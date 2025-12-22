Макрон се похвали: Строим самолетоносач от ново поколение!

Франция ще построи нов самолетоносач, за да укрепи позицията си на морска сила, обяви президентът Еманюел Макрон, според France 24.

Той направи съобщението пред френски военни, събрани във военна база в Абу Даби. Макрон пристигна в Обединените арабски емирства в неделя, 21 декември, за да обсъди двустранните отношения с ОАЕ.

„Решението за стартиране на тази мащабна програма беше взето тази седмица“, каза Макрон.

Според Ройтерс, програмата, известна като „PANG“ (Porte-Avions Nouvelle Génération или „Самолетоносач от ново поколение“), ще струва приблизително 10,25 милиарда евро.

Френското правителство заяви, че новият кораб ще бъде въведен в експлоатация до 2038 г., когато се очаква самолетоносачът „Шарл дьо Гол“ да бъде изведен от експлоатация. Работата по компонентите за ядрено задвижване започна през 2024 г.

Франция е единствената ядрена сила в ЕС след излизането на Обединеното кралство. Тя е сред малкото европейски държави, които притежават самолетоносачи, освен Великобритания, Италия и Испания.

„Шарл дьо Гол“ е флагманският кораб на френския флот, единственият самолетоносач и първият атомен надводен кораб във френския флот. Той е спуснат на вода през 1994 г., но влиза в експлоатация едва през 2001 г.

Водоизместимостта на самолетоносача е 42 000 тона, а двигателните му системи (два ядрени реактора K15) произвеждат 76 200 конски сили. С пълен екипаж от 1 900 души, включително авиационната група и командния състав, корабът има автономност на плаване до 45 дни. Корабът може да превозва до 40 самолета.