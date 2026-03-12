Новини
Спорът за пенсионната реформа разпали гнева на белгийското общество

12 Март, 2026 14:22 921 5

  • белгия-
  • пенсия-
  • пенсионна реформа-
  • барт де вевер

Критиците предупреждават, че новите правила могат да засегнат по-силно жените

Спорът за пенсионната реформа разпали гнева на белгийското общество - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недоволството срещу планираната пенсионна реформа в Белгия се засили след спорнo изказванe на министъра на финансите, пенсиите и националната лотария Ян Ямбон, съобщи белгийската информационна агенция Белга, цитирана от БТА.

Коментарът му, че жените ще трябва да "променят поведението си", допълнително разпали планираните протести срещу намеренията на правителството за промени.

Реформата, предложена от федералното правителство на премиера Барт де Вевер, има за цел да направи пенсионната система по-финансово устойчива. Една от основните мерки предвижда въвеждането на т.нар. пенсионно наказание, което ще намалява размера на пенсиите на хора, които избират да се пенсионират по-рано, без да са натрупали достатъчно години трудов стаж.

Критиците предупреждават, че новите правила могат да засегнат по-силно жените. В Белгия те много по-често работят на непълно работно време и по-често прекъсват кариерата си заради грижи за деца или близки, което означава, че имат по-малко пенсионни права.

Коментирайки реформата, Ямбон заяви, че хората ще се приспособят към новата система и намекна, че в бъдеще повече жени могат да работят на пълен работен ден. Думите му предизвикаха остра реакция от страна на синдикати, опозиционни партии и организации за защита на правата на жените. Експерти предупреждават, че в краткосрочен план реформата може да увеличи съществуващата разлика между пенсиите на мъжете и жените. В момента жените получават средно по-ниски пенсии, тъй като по-често работят на непълно работно време или правят паузи в кариерата си.

Синдикатите твърдят, че тези опасения засилват недоволството сред работещите и са помогнали за организацията на протестиращи за националната демонстрация в Брюксел. Организаторите очакват десетки хиляди хора да се включат в шествието с искане за промени в пенсионната реформа и в социалната политика като цяло.

Въпреки критиките Ямбон защитава реформата и подчерта, че промените са неизбежни. Според него застаряването на населението в Белгия налага адаптиране на пенсионната система, за да остане тя финансово устойчива в дългосрочен план. Министърът също така увери, че определени прекъсвания в кариерата – като излизане в майчинство, бащинство и болнични, ще продължат да се признават при изчисляването на пенсионните права.

По думите на правителството целта на реформата не е да наказва жените, а да насърчи по-дълги и по-стабилни кариери за всички. В дългосрочен план, според Ямбон, по-високата заетост може дори да помогне за намаляване на разликата между пенсиите на мъжете и жените.

Спорът около реформата отразява и притесненията в по-широк план, свързани с политиката на правителството. Лидерите на синдикатите смятат, че от трудещите се се изисква да работят повече години, при положение че в същото време се сблъскват с променящи се условия на труд и по-слаба социална защита. Според тях пенсионната реформа се е превърнала в символ на цялостно отслабване на социалните права.

Общественото недоволство увеличава и политическия натиск преди парламентарното гласуване на закона за пенсиите, което се очаква по-късно тази година. Някои партии и организации от гражданското общество настояват за промени в законопроекта, които да защитят работещите на непълно работно време и да се признае трудът, свързан с полагане на грижи за близки.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затова там всички за бездетни

    19 2 Отговор
    О.бр@тни и не раждат деца.

    14:24 12.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    25 1 Отговор
    Задава се брутална финансова криза, която се прикрива с войни. Ще хвърчат правителства на поразия

    14:28 12.03.2026

  • 3 Кестел

    9 0 Отговор
    Скоро изстрадалият Европейски народ ще се вдигне и ще коли наред продажните правителства.

    14:52 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иванов

    3 1 Отговор
    Ето ти сега еманципация и равни права. Хем да раждат, хем да готвят, хем да чистят, а и да работят повече.
    Ако са знаели какво ще стане нямаше да излизат на протести за равни права.

    15:32 12.03.2026

