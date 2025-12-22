Вашингтон отзовава 29 шефове на дипломатически мисии в други страни

Американската администрация отзовава 29 ръководители на дипломатически мисии в други страни, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на двама служители на Държавния департамент на САЩ.

Според тях ръководителите на дипломатически мисии са били уведомени миналата седмица, че мандатът им изтича през януари 2026 г.

Всички те са заели постовете си при администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън. Засегнатите от пренареждането няма да загубят дипломатическите си позиции, но ще се върнат във Вашингтон за други задачи, ако желаят, уточниха служителите.

Държавният департамент отказа да разкрие точния брой посланици, но защити промените, наричайки ги „стандартен процес във всяка администрация“.

Ведомството отбеляза, че посланикът е „личен представител на президента и президентът има право да гарантира, че в тези страни има хора, които прокарват програмата „Америка на първо място“.

Според агенцията най-голям брой посланици са били отзовани от Африка: 13 страни: Бурунди, Камерун, Кабо Верде, Габон, Кот д'Ивоар, Мадагаскар, Мавриций, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомалия и Уганда.

Азия е на второ място, като посланиците са сменени в шест държави: Фиджи, Лаос, Маршаловите острови, Папуа Нова Гвинея, Филипините и Виетнам.

Промените са засегнали и още четири държави в Европа - Армения, Македония, Черна гора и Словакия; две държави в Близкия изток - Алжир и Египет; Южна и Централна Азия - Непал и Шри Ланка; и Западното полукълбо - Гватемала и Суринам.

В края на февруари Politico съобщи за плановете на президентската администрация на САЩ за радикална реформа на Държавния департамент, като съкрати дипломатическия корпус, посолствата и правомощията на агенцията. Планът включва съкращаване на консулствата в Германия, Франция, Италия и Бразилия.

В средата на юли Държавният департамент на САЩ уведоми служителите си за намерението си да съкрати стотици от тях „през следващите дни“, съобщи FT. Тези действия станаха възможни, след като решението на Върховния съд отвори пътя за администрацията на Тръмп да започне масови съкращения във федералните агенции, отбелязва изданието.

В началото на 2025 г. министерството уведоми Конгреса, че съкращенията ще засегнат приблизително 1800 души, в допълнение към близо хиляда други, които са решили да напуснат доброволно, съобщи FT.