Макрон се похвали: Строим самолетоносач от ново поколение!

22 Декември, 2025 04:59

Той ще струва приблизително 10,25 милиарда евро и трябва да бъде пуснат на вода до 2038 г.

Макрон се похвали: Строим самолетоносач от ново поколение! - 1
Снимка: YouTube
Франция ще построи нов самолетоносач, за да укрепи позицията си на морска сила, обяви президентът Еманюел Макрон, според France 24.

Той направи съобщението пред френски военни, събрани във военна база в Абу Даби. Макрон пристигна в Обединените арабски емирства в неделя, 21 декември, за да обсъди двустранните отношения с ОАЕ.

„Решението за стартиране на тази мащабна програма беше взето тази седмица“, каза Макрон.

Според Ройтерс, програмата, известна като „PANG“ (Porte-Avions Nouvelle Génération или „Самолетоносач от ново поколение“), ще струва приблизително 10,25 милиарда евро.

Френското правителство заяви, че новият кораб ще бъде въведен в експлоатация до 2038 г., когато се очаква самолетоносачът „Шарл дьо Гол“ да бъде изведен от експлоатация. Работата по компонентите за ядрено задвижване започна през 2024 г.

Франция е единствената ядрена сила в ЕС след излизането на Обединеното кралство. Тя е сред малкото европейски държави, които притежават самолетоносачи, освен Великобритания, Италия и Испания.

„Шарл дьо Гол“ е флагманският кораб на френския флот, единственият самолетоносач и първият атомен надводен кораб във френския флот. Той е спуснат на вода през 1994 г., но влиза в експлоатация едва през 2001 г.

Водоизместимостта на самолетоносача е 42 000 тона, а двигателните му системи (два ядрени реактора K15) произвеждат 76 200 конски сили. С пълен екипаж от 1 900 души, включително авиационната група и командния състав, корабът има автономност на плаване до 45 дни. Корабът може да превозва до 40 самолета.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нннн

    5 1 Отговор
    Франция е фалирала (4 000 милиарда дълг), но строи самолетоносач за 10 милиарда.! (???)
    ,,На гол тумбак чифте пищови."

    Коментиран от #2

    05:12 22.12.2025

  • 2 хА Ха

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    Фаллаирала е празната ти рашистка кратуна.

    Коментиран от #4, #7

    05:15 22.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Читанка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хА Ха":

    Да вземеш да се научиш да пишеш, преди да публикуваш коментари по форумите.

    05:37 22.12.2025

  • 5 Макрон

    2 0 Отговор
    пак ще го търси Бриджит да го бие.

    05:47 22.12.2025

  • 6 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    В днеъ време е много тъпо да строиш самолетоносач.Ще го гръмнат веднага.

    05:48 22.12.2025

  • 7 Па съм я бе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хА Ха":

    А ти го тура у джегера сакаш ли?

    05:49 22.12.2025

