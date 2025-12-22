Новини
НАТО открива в Румъния нов център за "непрекъснат поток от оръжия" за Украйна
  Тема: Украйна

НАТО открива в Румъния нов център за "непрекъснат поток от оръжия" за Украйна

22 Декември, 2025 05:07, обновена 22 Декември, 2025 05:29

НАТО открива в Румъния нов център за "непрекъснат поток от оръжия" за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Втори голям център за координация и транзит на военно оборудване за Украйна ще започне да функционира в Румъния през януари 2026 г., обяви генерал Майк Келер, заместник-командващ на Командването на НАТО за сигурност и обучение за Украйна (NSATU), цитиран от DefenseRomania.

Създаването му ще помогне за осигуряване на резервен поток и ще засили логистичната устойчивост на целия Източен фланг.

Според портала, стартирането на новия център в Румъния ще удвои транзитния капацитет на военната помощ, а механизмът PURL (Платено от европейци, доставено от американци) ще осигури непрекъснат поток от оръжия.

Според генерала, мисията вече е изпратила приблизително 220 000 тона военна помощ до 2025 г. Новият център в Румъния ще бъде под прякото командване на НАТО.

Британският премиер Киър Стармър разговаря с Доналд Тръмп за войната в Украйна и ситуацията в Газа по време на последния им телефонен разговор за 2025 г., съобщиха от "Даунинг стрийт", цитирани от БНР.

Говорител на "Даунинг стрийт" заяви, че двамата лидери са започнали разговора си с обмен на мнения за войната в Украйна.

Стармър е представил актуална информация за работата на Коалицията на желаещите, готова да подкрепи всяко мирно споразумение и да осигури справедлив и траен край на военните действия. Обръщайки се към Близкия изток, лидерите са обсъдили ситуацията на място в Газа. Стармър и Тръмп са обсъдили също и назначаването на нов посланик във Вашингтон по време на предколедния си разговор в неделя.

Стармър е посочил, че назначаването на Крисчън Търнър за британски посланик в САЩ "ще задълбочи допълнително отношенията между двете страни“. В заключение, говорителят на "Даунинг стрийт" заяви, че двамата държавници са си отправили най-добри пожелания преди Коледа и че се надяват в най-скоро време отново да разговарят.


  • 1 българин

    7 3 Отговор
    Дрън, дрън!

    05:20 22.12.2025

  • 2 Наблюдател

    19 3 Отговор
    Ако Израел беше на мястото на Русия, всички центрове за оръжия щяха да са избомбени, всички кораби и самолети които пренасят оръжия също.
    Всички които подкрепят бандерските фашистите, разни генерали или цивилни, политици, щяха да гушнат букета по един или друг начин.

    Коментиран от #8, #10, #15

    05:21 22.12.2025

  • 3 нннн

    14 2 Отговор
    ,,Платено от европейците." Гордейте се, евроатлантически българи...

    Коментиран от #14

    05:21 22.12.2025

  • 4 Ъхъ

    9 3 Отговор
    Реките и потоците вече пресъхват още в западната част на укра! До фронта нищо не достига!

    05:22 22.12.2025

  • 5 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Да го не гръмнат бе😁

    05:23 22.12.2025

  • 6 Германия е проклятието на Европа

    6 2 Отговор
    Славянската кръв е евтина.
    Напоен със руска, славянска, циганска и еврейска кръв украински чернозем Нацистка Германия извозва с влакови композиции за Нацистка Германия.
    Дори Бирата която пиете Днес е отгледана на чернозем напоен със славянска кръв.
    Славяните, втора категория хора за Германия.

    05:23 22.12.2025

  • 7 Путин

    3 9 Отговор
    Макрон и Стармър направиха руския президент с токчетата да е... "многоходов". Как? Като му връчиха дълъг лист със забранени цели в Украйна. Стратегически цели, които можеха да решат войната за дни. Ако западните лидери не бяха забранили на Хаяско да е войник в Украйна, а му наложиха да е "многоходов". Това пишат и руските издания тази сутрин - че малкия Пуслер вече няма да слуша и изпълнява нарежданията на западните лидери.

