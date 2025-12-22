НАТО открива в Румъния нов център за "непрекъснат поток от оръжия" за Украйна

Втори голям център за координация и транзит на военно оборудване за Украйна ще започне да функционира в Румъния през януари 2026 г., обяви генерал Майк Келер, заместник-командващ на Командването на НАТО за сигурност и обучение за Украйна (NSATU), цитиран от DefenseRomania.
Създаването му ще помогне за осигуряване на резервен поток и ще засили логистичната устойчивост на целия Източен фланг.
Според портала, стартирането на новия център в Румъния ще удвои транзитния капацитет на военната помощ, а механизмът PURL (Платено от европейци, доставено от американци) ще осигури непрекъснат поток от оръжия.
Според генерала, мисията вече е изпратила приблизително 220 000 тона военна помощ до 2025 г. Новият център в Румъния ще бъде под прякото командване на НАТО.
Британският премиер Киър Стармър разговаря с Доналд Тръмп за войната в Украйна и ситуацията в Газа по време на последния им телефонен разговор за 2025 г., съобщиха от "Даунинг стрийт", цитирани от БНР.
Говорител на "Даунинг стрийт" заяви, че двамата лидери са започнали разговора си с обмен на мнения за войната в Украйна.
Стармър е представил актуална информация за работата на Коалицията на желаещите, готова да подкрепи всяко мирно споразумение и да осигури справедлив и траен край на военните действия. Обръщайки се към Близкия изток, лидерите са обсъдили ситуацията на място в Газа. Стармър и Тръмп са обсъдили също и назначаването на нов посланик във Вашингтон по време на предколедния си разговор в неделя.
Стармър е посочил, че назначаването на Крисчън Търнър за британски посланик в САЩ "ще задълбочи допълнително отношенията между двете страни“. В заключение, говорителят на "Даунинг стрийт" заяви, че двамата държавници са си отправили най-добри пожелания преди Коледа и че се надяват в най-скоро време отново да разговарят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 българин
05:20 22.12.2025
2 Наблюдател
Всички които подкрепят бандерските фашистите, разни генерали или цивилни, политици, щяха да гушнат букета по един или друг начин.
Коментиран от #8, #10, #15
05:21 22.12.2025
3 нннн
Коментиран от #14
05:21 22.12.2025
4 Ъхъ
05:22 22.12.2025
5 Бай той Толстой
05:23 22.12.2025
6 Германия е проклятието на Европа
Напоен със руска, славянска, циганска и еврейска кръв украински чернозем Нацистка Германия извозва с влакови композиции за Нацистка Германия.
Дори Бирата която пиете Днес е отгледана на чернозем напоен със славянска кръв.
Славяните, втора категория хора за Германия.
05:23 22.12.2025
7 Путин
05:24 22.12.2025
8 Путин
До коментар #2 от "Наблюдател":Сорос каза да сме "многоходови"
05:24 22.12.2025
9 Данко Харсъзина
05:24 22.12.2025
10 Сорос
До коментар #2 от "Наблюдател":Нерде Израел, нерде Пуслер с памперса
05:25 22.12.2025
11 Продължаваме
Коментиран от #19
05:26 22.12.2025
12 Германска Бира напоена с кръвта
05:26 22.12.2025
13 Za Родину
05:28 22.12.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "нннн":Платено от европейците, произведено от българите. От производството на боеприпаси идват парите с които препълвате количките в хипермаркетите преди празниците.
05:28 22.12.2025
15 777
До коментар #2 от "Наблюдател":Русия няма военни самолети - с какво ще избомби каквото и да е? Ако имаше, войната отдавна да беше свършила. Напредват като охлюви с картечници и 1 млн жертви
05:30 22.12.2025
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #24
05:30 22.12.2025
17 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
ДНЕС ОТКРИВА, УТРЕ ЗАКРИВА 😩
РУСНАЦИТЕ КАТО СТИГНАТ ДЕЛТАТА НА ДУНАВ, ЯНКИТЕ И ВАСАЛИТЕ ИМ ЩЕ СЕ ИЗНЕСАТ КАТО БИTИ ПEДAЛИ 😝🤣😆
Коментиран от #22
05:32 22.12.2025
18 Данко Харсъзина
05:33 22.12.2025
19 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Продължаваме":Както стигат до сега. С влакове. Просто влаковете ще пътуват по често. Така изпратихме нашите 100 бетеера.
05:39 22.12.2025
20 Копейкин
05:39 22.12.2025
21 Миролюб Войнов, сладкар
Тепърва се почва !!! Скоро тръгват и обагатени с уран и редки метали муниции 👍
Коментиран от #25
05:40 22.12.2025
22 ще си изнесеш
До коментар #17 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":чер ва та
05:43 22.12.2025
23 В.В.Пу
05:44 22.12.2025
24 Ходи
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":смучи !
05:45 22.12.2025
25 Данко Харсъзина
До коментар #21 от "Миролюб Войнов, сладкар":Мунициите с обеднен уран са много скъпи и не се ползват в Украйна. Ползваха ги американците в Косово, да дънят сръбските танкове с тях. Украинците не могат да си позволят такива муниции.
05:45 22.12.2025