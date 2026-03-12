Русия отправи призив към Израел и САЩ

Русия призова днес Израел и САЩ да прекратят атаките си срещу Иран и да се върнат на масата за преговори, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс и ТАСС, съобщи БТА.
"Русия ще продължи да предприема постъпки за прекратяването на ескалацията в Близкия изток в най-скоро време, както и за разрешаването на всякакви противоречия с мирни средства", посочи Захарова пред репортери.
"По данни на властите жертвите на незаконните военни действия на Вашингтон и Тел Авив сред мирното население на Иран са вече хиляди", допълни тя, като уточни, че неконтролируемата ескалация на иранския конфликт поражда загриженост.
Мария Захарова изтъкна, че Иран се е обърнал към приятелските държави, в това число и Русия, за предоставянето на хуманитарна помощ, чиято доставка в момента се организира.
"Във връзка с разрушаването на много болници, центрове за спешна помощ, както и големия брой ранени, сред които има и жени и деца, иранската страна се обърна към приятелските държави, в това число и Русия, с молба за доставка на медикаменти. По указание на президента Владимир Путин се организира доставката на съответната хуманитарна помощ от Русия за иранския народ", заяви говорителката.