    05:24 22.12.2025

  • 8 Путин

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Сорос каза да сме "многоходови"

    05:24 22.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Една трета от мунициите се ороизееждат в България, а се плащат от европейците. Каза го Урсула в прав текст. Това са парите с които от една седмица пълнят количките в хипермаркетите. За това този логистичен център е в Румъния. Защото е най близо до България.

    05:24 22.12.2025

  • 10 Сорос

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Нерде Израел, нерде Пуслер с памперса

    05:25 22.12.2025

  • 11 Продължаваме

    8 1 Отговор
    Центърът в Румъния е ясен. Но как ще стигнат оръжията в Украйна. Русия ще ги унищожава преди да стигнат в Украйна.

    Коментиран от #19

    05:26 22.12.2025

  • 12 Германска Бира напоена с кръвта

    2 0 Отговор
    на славяни, ВСВ Хитлер извозва чернозем от Украйна за Нацистка Германия.

    05:26 22.12.2025

  • 13 Za Родину

    1 3 Отговор
    Дано не пресъхне потока !

    05:28 22.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "нннн":

    Платено от европейците, произведено от българите. От производството на боеприпаси идват парите с които препълвате количките в хипермаркетите преди празниците.

    05:28 22.12.2025

  • 15 777

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Русия няма военни самолети - с какво ще избомби каквото и да е? Ако имаше, войната отдавна да беше свършила. Напредват като охлюви с картечници и 1 млн жертви

    05:30 22.12.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Този център трябваше да е в България и да смучем пари, но понеже Ганю е русофил, го направиха в Румъния.

    Коментиран от #24

    05:30 22.12.2025

  • 17 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    8 1 Отговор
    НАТО 3АГУБИ ВОЙНАТА 😝
    ДНЕС ОТКРИВА, УТРЕ ЗАКРИВА 😩
    РУСНАЦИТЕ КАТО СТИГНАТ ДЕЛТАТА НА ДУНАВ, ЯНКИТЕ И ВАСАЛИТЕ ИМ ЩЕ СЕ ИЗНЕСАТ КАТО БИTИ ПEДAЛИ 😝🤣😆

    Коментиран от #22

    05:32 22.12.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    5 5 Отговор
    160 военни завода денонощно бълват муниции за Украйна. На това се дължи благоденствието на българите, и това е единствената причина за да ни приемат в Клуба на богатите.

    05:33 22.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Продължаваме":

    Както стигат до сега. С влакове. Просто влаковете ще пътуват по често. Така изпратихме нашите 100 бетеера.

    05:39 22.12.2025

  • 20 Копейкин

    2 4 Отговор
    Ето от какви новини се разболявам.А съм и с високо кръвно.

    05:39 22.12.2025

  • 21 Миролюб Войнов, сладкар

    2 5 Отговор
    А на бе, сладкарница ще отвори "победеното" НАТО 😁
    Тепърва се почва !!! Скоро тръгват и обагатени с уран и редки метали муниции 👍

    Коментиран от #25

    05:40 22.12.2025

  • 22 ще си изнесеш

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    чер ва та

    05:43 22.12.2025

  • 23 В.В.Пу

    0 3 Отговор
    Едно говорим,друго договаряме,а трето се получава.Защо така бе товаришчи,нали уж обещахте да я спирате тази война или пак ме изпързалязахте.

    05:44 22.12.2025

  • 24 Ходи

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    смучи !

    05:45 22.12.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Миролюб Войнов, сладкар":

    Мунициите с обеднен уран са много скъпи и не се ползват в Украйна. Ползваха ги американците в Косово, да дънят сръбските танкове с тях. Украинците не могат да си позволят такива муниции.

    05:45 22.12.2025

