енергиен обект в южната част на Русия, който доставя газ на Турция, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Снощи имаше нов опит за удари с дронове срещу компресорна станция", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той нарече газопровода "международно съоръжение", което "гарантира енергийната сигурност на Турция".
Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, добави Песков, цитиран от ТАСС, като коментар за плановете на украинския президент Володимир Зеленски и френския му колега Еманюел Макрон да се срещнат, за да обсъдят продължаването на натиска върху Русия.
"В този случай киевският режим продължава своята последователна линия на възпрепятстване на мирния процес, опитва се да го прави по различни начини и в този случай намира положителна реакция в европейските столици", заяви говорителят на Кремъл.
1 Пръц!
14:57 12.03.2026
2 Гру.х
Коментиран от #39
14:57 12.03.2026
3 Безсрамнижчци
И болници се хвалят колко са силни
14:57 12.03.2026
4 Само питам
Коментиран от #13
14:58 12.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Заради украинските удари и тежките
😂
Коментиран от #27
14:58 12.03.2026
7 Укробското блато
Коментиран от #31
14:59 12.03.2026
8 ........
15:00 12.03.2026
9 Киев за Три дни
Моля спрете Украйна размазва ни
15:00 12.03.2026
10 Нямат край
15:00 12.03.2026
11 Зелен бункерен rнom
15:01 12.03.2026
12 Путин- всьо по плану!
И ще дам 5 милиона гроба
15:01 12.03.2026
13 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #4 от "Само питам":Ние ще се включим в този купон 🥳
15:02 12.03.2026
14 Бункерен Стратег
Взима по трима черно с мен в Бункера
15:03 12.03.2026
15 Украйна пали и взривява един след друг
Коментиран от #28, #40
15:04 12.03.2026
16 ахаа
15:06 12.03.2026
17 Георгиев
15:08 12.03.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 !!!?
15:09 12.03.2026
20 Руски Z-блогъри в ступор
😂
15:09 12.03.2026
21 Архимандрисандрит Бибиян
15:10 12.03.2026
22 !!!?
Коментиран от #24
15:12 12.03.2026
23 Мнение
Коментиран от #33
15:12 12.03.2026
24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
25 ГанЯ
15:14 12.03.2026
26 пътник
15:16 12.03.2026
27 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #6 от "Заради украинските удари и тежките":ПРЕВРАТ, се нарича руският сценарий в Луганск и Донецк... И след това, оле-ле помощ ...."Наших бьют!"
15:16 12.03.2026
28 Фгйклшш
До коментар #15 от "Украйна пали и взривява един след друг":Кремний ЕЛ
Т.е. силиций ел.
Шест ракети в цеха и една по администрацията.
Сега това е завод за мини, миниатюрни платки и люспи от платки!
Има загинали началници и специалисти!
15:16 12.03.2026
30 Рамбо
15:17 12.03.2026
31 ТТТ
До коментар #7 от "Укробското блато":? Бръмбари в главата.
15:18 12.03.2026
32 Кремъл обвини Украйна в безотговорни
НУ ВОТ. КАРЛИКИ СОВСЕМ С УМА СОШЛИ.
15:22 12.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Украинска компания, създала
Коментиран от #43
15:23 12.03.2026
35 Цензура
Ама и руснаците вместо да мрънкат, просто трябва да спрат да жалят укрия, но да я смажат окончателно - тогава и мирът естествено ще дойде.
Атаките срещу инфраструктурата на Турски поток са и атаки срещу България, защото ние печелим стотици милиони годишно от транзит - но - разбира се - ако газопроводът бъде разрушен от укропските терористи, нито един от нашите управляващи, всеки от които е готов да лaпа на зеленски, няма да каже и гък !!!
Коментиран от #38
15:27 12.03.2026
36 да питам
Коментиран от #44
15:28 12.03.2026
37 Кремъл обвини Украйна в безотговорни
А КАРЛИК, СКАКТА САМЪЙ ЯКИЙ БОГАТИР СКРИЧАЛ:
ЭТООООО ЦИНИЗЪЪЪЪМ!
И ГЛУБАКО В БУНКЕРЕ СПРЯТАЛЬСЯ ВОТ!
15:28 12.03.2026
38 "Огромни загуби за руската петролна
До коментар #35 от "Цензура":и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."
15:29 12.03.2026
39 някой си
До коментар #2 от "Гру.х":евр0гейтаците можете само да грухтите
15:34 12.03.2026
40 някой си
До коментар #15 от "Украйна пали и взривява един след друг":поредната лъжа на поредния смешник
15:36 12.03.2026
41 Европа
Безгранична комунистическа наглоооосстттт
Коментиран от #42
15:36 12.03.2026
42 някой си
До коментар #41 от "Европа":поредния квичащ евр0гейтак
Коментиран от #45
15:37 12.03.2026
43 някой си
До коментар #34 от "Украинска компания, създала":много богата фантазия имате мишкари
15:38 12.03.2026
44 някой си
До коментар #36 от "да питам":мечтать не вредно 😆😆😆
15:40 12.03.2026
45 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #42 от "някой си":И аз съм квичащ русо0гейтак от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
15:42 12.03.2026