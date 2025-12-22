НАТО открива в Румъния нов център за "непрекъснат поток от оръжия" за Украйна

Втори голям център за координация и транзит на военно оборудване за Украйна ще започне да функционира в Румъния през януари 2026 г., обяви генерал Майк Келер, заместник-командващ на Командването на НАТО за сигурност и обучение за Украйна (NSATU), цитиран от DefenseRomania.

Създаването му ще помогне за осигуряване на резервен поток и ще засили логистичната устойчивост на целия Източен фланг.

Още новини от Украйна

Според портала, стартирането на новия център в Румъния ще удвои транзитния капацитет на военната помощ, а механизмът PURL (Платено от европейци, доставено от американци) ще осигури непрекъснат поток от оръжия.

Според генерала, мисията вече е изпратила приблизително 220 000 тона военна помощ до 2025 г. Новият център в Румъния ще бъде под прякото командване на НАТО.

Британският премиер Киър Стармър разговаря с Доналд Тръмп за войната в Украйна и ситуацията в Газа по време на последния им телефонен разговор за 2025 г., съобщиха от "Даунинг стрийт", цитирани от БНР.

Говорител на "Даунинг стрийт" заяви, че двамата лидери са започнали разговора си с обмен на мнения за войната в Украйна.



Стармър е представил актуална информация за работата на Коалицията на желаещите, готова да подкрепи всяко мирно споразумение и да осигури справедлив и траен край на военните действия. Обръщайки се към Близкия изток, лидерите са обсъдили ситуацията на място в Газа. Стармър и Тръмп са обсъдили също и назначаването на нов посланик във Вашингтон по време на предколедния си разговор в неделя.



Стармър е посочил, че назначаването на Крисчън Търнър за британски посланик в САЩ "ще задълбочи допълнително отношенията между двете страни“. В заключение, говорителят на "Даунинг стрийт" заяви, че двамата държавници са си отправили най-добри пожелания преди Коледа и че се надяват в най-скоро време отново да разговарят.